Napi horoszkóp március 2.: a Kosok végre learathatják a babérokat, a Rákok változtatni szeretnének az életükön

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 2.

KOS (március 21-április 20)

A folyamatban lévő ügyeid haladnak a maguk medrében, eddig lázasan dolgoztál azért, hogy elindítsd őket, a hét második felében pedig hátradőlve figyelheted, hogyan térülnek meg sorjában a befektetések. Büszkeséggel tölt el a tudat, hogy ezekért a sikerekért mind-mind te dolgoztál meg, egytől egyig tehát a te kezed munkáját dícsérik. Ne hagyd azonban, hogy a siker megrészegítsen, hisz nagy feladatok várnak még rád, neked pedig résen kell lenned, nehogy egy váratlan fordulat keresztülhúzza a számításaidat!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, a jelenlegi közösségben nem találod a helyed, nem tudsz beilleszkedni, folyamatosan atrocitásba keveredsz a kollégáiddal azért, mert képtelen vagy azonosulni az ő nézeteikkel. Apró, kicsinyes játékaikra ráunva egyre többször fordul meg a fejedben, hogy csapot-papot hátrahagyva becsapod magad mögött az ajtót. Ehelyett talán érdemes hideg fejjel gondolkodni és nem hirtelen felindulásból hátat fordítani mindennek, várj az adandó alkalomra és a kínálkozó lehetőségre!

IKREK (május 21-június 21)

Nagyon kapkodva igyekszel megoldani valamit a hét második felében, szeretnél ugyanis mihamarabb túllenni rajta. Így azonban egyre több munkád csinálsz magadnak, hisz hibát hibára halmozol. A sok, feleslegesen futott kör helyett inkább dolgozz ki egy tervet, amelynek alapján lépcsőfokról lépcsőfokra haladva végül sikerrel be tudod fejezni, amit elkezdél. Hidd el, sokkal nyugodtabban fogsz aludni, ha az egyenes és rövidebb utat választod ahelyett, hogy mindenféle kerülőkkel próbálkoznál! Ha sikerült mindent befejezni, nyugodtan ki a gőzt a barátnőid társaságában, akikről tudod, hogy minden körülmények között számíthatsz rájuk!

RÁK (június 22-július 22)

