Napi horoszkóp május 26.: a Mérlegeket valaki kellemetlen helyzetbe sodorja, a Bakok segítőkészségüket szeretnék kamatoztatni

NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 26.

KOS (március 21-április 20)

Ha a megfelelő tempóban haladsz a hét utolsó napján, akkor olyan programokra is juthat időd, amelyeken régebb óta nem tudtál részt venni. Rendszerezd tehát a tennivalóidat és aszerint végezd a feladataidat, így semmiféle hiba nem csúszhat a számításaidba. Mindenképp légy logikus, higgadt, igyekezz minden darabot beilleszteni a puzzle-ba és nyugodtan haladj a megkezdett utadon. Amennyiben elég hatékony vagy, abban az esetben délután már szabad emberként élvezheted az Életet egy hideg limonádé és a legjobb barátnőd társaságában!

BIKA (április 21-május 20)

Nincs okod panaszra, teljesen elégedett vagy a jelenlegi életeddel, sokat dolgoztál a céljaidért, magadat nem kímélve rengeteg időt, illetve energiát áldozva rájuk, most pedig joggal szeretnéd egy kicsit élvezni a sikert. Annak ellenére, hogy senkinek semmi köze hozzá, mégis akadnak majd olyanok, akik mindenáron megpróbálnak beleszólni abba, hogyan illene élni az életed, hiszen az ő értékrendjükön kívülesik az, amit csinálsz. Neked azonban nem kell senkivel foglalkoznod, mert mindenért te dolgoztál meg, nem kevés verítéket hullatva, ezért most élvezd nyudodtan a munkád gyümölcsét. Csak magadra figyelj!

IKREK (május 21-június 21)

Túlzott megfelelési kényszered miatt teljesen háttérbe szorulnak a saját tennivalóid, megállás nélkül azon dolgozol ugyanis, hogy mindenki boldog legyen körülötted, észre sem véve, hogy mindeközben kezdenek a fejed felett összecsapni a hullámok. Nagyon nemes emberi jellemre vall, hogy mások elégedett mosolya és pillanatnyi boldogsága fontos számodra, de ne feledd, elsősorban a saját tennivalóidra és feladataidra érdemes koncentrálnod és ha úgy érzed, ezzel párhuzamosan nem okoz gondot az, hogy a környezetednek is a segítségére legyél, az csúcs szuper. Ám ha úgy érzed, a kettő együtt teljesen felemészti minden energiádat, ez esetben érdemes egyszerre csupán egyetlen dologra koncentrálnod, az pedig a prioritási sorrendben a te feladatsorod legyen!

RÁK (június 22-július 22)

