Napi horoszkóp május 31.: a Bikák másoknak igyekeznek megfelelni, a Rákok ügyei pozitív irányba lendülnek előre

NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 31.

KOS (március 21-április 20)

Úgy hozza a helyzet a hét utolsó munkanapján, hogy meg kell mutatnod mások előtt is, mennyi talpraesettség is rejlik benned. A felelősség súlyától egy pillanatra el is bizonytalanodsz, nem vagy biztos benne, hogy valójában ki tudsz-e állni nagyobb közönség elé, hisz igazán nem vagy exhibicionista típus. Ne aggódj azonban, semmi probléma nem lesz, hisz rendelkezel elegendő tudással, így nem okozhat gondot ez sem számodra. Vetkőzd le a gátlásaidat, engedd el magad és menni fog!

BIKA (április 21-május 20)

Egészen mostanáig úgy élted az életed, hogy mindenek feletti szempont volt az, hogy másokból milyen reakciót váltasz ki a szavaiddal, illetve tetteiddel. Elérkezett azonban az idő, hogy magadhoz is őszinte légy, lerázd a láncaidat és olyan útra lépj, ahol te kerülsz a saját életed középpontjába és nem folyton mások tekintetét kell fürkészned. Ne az legyen a prioritás, hogy a körülötted lévőket elégedetté tedd, miközben magadról teljesen megfeledkezel. Fordíts a sorrenden és meglátod, sokkal felszabadultabb leszel. Elsősorban ugyanis a saját boldogságod a legfontosabb!

IKREK (május 21-június 21)

Igen komoly kihívással küzdesz a hét utolsó munkanapján, melyet mindenáron szeretnél sikerrel teljesíteni. Ennek rendelsz most minden más programot alá, hisz minél kevesebb dologra kell egyszerre koncentrálnod, annál jobban tudsz majd összpontosítani. Kemény munkád meg fogja hozni gyümölcsét, hisz mindenki legnagyobb elismerésére, az összes akadályt könnyen legyőzve tudod majd faképnél hagyni a mezőnyt! Ez igen! Így kell csinálnia egy profinak!

RÁK (június 22-július 22)

