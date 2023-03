Napi horoszkóp március 26.: a Rákoknak komoly döntést kell meghozniuk, a Szüzek segítőkészen állnak rendelkezésre

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 26.

KOS (március 21-április 20)

Mások folyton befolyásolni szeretnék egy-egy adott döntésedben, nem néznek ugyanis annyit ki belőled, hogy képes vagy önálló elhatározásra jutni. Épp ezért a hét utolsó napján eljött a megfelelő alkalom, hogy felállj és megmutasd mindenkinek azt, hogy te is szuverén ember vagy, aki átlátja a dolgokat és észreveszi az ok-okozati összefüggéseket. Eddig sem volt szükséged arra, hogy valaki a kezedet szorongatva vezessen az úton, hisz el tudtad dönteni, merre kell menned. Tisztában vagy azzal, hogy ha elhasalsz, neked kell a fájó sebekből tanulnod, erről szól az élet!

BIKA (április 21-május 20)

Egy vitás kérdésben mindenáron szeretnél meggyőzni valkit az igazadról, az illető azonban semmiképp nem hajlandó belátni és engedni. Nem biztos tehát, hogy megéri fárasztani magad és heroikusan küzdened azért, hogy a végén te lengethesd a győzelmi zászlót. Egyszerűen ha meddőnek találod kettőtök vitáját, csak emelkedj felül a dolgon, hisz ha benne ragadsz, akkor bizony nem fogsz tudni más, sokkal értékesebb dolgokra összpontosítani! Ha nem vagy partner, a vita előbb-utóbb így is, úgy is be lesz rekesztve!

IKREK (május 21-június 21)

Olyasféle projektet vállalsz a hét utolsó napján, amelyben nincs akkora rutinod, mint a környezetednek, ám mivel szereted a kihívásokat, így kissé könnyelműen igent mondasz. Annak érdekében tehát, hogy ne vallj kudarcot, fordulj azokhoz az emberekhez, akik nálad tapasztaltabbak, ne aggódj, csak az indulásnál kell nagy levegőt venni, utána minden megy majd a maga útján. Ne szégyelld, ha segítségre szorulsz eleinte, ha már belejössz, nagyon fogod élvezni a dolgot! Most még lehet, hogy ingoványos a talaj, de ha megtanulod átugrani az akadályokat, sínen lesz minden!

RÁK (június 22-július 22)

