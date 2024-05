Napi horoszkóp május 21.: az Ikrek komoly kihívásban mérettethetnek meg, a Mérlegek túlzott magabiztosságukra fizethetnek rá

NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 21.

KOS (március 21-április 20)

A mai nap folyamán valaki azzal a szándékkal keres fel, hogy egy irdatlan galibát, amelyet okozott, segíts neki kijavítani. Mivel te abszolút nem vagy érintett a dologban, épp ezért mielőtt gondolkodás nélkül igent mondanál a segítségkérésre, igyekezz mérlegelni azt, hogy mekkora kockázat van a helyzetben, hisz mégsem lehet az a célod, hogy az illetővel együtt a mélybe zuhanj. Amennyiben úgy érzed, hogy túl nagy a rizikó, illetve túl nagy áldozatokat követel részedről az, hogy bármilyen formában mankóként szolgálj, abban az esetben inkább légy őszinte és diplomatikus formában utasítsd vissza a segítségnyújtást. Ne vidd bárkiért a bőrödet a vásárra, hisz nem sokan tennék meg érted sem!

BIKA (április 21-május 20)

Valaki a közvetlen környezetedben olyasmivel bánt meg a mai nap folyamán, amit abszolút övön alulinak tartasz. Emiatt vastagon meghúzod a határvonalat, amelyet innentől kezdve nem léphet át akárki, így nem kerülhet közelebb hozzád senki, ezzel kívánod megelőzni az újabb csalódást. Érthető a csalódottságod, az azonban, hogy miképp kezeled az embereket a jövőben, nagyban meghatározhatja a boldogságodat is. Amennyiben ugyanis senkit nem engedsz közelebb magadhoz, abban az esetben előbb-utóbb magányossá válhatsz, nem lesz majd senki, akihez fordulhatnál örömödben vagy épp bánatodban. Sokkal bölcsebben tennéd tehát, ha ésszel szelektálnál a jövőben és nem a szíveddel. Ne gyanakodj mindig, de lásd meg, ha valaki nem igaz érzelmeket táplál feléd és az első adandó alkalommal csupán lábtörlőnek használna!

IKREK (május 21-június 21)

A mai nap folyamán olyan feladatban mérettedheted meg magad, amely talán még neked is nagy falat lehet, mégsincs választási lehetőséged, mint beleállni a helyzetbe és a tőled telhető legnagyobb tudást bevetve teljesíts. Nincs másra szükséged, csak és kizárólag önbizalomra és magabiztosságra, másképp nem is érdemes elindulnod. Várj a legalkalmasabb pillanatra, amikor nekifuthatsz a feladat megoldásának, akkor viszont összpontosíts kizárólag arra, amire kell, ne engedd, hogy bármi más elterelje a figyelmedet. Menni fog, a tudásod megvan hozzá, minden csak azon múlik, hogy hiszel-e magadban eléggé!

RÁK (június 22-július 22)

A kelletténél több terhet veszel a nyakadba a hét második napján, amelyek alatt gyakorlatilag már az első pillanatokban roskadozol és fogalmad sincs, miképp szabadulhatnál meg tőlük. Mielőtt azonban akaratlanul is mártír-szerepbe kerülnél, előtte érdemes mihamarabb letenned valamennyit belőlük, mielőtt alájuk szorulnál és agyonnyomnának. Hidd el, nem azzal leszel népszerű, ha mindenki búját-baját átvállalod, sokkal inkább segíthetsz hiteles, a saját tapasztalásaidon alapuló tanácsokkal, mintsem a teherhordó szerepével. Azt ugyanis kihasználásnak hívják, ha mindenki, csak azért, hogy könnyebb legyen az élete, önző módon ráterheli a gondjait a másikra. Ne hagyd magad!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét második napján végre a végére érsz egy hosszabb folyamatnak, amely monotonitásásból adódóan elég nehézkesen ment már, ma azonban fellélegezhetsz, hiszen egy utolsó nagy lévgétellel megteheted az utolsó métereket és büszkén szakíthatod át a célszalagot. Ne akarj nagyobb sebességet diktálni, mint amekkorát a feladat megkíván, a hatékonyság ugyanis nem a sebességen múlik, inkább a koncentráción. Ha sikerül pontot tenned a dolog végére, akkor végre joggal lélelgezhetsz fel és hátradőlve élvezheted az életet. Szép munka volt!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Egy bizonyos ügyben valaki látszólag abszolút jó szándékkal szeretne neked segíteni, te azonban mégis rosszat sejtesz az illető közeledése mögött. Bármit mond, bárhogy viselkedik, neked egyszerűen valamiféle megmagyarázhatatlan oknál fogva nincsenek jó érzéseid. Amennyiben nem alaptalan a gyanakvásod, abban az esetben gyorsan húzd meg a demarkációs vonalat és tedd a szóban forgó személy számára világossá azt, hogy pontosan tudod, mire megy ki a játék, te azonban nem vagy hajlandó egyfajta bábuként engedelmesen ide-oda lépegetni. Ha csupán ilyen formán hajlandó közreműködni, akkor jobban teszi, ha inkább távolmarad!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy tűnik, túl korán bíztad el magad egy fontos projekt kimenetelével kapcsolatban, mintegy készpénznek véve a sikert. Túlzott magabiztosságodnak köszönhetően a hét második napján kicsúszik a kezedből az irányítás és az egész úgy, ahogy van, gyakorlatilag romba dől. Érthető módon borzasztóan dühös vagy a kialakult helyzetre, de elsősorban magadra, hisz gyakorlatilag fejjel mentél a falnak, amelyről most visszapattantál. Ne ostorozd azonban magad, tanulj az esetből és legközelebb ügyelj arra, hogy kis léptekben, szerényebben haladj előre, akkor bizonyosan könnyebb lesz megvalósítani a kitűzött céljaidat!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Te, magad is alig mered elhinni, de végre minden ügyed egyenesbe kerül és ugyan várod a derült égből érkező villámcsapást, mégis úgy tűnik, hogy ez most elmarad. A viszonylag zökkenőmentesen zajló folyamatok révén lehetőséged nyílik arra, hogy olyan programokat is beiktass, amelyek rólad szólnak és lelkileg feltöltenek. Szabadulj tehát meg egyetlen délutánra mindenfajta görcstől, s próbálj meg örülni neki, hogy minden a helyén van körülötted. Ráérsz akkor aggódni, ha tényleg valamilyen baj lesz, addig nem szükséges feleseleges lerágnod a tíz körmödet!

