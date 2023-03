Napi horoszkóp március 27.:Nyilasok közelebb kerülhetnek valakihez

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 27.

KOS (március 21-április 20)

Bár mindent tökéletesen elterveztél a hét első napjára, valaki mégis váratlanul keresztezi az utadat, olyasfajta segítséget remélve tőled, mely teljesen felboríthatja a programot. Ennek ellenére nagyon szívesen állsz rendelkezésre, mert bár lőttek a saját feladataidnak, most a helyzet fontossága felülír mindent. Mivel belegondolsz, te hogyan éreznéd magad hasonló szituációban, így nem okoz gondot az, hogy egy perc alatt dönts a segítségnyújtásról. Mivel épp nem küzdesz eget rengető kihívásokkal, szívesen állsz oda megfogni a munka végét. Büszke lehetsz a hozzáállásodra!

BIKA (április 21-május 20)

Valaki a környezetedben egyáltalán nem vesz komolyan, minden lépésedet korrigálja és minden fórumot arra használ fel, hogy kioktasson, mit és hogyan kellene másképp csinálnod szerinte. Mivel ez téged rendkívüli módon bosszant, épp ezért igyekezz minél hamarabb a tudtára hozni, hogy nem szorulsz a tanácsaira, mitöbb, abszolút nem is vagy kíváncsi rájuk, jobban teszi tehát, ha megtartja magának azokat. Légy határozott és ne engedd, hogy valaki az uralkodásával érvényesíthesse az akaratát feletted!

IKREK (május 21-június 21)

Akad valaki a közvetlen környezetedben, akinek kifejezetten idegesít néhány tulajdonsága, ám mivel megbántani nem szeretnéd, ezért amikor csak lehet, kerülöd a társaságát. Mivel azonban ez elég hamar feltűnik az illetőnek, kellemetlen helyzetbe is sodorhatod magad. Épp ezért amennyiben úgy érzed, megér egy próbát, ülj le és beszélj vele az érzéseidről, illetve arról, hogy mi az, ami frusztrál téged. Ne feledd azonban, felnőtt embereket megváltoztatni nem lehet, így nem biztos, hogy eredménnyel jársz majd. Az, hogy megéri-e a kockázatot, te döntsd el annak alapján, hogy mennyire közvetlen a kapcsolatotok!

RÁK (június 22-július 22)

Olyan helyzetben találod magad a hét első nqpján, amelyben nem igazán tudsz mit kezdeni mások hozzáállásával egy bizonyos feladat kapcsán. Egyszerűen nem fér a fejedbe, hogy miképp gondolkodnak emberek, épp ezért nem is tudsz azonosulni velük. Amennnyiben azonban kiállsz a véleményed és az álláspontod mellett, akkor akár még olyan irányba is terelheted a szituációt, amelyből senki nem fog a végén negatívan kijönni. Ezúttal minden rajtad múlik, igyekezz tehát beleadni apait-anyait, hiszen ha sikerül, mindenki téged fog ünnepelni. Ne azzal foglalkozz, hogy a többiek mit gondolnak, csak arra összpontosíts, ami számodra fontos jelen pillanatban. Ha jól kevered a kártyákat, akkor sokat profitálhatsz még a dologból!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Meg vagy győződve róla, hogy minden körülmények között, akármilyen nehézségen képes vagy egyedül felülkerekedni, mindenfajta külső segítség nélkül. Mielőtt azonban belevágsz az Ismeretlenbe, előtte érdemed azért körülszaglásznod a dolgot és tisztában lenned a kockázatokkal. Amennyiben szükségét látod, ne szégyelld bevallani, ha segítségre szorulsz, nem kell ugyanis egyedül hősködnöd, adott esetben a saját rovásodra. Gondold meg, mielőtt olyasmibe kezdesz, amiből viszonylag nagy a veszítenivalód!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A legnagyobb bánatodra egy szívedhez közel álló projekt a végéhez közeledik, aminek abszolút nem tudsz örülni, hiszen minden percét nagyon élvezted. Emiatt most kissé lehangolt vagy, hiszen egyáltalán nincs ínyedre a váltás. Sajnos be kell azonban látnod, semmi nem tart örökké, egyszer mindennek vége szakad, épp ezért próbáld az utolsó pillanatig a legjobbat kihozni belőle. Ne csüggedj, hisz ha ez az ajtó bezárul, lesznek új kapuk, amelyek rengeteg élményt és lehetőséget rejtenek magukban. Fel a fejjel és indulj másféle kihívások felé!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Jelen pillanatban határtalanul boldognak érzed magad, azt gondolod, hogy ezt a fajta elégedettséget semmi és senki nem veheti el tőled, szíved szerint átölelnél minden szembejövő embert csak azért, hogy bizonyítsd a Világnak azt, hogy kitartással és az önmagukba vetett hittel ők is elérhetik ezt az állapotot. Végre lazíthatsz egy kicsit és gyönyörködhetsz abban, amit a saját erődből, komoly verejtékek árán létrehoztál. Ünnepeld tehát nyugodtan az életet és azt, amit magad köré megteremtettél!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Borzasztóan szeretnél elérni valamit, amit kitűztél magad elé, ennek rendelsz tehát alá mindent jelen pillanatban. Nemes tulajdonság a tulajdonság a céltudatosság, arra azonban érdemes ügyelned, hogy ne szoruljon búra alá a fejed, tartsd nyitva a szemed annak érdekében, hogy másféle, a jelenlegivel egyidőben folyamatban lévő projektek ne fussanak zátonyra csak azért, mert képtelen vagy egyidőben többfelé figyelni. Tarts mindent irányban, abból nem lehet probléma!

