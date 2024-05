Napi horoszkóp május 19.: a Bikák szeretnék az irányítást a kezükben tartani, a Szüzek vállát hatalmas felelősség terheli

NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 19.

KOS (március 21-április 20)

A hosszú hétvége folyamán valaki segítséget kér tőled, te pedig gondolkodás nélkül azonnal, önzetlenül áll az illető szolgálatába, amelynek köszönhetően végül sikerül gyorsan megoldanotok a problémát. Rendkívül hálás a szóban forgó személy, hisz ha nem érkezel időben, akkor talán a fejére omlott volna az egész, beláthatatlan következményekkel. A nap második felét szánd a pihenésre, töltődj fel, kapcsolódj ki, hisz neked is jár a feltötődés lehetősége!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, kezded elveszíteni a kontrollt egy igen komoly projekt felett, amelynek roppant nagy jelentősége van a karriered szempontjából, épp ezért iszonyúan dühítőnek találod, hogy nem te irányítasz. Amennyiben azonban képes vagy félretenni a pillanatnyi dühödet és végiggondolod azt, hogy hol lehetett az a pont, amikor lankadt a figyelmed, abban az esetben talán rájöhetsz arra is, hogy mit kell legközelebb másként csinálnod ahhoz, hogy végig te irányíthass bizonyos folyamatokat. Nem érdemes emiatt sokáig bosszankodnod, nézd inkább a dolog jó oldalát, nem te fogod a kormánykereket, tehát nem is tiéd a felelősség. Nyugodtan dőlj hátra, hisz nem neked kell megmondani, hogy ki és merre menjen. Majd megteszik helyetted mások, ami ebben az esetben nem biztos, hogy hátrányt jelent számodra. Ugye, hogy a pohár félig tele van?

IKREK (május 21-június 21)

Ugyan a hétvége alapesetben a pihenésről kellene, hogy szóljon, te azonban mégsem tudsz elvonatkoztatni attól, hogy mennyi nyitott mondat vár lezárásra az életedben, amelyeket bizony nem nem várhatnak. Mivel szeretnéd utolérni magad annak érdekében, hogy maradjon időd a kikapcsolódásra is, épp ezért gyakorlatilag őrült vágtába kezdesz, mely sajnos könnyen azt eredményezheti, hogy idő előtt fogsz hasra esni. Mivel az alapvető célod az, hogy megtaláld a megfelelő tempót és taktikát, ezért igyekezz mindenképp lassítani és meghúzni egy vastag vonalat, amely neked is határt szab. Legközelebb pedig ne vállalj feleslegesen semmit, ami ekkora terhet jelent!

RÁK (június 22-július 22)

