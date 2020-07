Napi horoszkóp március 29.: a Rákok a szerelmi életüket építgetik, a Nyilasok végre kiállnak magukért

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 29.

KOS (március 21-április 20)

A megfelelő pillanatra vársz, hogy egy számodra fontos személynek elmondj egy nagy hírt, amit még senki nem tud, te viszont úgy döntesz, ő lesz az első, akit beavatsz. Olyannyira megbízol benne és adsz a véleményére, hogy el sem tudnád képzelni, hogy mással beszélj erről. Ha hasznos és építő jellegű tanácsot ad, igyekezz megfogadni, mert nem akar rosszat neked, sőt! Csak a javadat akarja!

BIKA (április 21-május 20)

Nem várt akadályokkal kell szembesülnöd, amelyek kissé megnehezítik a dolgodat, de mivel megfelelő tapasztalattal vértezted fel magad, a helyzet megoldása nem fog nagy gondot jelenteni. Nem vagy ugyanis az a fajta személy, akinek problémát okozhat, ha kicsit magasabbra emelik a lécet, hiszen meg tudod ugrani, s nem is kell egy pillanatra sem meghátrálnod. Legyél olyan, mint mindig, hozd a megfelelő formádat és emelt fővel menetelj előre!

IKREK (május 21-június 21)

Bár minél hamarabb szeretnél már elmozdulni arról a pontról, ahol jó ideje vagy, valamiért soha nem sikerül úgy alakítani a helyzetet, hogy elegendő erőd legyen az elrugaszkodáshoz. Igyekezz úgy intézni, hogy ne bízzanak meg több feladattal, s ezt egyenesen és őszintén mondd is el. Amennyiben csak kertelsz, még tovább toporogsz egyhelyben és egyre nehezebb lesz kilépni a szituációból. Mindent maradéktalanul végezz el, majd azután zárd be magad mögött az ajtót és nyiss ki egy másikat, amely új lehetőségeket tartogat számodra.

RÁK (június 22-július 22)

Valaki segítséget kért tőled, te pedig szívesen álltál a rendelkezésre. Az idő előrehaladtával egyre közelebb kerültetek egymáshoz, te pedig rájöttél, hogy az illető nem is olyan közömbös a számodra. A kémia, úgy tűnik, működik, mert a másik is veszi a jeleket. Mivel azonban mostanában korlátozottak az ismerkedési lehetőségek, igyekezzetek kapcsolatban maradni és megtalálni a módját a virtuális randinak. Hidd el, ebben a helyzetben nem bizarr ilyesmiket csinálni, nyugodtan eresszétek el a fantáziátokat ezügyben! Ahhoz, hogy ez ne egy néhány hétre szóló boldogság legyen, tennetek is kell érte. Amennyiben tehát kölcsönösen komoly a szándék, dolgozzatok a kapcsolatotokon, hogy amikor majd találkozhattok, működjön a kémia!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Ahhoz, hogy új ajtót nyithass ki, be kell zárnod a régieket, előtte azonban mindenképp el kell rendezned az ügyeidet. Túl kell lépned mindenen, ami visszahúz és hátráltat. A jövőbe kell tekintened és arra koncentrálnod, milyen új élmények és pozitív energiák várnak rád ott, ahova indulsz. Ne félj a változástól, hiszen ami történni fog, építőleg hat majd rád, de csakis arra figyelj, amit fontosnak tartasz a jövőd szempontjából!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Eddig bizonytalan voltál valamivel kapcsolatban, ám most olyan jelek érkeznek, amelyek megsúgják, merre kell menned és mit kell csinálnod. Ahhoz azonban, hogy valóban bízz a hetedik érzékedben és választani tudj, kell lennie „A” és „B” verziónak is, hogy el tudd dönteni, mi a jó irány, amely hosszútávon jó lehet. Ha már jött a sugallat, bízz benne, de legfőképp bízz magadbn, hisz ha magadban nem hiszel, nem nagyon remélheted, hogy jó eredményt érsz el.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Te vagy az a személy, akiben az emberek a legjobb hallgatóságot találják meg, s akitől azt is remélhetik, hogy probléma támaszt nyújt nekik, bármiről legyen is szó. Számodra azonban ez hatalmas felelősséget jelent, hisz nem tudsz és nem is akarsz mindenki helyett a nehéz helyzetekben döntőbíróként szerepelni. Légy diplomatikus és próbáld okosan leszerelni őket, hisz megvan a magad keresztje, amit cipelned kell a hátadon!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Bátortalanságod okán lemaradsz egy nagy lehetőségről csak azért, mert félsz változtatni a jelenlegi helyzeteden. Így azonban semmilyen kedvező fejleményre nem számíthatsz, semmifajta előrelépés nem fog történni. Rázd meg magad, erőltess magadra egy kis önbizalmat és magabiztosságot, s higgy magadban! Meglátod, ha lesz benned elég erő elindulni, egyszerűen tudni fogod, mikor merre kell menned! Csak bátran előre az úton!

NYILAS (november 23-december 21)

Eddig ért a tűréshatárod és nem tovább! Innentől nem kell disztingválnod és udvariaskodó köröket futnod. Mondd ki, ha ellenérzésed van valakivel kapcsolatban, mert úgy érzed, nyomul és nem ért a szép szóból. Egészen idáig messziről próbáltad elkerülni, be kell azonban látnod, hogy nem vagytok ugyanúgy bekötve. Épp ezért hozd az értésére, mit gondolsz és ne bosszantsa a benned szunnyadó oroszlánt, mert ha felébred, bizony harapni fog!

BAK (december 22-január 20)

Elhatároztad, hogy megteszel egy bizonyos lépést, amelyet már régen meg kellett volna tenned. Most minden úgy néz ki, hogy végre alkalmasak a körülmények a cselekvésre, amit hosszú ideje csak halogatsz. Eddig vártál a megfelelő pillanatra, ami most úgy néz ki, eljött. Mindent csinálj úgy, ahogyan eltervezted, hisz a fejedben régóta megvan már, s a tervet csupán át kell ültetned a gyakorlatba. Hajrá!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó napján szorít a határidő, épp ezért igyekszel mindent úgy szervezni, hogy be tudd fejezni az összes folyamatban lévő dolgod. Ne akarj azonban eszeveszett rohangálásba kezdeni, mert nagyobb lesz az esélye annak, hogy orra buksz. Épp ennek elkerülése érdekében próbáld rendszerbe foglalni valamennyi feladatodat és mindent szépen, egymás után végezz el. Elég lesz az időd, felesleges tehát kapkodni!

HALAK (február 20-március 20)

Rendkívüli kreativitással sikerül a négy fal között is megalálnod azt a feladatot, amely kihívást, izgalmat és nagy kalandot jelent a számodra. Ez teljesen felvillanyoz és alig várod, hogy belevághass. Még csak nem is kell emiatt idegeskedned, hisz megvan benned a megfelelő tudás és tapasztalat ahhoz, hogy tökéletesen elvégezd a feladatot és a végén bezsebelhesd a sok elismerést, s megmártózz a sikerben! Indulás, kalandra fel, meglátod, menni fog minden, mint a karikacsapás!