Kissé frusztrál az, hogy nem abban a tempóban haladnak a dolgaid a hét utolsó napján, ahogy azt korábban eltervezted, érzed ugyanis, hogy közeledik a határidő és te még mindig egy helyben toporogsz. Nem érdemes azonban emiatt bosszankodnod, jelen pillanatban bármit teszel, úgy sem tudod befolyásolni a dolgok menetét, nem minden rajtad múlik ugyanis. A saját lelkiismereted szerint legyél biztos benne, hogy mindent megtettél a siker érdekében, a többit pedig majd úgyis az adott szituáció alakítja. Lehet, hogy most lassabban megy a szekér, de lásd be, nem egy hullámvasúton ülsz, nem mehet minden úgy, mint a karikacsapás. Gondolj bele, milyen unalmas lenne az élet, ha mindig úgy történne minden, ahogy az a nagykönyvben meg van írva!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó napján minden a rendelkezésedre áll majd ahhoz, hogy pontot tehess olyan ügyek végére, amelyeket régóta szerettél volna már lezárni. Most váltak ugyanis csupán ideálissá ugyanis a körülmények ahhoz, hogy úgy fejezhess be mindent, hogy nem marad elvarratlan szál, mely a jövőben mintegy zavaró tényezőként vissza-visszatérhet. Mielőtt továbbállnál, mindenképp győződj meg róla, hogy minden apró részletre is kitérve valóban pontot tettél mindennek a végére, majd ezután lélegezhetsz csak fel teljes mértékben. Szép munka volt!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Egy korábbi botlás bosszulja meg magát a hét utolsó napján, emiatt rengeteg időt elvesz a napi elfoglaltságodból, hogy ezt a korábbi hibát kijavítsd és a gépezet újra olajozottan működhessen. Ne ess azonban kétségbe attól, hogy a nap nem a terveid szerint alakul, szerencsére semmiféle életbe vágó ügyet nem kell ma elintézned, arról azonban mindenképp érdemes gondoskodnod, majd aztán bebizonyosodnod, hogy minden szálat elvarrtál ezzel a bizonyos dologgal kapcsolatosan pontosan azért, hogy a későbbiekben nem zavarhasson semmiben. Most erre koncentrálj leginkább, hogy aztán ne legyenek emiatt álmatlan éjszakáid!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valaki kellemetlen helyzetbe sodor mások előtt a hét utolsó napján egy olyan ügyben, amelyhez abszolút nincs semmi közöd. Az első pillanatban nem is tudsz mit kezdeni a szituációval, amennyiben azonban összeszeded a gondolataidat, abban az esetben érdemes mihamarabb kiállnod magadért. Tisztázd mindenki előtt, hogy kinek mi a szerepe, azt, hogy fogalmad sincs, miképp kevertek ebbe a helyzetbe. Még azelőtt cselekedj, mielőtt rád omlik és összenyom az egész teher, vedd le magadról és arra helyezd, akinek az egészet köszönheted. Nem árulkodás ez, csupán rávilágítasz a valóságra, mely mások számára is jól látható lesz ezek után!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó napján megbizonyosodhatsz róla, hogy valóban léteznek még igaz barátságok és emberi kapcsolatok, olyan helyzetben siet ugyanis valaki a segítségedre, amelyben úgy tűnt, senkire nem számíthatsz. Ám pontosan akkor érkezik a segítség, amikor nem is gondolnád. Légy hálás az illetőnek és biztosítsd róla, hogy ő is bármikor, bármilyen helyzetben számíthat rád, minden tőled telhetőt meg fogsz tenni azért, hogy segíthess neki. A zsúfolt, rohanással teli életedben jól esik rájönnöd, hogy vannak még ilyen, kivételes kapcsolatok, amelyek az önzetlenségről és odaadásról szólnak!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyan szituáció adódik a hét utolsó napján, amikor valakit észérvekkel kell meggyőznöd egy bizonyos logikai fonalról annak érdekében, hogy tovább tudjatok lépni abban a folyamatban, amelyben együtt dolgoztok. A megoldás ugyanis bármennyire is kézenfekvő, az illető mégsem akarja sehogy se megérteni, melyik a helyes útirány. Épp ezért ez most egy próbatétel számodra is, igyekezz tehát türelmesen, az általad logikusnak vélt érvekkel meggyőzni arról, hogy miért gondolod azt, amit és miért lesz a nektek jó, ha ezúttal hallgat rád. Ne add fel, mert ez most mindenképp szükséges lesz ahhoz, hogy végül elérjétek azt, amiért dolgoztok! Lehet, hogy kicsit tovább tart majd, de a kihívások teszik izgalmassá az Életet!

BAK (december 22-január 20)

Valakire a környezetedben nagyon rájár a rúd, a szemed láttára megy tönkre az, amit az utóbbi időben gondosan felépített. Ezt látva úgy érzed, segítened kell, nem nézheted tétlenül, hogy a jéghegynek ütközött hajó elsüllyedjen és a vízzel eggyé váljon. Nemes gesztus ez tőled, ám semmiképp ne kezdj magánakciókba, kérdezd meg, hogy miben tudsz a leginkább segíteni, a mentésben, vagy abban, hogy a meglévő dolgokat a kezedben tartod. Nagyon hálás lesz neked az illető, hogy ennyire nagyvonalúan rendelkezésre állsz és mented a menthetőt. Heroikus küzdelmeteknek jó eséllyel meg lesz az eredménye, hisz talán még azelőtt meg tudjátok oldani a helyzetet, mielőtt túl késő lesz. Hajrá!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Általában ha valamit kigondolsz, ahhoz rendkívül görcsösen ragaszkodsz, igen-igen nehezen adsz lejjebb az elveidből, hisz mindenáron a saját akaratodat szeretnéd érvényesíteni. Így azonban nem biztos, hogy mindig el tudod majd érni a céljaidat, be kell tehát látnod, hogy mindent nem tudsz egymagad befolyásolni. A siker érdekében érdemes rugalmasabban kezelni bizonyos helyzeteket, kicsit nem árt néha lazábban kezelni a dolgokat, ellenkezo esetben a benned lévő teljesítménykényszer miatt rengeteg csalódás érhet majd az Életben. Néha dőlj hátra, élvezd a kilátást és engedd, hogy az ár vigyen előre!

HALAK (február 20-március 20)

Elég nagy kihívással találod szemben magad a hét utolsó napján, mely az első pillanatban annyira megijeszt, hogy szinte biztos vagy a kudarcban. Amennyiben azonban így fogod fel a dolgot, akkor már most szögre akaszthatod a bakancsod, mert ezzel a hozzáállással soha nem fogod elérni a hegycsúcsot. Érdemes mérlegelned, hogy mi a célod és mit kell tenned azért, hogy végül elérhesd azt és sikeres lehess, ez esetben tenned is kell érte, nem fog az öledbe hullni magától semmi. Szedd össze magad, légy ennél sokkal bátrabb és higgy abban, hogy igenis meg tudod csinálni. Ne menekülj, mert ugyan az a legegyszerűbb út, de utána te fogsz lelkiismeret furdalással küzdeni, míg mások büszkék lesznek magukra!