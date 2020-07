Napi horoszkóp március 12.: a Kosok bátran ki mernek állni magukért, a Bikák nosztalgikus hangulatban vannak

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 12.

KOS (március 21-április 20)

Ha valamivel nem értesz egyet, nem kell csak azért hagynod magad belerántani bármibe, mert nem mersz nemet mondani! Most jött el az idő, hogy kiállj és merd felvállalni, azt, aki vagy és azt, ami a te véleményed! Ne hagyd, hogy mások az erőfölényükkel visszaélve irányítsanak, te pedig csak azért sétálj a szakadék szélére, mert azt valaki rád erőlteti! Mutasd meg, ki vagy és milyen fából faragtak, hisz ha mindig hagyod, hogy valaki az uralma és akaratereje alatt tartson, életedben soha nem fogod tudni a hangodat hallatni! Most vagy soha, rajtad múlik!

BIKA (április 21-május 20)

A mai nap a nosztalgiáé, rég nem látott ismerős keres ugyanis fel, akivel nagyon régóta nem volt alkalmad találkozni, ám most annál nagyobb melegség önti el a szíved az illető láttán. Töltsetek egy kis időt együtt, igyekezzetek minden, eddig elmaradt beszélgetést bepótolni és egy napra felejtsétek el a gondjaitok! Határozottan jót fog tenni neked az, hogy kicsit megfeledkezel a téged nyomasztó problémákról és azokról a terhekről, amelyekkel egyfajta szűnni nem akaró küzdelmet folytatsz. Kifejezetten bearanyozza a napod az illető, bizonyára gyakrabban kellene találkoznotok, ha ilyen jó hatással van rád!

IKREK (május 21-június 21)

A mai napon megbizonyosodhatsz róla, hogy valóban léteznek még igaz barátságok és emberi kapcsolatok, olyan helyzetben siet ugyanis valaki a segítségedre, amelyben úgy tűnt, senkire nem számíthatsz. Ám pontosan akkor érkezik a segítség, amikor nem is gondolnád, mintegy életmentésként. Légy hálás az illetőnek és biztosítsd róla, hogy ő is bármikor, bármilyen helyzetben számíthat rád, minden tőled telhetőt meg fogsz tenni azért, hogy segíthess neki. A zsúfolt, rohanással teli életedben jól esik rájönnöd, hogy vannak még ilyen, kivételes kapcsolatok, amelyek az önzetlenségről és odaadásról szólnak!

RÁK (június 22-július 22)

Valaki a hátad mögött a te érdemeiddel tündököl, úgy próbálva beállítani a helyzetet, hogy mindez az ő keze munkáját dicséri. Téged az első pillanatban feldühít, mert úgy tűnik, hiába dolgoztál annyit az ügy érdekében, dugába dőlt minden. Ha azonban lehiggadsz és jobban belegondolsz, nem olyan tragikus a helyzet, mint amilyennek tűnik. Kérd számon az illetőn, hogy jutott eszébe, hogy a felhasználja a te munkásságod és legközelebb jobban gondold meg, kit avatsz be a munkafolyamatokba!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nem egyszerű a döntés, amit meg kell hoznod, épp ezért próbálod egyre jobban elodázni a dolgot. Hiába halogatod azonban minél tovább, pontosan tudod, hogy hamarosan dűlőre kell jutnod. Az lebegjen a szemed előtt, hogy a döntésed nem feltétlenül fogja negatív irányban befolyásolni az életedet, koncentrálj arra, hogy új és kellemes élmények várnak rád!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Elég nehéz terhet cipelsz magaddal, amit sehogyan sem tudsz letenni. Ráadásul befolyásolja a hangulatodat az is, hogy mások kéretlen tanácsokkal bombáznak ebben az ügyben, nem hagynak lehetőséget arra, hogy önálló döntést hozz. Megállás nélkül aazt fújják, hogy minél később jutsz dűlőre, annál komolyabb következményekkel kell számolnod. Ne foglalkozz senkivel, nem a te cipődben járnak. Pontosan tudod, mikor és mit kell csinálnod ahhoz, hogy a legjobb eredményt érd el és megszabadulj végre a tehertől. Ne foglalkozz senkivel, és tedd azt, amit jónak látsz!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Nem úgy alakul a magánéleted, mint ahogyan azt eltervezted, s ez kissé elkeserít. Nem szabad azonban emiatt sokáig csüggedned, ne ragadj meg a múltban, sokkal inkább érdemes a jövőbe tekintened, mert új lehetőségek, új élmények várnak rád azokkal az emberekkel, akik talán az új szerelmet is elhozzák majd neked. Ha így tekintesz a helyzetre, sokkal inkább tudsz optimistán gondolni az egészre.

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Megbíznak egy feladattal, amihez nem nagyon fűlik a fogad, nem érzed, hogy meg tudnál vele bírkózni. Mivel azonban tudod, hogy vissza nem utasíthatod, igyekezz találni valakit, aki viszont érdeklődést mutat az ügy iránt, mi több, a helyzet megoldásában partner is lehet! Meglátod, ha csapatban dolgozol, nem lesz olyannyira megugorhatatlan az akadály és még hamarabb is léphetsz túl rajta!

NYILAS (november 23-december 21)

Akad valaki a környezetedben, aki nem tart túl szimpatikusnak, s ennek folyton hangot is ad a hátad mögött, de a jelenlétedben is. Próbáld ezt figyelmen kívül hagyni, maradj olyan, amilyen eddig is voltál, hisz nem benned van a hiba. Sokan szeretnek, sokan elismernek, de lásd be, nem szerethet mindenki. Aki úgy dönt, hogy nem fogad a bizalmába, mi több, érezteti veled az antipátiáját, azt csak kerüld el jó messziről.

BAK (december 22-január 20)

A barátaid olyasmire próbálnak rávenni, amit még életedben nem próbáltál, mi több, nem is a te világod, mert a komfortzónád határain jóval kívül esik a dolog. Ha azonban úgy tekintesz rá, mint egyfajta kalandra, ami esetleg felejthetetlen élményt nyújt majd a számodra, rögtön más megvilágításba kerül az egész. Mondj igent, hisz ez ad erőt a szürke hétköznapok elviseléséhez, ebből tudsz majd erőt meríteni a későbbiekben! Ez még csak a kezdet, határ a csillagos ég!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyasmiről próbálod meggyőzni a környezetedet, amivel kapcsolatban soha nem fognak veled egyetérteni. Emiatt kakukktojásnak érzed magad, ám mivel büszkén vállalod a véleményedet, egyáltalán nem zavar, hogy kilógsz a sorból. Minden ember önmagában egyedi értéket képvisel, s az, hogy ez kiben vált ki pozitív érzelmeket, s kiben ellenszenvet, igen gyakran szubjektív. Pontosan emiatt nem érdemes különösebben győzködnöd olyanokat, akik nyilvánvalóan elfogultak valamilyen irányban, s képtelen objektíven megítélni téged. Higgy magadban és az álmaidban!

HALAK (február 20-március 20)

Eleged van abból, hogy mindig másokra vársz, belefáradtál abba, hogy másoktól függsz. Épp ezért eljött az idő ahhoz, hogy a saját lábadra állj, hogy önálló döntéseket hozz bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Függetlenedj a többiektől, indulj el a saját utadon, és ne engedd többé, hogy mások bármilyen tekintetben magukhoz láncoljanak!