Napi horoszkóp május 27.: az Ikrek számára fontos részletek válnak világossá, az Oroszlánoknak kikapcsolódásra van szükségük

NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 27.

KOS (március 21-április 20)

Nagyobb volumenű feladat elvégzése vár rád a hét első napján, ám valahogy ezúttal nem látod a dologban a kihívást, nincs is nagyon kedved nekifutni. Mivel azonban nem igazán van választási lehetőséged, épp ezért kénytelen vagy magadra erőltetni némi motivációt, máskülönben hogyan tudnál felmutatható eredményt produkálni? Próbál összpontosítani, ne engedd, hogy a figyelmedet bárki elterelje, meglátod, egy kis koncentrációval pikk-pakk túlesel az egészen és még az általad produkált eredmény is elismerésre méltó lehet. Indulj, mire vársz? Ne vesztess egyetlen percet sem!

BIKA (április 21-május 20)

Kissé csalódottan veszed tudomásul, hogy a környezeted abszolút egyfajta másodhegedűsként tekint rád még annak ellenére is, hogy számos alkalommal bizonyítottad a rátermettségedet, illetve olyan tudással rendelkezel, amellyel mások még csak köszönőviszonyban sincsenek. Ne hagyd, hogy elnyomjanak, állj ki magadért és mutasd meg mindenkinek, milyen határozott is tudsz lenni, ha arról van szó, hogy emberszámba vegyenek. Joggal követeld, hogy bizonyos helyzetekben te is ugyanolyan esélyekkel és jogokkal indulhass, mint a többiek, nem kell alább adnod az elvárásaidból, hisz elégszer bizonyítottál már, hogy kiérdemeld a bizalmat!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy tűnik, a hét első napján sikerül megvilágosodnod bizonyos részletekkel kapcsolatban egy számodra fontos ügyben, ennek köszönhetően tehát most már pontosan tudod, hogy mit is kell tenned annak érdekében, hogy megfelelően megoldd az egyenletet, amely eddig annyira tele volt ismeretlennel, hogy esélyt sem láttál arra, hogy valaha a végére érj. Ne tétovázz sokat, állj neki, mert most teljesen ideálisak a körülmények arra, hogy lezárj valamit, ami eddig nem hagyott nyugodni és álmatlan éjszakákat okozott. Nem minden olyan egyszerű, mint az egyszer egy, de épp ez az, ami egy kis izgalommal fűszerezi meg a hétköznapokat, nem igaz?

RÁK (június 22-július 22)

A hét első napján valahogy azt érzed, hogy semmi nem úgy sikerül, mint ahogy azt eltervezted, egyszerűen nem tudsz zöld ágra vergődni semmivel kapcsolatban, emiatt elég frusztrált vagy. Bosszankodás helyett azonban felfoghatod ezt úgy is, hogy ami nem megy, azt nem biztos, hogy mindenáron erőltetned kellene. Ne akarj mindenképp olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek sikerélményt biztosan nem tartogatnak számodra és több velük a munka, mint amennyi időd szánnál szíved szerint rájuk. Ne áldozz be más lehetőségeket olyan tevékenységek oltárán, amelyekkel önhibádon kívül szinte biztosan csak kudarcot fogsz vallani. A siker kulcsát keresd!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az utóbbi időben eléggé el vagy foglalva, megállás nélkül futsz körbe a mókuskerékben. Úgy érzed, nem tudsz kiszállni, mert abban az esetben összeomlik minden körülötted, amit eddig felépítettél. Nem biztos azonban, hogy ilyen borúsan kellene a helyzetet látnod, az a bizonyos pohár ugyanis lehet félig tele is, ha pozitívan állsz hozzá. Ha szükséged van egy kis pihenésre, engedj meg magadnak egy-két napot, amikor töltődhetsz, inspirálódhatsz, ismét 100 %-os formába kerülhetsz, mert ennek így, hosszútávon semmi értelme nincsen. Épp ezért mihamarabb tudj le minden tennivalót a mai napra, hogy aztán átadhasd magad a hétvégének! Meglátod, jót tesz majd, ha kicsit töltöd az akkumulátorod!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét első napján körvonalazódni látszik a fejedben az, hogy mit és hogyan kellene csinálnod egy bizonyos feladat kapcsán annak édekében, hogy a végén jó eredménnyel zárd az általad megkezdett folyamatot. Van ugyan még benned néhány megválaszolatlan kérdés, ám ezekre csak akkor találod meg a válaszokat, ha elindulsz az úton. Rugaszkodj tehát neki a feladatnak, mert a siker ott lakozik a részletekben, csak fel kell tárnod azokat. Ne görcsölj rajta különösebben, hisz a folyó folyik majd a saját medrében, anélkül, hogy befolyásolnád, vagy megadnád neki a folyási irányt.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Akad valaki a környezetedben, aki a hét rlső napján szorult helyzetedben bizonyítja be, hogy számíthatsz rá, abban a pillanatban érkezik ugyanis a segítsége, amikor már teljesen feladtad volna az egészet. Mindképp ragadd meg a kezét, bízz benne, hisz más választásod úgy sincs, így kénytelen vagy azt tenni, amit az illető a tapasztalata alapján javasol. Járj nyitott szemmel, figyelj oda, mert most van lehetőséged igazán tanulni, légy hálás neki, hisz ha nem érkezett volna időben a segítség, akkor bizony nagy bajba kerülhettél volna. Biztosítsd arról az őrangyalodat, hogy ő is bármikor számíthat rád, bármiben!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyan szituáció adódik a hét első napján, amely kissé sarokbaszorított helyzetbe hoz, gyakorlatilag kikényszerítve belőled a talpraesett megoldást. Bár nem vagy hozzászokva, hogy ilyenformán bármilyen megmozdulás élére állj, mégis úgy hozza ma a szituáció, hogy a hangoddal szerezz érvényt az igazadnak. Mindenki számára tedd világossá a véleményedet, nem kell szégyellned, hisz az értékrended szerinti jó úton haladsz, épp ezért légy bátor és állj ki magadért. Jóllehet, a környezeted sincs ehhez hozzászokva, de időnként meg kell neked is mutatnod, hogy mire vagy képes, nehogy elhessegessenek, mint egy zavaró legyet!