Úgy érzed, az utóbbi időben kezd kissé egysíkúvá válni az életed, nem nagyon jelent már kihívást a munkád sem, emiatt kezded elveszíteni az inspirációdat. Eljött tehát az idő, hogy tágra nyisd a szemed és új dolgokat keress, amelyekből ihletet meríthetsz ahhoz, hogy némi izgalommal és kalanddal tedd ismét színessé a szürke hétköznapokat. Ezek a lehetőségek jelen vannak a te életedben is, csak észre kell venned őket! Hajrá!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét második felében nincs túl sok időd arra, hogy cselekedj, hisz határidőre kell végezned, ami meglehetősen megfeszített munkatempót kíván. Most minden erődre, tudásodra és tapasztalatodra szükséged van, zárd ki a külvilágot és addig dolgozz az ügyön, addig tökéletesítsd a dolgokat, amíg kifogástalanná nem válnak. Hidd el, hogy meg tudod csinálni, ne engedj mások csábításának és ne úgy gondolj az ügyre, mintha az egy szükséges rossz lenne! Fogd fel úgy, hogy ez is egy erőpróba, s ha teljesíted magasabb szintre léphetsz. Menni fog!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Ugyan szám szerint elég sok mindenki vesz körül, időnként mégis nagyon magányosnak érzed magad. Általában véve nagy a hangzavar körülötted, szép számmal akadnak barátok is, ennek ellenére gyakran van olyan érzésed, hogy egyedül vagy. Nem értenek meg, hiába hangoztatod a saját álláspontod, miközben mindenki más meg fújja a magáét. Keress azonban valakit, azt az egy embert, aki tényleg kíváncsi a te véleményedre és valóban olyan tanácsokkal lát el, amelyekre szükséged van Mindenkinek szüksége van valakire, aki feltételek nélkül megérti!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Régóta álmodozol valamiről, amire nagyon vágysz, mégis túl bátortalan vagy ahhoz, hogy lépni merj abba az irányba, hogy meg is kaparintsd. Attól félsz ugyanis, hogy ha nagyot buksz, akkor annyira el fogsz hasalni, hogy nem lesz sem erőd, sem motivációd ismét talpra állni. Be kell azonban látnod, hogy álmodozásból és illúziókból hosszú távon nem lehet várat építeni, amennyiben nem cselekszel záros határidőn belül, akkor nem fogsz előrelépni, a kitűzött céljaid pedig elérhetetlenné válnak. Kelj fel és járj vagy egyszerűen fogadd el a sorsodat. Az egész kizárólag rajtad múlik!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Hosszabb ideje vívódtál már egy bizonyos döntésed, a hét második felére azonban eljutsz a pontig, amikor megérik benned a változás melletti elköteleződés. Ehhez mindenképp aprólékos tervet kell kidolgoznod, nehogy véletlenül valahol hiba csússzon a számításodba. Gondoskodj róla, hogy ne maradjanak elvarratlan szálak az eddigi életedet illetően, indulj az új utadon tiszta lappal, s csak azokat a dolgokat vidd magaddal, amelyek a jövőd építését szolgálják, a többit egyszerűen hagyd hátra!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét második felében magad sem érted, miképp, de egyre-másra keveredsz olyan váratlan helyzetekbe, amelykben nincs más választásod, mint beleállni és 100 %-os formát nyújtani annak érdekében, hogy ne kelljen később szégyenkezned semmi miatt. Alapvetően szereted a kihívásokat, ám ez most valahogy neked is nagyobb falatnak tűnik, nem is igen tudod, miképp abszolváld valamennyit. Hidd el, minden csupán önbizalom kérdése, jóval hatékonyabban fogsz tudni működni, ha nem süllyedsz bele a mocsárba, szívd fel tehát magad és nehezítettség ellenére törd az utat. Amennyiben a nap végén visszatekintesz valamennyi feladatra, abban az esetben roppant elégedett leszel a teljesítményeddel és nyugodt lelkiismerettel pihenhetsz majd a kanapén egy pohár finom bor társaságában!

BAK (december 22-január 20)

Akad valaki a környezetedben, aki minden szavával és megmozdulásával az idegeiden táncol. Mivel az illető abszolút nem veszi ezt észre, így lassan, de biztosan kezd elviselhetetlenné válni a helyzet. Ez azonban borzasztóan mérgezi a kettőtök kapcsolatát, szóval ha úgy ítéled meg, hogy érdemes menteni a dolgot, tegyél róla, ha pedig nem, akkor ne raboljátok egymás idejét, hiszen képmutatással nem lehet egy egészséges kapcsolatot fenntartani.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Amennyiben nagyon szeretnél valamit megkaparintani, abban az esetben általában addig mesterkedsz, amíg el nem tudod érni, ebből fakadóan tehát nem nagyon vagy hozzászokva, hogy hiba csúszhat a számításaidba és esetleg duplán kell tenned egy-egy célod eléréséért. El kell azonban azt is fogadnod, ha nem mindig minden a te elképzeléseid szerint történik, semmi baj nincs azzal, ha időnként nem jönnek be az előzetes számításaid. Bármennyire is hihetetlen, de éppen a váratlan helyzetek azok, amelyek hozzásegítenek ahhoz, hogy megfelelő tapasztalatokat szerezz az előre nem látható szituációk kezelésében. Hajrá!

HALAK (február 20-március 20)

Az a fajta ember vagy, aki általában szereti a kezét és a szemét mindenen rajta tartani, mindenről tudni akar, s ha valami nem úgy történik, ahogyan elképzelte, az nem feltétlenül teszi boldoggá, sőt kifejezetten frusztrálttá válik tőle. Amennyiben azonban megpróbálsz kicsit lazábban hozzáállni mindenhez, és másokat is hagysz szóhoz jutni, abban az esetben minden sokkal könnyebbé válhat, a népszerűségi indexed pedig az egekig nőhet a környezeted szemében. Hidd el, te sem vagy Mindenható, neked is megengedett tehát időnként, hogy kiengedd a kezedből a kormánykereket!