NYILAS (november 23-december 21)

A mai nap folyamán érdekes és hasznos tapasztalattal gazdagodhatsz, amely jelenség megmagyarázhatatlan, mégis hozzásegíthet a célod eléréséhez. Mások gyakorlatilag egyetlen lukas garast sem adtak volna azért, hogy pozitív eredményt érhetsz el egy olyan ügyben, ahol gyakorlatilag csupán illúziónak tűnt a siker. Épp ezért lehetsz most rendkívül büszke magadra, bebizonyítottad ugyanis, hogy nem létezik számodra lehetetlen. Ne hallgass az irigyekre, csakis arra koncentrálj, hogy ebben a pillanatban a sikert ünnepeld, azokkal pedig ne foglalkozz, akik csak ártó szándékkal vannak körülötted!

BAK (december 22-január 20)

A hét második napján olyasfajta célkitűzés motivál, amelyben végre kiteljesedhetsz, ahol ugyan nagy valószínűséggel nem kis áldozatokat kell majd hoznod, mégis megéri minden elhasznált perc és energia. Amennyiben komolyan gondolod a dolgot és úgy döntesz, hogy elindulsz, abban az esetben vértezd fel magad egy nagy adag bátorsággal, kitartással, önbizalommal és mihamarabb vágj bele a nagy kalandba. Ne foglalkozz azzal, hogy mások mit fecsegnek össze-vissza az ötletedről, kizárólag azokra hallgass, akik tanácsaikkal segíteni kívánnak, ne azokra, akik visszahúznak. Hajrá!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az utóbbi időben úgy érzed, hogy egyfajta rossz érzés kerített a hatalmába, ennek okán tulajdonképpen semmiben nem látod a perspektívát, inkább vagy szkeptikus mindennel kapcsolatban, semmint bizakodó. Ezzel a hozzáállással azonban sosem fogsz tudni hosszú távon sikereket elérni, gyakoelatilag lejjebb és lejjebb süllyedsz majd a mocsárban. Hagyd magad mögött a negatív életérzést, akard a sikert hajszolni, keress olyan célokat, amely elérése nem a lehetetlen kategóriából való, ha szükséges, akkor kérj tanácsot a hozzád legközelebb állóktól a tekintetben, hogy merre is kellene indulnod. Egy biztos: egyhelyben nem maradhatsz!

HALAK (február 20-március 20)

Olyasféle helyzetbe kerülsz a hét második napján, ahol bármit mondasz, annak igen komoly súlya lehet, illetve a következményekkel is számolnod kell. Ennek okán gyakorlatilag saját magad elől is menekülsz, ami már-már kissé szánakozást vált ki a körülötted élőkből. Nem biztos tehát, hogy ez a legjobb taktika, hisz mégsem tudsz örökké futni magad elől, kénytelen vagy tehát megállni, előbb-utóbb ugyanis így is, úgy is a nyakadba zúdul az egész. Ne seperj a szőnyeg alá semmit, mert abból csak bajod lehet, ennél sokkal jobban jársz, ha inkább szembenézel a problémákkal és igyekszel gyorsan mindent tisztázni. Gondold végig és dönts okosan!