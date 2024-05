Napi horoszkóp május 29.: az Ikrek nem kívánatos titok őrzőivé válnak, az Oroszlánoknak érdemes kockáztatniuk egy bizonyos helyzetben

NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 29.

KOS (március 21-április 20)

Egy elég bonyolul ügyben a hét közepén lehetőséged nyílik arra, hogy előrelépj, ehhez azonban egy igen szövevényes szálat kell kibogoznod, olyan részletek kiderítésével, amelyek segíthetnek egy régóta fennálló rejtély megoldásában. Nagy izgalommal tölt el az, hogy végre hasznossá teheted magad az ügyben, merülj el a részletekben, hisz most érdemes alaposan utánajárni mindennek. Ha kell, oszd meg másokkal is tapasztalataidat, de csakis olyanokat avass be, akikben abszolút megbízol. Nagy büszkeséggel fogod majd a későbbiek folyamán, a nagy nyilvánosság előtt is vállalni, hogy tulajdonképp milyen rejtélyes ügyet sikerült megoldanod. Ügyelj azonban arra, hogy ne veszíts emberi értékeidből a célod érdekében!

BIKA (április 21-május 20)

Ugyan nem feltétlenül vagy az a típusú ember, ami a kalandokat minden utcasarkon keresi, mégis megfogalmazódni látszik benned egy új célkitűzés, amely bizony nem feltétlenül a legveszélytelenebb kategória. Noha kételyek bőven vannak most benned, mégse hagyd, hogy a félelem lehessen úrrá rajtad, inkább tekints úgy az egészre, mint egy olyan életreszóló élményre, mely rengeteg élményt és tapasztalatot adhat és amiből a jövőben táplálkozni tudsz. Hidd el, a karosszékben ülve nem fogsz tudni emlékeket gyűjteni, ehhez bizony fel kell állnod és elindulnod az álmaid útján. Hajrá!

IKREK (május 21-június 21)

Olyan titokba avatnak be a hét közepén, amelyről nem biztos, hogy tudni akartál volna. Ám mivel erről senki nem kérdezett meg, csupán rád bízta, ebben az esetben sajnos nincs más választásod, mint megtartani magadnak. Noha nem hagy nyugodni a dolog, legszívesebben elmondanád valakinek, de mivel igen nehéz természetű ügyről van szó, óvatosnak kell lenned. Amennyiben ugyanis kiderül, hogy te voltál az, aki kifecsegte, abban az esetben roppant nagy csalódást fogsz okozni annak, aki megosztotta veled az elején. Ne mássz bele olyan dagonyába, amibe menthetetlenül benne ragadhatsz.

RÁK (június 22-július 22)