A hét utolsó munkanapján a folyamatban lévő ügyeid végre pozitív irányba lendülnek előre, amelyre már elég nagy szükséged volt, hisz kezdtél ráunni az egy helyben toporgásra. Mielőtt azonban feladtad volna, végre megindult a folyamat, így most már minden halad a maga útján, neked pedig nem kell már sokat várni, hogy elérd a célodat és az eredményt élvezhesd. Kezdődik a hétvége, ugorj tehát fejest a kikapcsolódásba, hiszen a pihenés neked is jár!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó munkanapján, amikor már az utolsó simításokat végzed a rád bízott feladatokon, akkor talál meg mindenki, aki tőled szeretne szívességet kérni, te pedig valahogy túl gyenge vagy ahhoz, hogy nemet mondj. Gyorsan rá kell azonban jönnöd, nem tudsz egyszerre több dolgot csinálni és ilyen sok felé koncentrálni, hisz neked is vannak korlátaid. Ezeket a határokat figyelembe véve igyekezz meghúzni egy határvonalat, hisz ilyenformán mindenki örökké ki fog használni. Lásd be, hogy bármennyire is szeretnél, nem tudsz mindennek, illetve mindenkinek megfelelni és ne félj nemet mondani!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét utolsó napján azt gondolod, hogy pontot tehetsz egy bizonyos feladat végére, rá kell azonban jönnöd, hogy akad még tennivalód bőven. Ahelyett tehát, hogy hátradőlnél, szedd össze magad és minden figyelmeddel összpontosíts, most ugyanis semmiképp nem hibázhatsz. Meglátod, ha időben sikerül minden elvégezned, sokkal nyugodtabban adhatod át magad a hétvégének, melyet rögtön úgy kezdhetsz, hogy este kibontasz egy üveg finom bort, pattogtatsz egy kis kukoricát és megnézel egy jó vígjátékot. Akkor már megteheted, hisz nem zavarja majd semmi a lelkiismereted!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Gyakorlatilag egész héten rohantál bizonyos eredmények elérése után, a hét utolsó munkanapjára joggal érzed tehát magad teljesen kimerültnek. Elérkezett azonban a hétvége, amikor végre megálljt tudsz parancsolni magadnak és másoknak is, akik mindenféle feladatokkal és programokkal találnak meg, hisz beláthatod, az örökös rohanásnak semmifajta pozitív hozadéka nem lesz soha. Legközelebb kevesebb terhet engedj magadra pakolni, mert így csupán a saját életed nehezíted meg vele. Ha a folyamatban lévő ügyeket sikerül megoldanod, olyan kikapcsolódási lehetőséget keress, amelynek nincs köze a kötelességeidhez!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó munkanapján a legnagyobb bosszúságodra a füledbe jut, hogy valaki a hátad mögött a te érdemeiddel tündököl, úgy próbálva beállítani a helyzetet, hogy mindez az ő keze munkáját dicséri. Téged az első pillanatban feldühít, mert úgy tűnik, hiába dolgoztál annyit az ügy érdekében, dugába dőlt minden. Amennyiben azonban lehiggadsz és jobban belegondolsz, abban az esetben beláthatod, hogy nem olyan tragikus a helyzet, mint amilyennek tűnik. Kérd számon az illetőn, hogy jutott eszébe, hogy a felhasználja a te munkásságodat, legközelebb pedig jobban gondold meg, kit avatsz be a munkafolyamatokba. Ne bosszankodj, nem éri meg!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét utolsó munkanapján rendkívül nagy koncentrációval és erőfeszítéssel dolgozol egy bizonyos ügyön annak ellenére, hogy a környezeted nem nagyon hisz annak eredményességében. Te azonban ne hagyd magad semmiképp befolyásolni, ne az legyen most a fontos, hogy meggyőzd őket az igazadról, haladj csupán a megkezdett utadon, melynek hatékonysága idővel elegendő bizonyítékot nyújt majd számukra is. Ha kellő magabiztossággal rendelkezel, akkor biztosan nem tudnak majd eltántorítani! Hajrá!

BAK (december 22-január 20)

Valaki a környezetedből olyan üzleti ajánlattal keres meg a hét utolsó munkanapján, mely igen-igen elgondolkodtató, ugyanakkor elég ingoványos talaj, hisz semmilyen tapasztalattal nem rendelkezel a témában. Az első bizonytalan lépések után azonban ráfogsz jönni arra, hogy abszolút mértékben érdekes és izgalmas a feladat, nem érdemes tehát elzárkóznod előle. Adj tehát egy esélyt a dolognak, hisz ha másra nem lesz jó, de tanulásra és tapasztalatszerzésre biztosan. Legközelebb már sokkal magabiztosabb leszel a témában!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Valaki a környezetedben rendkívüli módon szeretne imponálni neked, melyet elsőre nem is igen tudsz mire vélni, hisz évek óta ismeritek egymást, soha nem gondoltad volna, hogy az illető másképp tekint rád, mint ahogy te tekintesz rá. Miután azonban huzamosabb ideje ezt tapasztalod, épp ezért kezd téged is érdekelni a dolog. Adj egy esélyt az illetőnek, hogy bebizonyíthassa, igen is lehet közös jövőtök. Mivel eddig csak bizonyos szempontból ismerted, kezdj másként tekinteni rá, hogy megláthasd benne azt a bájat és vonzerőt, amely meggyőzhet erről. Lehet, hogy ebből hosszú távon szerelem lesz?

HALAK (február 20-március 20)

Nem várt akadályokba ütközöl a hét utolsó munkanapján, melyek eléggé megbonyolítják a helyzetedet. Mivel azonban te vagy a talpraesettség és határozottság élő mintaképe, épp ezért pontosan tudni fogod, hogy miképp kell cselekedned annak érdekében, hogy végül győztesen kerülj ki ebből a szituációból. Így egy pillanatig sem okozhat gondot az, hogy pozitív irányba tereld a problémát, a többiek pedig csak ámulnak majd, hogy micsoda szuper erővel rendelkezel, te pedig méltán lehetsz büszke magadra! Így kell ezt csinálni!