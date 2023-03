Napi horoszkóp március 10.: az Ikreket gyengéd szálak fűzik valakihez, a Rákoknak felelősségteljes döntést kell meghozniuk

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 10.

KOS (március 21-április 20)

Fel kell vállalnod a véleményedet egy olyan személy előtt a hét utolsó munkanapján, aki sokat jelent számodra, épp ezért nem szeretnél neki csalódást okozni. Az azonban, hogy valaki közel áll hozzád, még korántsem jelenti azt, hogy meg kell hazudtolnod önmagad és egyfajta álarcot kell felhúznod. Épp ezért vállald fel az álláspontodat, igyekezz egy olyan diplomatikus megoldást választani, amellyel nyugodtan vállalhatod fel önmagad. Ugye nem akarsz csak azért hazugságban élni, mert félsz a reakcióktól? Ez is te vagy, a véleményeddel együtt, miért titkolnád tehát?Különben is, ha az illető a helyedbe képzeli magát, rá fog jönni, hogy hasonló helyzetben maga is így tenne!

BIKA (április 21-május 20)

Ki sem látsz a munkából a hét utolsó munkanapján, mellyel mielőbb végezni szeretnél, ennek okán gyakorlatilag egy végeláthatatlan vesszőfutás az, amit csinálsz. Ne feledd azonban, semmi sem lehet ez esetben fontosabb a minőségnél, épp ezért érdemes szisztematikusan és koncentráltan végigmenned a folyamaton annak érdekében, hogy időben be tudd fejezni a rád bízott feladatokat. Ha sikerrel abszolválod valamennyit, akkor bizonyosan nem okoz majd fejfájást semmifajta, munkával kapcsolatos nyitott mondat a hétvége folyamán! Hajrá, tedd oda magad!

IKREK (május 21-június 21)

Egy ideje gyengéd érzelmi szálakat táplálsz valaki iránt, eddig azonban nem volt benned annyi bátorság, hogy ezt nyíltan vállald az illető előtt is. Nem akartál ugyanis támadási felületet adni azzal, hogy kinyilvánítod az érzéseidet. Így azonban sajnos azzal is számolnod kell, hogy egy idő után egyedül élsz majd a saját világodban, ahol rajtad kívül senki más nem létezik, neked pedig nincs kihez kötődnöd. Az emberek ugyanis ki fognak kopni mellőled, hisz nem akarnak majd mindenáron a közeledbe férkőzni, erőnek erejével. Jobban jársz tehát, ha lebontod a felépített barikádot és mersz tenni egy lépést a boldogságod felé. Adj egy esélyt magadnak!

RÁK (június 22-július 22)

Olyasfajta döntést kell meghoznod a hét utolsó munkanapján, amely hatással lehet a további életedre nézve is, így tehát az egyik legfontosabb kategóriából való. Amennyiben egyetlen pillanatig is tanácstalan vagy, abban az esetben nem kell egyedül ekkora felelősséget a nyakadba venni, nyugodtan keress valakit a környezetedből, mondd el neki a bizonytalanság okát és hallgasd meg a véleményét. Légy azonban óvatos, csak olyan embertől kérj tanácsot, akiben teljesen megbízol, vannak ugyanis olyanok a közvetlen környezetedben, akik nem feltétlenül a te javadat akarják! Ha résen vagy, nem nyúlhatsz mellé, de fontos, hogy ne egyedül dönts, hanem más véleményt is meghallgass annak érdekében, hogy mások szemszögéből is láthasd a szituációt!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valaminek óriási jelentőséget tulajdonítasz és mindenáron ragaszkodsz hozzá, emiatt egyszerűen nem vagy hajlandó tágítani mellőle még akkor sem, amikor szólnak, nem biztos, hogy ennek van értelme. El kell azonban gondolkodnod rajta, hogy érdemes-e mindenáron kapaszkodnod bizonyos dolgokba, amelyekben nincs semmiféle perspektíva a jövőre nézve. Ha időben sikerül belátnod, hogy az ügyben nincs már újabb lehetőség a számodra, ideje továbblépni és új utakat keresni. Hidd el, van az az útvonal, ami a sűrű bozótos helyett egyenesen a célodig vezet majd. Az azonban, hogy megtalálod-e, csak rajtad múlik!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Kissé zsúfolt programok elé nézel a hét utolsó munkanapján, mégis ha mindenre megfelelőképp koncentrálsz, akkor marad időd a számodra fontos dolgokra is a kötelező tennivalók mellett. Koncentrálj, tedd, vess be minden tudást és tapasztalatot és Igyekezz mindennek pontot tenni a végére, hogy abban ne legyen hiba! Okosan oszd be az idődet és akkor nem fog problémát okozni az sem, hogy egyszerre több fronton állj helyt! Mindehhez csupán arra van csak szükséged, hogy okosan taktikázz! Menni fog, bízz magadban!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Kissé hajtós időszakot sikerül lezárnod a hét utolsó munkanapján, így roppant módon örülsz, hogy végre pont kerül a kiemelten fontos projektek végére. Éppen jókor jött ez, hisz nem nagyon maradt semmire másra energiád, az azonban rendkívüli módon megnyugtat, hogy végre nyakadon a hétvége, amikor részt vehetsz olyan programokon, amelyek valamelyest kikapcsolnak. Csakis olyasmivel foglalkozz, ami feltölt és kizárólag rólad szól, nem kell most nagyobb kalandban részt venned csak add át magad a „semmittevésnek” és egyszerűen pihenj!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyan személy hoz kellemetlen helyzetbe a hét utolsó munkanapján, aki tulajdonképp abszolút a tágabb ismeretségi körödbe tartozik, nem is érted tehát, miképp lehet az illetőnek ennyire vastag bőr az arcán. Nem is kell csendben tűrnöd a megalázást, állj a sarkadra és mások számára is jól hallhatóan kérd ki magadnak azt, hogy hogy vette a bátorságot, hogy megsértse a becsületedet. Egész nyugodtan fordíts hátat a jövőben neki, hiszen abszolút nincs szükséged arra, hogy olyan emberekkel vedd körbe magad, akik eltaposnak, mint egy bogarat! Ám előtte ne szégyelld a véleményedet, egyszer, s mindenkorra értesd meg vele, hogy a jövőben igyekezzen messziről elkerülni!

