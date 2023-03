Napi horoszkóp március 18.: a Rákok egyszerre több vasat tartanak a tűzbe, a Szüzeknek érdemes észnél lenniük egy bizonyos szituációban

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 18.

KOS (március 21-április 20)

A hétvége első napján olyan szituációban találod magad, amelyben a téged körülvevő társaságban valaki rajtad köszörüli a nyelvét, amit te roppant felháborítónak tartasz. Egyfelől abszolút megalázó, ahogy pellengérre állít mások előtt, másfelől pedig nem is nagyon érted, hogy veszi a bátorságot arra, hogy ilyenformán nyilvánuljon meg. Épp ezért azonnal vedd fel a kesztyűt, hagyd ki az udvariaskodó köröket és egyszer, s mindenkorra mindenki előtt tudasd az illetővel, hogy ezt a fajta stílust máshol gyakorolja, gyorsan vegyen tehát vissza magából, ellenkező esetben te is tudsz olyan pontot találni rajta, amelyet megnyomja felszisszenhet ő is. Ne tűrd azt, hogy mások előtt megálazzanak!

BIKA (április 21-május 20)

Érdemes a hétvége első napján változtatnod egy kicsit a szemléletmódodon, hisz nem mindennapi helyzetben kell tudnod boldogulni. Ehhez azonban mindenképp szükséges az, hogy más szemszögből is megvizsgáld a dolgokat, másképp ugyanis nem fogod tudni megfejteni a nagy rejtélyt. Minden tudásodat szedd össze, igyekezz külső szemlélő szemével tekinteni a szituációra, helyettesítsd be az ismeretleneket az egyenletbe és szépen sorban menj végig rajta. Pofonegyszerű, nem igaz?

IKREK (május 21-június 21)

A hétvége első napján olyasvalakit kell elengedned az életedből, akivel már az elején tudtad, hogy a kapcsolatotok átmeneti időre szól majd, ennek ellenére mégis szomorúan érint az elválás. Ne hagyd azonban, hogy a szomorúság nyomja rá a bélyegét a búcsúra, közösen idézzétek fel, milyen pozitív élményeket gyűjtöttetek együtt a közös utatok során. Fogd fel úgy a dolgot, hogy nem örökre kell elköszönnötök, hisz a 21. század technikai vívmányainak köszönhetően folyamatosan kapcsoltban maradhattok, a távolság sem akadály ugyanis ahhoz, hogy lássátok egymást. Az Élet márcsak ilyen, így kell elfogadnod az idő múlását!

RÁK (június 22-július 22)

Egyszerre túl sok mindent igyekszel a kezedben tartani, amellyel csak azt éred el, hogy a számodra legfontosabb dolgok csúsznak majd ki a kezeid közül. Emiatt roppant feszült vagy, hisz egyszerre szeretnéd tartani a gyeplőt, illetve más ügyekben is helytállni, rá kell azonban jönnöd, hogy ez bizony -akármennyire is szeretnéd- nem fog menni. Ne kudarcként fogd azonban fel a dolgot, sokkal inkább egy olyasfajta leckeként, amelyért nem kell busás tanulópénzt megfizetned, mégis megtanulhatod, hogy nem érdemes egyszerre ennyi vasat a tűzbe tartani, hisz előbb-utóbb megégeted magad!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Kissé bizonytalan helyzetbe kerültél, nem igazán tudod ugyanis eldönteni, hogy mi lenne a leghasznosabb számodra, ha maradnál a jelenlegi helyeden, avagy továbbállnál és új kihívásokat keresnél. Úgy érzed, gyakorlatilag egy hullámvasúton ülsz, egyik percben ugyanis maradnál, a másikban pedig mennél. Mivel ez így nem mehet tovább, hisz ez a bizonytalanság abszolút rányomja a bélyegét a hétköznapjaidra, épp ezért érdemes a külvilágot kizárva, alaposan megrágnod magadban, hogy miként dönthetnél a legokosabban. Akkor kérj csak tanácsot egy hozzád közelálló embertől, ha abszolút kátyúban ragadtál!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Ahelyett, hogy kikapcsolódnál, valahogy a kelletténél jobban kell észnél lenned a hétvége első napján, olyan emberek vesznek ugyanis körbe, akikkel komoly taktikát kellene folytatnod annak érdekében, hogy ne vesztesként gyere ki a helyzetből. Mivel abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy számíthatsz arra a rafinériára, amelyet az elmúlt évek során akarva-akaratlanul is magadba szívhattál, ennek ugyanis most nagy hasznát is veheted. Hétvége ide vagy oda, ne hagyd magad elnyomni, mutasd meg, milyen fából faragtak!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Általában a végsőkig küzdesz azokért a dolgokért, amelyek fontosak számodra, a hétvége első napján, egy bizonyos szituációban azonban valahogy jobbnak látod, ha még azelőtt adod fel a dolgot, mielőtt komolyabb veszteség érne. Noha mások igyekeznek rábírni a kitartásra, te pontosan tudod, hogy semmi értelme a felesleges küzdésnek. Amennyiben valóban megalapozottnak véled a döntésedet, abban az esetben valóban nem érdemes a helyzetben tovább kapálózni, határozd el magad, add át a stafétabotot valakinek és rázd le a láncokat magadról. Hallgass a megérzéseidre!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Kissé fura helyzetben találod magad a hétvége első napján, hisz valaki azzal a szándékkal fordul hozzád, hogy tanácsot kérje tőled, majd amikor irányba helyezed, akkor mégis felülírja az általad elmondottakat és gyakorlatilag leszavazza a véleményedet. Kissé bosszant az, hogy érzésed szerint az illető gyakorlatilag csupán vitapartnert keresett magának, nem igazán érted, hogy mi volt az eredeti célja, de nem is érdemes jobban beleásnod magad a dologba. Lépj tovább és koncentrálj a számodra igazán fontos dolgokra, hiszen máshol nagyobb hasznodat veszik, mint egyetlen ember ebben a helyzetben. Ő pedig majd elboldogul, ahogy szeretne!

