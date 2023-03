Napi horoszkóp március 23.: az Oroszlánokat valakinek sikerül kihoznia a béketűrésből, a Skorpiók segítőkészsége nem ismer határokat

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 23.

KOS (március 21-április 20)

Rendkívülien felszabadító érzés számodra az, hogy végre találtál egy olyan célt, amelynek eléréséért érdemes küzdened, amivel kapcsolatban mindenképp pozitív végkimenetelt sejtesz. Hosszú ideje kerestél egy olyan utat, amely még kiaknázatlan és érdemes végigmenned rajta, hiszen ezáltal teljesedhetsz ki. Néhányan persze óva intenek, azt gondolják ugyanis, hogy túl veszélyes kalandra készülsz, nyugtasd meg azonban őket, hogy abszolút nem akarsz fejjel menni a falnak, mindent átgondoltál, felkészültél, s elég erőt érzel magadban ahhoz, hogy el is érd azt, amit akarsz. Légy hálás a téged körülvevő, aggódó szeretteidért!

BIKA (április 21-május 20)

Fontos számodra, hogy bárminemű feladatban a maximumot nyújtsd, a siker érdekében képes vagy gyakorlatilag szinte bármire. Elvakultságodban azonban hajlamos vagy esetenként elvetni a sulykot és túllépni a kompetenciahatárodon is. Mielőtt azonban nagy galibát okoznál magadnak, érdemes végiggondolnod, hogy mi az, amiért érdemes kockáztatni. A saját érdekedben jobb, ha belátod, hogy nem minden helyzetben éri meg a bőrödet a vásárra vinni, hisz nagyon könnyen megégetheted magad! Gondolkodj, mielőtt cselekszel, mert rengeted bajtól óvhatod így meg magad!

IKREK (május 21-június 21)

Nem igazán érzed magadban a munkához való kedvet, annyira jól esne már átadni magad a hétvégének, ez az, ami meglátszik a hét második felében a munkamorálodon. Mivel azonban nincsen más választásod, hisz vannak kötelezettségeid, így rázd meg magad és ugorj neki a mai napra tervezett teendőidnek. Amennyiben ugyanis nem szeretnél hétvégére hagyni a teenivalókból, abban az esetben ne is hezitálj sokáig, határozd el magad, állj neki, gondold végig, hogyan is fogsz lépésről lépésre haladni, s kezdj hozzá! Hidd el, ha sikerül befejezned, nagy tehertől fogsz megszabadulni és sokkal nyugodtabb leszel utána! Ne késlekedj!

RÁK (június 22-július 22)

A hét második felében komoly konfliktushelyzetbe keveredhetsz még annak ellenére is, hogy kifejezetten konfliktuskerülő embernek tartod magad. Ma mégis sikerül valakinek kiprovokálnia belőled azt, amit alapesetben senki nem tud, neked pedig érdemes két lábbal beleállnod a dologba, hiszen a te érdekeid forognak kockán és noha utálod a gondolatát is annak, hogy másokkal vitába keveredj, mégis tudod, hogy meg kell védened az igazadat annak érdekében, hogy ne sérüljön a becsületed. Kevés olyan ember van, aki kifejezetten keresi a bajt, ám ha úgy érzed, hogy ok nélkül bántanak, akkor bizony teljes joggal emelsz szót magadért!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Borzasztóan feldühít valaki a hét második felében, a füledbe jut ugyanis, hogy az illető mindent megtesz azért, hogy befeketítsen csak azért, hogy ő, maga megússzon egy számára kellemetlen helyzetet. Mivel azonban neked abszolút nincs közöd az egészhez, így azonnal tisztázd a dolgot, mindenkivel tudatva, hogy a szóban forgó személy sunyi módon így menekül a felelősségvállalás elől. Nyilván akik ismernek, bizonyára enélkül is tudják, hogy nem te vagy a hibás a kialakult szituációban, akik meg nem hisznek neked, azoknak legyen a saját dolga, nem érdemes különösebben foglalkozni velük! Azért az illetőhöz is érdemes mindenképp egy-két keresetlen szót intézned!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Szeretnél mihamarabb túlesni egy olyan feladaton, amelyhez nem igazán fűlik a fogad, ennek érdekében teljesen egy irányba nézve hatalmas lendülettel mész előre. Amennyiben azonban azt szeretnéd, hogy végül minden apró részlet hibátlanul a helyére kerüljön, le kellene lassítanod, érdemes lenne összeszedned magad és eldöntened, hogy mi is a célod pontosan: csupán az, hogy gyorsan szabadulj és letudd az egészet vagy szeretnél minőségi produktumot kiadni a kezedből. Erről neked kell határoznod, s annak megfelelően válaszd meg, melyik úton mész tovább!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valaki olyasmire próbál rávenni a hét második felében, amiben te nem nagyon látsz fantáziát, emiatt meglehetősen szkeptikusan állsz a dologhoz, ám az illető mindent elkövet, hogy meggyőzzön a közös utatokról. Mivel te szuverén személyiségként rendelkezel egyfajta határozott véleménnyel minden tekintetben, így azt is el tudod dönteni, hagyod-e magad belerángatni egy számodra nyilvánvalóan kilátástalan dologba. Lehet persze, hogy tévedsz és az illetőnek van igaza, ám ez jó eséllyel csupán később fog kiderülni. Mindenesetre a tied a végső szó, s ha a saját utadat járod, akkor utólag legalább csak magadat hibáztathatod.

