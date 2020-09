Napi horoszkóp május 17.: az Ikrek segítségnyújtással mentenének egy bizonyos helyzetet, a Skorpiók nagy bejelentéssel készülnek

NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 17.

KOS (március 21-április 20)

Valaki segítséget ajánl a szorult helyzetedben, amit kénytelen-kelletlen el is fogadsz. Ne a rossz oldalát nézd a segítő szándékú személynek, hisz ebben az esetben önzetlenül áll rendelkezésre. Mivel nem szeretsz „tartozni”, minden követ mozgass meg, hogy mihamarabb viszonozhasd a nemes gesztust – azért, hogy a lelked megnyugodjon, s azért is, hogy a másik is érezze, mindenben számíthat rád!

BIKA (április 21-május 20)

Valaki rendkívül segítőkészen fordul feléd, mindenáron a rendelkezésedre szeretne állni bármiben. Nem biztos azonban, hogy el kell fogadnod, ha nem vagy feltétlenül rászorulva, hisz bár most még nem látszik, nem a legjobb szándékkal igyekszik ott lenni körülötted. Légy óvatos, mert vannak, akik csak érdekből segítenek, és ezek a személyek később be fogják majd nyújtani a „számlát” – akkor, amikor nem is számítasz rá!

IKREK (május 21-június 21)

Megállás nélkül azon dolgozol, hogy valakin mindenáron segíts, mert úgy látod, kezd elveszni a dolgok sűrűjében. Ő azonban folyton kitér előled, semmiképp nem szeretné megragadni a segítő jobbot. Ez egy jel a számodra, hogy nem kell nyomulni, nem kell az illetőt meggyőzni semmiről, s nem kell mindenáron segítened azon, akin nem lehet. Van neked is elég teendőd, ne pazarold olyanokra az időt, akiknek nincs szükségük segítségre vagy nem kérnek belőle!

RÁK (június 22-július 22)

Nagyon zavar egy bizonyos ügy, bizonytalan vagy, hogy beszélj-e róla valakinek, vagy inkább magad old meg a helyzetet. Amennyiben nem találsz a környezetedben olyan személyt, akivel szívesen megosztod és aki használható tanácsot ad, inkább vonulj el egy kis időre, gondold végig aprólékos részletességgel az egészet A-tól Z-ig, és keress olyan megoldást, hogy ne gyere ki később veszteséggel a dologból.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Teljesen belevesztél a munkába, annyira túlvállaltad magad, hogy nem nagyon látod a fényt az alagút végén. Emiatt nem jut időd semmire és senki másra, de ezt megértik körülötted. Fontos neked, amit csinálsz és szerencsére támogatnak is ebben. Ha azonban fogyatkoznak a feladatok, szakíts időt azokra, akik fontosak neked és megértően melletted álltak akkor is, amikor te hajtottad magad.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Kellemetlenül kínos szituáció adódik, amiben te is nyakig benne vagy. Próbáld tisztázni a helyzetet, mielőtt még nagyobb galiba lesz belőle, és akkor még nehezebb lesz kimásznod a kalamajkából! A helyzet nem reménytelen, s azért vállald csupán a felelősséget, amit te követtél el, és tegyél meg mindent, hogy kijavíthasd a hibát! Minden jó valamire, most megtanultad, hogy mit ne kövess el legközelebb!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Túl nagy feladattal bíztak mega hét folyamán, amellyel pihenés helyett még vasárnap is sakkozol. Menet közben ugyanis be kellett látnod, hogy meghaladja képességeidet, ettől rosszul érzed magad, hisz többre tartottad a képességeidet. Ne csüggedj azonban, magadhoz képest a legjobb formádat hoztad, a maximumot nyújtottad, nincs okod a csalódottságra. Még egy utolsó nagy levegőt vegyél, mielőtt lezárod a dolgot, hidd el, ha pontot tettél a végére, sokkal élhetőbb lesz végre az életed.

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egészen idáig titkoltad mindenki előtt a nagy bejelentést, ám most, hogy biztossá vált a dolog, bátran és nagyon büszkén vállalod fel a környezet előtt, amit nem kis elismeréssel nyugtáznak. Valóban büszke lehetsz magadra, nem hiába hullajtottál sok-sok verítéket, nem hiába került oly sok energiádba. Most semmi és senki nem szegheti a kedved! Ünnepelj!

NYILAS (november 23-december 21)

Valaminek a végéhez közeledsz, amin régóta dolgozol. Épp ideje már, mert az energiáid fogytán vannak, jó lenne egy kicsit kiereszteni a fáradt gőzt, de tudod, most nem lassíthatsz, nem állhatsz meg, mert ha egyszer megállsz pihenni, biztosan nem vágsz neki újra. Közel a célszalag, szedd össze magad és vegyél egy nagy levegőt az utolsó pár méterre, hogy aztán elégedetten és nyugodt lelkiismerettel pihenhess meg. Szóval egész nyugodtan visszavehetsz majd a tempóból!

BAK (december 22-január 20)

Lassan a kitűzött célodhoz közeledsz, amely rendkívüli izgalommal tölt el és bár nagyon le vagy már merülve, most kell az eddig összegyűjtött tartalékaidat felhasználni! Hidd el, ha átszakítod a célszalagot, az annál nagyobb eufóriát jelent majd, hisz ez nem sokaknak adatik meg, hogy kitűznek valamit maguk elé és annyi kitartásuk, alázatuk van, hogy végül sikerül is nekik elérniük! Légy büszke magadra!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyasféle kellemes meglepetés ér a mai napon, amire abszolút nem számítottál. Nagy örömmel, kifejezetten jóleső érzéssel tölt el a dolog, mert most történik valami, ami előrevisz és feltölt egy kicsit. Használd ki a pillanatot, hozd ki belőle a legtöbbet, mert ha elodázod, ki tudja, mikor botlasz bele ismét! Látod? Mindig érdemes reménykedni!

HALAK (február 20-március 20)

Olyan szituáció adódik, amikor valaki, azért, hogy könnyítsen a lelkén, rád nehezíti a saját terhét, amely ráadásul egy elég fajsúlyos ügy. Neked azonban, bármennyire is sajnálod őt, nem kell mindenki helyett a hegyi teherhordó szerepét játszanod, hisz előbb-utóbb összeroskadsz a sok és nehéz csomag alatt. Nem kell megkönnyítened mások számára a hegymászás azért, hogy amikor ők már rég a csúcson lesznek, Te még mindig felfelé küzdd magad. Épp ezért ne vállald mindenki problémáját, hallgasd meg őket és lépj tovább anélkül, hogy magadra vennéd a gondjukat. Ne aggódj, ez nem önzőség, csupán csak elfogadás, hogy nem válthatod meg a Világot egy személyben.