NYILAS (november 23-december 21)

Valaki a hétvége első napján abszolút segítő szándékkal kontárkodik bele egy téged érintő ügybe, amellyel akaratán kívül több kárt csinál, mint amennyi hasznot, ez pedig roppant bosszantó számodra, hisz a saját, megoldandó gondodon kívül meg az illető által vájt gödröket is be kell temetned. Mielőtt azonban elragadna a hév es olyasmit mondanál neki, ami megbántaná őt, előtte érdemes azért egy nagy levegőt venned, hisz ő cseppet sem akart neked ártani, tényleg csupán a segíteni akarás volt az, ami azt sugallta neki, hogy bele kell avatkoznia. Igyekezz tehát finoman, mégis határozottan a tudtára adni, hogy hálás vagy a szándékaiért, ám ezt most egyedül kell megoldanod. Lehet ezt udvariasan is, úgy, hogy ne gázolj a lelkébe!

BAK (december 22-január 20)

Végre világossá válnak számodra olyan részletek egy bizonyos ügyben, amelyek eddig elvakítottak, így nem igazán láttál tisztán. Döbbenetes a felismerés számodra, hogy vajon miért nem vetted észre ezeket a dolgokat, de olyanokban is csalódhatsz ma, akiket sokkal többre tartottál annál, mint amit megláttál mögötte. Jó pap is holtig tanul - szokták mondani, így most te is megtapasztalhatod, hogy bizony nem mind arany, amit fénylik, de nem is kell mindenkihez a végsőkig ragaszkodnod. Ha valaki többet vesz el a személyiségedből, mint amennyit hozzátesz, azt egyértelmű jelként kell felfognod és hátra kell hagynod. Hidd el, mindennek oka van!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Kezdesz elveszni a rád bízott feladatok között, nem is igen látod már a célvonalat, noha jó ideje dolgozol a megoldásukon. A pillanatnyilag érzett kilátástalanság okán az is megfordul a fejedben, hogy feladod az egészet és olyasféle, általad teljesíthetőnek vélt feladatokra koncentrálsz inkább, amelyek egyfelől nem járnak ennyi felesleges energia leadással, másrészt pedig te irányíthatod a dolgokat és nem kell arra hagyatkoznod, hogy a Sors mit szánt neked. Mielőtt azonban végleg feladod, gondolj bele abba, hogy mennyi munkád fekszik már a dologban, hogy mennyi mindent tettél már meg a siker érdekében és csak akkor add fel az egészet, ha fel vagy készülve arra, hogy ezt a sok-sok mindent kidobd az ablakon. Hidd el, egy kis kitartással sokkal messzebbre juthatsz!

HALAK (február 20-március 20)

A hétvége első napján új feladatok várnak, olyasmiben próbálhatod ki magad, amelybne még soha nem volt lehetőséged. Abszolút izgalommal tölt tehát el az ismeretlen helyzet, miközben rendkívül hálás vagy azért, hogy megadatott a lehetőség, hisz nem mindennap részesül az ember ilyesmiben. Igyekezz tehát mindent bevetni annak érdekében, hogy sikerüljön bizonyítani a rátermettségedet, arra azonban érdemes ügyelned, hogy ne hajtsd görcsösen az eredményt. Ha hiszel magadban és kellő lazasággal tudod kezelni a helyzetet, menni fog minden, mint a karikacsapás!