NYILAS (november 23-december 21)

Hosszú ideje dolgozol már azokon a számodra fontos ügyeken, amelyekre nagy várakozással tekintesz, tulajdonképp időt, energiát nem sajnálsz arra, hogy sikerrel abszolválhasd valamennyit. Nem is kell hosszasan várnod az eredményre, hisz a hét első napján bőven megtérül minden, amit rááldoztál és ez motiválhat a jövőre nézve is. Ugyan lesznek majd olyanok, akik lekicsinylik majd az eredményt, de te semmiképp ne hagyd magad lelombozni, nyugodt szívvel légy büszke magadra, hisz sokat dolgoztál azért, hogy most elégedetten tekints a művedre!

BAK (december 22-január 20)

A hét első napján úgy döntez, hogy nekivágsz alegy olyan útnak, amelyek előtted senki nem járt, neked azonban valahogy mégis valakiért roppant módon izgatja a fantáziádat. Nyilvánvalóan azt is tudod, hogy számtalan akadály vár még rád, ezzel együtt amennyiben így döntöttél, abban az esetben tarts ki és bizonyítsd be a benned kételkedőknek, hogy nem vagy annyira meggondolatlan, hogy "hűbele" Balázs módjára fejest ugorj, a víz nélküli medencébe. Igen is megvolt rá az okod, hogy így dönts és amennyiben elhasalsz, neked kell majd a saját vérző sebeid árán megtanulnod, hogy máskor kétszer meggondold a dolgot, mielőtt egyszer nekivágsz. De a tapasztalat mégis a tiéd, nem másoké. Csak ezt tartsd szem előtt!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Nem vagy kifejezetten az a szókimondó típus, nem is szereted, ha különösebb ok nélkül hirtelen a társaság közepén találod magad. A hét első napján mégis úgy hozza a helyzet, hogy hallatnod kell a hangodat és hangosan kell vállalnod a véleményedet, noha magadban két kézzel tiltakozol ez ellen. Nem sok ilyen szituáció adódik, de ha igen, akkor bizony nincs más hátra, mint megerőltetned magad és pódiumra lépned a saját érdekedben. Ne félj hallatni a hangod, nem kell megijedned a saját árnyékodtól, amennyiben ugyanis nem állsz ki magadért, abban az esetben örökre kicsi maradsz, akit mindig elnyomnak a nagyok!

HALAK (február 20-március 20)

Olyan úton haladsz már jó ideje, amelyről az elején látszott, hogy nem lesz egy sétagalopp, hogy rengeteg akadállyal és külső erővel kell majd megküzdened ahhoz, hogy elérd a kitűzött célodat. Mivel azonban egy számodra különös jelentőséggel bíró, fontos dologért küzdesz, így bármire hajlandó vagy azért, hogy véghez tudd vinni, amit elterveztél. Igen, vannak ugyan olyanok körülötted, akik nem vesznek komolyan, akik nem hisznek benned és abban, hogy valaha sikerülni fog a nagy álmod, de ne törődj velük, ez nem a te problémád ugyanis. Akik támogatnak, azok biztosítanak róla, hogy nemes célért küzdesz és hogy semmiképp nem szabad feladnod. Menj tovább, hisz nagyon dolgok várnak még rád!