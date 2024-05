Napi horoszkóp május 22.: az Oroszlánoknak kikapcsolódásra van szükségük, a Nyilasok számára kivételes lehetőség adódik

NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 22.

KOS (március 21-április 20)

Viszonylag hosszú ideje küzdesz egy számodra kiemelten fontos cél eléréséért, ám egészen egxedül róttad a köröket, nem akadt ugyanis társad, aki bármit átvállalt volna a rád nehezedő terhekből. A hét közepén azonban úgy tűnik, van valaki, aki mégis segítene neked, neked érdemes fontolóra venned, hogy megragadd a kezét. Mivel az illető tálcán kínálja neked a megoldást, így nincs más dolgod, mint egyszerűrn elfogadni a javaslatát. Együtt szép eredményt érhettek el, az egész csupán összefogás és céltudatosság kérdése!

BIKA (április 21-május 20)

A hét közepén olyannyira sok vasat tartasz a tűzbe, hogy egy ponton azt sem tudod, hogy mihez kezdj valamennyivel. Ez egy kiváló lecke arra, hogy megtanuld, miképp gazdálkodj az energiáiddal okosabban, ha nem akarsz belefulladni a tennivalókba. Adj lejjebb az önmagaddal szemben támasztott elvárásokból, igyekezz hatékonyabb lenni és kisebb volumenű feladatokat vállalni. Hidd el, a kevesebb néha több!

IKREK (május 21-június 21)

Minden tőled telhetőt megteszel azért, hogy a környezeted elégedett legyen a teljesítményeddel, ez azonban túl nagy terhet jelent számodra. Mielőtt még összeroskadnál a terhek alatt, előtte igyekezz visszafogni a tempóból és annyi munkát vállalj, amennyi még a zsákodba belefér. Ha nem így teszel, akkor előbb-utóbb majd semmi időd nem jut magadra, a saját életed alakítására, ami sokkal fontosabb, mint folyton mások kedvét keresni. Ne azzal foglalkozz, mit várnak el tőled, hiszen nem vagy te egy cirkuszi mutatványos, aki az elismerő tapsért bármire képes!

RÁK (június 22-július 22)

A hét közepén útmutatásra van szükséged egy bizonyos ügyben, arról azonban fogalmad sincs, hogy kihez fordulj, akiben megbízhatsz és bem is él vissza a helyzettel. Semmiképp ne olyasvalakit válassz, akit csupán felületesen ismersz, máskülönben csúnyán ráfázhtasz. Amennyiben sikerült megtalálnod a megfelelő személyt, aki irányba helyezhet, abban az esetben mindent mondj el neki és légy együttműködő, máskülönben egy felesleges vitaszituációt hozhatsz létre. Nyugi, attól még nem számítasz gyengébbnek, mert útmutatást kérsz valakitől!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az utóbbi időben eléggé túlhajtottad magad, ennek okán meglehetősen kimerültél, úgy érzed tehát, szükséged van a pihenésre. Mivel szerencsére semmifajta világmegváltó feladat nem vár rád a hét közepén, épp ezért a kötelezettségeid végeztével egész nyugodtan hátradőlhetsz, nem fog érte senki felelősségee vonni. Igyekezz feltöltődni, vegyél elő egy jó könyvet, vagy bújj össze a pároddal és nézzetek meg egy romantikus filmet. Jól fog esni a kikapcsolódás, hisz nem tudhatod, mikor jön egy olyan kihívás, ami teljes embert kíván!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Kissé kezdesz ráunni, hogy folyamatosan ugyanazt kántálod megállás nélkül valakinek egy bizonyos témában, mindeddig azonban süket fülekre találtál. Ennek okán tehát érthető módon kissé türelmetlenné válsz, ám mielőtt indokolatlanul bántanál meg bárki is, előtte beszélj inkább a helyzet közvetlenül érintettjével, mintegy tudatosítva benne, hogy kezd betelni az a bizonyos pohár. Ha képtelen elfogadni, hogy te csak jót akarsz, akkor a legjobban teszed, ha nem idegeskedsz tovább, hanem egyszer, s mindenkorra elengeded a dolgot. Miért rágnád a tíz körmödet bárkiért is, aki ráadásul nem is kér az segítségedből?