Valaki rád hárítja a felelősséget a hétvége folyamán egy olyan ügyben, amelyben valójában abszolút vétlen vagy, ám ő semmiképp nem szeretné elvinni a balhét, így inkább kihátrál, te pedig magadra maradsz. Nincs időd hezitálni, annál egyenesebb ember vagy, mint hogy felhúzd a nyúlcipőt, így gyorsan tisztázd magad, mielőtt mások megorrolnak rád egy olyan dolog miatt, amitől kilométerekkel távol állsz. Állj a sarkadra és amennyiben szükségét látod, nevezd meg azt a személyt, akinek a kialakult helyzet köszönhető. Ne aggódj, ez nem minősül árulásnak, hisz itt most a becsületed forog kockán!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Ez a hosszú hétvége éppen jól jön számodra, hisz abban a nagy összevisszaságban, ami körülvesz, végre kapsz egy kis egérutat arra, hogy összeszedd magad. Vegyél tehát sorra minden folyamatban lévő ügyet, gondolkodj megoldáscentrikusan és törekedj arra, hogy megoldd a megoldatlan részleteket annak érdekében, hogy egészében lezárhasd a félig megkezdett projekteket. Nem lehetetlen egyenesbe kerülni, ahhoz azonban, hogy ki ne sodródj a kanyarban, bizonyosan irányban kell tartanod magad, törekedj tehát erre!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Hatalmas felelősség terheli a válladat jelen pillanatban, amelyet egyelőre képtelen vagy letenni és próbálod ugyan elodázni az egészet, rettegsz ugyanis a következményektől, mégsem te irányítod a folyamatot. Mivel azonban egyszer túl kell esned rajta, így nem érdemes rétestészta-módra elnyújtanod a nehéz pillanatokat. Zárd ki a külvilágot és gondold végig, hogyan tudsz úgy pontot tenni a dolog végére úgy, hogy az a legkevésbé se fájjon senkinek. Létezik megoldás, csak végig kell zongoráznod pontról pontra, logikusan és okosan gondolkodj, minden egyes szempontot figyelembe véve!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Alapvetően feszülten telik a mai napod, valahogy azt érzed, hogy apróbb dolgok is bosszantanak, nem igazán tudsz az érzelmeiddel mit kezdeni, lépten-nyomon odapirítasz másoknak, akik jószándékkal közelednek. Mivel így elég gyorsan magadra haragíthatod a körülötted élőket, épp ezért igyekezz mihamarabb megtalálni a feszültség okát, próbálj tenni valamit annak érdekében, hogy a jelenleg érzett, világellenes hangulatból ki tudj zökkenni. Vonulj vissza, pihenj, olvass, mélázz el azon, hogy vajon mi az, ami ennyire zavar, próbálj békét kötni magaddal, hisz ez sehova nem vezet!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Borzasztóan fáradtnak érzed magad minden szempontból, tulajdonképp semmihez nincs sem kedved, sem pedig időd. Szerencsére nem is kell egetrengető feladatokkal megküzdened, egész nyugodtan szánhatsz tehát egy kis időt magadra és a testi-lelki épülésedre. Végy egy pihentető aromafürdőt, bonts ki egy üveg bort, rendeld meg a kedvenc pizzádat és nézz romantikus filmeket kifulladásig. Meglátod sokkal nagyobb hatékonysággal tudsz majd működni ezután, ha a hétvége folyamán megengedsz magadnak egy kis kikapcsolódást!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyan szituáció alakul ki a hosszú hétvége folyamán, amelyben mindenki tőled várja a megoldást, általában ugyanis te vagy az, akinek mindenre van egy frappáns ötlete, ami aztán tökéletesen beválik. Nyilvánvalóan rendkívül hízelgő számodra az, hogy a szavaid ennyire hitelesek, mégis légy óvatos, hiszen olyasmiért nem kell vállalnod a felelősséget, ami szerinted is nagy veszteség lenne, hatalmas áldozatokkal. Amennyiben tehát így látod a helyzetet, abban az esetben okosabban teszed, ha felteszed a kezed és nem vállalod. Ha viszont eldöntöd, hogy mindenáron segíteni fogsz, akkor tégy meg minden tőled telhetőt. A döntés a te kezedben van, csakis rajtad múlik tehát, hogy A-t vagy B-t mondasz!

BAK (december 22-január 20)

Valaki a közvetlen környezetedben mindenáron befolyásolni szeretne egy fontos ügyben, azt gondolva, hogy engedelmes báránykaként mész majd utána. Eleinte nem is érted, hogy miért hiszi azt az illető, hogy iszod a szavait és alig várod, hogy megfelelhess neki, hiszen nem is adtad jelét annak, hogy szereted, ha ki vagy szolgáltatva másoknak, akik adott esetben utat mutatnak neked. Nem kell hqgynod, hogy mások mondják meg, miként csináld azt, amit egyébként is tudsz, hozd tehát a szóban forgó személynek is világosan a tudtára, hogy ugyan értékeled az igyekezetet, mégsincs szükséged arra, hogy bárki fogja kezedet. Ha emberi módon közlöd a dolgot, akkor biztosan nem kerülsz kellemetlen helyzetbe, érdemes tehát megválasztanod a stílust és a hangot!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az utóbbi napokban nagyon nehezen tudtad követni az eseményeket, tulajdonképp csupán sodródtál az árral. Mivel már te sem nagyon tudtad tartani a tempót, ezért a hét utolsó napjára eléggé kimerültél. A feltöltődés érdekében ma tehát dőlj hátra és egyszerűen csak élvezd a "semmittevést". Pihenj, aludj vagy nézz filmeket, olvass, egyél finomakat, ültess virágot, egyszóval épülj testileg és lelkileg egyaránt. Ne érezd ezt egy kidobott időnek, hisz neked is végesek az energiaraktáraid, amelyeket időnként fel kell tölteni. Ne foglalkozz most a megoldandó nyitott mondatokkal, ma csakis a pihenésre koncentrálj!

HALAK (február 20-március 20)

A hosszú hétvége kellős közepén váratlanul toppan be egy rég nem látott ismerősöd, akire az utóbbi időben rengeteget gondoltál, úgy tűnik tehát, hogy valamiképp bevonzottad az érkezését. Ugyan rendkívüli boldogsággal tölt el, hogy újra láthatod az illetőt, az együtt töltött idő azonban mégsem a felhőtlen szórakozásról szól majd. Olyan problémát tár ugyanis eléd a szóban forgó személy, aminek megoldása nem tűr halasztást, ezért is keresett fel, hogy valamiképp segítsd ki a bajból. Persze, neked bizonyára roppant módon legyezi a hiúságodat az, hogy benned látja a megmentőt, felelőtlenül azonban ne vállalj olyasféle terheket a válladra, amelyek alatt te, magad is összeroskadsz!