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Segítőkészséged nem ismer határokat, mindig jókor vagy jó helyen, így tehát mindenki tudja körülötted, hogy amennyiben bármilyen nyűgje van, bátran fordulhat hozzád. Miközben azonban sokan kis túlzással már-már Teréz anyához hasonlítanak, addig te bizony elfelejtesz a saját dolgaiddal foglalkozni, emiatt gyakran szembesülsz azzal, hogy a magad ügyeit túl későn, esetenként az utolsó utáni pillanatokban próbálod rendezni. Ennek érdemes lenne véget vetni és ezután csak akkor jótékonykodni, ha az belefér az életedbe! Lehet, hogy a népszerűségi indexed nem lesz az egekben, de legalább az ügyeid rendezve lesznek!

NYILAS (november 23-december 21)

Fontos számodra, hogy a téged körülvevő környezet boldog és harmonikus életet éljen, ehhez pedig szeretnél mindenképp hozzájárulni. Mindez roppant nagyra becsülendő, ám mialatt te mások boldogságán dolgozol, közben rendkívül magányosnak érzed magad. Itt az idő tehát, hogy önmagadra is gondolj, nem lehet ugyanis mindig mások előtt törni az utat, helyezd a saját érdekeidet és céljaidat előtérbe, ne mindig mások legyenek fontosak. Ne aggódj, hiszen ez nem önzőség, csupán a te sikereid és boldogságod ugyanolyan fontosak, mint másoké!

BAK (december 22-január 20)

Nagyon szeretnél már hangosan véleményt nyilvánítani egy számodra roppant zavaró üggyel kapcsolatban, mégsem érzed egyelőre alkalmasnak a helyzetet arra, hogy hallasd a hangodat. Jól is teszed, ha egyelőre csendesen figyeled az eseményeket, nem biztos ugyanis, hogy most megértenének, ráadásul az sem kizárt, hogy még meg is bántanál másokat. Ne aggódj, eljön majd a te időd is, amikor olyan hangosan mondhatod el, mi nyomja a lelked, ahogy az a csövön kifér, egyelőre viszont jobban teszed, ha uralkodsz magadon!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Fogalmad sincs, miképp tálalj egy igen kényes információt, amit a hét második felében el kell mondanod egy hozzád közel álló személynek anélkül, hogy megbántanád. Egészen eddig a körülmények nem engedték, hogy elmondd neki azt, amit érthető okoknál fogva más nem is mer, viszont mivel nem lehet tovább halogatni a dolgot, így te se húzd tovább az időt. Készülj fel arra, hogy miképp fogod elmondani a részleteket, illetve azt sem árt szem előtt tartanod, hogy nagy valószínűséggel az illető olyan érvekkel áll elő, amelyekre eddig nem is gondoltál, hiszen egészen idáig csak a saját szemszögedből vizsgáltad a helyzetet. Ez is arra figyelmeztet, hogy korántsem biztos, hogy mindig neked van igazad, ezért érdemes kellő nyitottsággal figyelni mások véleményére is!

HALAK (február 20-március 20)

A hét második felében ahelyett, hogy elkezdenél pontot tenni a meglévő feladataid végére, inkább új projektekben kezdesz el gondolkodni, szeretnél ugyanis mindenáron többet kihozni magadból. Mielőtt azonban átesnél a ló túloldalára, előtte érdemes azért átgondolnod, jó ötlet-e új dolgokba belevágni, avagy jobban jársz, ha inkább kevesebb terhet vállalsz, illetve elkezded lezárni a folyamatban lévő ügyeket. Vedd sorra a folyamatban lévő ügyeket és azok lezárására összpontosíts, semmint sgy tavaszi csütörtökön elindulj a Világ megmentésére. Hidd el, a kevesebb néha több!