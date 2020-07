Napi horoszkóp június 8.: a Rákok nagy kalandra készülhetnek, az Oroszlánok fontos döntést hozhatnak

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 8.

KOS (március 21-április 20)



Ma reggel, noha az ajtón még alig léptél be, máris annyian ömlesztik rád a feladatokat, a kéréseket és a sok tennivalót, hogy legszívesebben azonnal hátat fordítanál mindennek és visszafeküdnél. Ne hagyd azonban, hogy ez a nap befolyásolja a hangulatodat, rányomva a bélyegét az egész hétre, hidd el, ha egyfajta kihívásként tekintesz az elvégzendő nyitott mondatokra, még élvezhetővé is válhatnak. Attól, mert bosszankodsz emiatt, még nem fogsz tudni mindennek időben pontot tenni a végére, épp ezért tedd félre a negatív hozzáállást, állíts fel egy olyan sorrendet, amelyet be tudsz tartani és ugorj fejest a tennivalókba. Meglátod, a végén a környezeted is el fog ámulni a teljesítményedtől és te is méltán lehetsz majd büszke magadra! Hajrá!

BIKA (április 21-május 20)



Noha nem hiszel a sorsszerű találkozásokban, a hét első napján mégis olyan személy toppan az életedbe, akivel ismeretséget kötve megoldást találhatsz a problémáidra. Gondolkodj előre és építsd fel gondosan, hogyan fogtok tudni együttműködni, illetve hosszabb távon sikereket elérni. Vázold fel a terveid, ne vesztegesd az időd, hisz amit ma megtehetsz, nem érdemes holnapra halasztanod. Ma valami olyan kezdődhet el, ami sokáig emlékezetes sikereket tartogat számodra!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy érzed, nem haladnak a dolgok olyan tempóban, mint ahogyan azt az elején eltervezted. Mindig akad egy zavaró tényező, ami kizökkent a munkafolyamatból, s ez meglehetősen frusztrál. Semmi baj, menj le alfába és próbálj meg mindent kizárni, ami nem enged koncentrálni, mert különben bele fogsz fulladni az egészbe és nem csak magadnak okozol majd csalódást, hiszen a környezetedben is többet várnak el tőled. Menni fog, csak koncentrálnod kell!

RÁK (június 22-július 22)

Noha nem vagy az extrém dolgok híve, nem is érzed feltétlenül, hogy iszonyatos csúcsokat lenne kedved meghódítani vagy olyan extrém kalandokba vágni, amik még veszélyesek is, a hét első napján mégis olyan lehetőség kínálkozik, amit vétek lenne kihagynod. Noha félelem jócskán van benned, ne hagyd, hogy ez eluralkodjon rajtad, tekints úgy az egészre, mint ami rengeteg élményt és tapasztalatot adhat és csak tanulhatsz belőle!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)



A mai nap alkalmas arra, hogy mindent véglegesíts, szabadulj meg a benned rejlő bizonytalanságtól és döntést hozz, merre is szeretnél továbbmenni. Kicsit maradj egyedül, hogy mindent racionálisan végig tudj gondolni, mert most hosszútávú elhatározásra kell jutnod, amit csak olyanformán lehet végiggondolni, ha a többiek békén hagynak. Hidd el, sokkal könnyebb leszel, ha bizonyos emberektől mihamarabb megszabadulsz, noha ebben a pillanatban még úgy tűnik, hogy óriási szükséged van rájuk. Egy próbát megér, vesd le a terhet magadról!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)



