Napi horoszkóp május 14.: a Bakok kiállnak magukért, a Vízöntők nagy felelősséggel járó feladatot kapnak

NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 14.

KOS (március 21-április 20)

Úgy érzed, sok dologgal késésben vagy, épp ezért minden lemaradásodat a mai napon szeretnéd behozni, ennek érdekében iszonyatos tempót diktálsz, ami viszont igen nagy valószínűséggel oda vezet, hogy hatalmas hibát is elkövethetsz. Most óvatosnak kell lenned, hisz egyszerre két végéről nem lehet égetni a gyertyát, igyekezz tehát felállítani egy rendszert és aszerint haladj előre olyan sebességgel, ami még lehetővé teszi azt, hogy megfelelő eredménnyel fejezhess be mindent, amit szeretnél. Ne hagyd magad kizökkenteni, hisz neked most egyetlen egy célod van, hogy pontot tehess a folyamatban lévő ügyek végére annak érdekében, hogy aztán nyugodtan adhasd át magad a pihenésnek!

BIKA (április 21-május 20)

Kezdesz besokallni, mert túl nagy, már-már elviselhetetlen teher nehezedik rád, de azért próbálsz talpon maradni, bár úgy érzed, ez egyre nehezebben megy. Ösztönözzön azonban az a tudat, hogy az erőfeszítéseid révén jelentős sikereket érhetsz el, s akkor igencsak büszke lehetsz majd magadra. Éppen ezért ha fáradsz, ha lassul a tempód, gondolj erre, és szedd össze magad. Tekints úgy erre a helyzetre, mint eddig életet talán legnagyobb kihívására, s nehogy már az utolsó métereken add fel a dolgot! Menni fog, csak higgy magadban!

IKREK (május 21-június 21)

Nem is mered elhinni, hogy a körülményekhez képest a lehető legkedvezőbb helyzetben vagy, s minden pillanatban attól tartasz, hogy elég egy kis botlás és összeomolhat körülötted minden. Ha azonban eluralkodik rajtad a pánik, abban az esetben aligha tudod élvezni az életed. Szabadulj meg a görcseidtől, s próbálj meg örülni neki, hogy körülötted most nagyjából minden a helyén van. Ráérsz akkor aggódni, ha tényleg valamilyen baj lesz, amit úgyis észreveszel. De van benned annyi kurázsi, hogy úrrá tudsz lenni a nehézségeken is, szóval ne fájjon a fejed!

RÁK (június 22-július 22)

Ma olyasvalaki veszi fel veled a kapcsolatot, akire nem számítottál ugyan, de ez a személy az utóbbi napokban többször is eszedbe jutott. Lehetséges, hogy ezt hívják sorsszerűségnek, ami akár ezúttal jelentősen befolyásolhatja is az életedet. Sosem tudhatod, hogy ki érkezik egy-egy kecsegtető üzleti ajánlattal, de lesznek akik a szerelmet keresik majd nálad. Épp ezért érdemes nyitottnak lenned és bizonyos szintig fogadni az illető közeledését, hisz máshogy nem derülhetnek ki a szándékai. Légy nyitott a felé, jelezd, hogy érdeklődő és befogadó vagy, de semmiképpen ne legyél túl rámenős, mert akkor könnyen elriaszthatod, mielőtt egyáltalán még bármi is kiderülhetett volna. Hagyd, hogy kibontakozzon, te pedig majd akkor ráérsz dönteni, ha kiderült az illető szándéka.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Általában igyekszel te megoldani a saját problémáidat, elég edzettnek gondolod ugyanis magadat ahhoz, hogy megküzdj az eléd kerülő akadályokkal. Ezúttal azonban a képességeid határait feszegeted és nem biztos, hogy a legokosabb taktikát választod, ha a büszkeséged okán nem kérsz segítséget. Ne akard mindenáron egyedül megoldani a problémát, vedd észre, ha nem tudsz mit kezdeni vele, és még azelőtt igyekezz segítséget kérni, hogy összecsapnának a fejed felett a hullámok. Egyszer neked is félre kell tenned a büszkeségedet, hisz nem létezik az az ember, aki képes egyedül megoldani minden szituációt úgy, hogy sértetlenül kerüljön ki belőle!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Egyhangúan telnek az otthon töltött napok, mára már kissé megszokott, gépies mozdulatokkal, egy bizonyos szinten fásultan végzed a dolgodat, mégis valahogy beleszoktál már a kialakult szituációba. A mai napon azonban váratlanul olyan lehetőség adódik, amiről érzed, hogy vétek lenne kihagyni. Az egyetlen dolog, amiért hezitálsz, az az, hogy alapvetően nem vagy a hirtelen változások embere, aki csak úgy ide-oda ugrál és mindenbe belekóstol egy kicsit. Ha megszoktál egy bizonyos élethelyzetet, akkor általában nagyon nehezen veszed rá magad arra, hogy, kilépj belőle, hogy új dolgokat próbálj ki. Így azonban be kell látnod, hogy nem fogsz soha egyről a kettőre jutni, hisz ha egy szituációban nincs perspektíva és ennek ellenére te még mindig ragaszkodsz hozzá, akkor el kell engedned az összes, soha vissza nem térő lehetőséget. Mérlegelj, mi a fontosabb: a komfortzónád vagy a saját boldogságod!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Lelkileg nagyon próbára tett az elmúlt időszak, te azonban igyekeztél minden idegszáladdal arra koncentrálni, hogy a körülötted élők ne érzékeljék, hogy bajban vagy. A legnagyiobb igyekezeted ellenére azok, akik nagyon jól ismernek, mégis észreveszik rajtad, hogy a számodra most nem kerek világ. Ha egy hozzád közel álló és megbízható ember rákérdez, hogy mi a baj, nem kell feltétlenül titkolnod előle, néha ugyanis sokkal könnyebb feldolgozni az eseményeket és túllendülni bizonyos dolgokon, ha beszélsz róluk. Csak annak add ki azonban magad, akit megbízhatóan tartasz annyira, hogy nem fog ezzel visszaélni, s aztán nem kell majd másoktól esetleg egészen más formában visszahallani, hogy mennyire padlóra kerültél. Ha kell, vonulj el a világ elől és tisztázd magadban a dolgokat, hogy mindent le tudj zárni úgy, ahogyan szeretnél!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hétvége közeledtével be kell látnod, hogy nyakadon a határidő, de te sehol sem tartasz, hogy semmi nem halad úgy, ahogyan eltervezted és ez rendkívüli módon kétségbe ejt. Az első sokk után azonban térj magadhoz és alaposan gondold végig, milyen taktikával lehetsz a lehető leghatékonyabb anélkül, hogy komolyabb hibát követnél el. Hidd el, van megoldás, csak meg kell találnod a hozzá vezető utat, s amennyiben sikerült kidolgozni a tervet, azonnal láss hozzá a végrehajtáshoz, mert most nincs idő arra, hogy háromszor körbejárd, végiggondold, megrágd a dolgokat. Egyszerűen bíznod kell a saját képességeidben és abban, hogy megvan benned az a tudás, ami a cél eléréséhez szükséges! Hajrá!