NYILAS (november 23-december 21)

Pozitív csalódást okoz valaki a hét első napján, akiről eddig úgy gondoltad, nem is áll hozzád annyira közel. Most azonban az élet azt bizonyítja, hogy érdemes mindenkinek adni egy esélyt, illetve jobban megismerni azokat az embereket, akikben fantáziát látsz, másképp nem fogsz tudni objektív véleményt alkotni róluk. Adj egy esélyt a kapcsolatnak, mert nem tudhatod, mivé fejlődhet a közelebbi ismerkedés közöttetek! Nyugi, nem kell azonnal oltár elé vonulnod!

BAK (december 22-január 20)

Vártalan helyzet adódik a hét első napján, amire abszolút nem számítottál, mégis valamiképp diplomatikusan és okosan kellene kezelned a szituációt. A hirtelen nyakadba zúdult felelősség meg is ijeszt egy pillanatra, amennyiben azonban rendelkezel ez ügyben kellő tudással és tapasztalattal, abban az esetben nem jelenthet megugorhatatlan akadályt a dolog. Állj meg a két lábadon, legyél magabiztos és minden menni fog magától. Csak az első lépés megtétele lesz nehéz, utána már jön a lendület magától is!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Úgy érzed, egyfajta tavaszi fáradtság kezd úrrá lenni rajtad, nem igazán érzel magadban energiát arra, hogy nagyobb volumenű projekteket elvállalj, hiszen annak is örülsz, ha az alapfeladataidat el tudod végezni. Felfoghatod ezt egyfajta jelként is, amelyet a szervezeted küld neked folyamatosan, olvass tehát a sorok között és igyekezz minél több időt pihenéssel, kikapcsolódással tölteni. A jóga, a meditálás, kifejezetten kikapcsolják és pihentetik az agyat és a testet is egyaránt!

HALAK (február 20-március 20)

Abszolút nem érzed magad komfortosan egy bizonyos helyzetben, melyből legszívesebben hatalmas lendülettel menekülnél el. Jelen pillanatban azonban a körülmények a legkevésbé sem teszik lehetővé, hogy egyszerűen nyúlcipőt húzz és futásnak eredj. Igyekezz tehát a szituációnal megfelelően viselkedni, légy diplomatikus, ne engedd, hogy mások vegyék át az irányítást feletted, hisz ha kicsúszik minden a kezedből, akkor végképp sarokba szorítva érzed majd magad. Légy bátor, hallasd a hangod és próbáld mielőtt lezárni a kényelmetlen helyzetet!