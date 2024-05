Napi horoszkóp május 24.: a Rákoknak érdemes tisztázniuk magukban egy kellemetlen érzést, a Mérlegek komoly problémát küszöbölhetnek ki

NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 24.

KOS (március 21-április 20)

Alapvetően szereted a magad útját járni, nem igazán engedsz senkit a közeledbe, nehogy rálássanak a terveidre és beleszóljanak a dolgaidba. A hét utolsó munkanapján azonban mégis olyan helyzetben kerülsz, hogy minden akaratod ellenére kénytelen vagy segítséget kérni valakitől, akivel meg kell osztanod a részleteket ahhoz, hogy segítséget kaphass. Ne akarj mindenáron minden körülmény ellenére ragaszkodni a saját utadhoz, néha kevésnek bizonyulhat a te tapasztalatod is, ilyenkor érdemes olyan személyekkel konzultálnod, aki nálad sokkal jártasabb bizonyos dolgokban. Hidd el, hogy nem vagy tévedhetetlen, neked is vannak határaid, ettől azonban még nem vagy másoknál kevésbé értékes!

BIKA (április 21-május 20)

Pillanatnyi figyelmetlenséged miatt kellemetlen szituációba keveredsz a hét utolsó munkanapján, melyből csak hosszas magyarázkodás útján fogsz tudni kikerülni. Ez elég sok energiádat felemészt és a hangulatodra is rányomja a bélyegét, nincs is kedved már semmihez. Bármilyen nehéz is azonban, lásd be, hogy előfordulnak az életben olyan helyzetek, amelyek az egyszerűnél egy fokkal bonyolultabbak és bizony minden kreativitásodat be kell vetned ahhoz, hogy gond nélkül meg tudd oldani őket. Ne légy magaddal szemben ennyire kritikus, fogadd el, hogy te sem vagy tévedhetetlen, időnként lankadhat a figyelmed, de pontosan tudod, hogy a felelősséget is neked kell vállalnod, soha nem is próbálsz kibújni ez alól, mely ropppant nemes dolog. Ne vegyél minden ennyire a lelkedre, hidd el, sokkal jobban jársz!

IKREK (május 21-június 21)

Közeleg a határidő egy bizonyos üggyel kapcsolatban, te pedig még sehol sem tartasz, így félő, hogy semmiféle felmutatható eredményt nem fogsz tudni produkálni, amikor arra kerül a sor, hogy számot adj az eddigi munkáról. Mivel ezt a kellemetlen szituációt mindenképp szeretnéd elkerülni, így a hét utolsó munkanapján eszeveszett kapkodásba kezdesz, ami csak azt eredményezi, hogy botladozol jobbra-balra és a végén akkorát hasalsz, hogy onnan már elég nehéz lesz visszahozni a dolgokat. Állj meg, gondold végig, mit és hogyan kellene csinálnod ahhoz, hogy bármiféle eredmény születhessen belőle és aszerint a terv szerint haladj végig. Lásd be, annak semmi értelme, hogy rohansz a vesztedbe anélkül, hogy egyetlen pillanatra is körbe néznél! Lassan járj, tovább érsz!

RÁK (június 22-július 22)

Próbálsz elfojtani magadban egy kellemetlen érzést, amely hosszú ideje nem hagy nyugodni, bárhogy is igyekszel egyre mélyebbre és mélyebbre nyomni, egyszerűen időről időre felbugyog benned és nem tudsz mit tenni ellene. Mivel emiatt egyetlen nyugodt perced sincs, épp ezért érdemes letisztáznod magadban, hogy mi is pontosan az a dolog, amely ennyi álmatlan éjszakát okoz és hogyan tudnád megoldani a helyzetet. Ha elég mélyre ásol és bátran szembe mersz nézni ezzel a bizonyos zavaró ponttal, akkor nagy követ görgethetsz le a szívedről, ami persze nagyban megkönnyíti majd a jövődet is. Légy okos és bátor, meglátod, sokkal jobban tudsz majd aludni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valakivel parázs vitába keveredsz a hét utolsó munkanapján csak azért, mert különböző álláspontot képviseltek egy bizonyos témát illetően. Te sem engedsz a saját elveidből és az illető is köti az ebet a karóhoz, emiatt két különböző irányba haladtok. Be kell azonban látnod, hogy ez bizony sehova nem fog vezetni, ha te sem engedsz a huszonegyből, soha nem fogtok közös nevezőt találni és még a kapcsolatotok is rámehet erre a konfliktusra. Ne akarj mindenáron meggyőzni valakit arról, amit nem hajlandó elfogadni, amennyiben nem látsz semmiféle egyességre lehetőséget, abban az esetben jobban teszed, ha intelligens emberek módjára tovább lépsz és nem engeded azt, hogy ez az egyetlen vita rányomhassa a bélyegét a közös jövőtökre!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nem úgy haladnak a dolgaid a hét utolsó munkanapján, ahogy azt szeretnéd, emiatt igencsak frusztráltnak érzed magad, nincs már meg benned az a lelkesedés, ami annak előtte volt. Amennyiben elég fontos számodra az a cél, amelyet kitűztél magad elé, abban az esetben érdemes elgondolkodnod és mérlegelned, hogy min kellene változtatnod ahhoz, hogy sikeressé válhass és olyan tempóban haladhasson minden, általad megkezdett folyamat, ahogyan azt elvárod. Ha most azt mondod, hogy elég volt és hátat fordítasz a dolognak, valószínűleg hosszú ideig bánni fogod azt, hogy nem volt benned elegendő kitartás. Épp ezért, ha szükségét látod, inkább pihentesd a folyamatot egy rövid ideig annak érdekében, hogy aztán inspirációtól szétfeszülve, motivációtól duzzadva ismét belevethesd magad, ezúttal nagyobb sikerrel!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Híresen nagy problémamegoldó képességed a hét utolsó napján sem fog cserben hagyni, hisz olyan szituáció adódik, ahol te leszel az, akire mindenki számít. Ugyan vannak helyzetek, amelyekben nem érzed magad annyira magabiztosnak, mint amennyire az látszik rajtad, vagy mint amennyire elvárják tőled, mégis minden körülmények között igyekszel a legjobbat kihozni magadból. Emiatt időnként olyasfajta dolgokat is bevállalsz, amelyet a kompetenciahatáraidon jóval túlmutatnak, csak azért, hogy felnézzenek rád és elismerjenek az emberek. Nem kell azonban olyasmibe ásnod magad, amely maga alá temethet, hisz elképzelhetően ott, akkor csakis magadra számíthatsz. Vajon neked ki fog mentőövet dobni?