NYILAS (november 23-december 21)

Bizonytalannak érzed a helyzeted, eddig ugyanis teljesen meg voltál győződve arról, hogy megingathatatlan lábakon állsz, egy váratlan csalódás miatt azonban megremeg a térded és nem tudod, hogy ebből hatalmas esés lesz vagy sértetlenül megúszod. Igyekezz tisztázni a helyzetet, keresd meg az okokat ahhoz, hogy levonhasd a megfelelő konzekvenciát és továbbléphess. Igyekezz visszanyerni az egyensúlyodat, hogy ismét magabiztossá válj, mert akkor sokkal komfortosabban érzi magát az ember. Ne hagyd, hogy ez a bizonyos csalódás visszavegyen a lendületedből, ne feledd, kiűztél magad elé egy célt és el szeretnéd érni, ennek érdekében mész előre már hosszú ideje. Meg ne állj előtte néhány méterrel!

BAK (december 22-január 20)

Úgy érzed, a környezetedben túl sokan próbálnak diktálni neked, túl sokan hiszik azt, hogy nálad mindent jobban tudnak, ezért feltétlenül rászorulsz arra, hogy folyton kézen fogva vezessenek. Neked ez persze nagyon nem tetszik, ezért nyugodtan állj a sarkadra, s tudasd mindenkivel, hogy te is egy szuverén személyiség vagy, akinek megvan a saját értékrendje, s pontosan tudja, hogy miként kívánja élni a saját életét. Miért kellene neked másokhoz igazodni? Ne törődj velük, s tedd azt, amit a leghelyesebbnek vélsz. Igaz, ha esetleg rosszul döntesz, az a te bajod lesz.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A mai napon akkora felelősséggel járó feladatot bíznak rád, amivel első nekifutásra nem-igen tudsz mit kezdeni. Emiatt egyrészt rendkívüli módon felbosszantod magad, másrészt kezdesz kétségbeesni, hisz fogalmad sincs, hogyan fogsz tudni relatíve rövid idő alatt felmutatható eredményt produkálni úgy, hogy az mindenki számára elfogadható is legyen. Ha azonban mindent átgondolsz, beláthatod, hogy egyáltalán nem véletlenül raktak ekkora terhet rád, hiszen pontosan tudják, hogy te vagy az arra legalkalmasabb személy, s nem fogsz összeroskadni a súly alatt. Igyekezz átgondolni a helyzetet, mielőbb nekiveselkednél a dolognak, hogy aztán nyugodt lelkiismerettel térhess majd nyugovóra!

HALAK (február 20-március 20)

A hétvége közeledtével kissé nehezen veszed fel a ritmust, nem érzed magadban az erőt, hogy bármiféle nagyobb volumenű dologba kezdj, tulajdonképp futsz a felelősségteljes feladatok elől. Ne is akard most megváltani a világot, örülj neki, ha lesz annyi energiád, hogy befejezd a folyamatban lévő ügyeket még a hétvége előtt. Nem kell mindig versenyt futni, időnként neked is lejjebb ereszthet a lufid, hisz te is csak egyszerű földi halandó vagy, akinek időnként túl sok a napi teher: összedobni egy finom vacsorát, kitakarítani a házat és közben még meg is menteni a világot minden veszélytől, még a karantén ideje alatt is. Mivel a világmegváltás egyszer már megtörtént, épp ezért neked szerencsére nem is kell ilyesfajta terheket a nyakadba venned. Tanulj meg lazítani, nem kell mindig 100 fokon forrnod!