NYILAS (november 23-december 21)

Valakivel borzasztóan elbeszéltek egymás mellett egy ideje, mely a hét utolsó munkanapjára csúcsosodik ki, amikor igen komoly konfliktus kezd kibontakozni közöttetek. Mielőtt azonban vérre menő harcot folytatnátok egymással csupán azért, mert nem engedtek a huszonegyből, sokkal több értelme lenne annak, ha közösen igyekeznétek megoldani a kialakult helyzetet. Próbáljatok keresni egy olyan arany középutat, ami mindkettőtök számára kedvező lehet. Igyekezz te is engedni valamennyit a saját elveidből, hisz nem kell teljesen feladnod magad ahhoz, hogy intelligens módon rendezz egy vitás helyzetet!

BAK (december 22-január 20)

Váratlanul jött lehetőség borítha fel a hét utolsó munkanapjára tervezett programjaidat, ám ezt egy cseppet sem bánod, hisz pontosan tudod, hogy amennyiben sikerrel abszolválod, nagyot léphetsz előre a ranglétrán. Érdemes tehát a kínálkozó alkalmat a prioritási sorrend tetejére helyezni annak érdekében, hogy a végén valóban büszke lehess magadra. Amennyiben sikerül átszakítod a célszalagot, abban az esetben nyugodtan athatod át magad a hétvégi pihenésnek, erre azonban kicsit várni kell még. Most csak menj tovább bátran az úton, küzdj le minden akadályt!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A környezeted olyasfajta nyomást tesz rád, amely alatt gyakorlatilag kezdesz összeroskadni, azt gondolják ugyanis a körülötted élők, hogy te vagy az egyetlen személy, aki mindig minden szituációból ismeri a kiutat, s többféle alternatíva is van a fejében arra, hogy mit kellene lépni a helyzet megmentése érdekében. Roppant hízelgő számodra az a bizalom, amit a kezedbe adnak, ez azonban rendkívüli felelősséggel is járj. Ne akarj mindenáron a hős megmentő szerepét magadra vállalni, könnyen válhatsz ugyanis mártírrá egy-egy helyzetben. Miért áldoznád fel magad, ha nem muszáj?! Dobd le a láncaidat és igyekezz felhőtlenebb életet élni!

HALAK (február 20-március 20)

Számos akadállyal kell megküzdened, melyről fogalmad sincs, miképp fogod valamennyit megugrani úgy, hogy ne maradjon sem benned, sem a feletteseidben hiányérzet. Annak érdekében tehát, hogy pontot tehess valamennyi folyamatban lévő ügyed végére, érdemes megállnod és számot vetned azzal, hogy mi vár rád, ha bátran nekifutsz az említett akadályoknak. Annak érdekében, hogy végre valami eredmény is felcsillanjon, gondold végig az odavezető útvonalat és annak mentén próbálj eljutni a kitűzött célodig. Higgy magadban, ez most a legfontosabb!