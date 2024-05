Napi horoszkóp május 23.: a Rákok átadhatják magukat a romantikának, a Szüzeknek kényes témában kell állást foglalniuk

NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 23.

KOS (március 21-április 20)

A hét második felében kiváló lehetőség adódik arra, hogy megmutasd mindenkinek, miféle tehetséggel áldott meg a Sors, hisz egy bizonyos helyzetben mindenki a te kreativitásodra, tudásodra és tapasztalatodra számít. Épp ezért ne is fogd vissza magad, állj a sarkadra, légy magabiztos és segíts megoldani a szituációt. Meglátod, hatalmas elismerést fogsz kiváltani mindenkiből, hisz nemcsak hogy megmentetted őket a szakadék szélén, de még olyasmit is mutattál nekik, amelyből ők is tanulhatnak. Öt perc hírnév neked is jár, élvezd ki tehát és nyugodtan mártózz meg a népszerűségben!

BIKA (április 21-május 20)

Az utóbbi időben kezd a hatalmába keríteni egy érzés, hogy másféle impulzusokra van szükséged ahhoz, hogy fejlődni tudj. Kezdesz ráunni a monotonitásra, nem szívesen csinálod már azt, amit eddig szívvel-lélekkel tettél. Amikor azonban ezt a környezetednek is felvázolod, akkor bizony nem mindenki nem fogadja nagy örömmel a kezdeményezésedet, féltenek ugyanis az újtól és attól, hogy túlságosan beleéled magad valamibe, s a végén csalódni fogsz. Nyugtasd meg őket, hogy van elég felelősségtudat bennet, s meggondolatlanul nem viszed vásárra a bőrödet. Időnként szüksége van az embernek változásra és megújulásra, ezt nekik is meg kell érteniük!

IKREK (május 21-június 21)

Hosszú ideje az az érzésed, hogy nem találod valakivel a közös hangot annak ellenére sem, hogy vele ellentétben te már jócskán lejjebb adtál az elveidből és igyekeztél kompromisszumok sorozatát kötni mind magaddal, mind pedig az illetővel. Mivel azonban folyamatosan úgy érzed, csak te küzdesz heroikusan a békességért, épp ezért rá kell jönnöd, hogy valószínűleg nem beszélitek ugyanazt a nyelvet, hisz ha értene belőle, hogy mit teszel azért, hogy megmentsd magatokat a felesleges konfliktusoktól, akkor bizonyára ő is tenne valamit a dolog érdekében. Ha már így alakult a helyzet, nem érdemes tovább küzdened, ne adj lejjebb a saját értékrendedből, hisz nem mindenkiért érdemes!

RÁK (június 22-július 22)