Az élet olyan szituációba kever a hét utolsó napján, ahol komoly döntést kell hoznod, egyenlőre azonban fogalmad sincs, hogy mitévő legyél. Nem számítottál arra, hogy bármelyik ujjadat is harapod, mindenképp fájdalmas lesz, s bármit lépsz, az most nemcsak rád lesz hatással, hanem a szeretteidre és a tágabb környezetben élőkre is. Bárhogy is döntesz, ügyelj arra, hogy ne csak a te lelked maradjon sértetlen, így másokon se gázolj át. Ha minden szempontot aprólékos részletességgel megvizsgálsz és a döntés előtt figyelembe veszed őket, talán nem lesz annyira fájó senkinek. Ezt most meg kell tenned, de hidd el, utána sokkal könnyebb lesz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Felelősségteljes feladattal küzdesz, amely még a hét utolsó napján is megterhel, sehogy sem találod azonban a fényt az alagút végén és ez borzasztóan frusztráló számodra. Mivel azonban nincs más választásod, minthogy végigküzdd magad az Ismeretlenen, így jobb, ha elfogadod a tényt, veszel egy nagy levegőt és lenyeled a békát, hogy míg mások pihennek, addig neked olyasmivel kell foglalkoznod, amit a hátad közepére se kívánnál. Ne aggódj, nem minden nap ilyen megterhelő, a következő napokban próbálj munka után kikapcsolódni és valamennyire feltöltődni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az a fajta ember vagy, aki önfeláldozásáról és önzetlen segítőkészségéről híres a környezetében. A hét utolsó napján nemes jellemed ékes bizonyítékaként jókor leszel jó helyen, hisz olyan segítséget nyújtasz, amit nem sokan tennének meg másokért. A szeretteid roppant hálásak neked, ennek okán mindenképp viszonozni szeretnék, amit értük teszel, téged azonban soha nem az érdekek vezérelnek. Egyedülálló önzetlenséged mellett ne feledkezz meg magadról sem, hisz a te boldogságod legalább olyan fontos, mint másoké!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Miközben te gőzerővel a céljaidért küzdesz és időt, energiát nem sajnálva mászol felfelé a meredek sziklákon, valaki a közvetlen környezetedben folyamatosan azon dolgozik, hogy elbizonytalanítson, hogy visszarántson, borzasztóan féltékeny ugyanis az általad elért eredményekre. Te azonban roppant céltudatos vagy és csak az lebeg a szemed előtt, hogy méterekkel a hegycsúcs előtt senki nem fog tudni visszarángatni, feladásra bírni. Ne is hagyd magad kizökkenteni, a negatív és féltékeny embereket egyszerűen hagyd hátra, mert ők csak a hátrányodra válnak!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egyszerre túl sok dolgot ütemeztél be a hét utolsó napjára, teljesen figyelmen kívül hagyva a fizikai korlátaidat. Ennek meg is lesz a böjtje, este ugyanis szinte ájultan dőlsz majd az ágyadba. Ne vállalj egyszerre ennyi programot, tanulj meg nemet mondani, mert így előbb vagy utóbb teljesen ki fogsz merülni. Csak addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér, annál tovább semmiképp, mert a szervezeted bármennyire is szeretnéd, úgysem tudod becsapni! Igyekezz úgy szervezni az életed, hogy jusson időd a pihenésre is, ennek érdekében a már eltervezett feladatokba vonj be másokat is!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét utolsó napján éppen akkor toppan be egy rég nem látott ismerősöd, amikor nem számítottál rá. Az igazat önmagadnak megvallva azonban nem épp a legjobbkor érkezett, számtalan bizonytalansággal küzdesz ugyanis jelen pillanatban, nem igazán vágysz tehát arra, hogy a helyzetedtől teljesen független beszélgetéseken vegyél részt. Zsörtölődés helyett érdemes azonban egyfajta jelként felfognod az illető érkezését, hiszen talán éppen ő lehet az a személy, aki a megoldást hozza, a megválaszolatlan kérdéseidre egzakt választ tud adni, egyszóval kisegít a kátyúból. Légy tehát nyitott és őszinte anélkül, hogy ráterhelné minden felelősséget, igyekezz azonban megfogadni a tanácsait!

BAK (december 22-január 20)

Ismeretlen terepen próbálsz ellavírozni, amelyben egyáltalán nincs tapasztalatod, ez az, ami kissé bizonytalanná tesz, ennek okán fogalmad sincs, hogyan fogod a küldetést teljesíteni. A bizonytalankodás és egyhelyben toporgás helyett azonban jelöld ki az útirányt, mert különben soha nem jutsz semmire. Hidd el, ha elegendő önbizalmad van és bízol a képességeidben, az első buktatók után pontosan tudni fogod, hova nem szabad lépned ahhoz, hogy elérd a kitűzött célodat. Így kell a hét utolsó napján is bombaformában maradni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A vártnál jobban sikerül valami a hét utolsó napján, amiért az elején nem sokat adtál volna. Abszolút felvillanyoz a siker, legszívesebben világgá kürtölnéd azt, hogy tehetséged az egekig tört. Légy büszke magadra, engedj teret annak, hogy megünnepled a kreativitásod, ne szállj azonban túl magasra, mert később annál nehezebb lesz majd biztonságban talajt fogni. Ne várd meg, amíg az első kudarc ránt vissza, hiszen abban az esetben nagyon fájdalmas lehet a földet érés! Egyszóval csak csínján a büszkeséggel és duzzadó önbizalmaddal!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó napján igazán szerencsés módon minden porcikáddal a pihenésre koncentrálhatsz, az előre eltervezett feladataidat ugyanis sikerül időben befejezned, így teljes nyugalomban dőlhetsz hátra a kanapén. Keresd meg a videó megosztón a kedvenc filmjeidet, pattogtass egy nagy tál kukoricát, rendelj egy nagy adag pizzát és semmi mással ne foglalkozz, csakis a pihenéssel. Ne legyen emiatt lelkiismeretfurdalásod, hiszen mindenkinek alanyi jogon jár a kikapcsolódás és az én-idő, amikor senki és semmi nem számít, csakis az, hogy feltöltsd az energiaraktáraidat!