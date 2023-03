NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 16.

KOS (március 21-április 20)

Kissé elégedetlen vagy a jelenlegi helyzeteddel, többre, szebbre, jobbra vágysz, másokat látva ugyanis elfog az irigység, te is szeretnél már ott tartani, ahol ők. Kívülről nézve borzasztóan könnyűnek tűnhet az általuk teljesített akadálypálya, ne hidd azonban, hogy nekik csupán az ölükbe hullt a siker és a csillogás. Ebben a pillanatban fogalmad sincs, mennyi lemondással, áldozattal és belefektetett energiával járt az, hogy eljussanak idáig, amennyiben tehát erre vágysz, készülj fel, hogy nem lesz egy sétagalopp. Nem elérhetetlen, ahogy azt láthatod, de mindenképp tenned kell érte!

BIKA (április 21-május 20)

Valaki a közvetlen környezetedben viszonylag nagy volumenű segítséget kér tőled a hét második felében, te pedig szívesen állsz rendelkezésére, ahogy ezt már mindenki megszokhatta az idők folyamán tőled. Ahogy azonban haladtok előre, azt veszed észre, hogy tulajdonképp az illető csupán keresni akart valakit, aki helyette végzi el a rábízott feladatot, majd ő arcátlanul állna fel a dobogó tetejére. Egyfelől rendkívüli módon felháborít ez a fajta hozzáállás, másfelől nem is érted, hogyan lehetséges ez. Annak elkerülése érdekében tehát, hogy ne te légy mások bohóca, nagyon gyorsan tedd tisztába a dolgokat: te csupán segíteni érkeztél és nem fogod engedni egy másodpercig sem, hogy valaki ilyen módon kihasználjon. Amennyiben a mondandód süket fülekre talál, egész nyugodtan fordíts hátat és ballagj el!

IKREK (május 21-június 21)

Kissé bizonytalan helyzetbe kerülsz a hét második felében, nem is igazán tudod követni az események alakulását, többen többféle verzióval állnak elő a megoldást illetően, te pedig csak kapkodod a fejed. Mielőtt azonban totálisan bevinnének a hallott információk a rengetegbe, igyekezz kizárni a külvilágot és próbáld te, magad eldönteni, melyik a helyes útirány. Ügyelj arra, hogy minden puzzle-darab a megfelelő helyre legyen illesztve annak érdekében, hogy megfelelő összképet kaphass a helyzetről!

RÁK (június 22-július 22)