A hét második fele tökéletesen alkalmas arra, hogy bokros teendőidet letudva kicsit átadd magad a romantikának. Legyél nyitott új dolgokra, ne akarj irányítani, hagyd, hogy a szerelmed lepjen meg valamivel. Nem sokszor van lehetőségetek egy kis lopott időt kettesben tölteni a zsúfolt hétköznapokon, ám ma végre minden a terveitek szerint alakul és semmi nem állhat az utatokba. Zárkózzatok el a világ elől csak kettesben, vagy menjetek el egy romantikus vacsorára és ismerjétek meg jobban egymást. Beszélgessetek, légy érdeklődő és nyitott, hiszen ezzel csak közelebb kerültök majd egymáshoz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Amikor már azt hinnéd, soha nem lesz vége a tennivalóidnak a hét második felében, akkor olyasfajta segítséget kapsz, amely kisegíthet a feneketlennek tűnő kútból. Különösen büszke vagy magadra, hisz te sem hitted volna, hogy még ma pont kerülhet a folyamatban lévő ügyek végére és egy kicsit magadra is jut időd, amikor csak azzal foglalkozol, ami nem kötelező és mindenképp a lelki épülésed szolgálja. Menj el egy fodrász szalonba, vegyél egy dögös, nyári, bulizós felsőt magadnak vagy hívd el egy barátnődet, akivel egy hideg limonádé mellett értekezhetsz a Világ dolgairól. Néha igenis szüksége van a embernek a kikapcsolódásra annak érdekében, hogy új lendülettel vágjon neki a holnapnak!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Igen kényes témában kéri ki valaki a véleményedet a hét második felében, amelyről fogalmad sincs, miképp foglalj úgy állást tapintatosan, hogy ne kerülj kényelmetlen szituációba emiatt. Épp ezért, mielőtt kifejtenéd az álláspontodat, előtte érdemes alaposan végiggondolnod, hogy mit válthatsz ki azzal, ha őszinte vagy. Mivel hazudni semmiképp sem szeretnél, ám mégsem merülnél nyakig a helyzetben, ezért inkább igyekezz diplomatikus választ adni, hisz azzal, amit kimondasz, utána értelemszerűen a felelősség terhe is rád kerül. Próbálj tehát okosan bánni a szavakkal, mert ugyan fontos az őszinteség, bizonyos helyzetekben azonban mégis bölcsebb dolog a diplomáciát választani!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét második felében olyasfajta lehetőséget hoz az élet, amelyet ha megragadsz, akkor bizony könnyen népszerűvé válhatsz a környezetedben, ám ha nem használod ki okosan a helyzetet, akkor minden bármikor hirtelen a visszájára is fordulhat és odalehet a nagy népszerűség, helyette marad majd a magyarázkodás, hogy mit és miért tettél. Ne gondolkodj tehát forró fejjel, sokkal inkább igyekezz racionálisan elkészíteni a haditervet és úgy használd ki a helyzete, hogy végül learathasd a babérokat. Menni fog, csak okosan kell hozzá taktikázni, te pedig ezt a kisujjadból kirázod! Hajrá!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Komoly döntés terhe van a nyakadban a hét második felében, amely nem teszi lehetővé azt, hogy másokhoz hasonlóan felszabadult életet élhess. Ma azonban minden világossá válik számodra, eljön ugyanis a pillanat, amikor minden puzzle-darab a helyére kerül benned, ez pedig hozzásegít ahhoz, hogy végre állást foglalj fekete és fehér között. Ragadd meg a lehetőséget és ne félj kimondani azt, amit gondolsz, hidd el, hatalmas szikladarab fog leesni a szívedről. Jóllehet, a döntés terhe sokkal jobban megrémített, mint a következménye, hiszen ezzel is számolnod kell, ennek tükrében mondj tehát A-t, vagy B-t!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét második felében végre a célegyenesbe érkezel egy bizonyos ügyben, nagyon úgy tűnik ugyanis, hogy a hosszú és végeláthatatlan utad végén lehetőséged adódik arra, hogy egyetlen ugrással átszakíthasd a célvonalat és végre kifújhasd magad. Légy azonban óvatos, mielőtt előre koccintanál a medve bőrére, hisz bármikor adódhat olyan váratlan helyzet, amikor gyors és hatékony beavatkozásra lehet szükség. Bármikor kerülhet az utadban ugyanis egy olyan gödör, amelybe észrevétlenül belesétálva kibicsaklik a lábad és oda a győzelem. Már nincs sok hátra, ha eddig eljutottál, innen már játszi könnyedséggel fogod tudni megtenni azt a néhány métert, csak koncentrálnod kell!

BAK (december 22-január 20)

Hosszú ideje irigykedve figyeled, hogy mások a környezetedben milyen szerencsés csillagzat alatt születtek, te is szeretnél ugyanis legalább annyira sikeres lenni, mint oly sokan körülötted. Ennek okán ferde szemmel tekintesz arra, akinek minden könnyebben sikerül, mint neked, hogy bármibe fognak, az biztosan jól sül el, miközben úgy tűnhet, hogy te egy helyben toporogsz. Ne feledd azonban, lehet, hogy úgy ítéled meg, hogy nekik csupán a karjukat kell kinyújtani és mindent elérnek, ám korántsem biztos, hogy ha a helyükben lennél, akkor ugyanezt gondolnád. Nem tudhatod ugyanis, hogy mások mennyi áldozatot hoznak a siker érdekében, így azt sem érdemes irigyelni, ha épp jól megy nekik a szekér. Inkább magadra figyelj, arra koncentrálj, hogy megtaláld azt az erőt magadban, amely segít ahhoz, hogy elérd azt, amit szeretnél!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Úgy érzed, hogy az utóbbi időben valamilyen oknál fogva a szerencse elpártolt mellőled, valahogy semmi nem úgy sikerül, ahogy eltervezted, hiába teszel meg minden tőled telhetőt a siker érdekében, mégsem tudod egy idő után befolyásolni a végkimenetelt, ez a tudat pedig rendkívüli módon frusztrál. Ne feledd azonban, semmi nem történik véletlenül, lehet, hogy neked még tanulnod ahhoz, hogy megérj a győzelemre, amely garantáltan nem fog elmaradni, ha megtalálod azt a pontot, amin érdemes változtatnod ahhoz, hogy végül te is ünnepelhess. Legyél kitartó és akard azt a győzelmet!

HALAK (február 20-március 20)

Valami, ami eddig olyan bizonytalan és érthetetlen volt számodra, az a hét második felében teljesen világossá válik, megtalálod a részletekben az okokat és az okozatot, ami rendkívüli elégedettséggel tölt el. Hosszú ideje nem tudtad ugyanis megérteni, hogy mi és miért történik pontosan, ám most végre tisztán látsz mindent, amely hozzásegít ahhoz, hogy lezárhass valamit, amin régóta dolgozol. Minden adott tehát, a körülmények a legideálisabbak, az eszközök rendelkezésre állnak, ne késlekedj tovább, hisz minél jobban húzod az időt, annál jobban fogsz belegabalyodni az egész ügybe. Márpedig miért bonyolítanád a saját életedet, nem igaz?