Bár nem minden a terveid szerint alakul, jelen esetben nincs ellenvetésed, hisz nem lehet mindig pontosan kiszámítani a dolgok előrehaladását. Bár te a tervezhetőség és kiszámíthatóság híve vagy, ebben az esetben neked is egyszerűbb sodródni az eseményekkel, abban bízva, az ár magával hozza majd a megoldást is. A pillanatnak élj és ne felejtsd el élvezni az életet!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Kissé feszültnek érzed magad, túl sok minden nyomja a lelked, ezt pedig a környezeted is kezdi észrevenni rajtad. Ne tartogass ennyi nyomasztó dolgot magadban, tégy valamit, hiszen a problémák sajnos maguktól nem fognak megoldódni. Amennyiben elbizonytalanodnál, kérd ki olyan személyek tanácsát, akikben megbízol és tudod, hogy soha nem élnének vissza a bizalmaddal. Ne tarts attól, hogy másra bízod a problémáidat, hisz ha beszélsz róluk, talán hangosan kimondva kimondva közelebb jutsz a megoldáshoz is!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valaki olyasfajta szívességet kér tőled, amivel egyáltalán nem értesz egyet, az elveiddel tökéletesen szemben áll, de nem tudod, hogyan utasítsd vissza. Bár pontosan tisztában van vele mindenki, hogy te vagy a segítőkészség mintaképe, most mégis úgy érzed, valaki túl sokat vár el, túl nagy áldozatot kell érte hoznod. Ne félj nemet mondani, abban az esetben, ha azt érzed, hogy a hátrányodra válhat a dolog, s általában se félj nemet mondani, mert különben mindig mindenki ki fog használni!

NYILAS (november 23-december 21)



Úgy érzed, kezd fogyni a motiváció belőled olyan tekintetben, hogy feljebb lépj a ranglétrán. Bár eddig abszolút láttad magad előtt az előrelépési lehetőséget, most mégis annyira le vagy merülve, hogy egyszerűen nem szeretnél nagyobb felelősséggel járó feladatokat, jó neked így, ha valaki megmondja, merre kell menni, te pedig arra veszed az irányt. Ezen a ponton azonban érdemes elgondolkodnod: vajon hosszabb távon jó lesz-e neked az, hogy beállsz a sorba és így éled le az egész életed? Amennyiben pillanatnyi motiválatlanságról van szó, keress olyan lehetőségeket, amik újragyújtják a rakétákat, ha azonban végleg kezdesz kiégni, abban az esetben érdemes más vizekre evezned. A változás rajtad múlik, hisz a te életedről van szó, mások nem tudnak helyetted dönteni!

BAK (december 22-január 20)



Olyan titokba avatnak be, amelyről nem biztos, hogy tudni akartál volna annak előtte. Ám mivel erről senki nem kérdezett meg, csupán rád bízta a dolgot, ebben az esetben sajnos nincs más választásod, mint megtartani magadban tartani a hallott információkat. Szedd össze tehát magad és igyekezz lakatot tenni a szádra, amennyiben ugyanis merő véletlenségből mégis kicsúszna a szádon, azzal roppant nagy csalódást fogsz okozni annak, aki a bizalmába fogadott. Ne mássz bele olyan dagonyába, amibe menthetetlenül benne is ragadhatsz.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)



Amikor elindultál az úton, pontosan tudtad, hogy rengeteg akadállyal kell majd megküzdened ahhoz, hogy elérd a célodat. Mivel számodra fontos dologért küzdesz, így bármire hajlandó vagy azért, hogy véghez tudd vinni, amit elterveztél. Lesznek olyanok körülötted, akik nem vesznek komolyan, lesznek azonban támogatók is, akik biztosítanak róla, hogy jó dolgokért harcolsz és hogy semmiképp nem szabad feladnod, mert megéri küzdeni! Te csak higgy magadban és rendületlenül menj az utadon előre!

HALAK (február 20-március 20)



Valakik a környezetedben olyasfajta göröngyös úton szeretnének elindulni, amelyen te korábban jártál és többnyire negatív tapasztalatokat szereztél. Épp ezért azonnal visszarántanád őket szíved szerint, hisz számodra fontos emberekről van szó, ám azzal is tisztában vagy, hogy ha megakadályozod őket a kalandban, könnyen válhatsz negatív figurává a szemükben. Azt azonban fontos tudniuk, hogy nem egy virágos kertben sétálgatva fognak célba érni, így óvatosan nyugodtan felhívhatod a rájuk leselkedő veszélyekre a figyelmet, hisz azzal bajt nem csinálsz, így nem fog később lelkiismeret-furdalás gyötörni azért, mert nem szóltál, amíg a baj elkerülhető volt. Ez az ő döntésük, de azért te viszont igyekezz minden tőled telhetőt megtenni!