Úgy érzed, egy hozzád közelálló személy provokálni akar, sejtésed szerint ugyanis valami bántja veled kapcsolatban. Mielőtt azonban a közöttetek lévő jó kapcsolat elmérgesedne, igyekezz tisztázni dolgot, nyugodtan kérdezz rá, mi baja veled, számodra ugyanis iszonyúan kellemetlen a kialakult helyzet. Mivel te minden esetben törekszel az őszinteségre, így joggal várod el másoktól is, hogy nyílt kártyákkal játszanak. Amennyiben tehát az illető hajlandó kiteríteni a lapjait és van igazságtartalma a mondanivalójának, mindenképp igyekezz kompromisszumot kötni annak érdekében, hogy az eddigi közeli kapcsolat megmaradhasson!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valaki a munkahelyeden óriási baklövést követett el és legnagyobb megdöbbenésedre mindenfajta felelősséget próbál rád hárítani. Te első pillanatban nem is jutsz szóhoz a megdöbbenéstől, hisz borzasztóan aljas húzásnak tartod a dolgot, a másodikban azonban magadhoz térsz, amely alkalmat ad arra, hogy felvedd a kesztyűt és ringbe szállj. Ne hagyd, hogy valaki ilyen módon rád húzza a vizes lepedőt, felesleges adok-kapokba azonban ne menj bele, hisz az téged is hiteltelenné tesz. Megfelelő érvekkel állj ki magadért és hitelt érdemlő magyarázattal világosíts fel mindenkit, hogy tulajdonképp miről van szó és hol is van az a bizonyos kutya elásva. Semmiképp ne hagyd magad!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaki mindenáron szeretne gondoskodni rólad, fontos ugyanis számára, hogy biztonságban legyél minden szempontból. Neked azonban kicsit terhes ez a fajta törődés, hisz hiába szeretnél önállósodni, az illető túlféltése megakadályoz ebben. Elismerésreméltó az, hogy valaki ennyit törődik veled, de eljött a pont, amikor a saját érdekedben le kell ülnöd beszélni az illetővel. Ügyelj arra, hogy meg ne bántsd, a kommunikációnak tehát válaszd a lehető legfinomabb módját annak érdekében, hogy ne gázolj a lelkébe. Amennyiben elég fontos vagy az illető számára, meg fogja érteni, hogy kicsit fullasztó számodra a szeretete.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét második felében lehetőséged adódik arra, hogy végre pontot tegyél valaminek a végére, amely hosszú ideje telepedett rád teherként. Ma azonban minden puzzle-darab a helyére kerül és végre felszabadulhatsz valamelyest. Rendkívül nagy örömmel tölt el az a tudat, hogy más ajtókat is nyitogathatsz végre, hogy olyasfajta dolgokkal is foglalkozhatsz, amelyekre eddig nem volt időd. Csukd be tehát a mostani ajtót magad mögött, ügyelj arra, hogy minden a helyére kerüljön, majd indulj el az új küldetések felé!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Legszívesebben hangot adnál a véleményednek a hét második felében egy bizonyos ügyben, roppant módon tombol ugyanis benned az igazságérzeted. Bármennyire is szeretnéd azonban a világba kiáltani, egyelőre sokkal bölcsebben teszed, ha erőt veszel magadon és csendesen meghúzódsz. Érthető a frusztráció, amit érzel, hisz nem vagy hozzászokva az elnyomottsághoz, illetve ahhoz, hogy nem nyílt kártyákkal játszol, hisz te mindig arra törekszel, hogy korrekt módon járj el mindenkivel szemben és ezt joggal várod el másoktól is. Hidd el, eljön majd a te időd is, amikor tőled lesz hangos a tér, most azonban nincs más választásod, mint türelmesnek lenni!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy érzed, hogy teljesen felesleges köröket futsz a párkapcsolatodban, annyi áldozatot hozol ugyanis kettőtök boldogsága érdekében, amennyi már a soknál is több. Legnagyobb csalódásodra azonban nem kapsz viszonzást, egyszerűen egyedül küzdesz kettőtökért. Bármilyen fájdalmas is tehát a kialakult helyzet, ne emészd magad emiatt, ülj le a pároddal és próbáld megérteni, pontosan mi is zajlik benne. Könnyen lehet, hogy olyasfajta dilemmában van, amit eddig nem mert eléd tárni, te viszont alkalmat adhatsz neki arra, hogy együtt jussatok túl ezen a hepe-hupán. Harcoljatok a kapcsolatotokért!

BAK (december 22-január 20)

Hosszú ideje vágysz valakinek a figyelmére, fizikai vonzalmat érzel az illető iránt, ez a szerelem azonban egyelőre csupán plátói, hisz a másiknak fel sem tűnik a részedről kézzel fogható érzelmi kötelék. Ismered a mondást, néma gyereknek anyja sem érti a szavát, így tehát ha szeretnéd, hogy a jelenleg érzelmek beteljesedjenek, akkor bizony tenned is kell ezért! Szedd össze a gondolataidat és beszélj arról a vonzalomról, amelyet érzel, hisz másképp nem is fogsz tudni egyről a kettőre jutni. Arra azonban mindenképp érdemes felkészülnöd, hogy elutasító választ kapsz, hisz ebben a pillanatban nem tudod, hogy érez a kiszemelted irántad!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét második felében olyasmire ruházhatsz be, amire régóta vágytál, illetve hosszú távon nagy hasznát veszed majd. Rettentő nagy boldogsággal tölt el a tudat, hogy ma végre megkaparinthatod és mindenkinek elbüszkélkedhetsz vele. Ne feledd azonban, másoknak jóval nagyobb kihívást jelenthet az, hogy olyasmiket vásároljanak, amelyek luxuscikkek, épp ezért igyekezz nem nagyképűség benyomását kelteni! Ugyanakkor ez ma a te napod, az örömödet tehát senki nem veheti el!

HALAK (február 20-március 20)

Noha jószándékkal igyekszel útba igazítani valakit a hét második felében, az illető mégis félreérti a szavaidat és zokon veszi a dolgot. Emiatt iszonyú lelkiismeret furdalás gyötör, hisz a legkevésbé sem állt szándékodban megbántani vagy rossz irányba terelni. Igyekezz tehát mihamarabb megmagyarázni a helyzetet, hisz te csupán segíteni szerettél volna. Még nincs minden veszve tehát, vedd kezedbe a dolgot, mielőtt késő lenne, tégy meg mindent azért, hogy tisztázd magad!