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Számodra rendkívül fontos ügyön dolgozol, melynek során ma meg kell győznöd néhány személyt arról, hogy megéri áldozatot hozni, s hogy érdemes befektetni annak érdekében, hogy a vállalkozás a végén gyümölcsözőnek bizonyuljon. Szedd össze a gondolataidat, megfelelően építsd fel a mondanivalódat és akkor valószínűleg másokat is magad mellé tudsz állítani, akik hasznos szereplői lehetnek a projektnek. Meglátod, menni fog, a végén pedig közösen örülhettek majd a sikernek!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyan információk jutnak a tudomásodra a hét közepén, amelyek befolyásolhatják egy bizonyos folyamat végkimenetelét, te pedig úgy gondolod, hogy ezt nem hagyhatod szó nélkül. Bár a napot nem így tervezted, mégsem ülhetsz karba tett kézzel azt várva, hogy minden összeomoljon, amit eddig felépítettél. Szedd tehát össze magad és veselkedj neki a megoldásnaj addig, amíg nem késő. A képességeid megvannak hozzá, csupán csak önbizalom kérdése, hogy el tudod-e hárítani az ide-oda cikázó villámokat. Hajrá!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyan lehetőség kínálkozik a hét közepén, amely ugyan igen nagy áldozatokkal jár, mégis sikerre viheted, ha minden agysejteddel arra koncentrálsz, hogy a legjobb tudásod szerint teljesíts. Ugyan könnyen lehet, hogy elérkezik a pillanat, amikor tizenkilencre lapot kell húznod és kockáztatni, alapvetően azonban törekedj a biztonsági játékra inkább. Fontolj meg minden lépést és csak akkor tedd meg, ha meggyőződtél arról, hogy nem a gödörben végzed. Kivételes lehetőségről

van szó, amely nem kopogtat mindennap az ajtódon, gazdálkodj tehát megfelelően az eszközeiddel!

BAK (december 22-január 20)

Az utóbbi napokban elég sok álmatlan éjszakád van egy bizonyos ügy miatt, folyton ott motoszkál a fejedben, sokasodnak a megfolatlan faktorok, ami igencsak frusztáló számodra. Épp ezért a hét közepén eljött az ideje, hogy segítséget kérj olyasvalakitől, akiről pontosan tudod, hogy sosem élne vissza kiszolgáltatott helyzeteddel. Avasd be a részletekbe, fogadd meg az általa adott tanácsokat és légy nyitott mindenféle megoldási javaslatra. Hidd el, ha sikerül pontot tenned a dolog végére és végre lezárod az ügyet, akkor a továbbiakban sokkal felhőtlenebbül élhetsz!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az utóbbi időben akkora volt a hajtás körülötted, hogy abszolút mértékben elkerülték a figyelmed számodra fontos emberekkel történt események, emiatt furdal most a lelkiismeret, hisz alapvetően mindig oda szoktál figyelni arra, hogy kivel és mi történik, ami említésre méltó. Még nincs azonban minden veszve, mielőtt belefulladnál a saját bűntudtatodba, igyekezz a délutánt a szeretteiddel tölteni, érdeklődj, hagyd, hadd meséljenek, hogy megosszák veled, mi történt, amíg te a hegyet is elhordtad a hátadon. Időnként mindenkivel előfordul, hogy elsodorja az ár, az azonban nagyon fontos, hogy mindig visszatalálj oda, ahonnan indultál!

HALAK (február 20-március 20)

Hosszú és rendkívül fárasztó küzdelem után sikerül befejezned egy olyan feladatot a hét közepén, amelyről nehezen hitted, hogy valaha is teljesíteni tudod úgy, ahogyan azt az elején elképzelted. Bár nem teljesen az eredeti elképzeléseid szerint alakult a helyzet, mégsem leszel elégedetlen az eredménnyel. Ha végeztél, nincs más hátra, minthogy a nap hátralevő részében gyönyörködj a művedben és kikapcsolódj. Az eredmény is azt bizonyítja, hogy mindig érdemes hinned magadban!