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó munkanapjára úgy érzed, hogy nem leszel képes egyedül végezni a sok-sok tennivalóval a megszabott határidőre, mielőtt rádköszönt a hétvége. Noha elég nagy rajtad a nyomás, mégis próbálj lejjebb adni a teendőkből, hisz egyetlen nap alatt megváltani a Világot egyszerűen képtelenség. Csak annyit vállalj magadra, amennyi egy munkanapba beleférhet, se többet, se kevesebbet. Ha a mára kitűzött folyamatoknak sikerül pontot tenned a végére, akkor végre fújd ki magad egy pohár borral a kezedben, a szerelmed társaságában, akivel nyugodtan megvitathatod az Élet nagy dolgait. Addig is azonban első a kötelesség!

NYILAS (november 23-december 21)

Minden igyekezeteddel próbálsz a szőnyeg alá söpörni egy számodra kellemetlen dolgot a hét utolsó munkanapján, még mielőtt a környezeted tudomást venne róla, mellyel azonban csak azt éred el, hogy akkor fog arcon csapni, amikor nem is számítasz rá. Érdemes mérlegelned, hogy felvállalod-e mások előtt is azt, hogy tévedtél, hogy megbotlottál és emiatt alakult úgy a helyzet, ahogy, vagy inkább a végsőkig titkolózol azzal az állandó kockázattal a hátadon, hogy bármikor fény derülhet a titkodra. Lásd be, sokkal jobb tiszta lelkiismerettel, egyenes háttal élni az életed, mintsem mindenki előtt játszani egy szerepet annak érdekében, hogy fény ne derüljön semmire. Egyszer kell csak túlesned rajta, utána mázsákkal könnyebb lesz a lelked!

BAK (december 22-január 20)

Úgy érezed, a hét utolsó munkanapján érkezett el a pillanat arra, hogy lezárj egy régi, fájó emléket a múltadból és végre nyiss az új, pozitívabb élmények felé. Hosszú ideje őrlődtél már, szinte felemésztett az, hogy egyfajta szerepet játszva, álarcot húzva boldognak mutattad magad annak érdekében, nehogy mások észrevegyék rajtad azt, hogy a mosolyod mögött mi az, amivel valójában küzdesz. Neked is nagy megnyugvás lesz az, ha nem bélyegzi meg a hangulatodat az, hogy nem tudsz valamit lezárni, amit már régen le kellett volna, épp ezért most légy erős, bátor és határozott, állj a sarkadra és egyszer, s mindenkorra tegyél pontot a dolog végére. Levontad a megfelelő konzekvenciát, egy tapasztalattal gazdagabb lettél, itt az idő tehát, hogy újra a boldogságodat keresd, hisz mint ahogy mindenki másnak, ez neked is alanyi jogon jár!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Amikor már mindenki feladja a küzdelmet egy bizonyos dologgal kapcsolatban, akkor te még mindig hiszel a sikerben, ennek megfeleleően abszolút céltudatosan küzdesz. Ez a fajta hozzáállás példamutató lehet mások számára is, komoly elismeréssel figyelik ugyanis azt, ahogyan felfelé küzdöd magad, újabb és újabb erőt merítve. Nagyon nemes dolgot teszel, arra azonban érdemes odafigyelned, hogy a realitások talaján maradj, ha valamiből elfogy a lehetőség, azt tudd belátni. Fogadd el, hogy vannak dolgok, amelyekért harcolhatsz ugyan a saját lelkiismereted tisztasága érdekében, de nem biztos, hogy megéri az idődet és energiádat vesztegetned vele. Ha látsz még benne perspektívát, menj előre, ha viszont egyetlen pillanatra is úgy érzed, hogy felesleges, akkor inkább zárd el és nyiss új dolgok felé!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó munkanapján kissé furcsa helyzetbe kerülsz, melyben pontosan tisztában vagy a ténnyel, hogy valaki nagy hibát követett el, a felelősség elől azonban menekül. Mivel a te igazságérzetedet sérti az, hogy ez a fajta eljárás másokat sodorhat bajba, épp ezért mindenképp tudasd a vétkes féllel, hogy abszolút tudatában vagy a tettével és azzal, hogy miféle galibát okozott. Nem kell a fenyegetésig menned, egyszerűen próbálj az illető lelkére hatni azért, hogy ő, maga vállalja fel mindenki előtt az igazságot, hisz nincs joga ahhoz, hogy lelkiismeret-furdalás nélkül, hátradőlve végignézze, ahogy a vétlen társat felelősségre vonják. Amennyiben hatékonyan tudsz az illető lelkére hatni, abban az esetben nem kell kitálalnod. Ha viszont a szavaid süket fülekre találnak, akkor tudasd vele, hogy kénytelen leszel nyilvánosságra hozni a titkát. Ne aggódj, ez nem árulás, csupán az igazságérzeted kinyilvánítása!