Egy bizonyos helyzetben rendkívüli módon frusztrál valami, amivel nem tudsz egyelőre mit kezdeni. Mivel azonban idegesítőnek találod, beszélj róla valakivel, avasd be az illetőt és kérj tanácsot tőle, hogy mit is kellene kezdened a szituációval. Nem kell lemondanod a célod eléréséről és hátat fordítani neki, csupán próbálj könnyíteni a helyzeten és vagy megoldani a frusztráló tényezőt vagy fejben teljesen kizárni. Nem lehetetlen, csak ez most lehet, hogy kicsit bonyolultabb és összetettebb gondolkodást kíván tőled. Érdemes megfontolnod a kapott tanácsot, de csak akkor fogadd meg, ha az a saját értékrendeddel még összeegyeztethető!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Általában minden szituációban a biztonsági játékot preferálod, szereted a kockázatok elkerülésével elérni a kitűzött céljaidat. Ám a hét közepén mégis olyan helyzet adódik, amelyben egyszerűen nincs más választásod, mint tizenkilencre lapot húzni, hisz pontosan tudod, hogy másképp nem fogsz tudni nyerni sem. Az első pillanatban rendkívüli módon frusztrál a tudat, hogy benne van a pakliban a bukás esélye is, ám ha kihívásként tekintesz a helyzetre és egy kicsit más szemszögből nézel az egész ügyre, még az is lehet, hogy megtalálod benne a motivációt, amely elfeledteti veled azt, hogy mekkora a tét. Attól, mert kockáztatsz, még nincs garantáltan, eleve elrendelve az eredmény. Minden csak rajtad és a hozzáállásodon múlik!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét közepén váratlan fordulatok sorozata sodor magával, mely a legnagyobb bosszúságodra igen csak meghosszabbíthatja a folyamatot egy bizonyos projekt kapcsán. Mielőtt azonban feleslegesen idegeskednél és menekülő útvonalat keresnél, előtte próbálj hideg fejjel gondolkodni és megtalálni azt a pontot, ahol elindultál a lejtőn. Addig igyekezz változtatni, amíg nem késő és nem el nem úszik a lehetőséged erre, hisz bárhogy is alakul a vége, így legalább nyugodt lelkiismerettel mondhatod el, hogy mindent megtettél az ügy érdekében. Ne add fel, csak azért, mert eggyel több az akadály, amelyet meg kell ugranod!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Hét eleje óta annyi terhet vállaltál magadra, hogy mostanra kezdesz belefulladni a sok tennivalóba, gyakorlatilag azt sem tudod, mi az, ami sürgetőbb. Mielőtt azonban úrrá lenne rajtad a kétségbeesés, előtte érdemes lemenned alfába és egyfajta sorrend mentén végiggondolni, hogy melyik feladat után melyik végére kerüljön a pont. Igyekezz lejjebb adni az önmagaddal szemben támasztott elvárásokból, nem kell mindenáron mindent elvállalnod, csakis olyasmire mondj igent, amelyről úgy gondolod, hogy érdemes belevágni és belefér az életedbe. Ellenkező esetben ne bonyolítsd az életedet!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét közepén végre kibontakoztathatod a kreativitásodat, úgy érzed ugyanis, hogy valami olyan dolog sülhet ki a jelenleg végzett tevékenységedből, amire még a környezeted is ámulattal fog nézni. Használd ki a lehetőséget, hisz most minden eszköz adott arra, hogy megvalósítsd az álmaidat, csupán csak mihamarabb neki kell futnod, hiszen lesznek olyanok, akik megpróbálnak utánozni és mindenáron elvenni tőled a sikert. Igyekezz azonban kötélnek állni, legyél magabiztos és meglátod, egyszer mindenki rólad fog beszélni, persze pozitív értelemben!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét közepén olyasvalaki toppan az életedbe, akinek a személyisége magával ragad, azonnal érzed, hogy neked is érdemes nyitnod felé, hisz olyan ismeretségre tehetsz szert, amely hosszútávon jó lehet neked. Légy nyitott, barátkozz, adj időt az egésznek, hogy kiforrja magát, hiszen előbb vagy utóbb komolyabbra is fordulhat a dolog. Nem kell elsőre túl nyíltnak lenned, okosan keverd a kártyáidat, mert ha nagyon rámenős és őszinte vagy, elijesztheted az első pillanatban az illetőt és akkor a kapcsolat még azelőtt dugába dőlhet, mielőtt kibontakoztatok volna. Ne kapkodj, hidd el, hamarosan meglesz a pozitív hozadéka az új ismeretségnek!

BAK (december 22-január 20)

A hét közepén újabb és újabb határidők szorongatnak, ennek okán kissé sarokba szorítva érzed magad és a semmiből elkezdesz össze-vissza kapkodni. Egy ponton túl már az sem érdekel, hogy milyen lesz az eredmény, csak is az lebeg a szemed előtt, hogy mit fognak szólni, ha nem tudsz pontot tenni minden mondat végére a kitűzött időpontra. Mivel ez semmi jóra nem vezet, épp ezért most parancsolj megálljt önmagadnak, ülj le, logikusan rendezd a tennivalókat és úgy vedd sorra egyiket a másik után, hogy végül lelkiismeret furdalás nélkül tudj kézzel fogható eredményt felmutatni. Nem éri meg kapkodni, hisz azzal csak azt éred el, hogy dupla annyit kell dolgoznod annak érdekében, hogy kijavítsd a hibákat!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Úgy tűnik, minden ügy, amely folyamatban van jelen pillanatban, a legnagyobb rendben halad, ez a tudat pedig rendkívül nagy nyugalommal tölt el. Épp ezért a hét közepén olyan dolgokra is jut majd időd, amelyekre más, sokkal zsúfoltabb napokon nem jutna, így tehát használd ki a helyzetet és szánj magadra is egy kis időt. Olyasmikkel foglalkozz, amelyekre viszonylag ritkán van lehetőséged, menj el egy szépségszalonba, esetleg hívd el egy barátnődet shoppingolni. Hidd el, kifejezetten jót tesz a lelkednek a feltöltődés!

HALAK (február 20-március 20)

Úgy érzed, a hét közepén top formában vagy ahhoz, hogy bármilyen nehézségű feladatot sikerrel abszolválj, illetve komolyabb célokat is elérj. Ügyelj azonban arra, hogy az orrodnál tovább láss, próbálj globálisan tekinteni minden helyzetre, merülj el a részletekben és igyekezz kis lépésekben haladni. Hidd el, senkinek nem sikerült eddig még egy egyetlen, nagyobb ugrással felérni a hegy csúcsára, mindenki ugyanazt az utat tette meg, így bizony neked is másznod kell. Légy türelmes, ne akarj mindent azonnal megoldani, vannak olyan bonyolultabb ügyek, amikhez a tudásodon kívül a józan eszedre is szükséged van. Ne feledd: a jó munkához idő kell!