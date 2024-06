Napi horoszkóp június 8.: a Bakokat pozitív gondolkodásuk viszi előre az úton, a Halaknak érdemes összeszedetebben gondolkodniuk

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 8.

KOS (március 21-április 20)

Túl sokáig hezitáltál egy bizonyos üggyel kapcsolatban, ennek következtében a hétvége első napján elúszik a lehetőség az eredményes befejezésre. Emiatt érthető módon csalódást érzel, nem is igen tudod, hogy mi lehetne az, ami motiválna még ezután arra, hogy nekifuss újra bárminek. Lásd be, a sikerért történő küzdés egy roppant kétesélyes játék, ahhoz pedig, hogy elérd, magabiztosan, koncentráltan kell nekifutnod az akadálynak, nem elég, ha gondolatban megfogalmazódik benned a dolog. Tenned kell érte, menni, küzdeni, hiszen ez a siker kulcsa!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, egy bizonyos ügyben minden a terveid szerint alakul, semmiféle porszem nem kerülhet tehát a gépezetbe. Noha kissé tartasz tőle, hogy a nagy örömködés és megnyugvás után jön majd feketeleves, ettől ezúttal mégsem félned. Jelen pillanatban ugyanis roppant ideálisak a körülmények, úgy tűnik tehát, hogy az optimizmusodat nem ronthatja el semmi. Légy magabiztos, ne hagyd, hogy a gondolataid és a félelmeid elbizonytalanítsanak, csak menj tovább az úton, amin elindultál. Meg ne állj most, amikor annyira érzed az ritmust!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy érzed, van valaki a környezetedben, aki folyamatosan hárítja a kedvességedet, mindennfórumonntudtodra hozva, hogy próbálkozhatsz, persze-persze, de nem fogja hagyni, hogy a köré épített falat lebontsd. Amennyiben fontos számodra, hogy közelebb kerülj hozzá, abban az esetben próbálj egy közös érdeklődési kört találni, igyekezz máshonnan megközelíteni őt, hátha megérzi a jó szándékot a részedről. Próbálkozz, mert előbb-utóbb sikerül áttörni a benne lévő gátakat és olyan kapcsolat alakulhat ki közöttetek, amely akár hosszútávra szólhat. Meglátod, ha egyszer sikerül rábírnod arra, hogy engedjen át azon a bizonyos falon, akkor ő is feloldódik majd!

RÁK (június 22-július 22)

Az a fajta ember vagy, aki mindent szeret a tervek szerint alakítani, nem szereted a váratlan helyzeteket, amennyiben valaki egy általad idegennek vélt ötlettel áll elő, azonnal letorkolod az illetőt, hisz nem akarsz semmiféle váratlan eseménnyel számolni. Tervezni okos dolog, de azt is el kell tudnod fogadni, hogy mindenre nem tudsz te sem befolyást gyakorolni, neked sincs ekkora, földöntúli erőd, amely mindenek fölé kompetenciát biztosítana. Bizonyos helyzetekben próbálj tehát rugalmasabb lenni és engedni az elveidből, hisz korántsem biztos, hogy nem az lesz majd a célravezető útvonal, amellyel valaki aktuálisan előáll!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Elég nagy felelősség van a nyakadban egy bizonyos projekt kapcsán, mely még hétvégén sem teszi lehetővé, hogy megpihenj, annak ellenére sem, hogy borzasztóanl fáradtnak érzed magad. Bármennyire is fontos azonban az eredmény, mégis érdemes elgondolkodnod azon, hogy megpihensz egy picit, hiszen annak nem túl sok értelme van, hogy fáradtan, a koncentráció hiányával menj előre anélkül, hogy egy pillanatra is körülnéznél. Ne rohanj fejjel a falnak, inkább keress másfajta elfoglaltságot, próbálj elvonatkoztatni a jelenleg végzett tevékenységedtől és kapcsold ki az agyadat olyan tevékenységekkel, amelyek feltöltenek. Hidd el, nem fog dugába dőlni minden csak azért, mert kikapcsolódsz egy kicsit!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaki a környezetedben a hétvége első napján kezdi átlépni a toleranciaküszöbödet, te pedig borzasztóan nehezen tudod megállni, hogy ezt ne tedd szóvá. Irritál ugyanis az, hogy önmagától nem jön rá arra, hol kellene megálljt parancsolnia és disztingválnia. Nem is érted, miért nyomul annyira, amikor te számos gesztussal próbálod jelezni neki, hogy nálad hol a határ, ő pedig már jóval túlfeszítette a húrt. Úgy látszik, nem ért ebből, jobb tehát, ha világosan értésére adod, hogy eddig és ne tovább! Van aki csak a kemény szavakból ért, ne félj tehát felmutatni a STOP táblát!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Különösebb mérlegelés nélkül szeretnél belevágni egy teljesen új projektbe, ám mielőtt az első lépéseknél kátyúba kerülnél, előtte gondold végig, mit és hogyan kell csinálnod annak érdekében, hogy a lehető legkisebb legyen a hibázás lehetősége, hisz minél jobban benne vagy a sűrűjében, annál nagyobb az esély, hogy hatalmasat esel és komolyabb lesz a sérülés. Épp ezért mindent gondosan elő kell készítened, mielőtt belekezdesz, hiszen ha rossz döntést hozol, akkor bizony sokkal nagyobb munka lesz helyrehozni a dolgokat. Lassan járj, tovább érsz!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Annyi mindent vállaltál magadra korábban, hogy a legnagyobb bosszúságodra a hétvége első napja is azzal telik pihenés helyett, hogy megállás nélkül próbálod utolérni magad. A lehető leghatékonyabb munkavégzés érdekében érdemes tehát végiggondolnod a folyamatot, hiszen nem mindegy, hogy milyen lépésekben haladsz előre. Ha már így alakult, akkor igyekezz úgy taktikázni, hogy út közben ne érhessenek váratlan meglepetések, amelyek felboríthatnak mindent és kezdheted elölről az egészet. Nem a megmászhatatlan heggyel küzdesz, csupán egy kis akadálypályán kell végigmenned, az pedig, hogy teljesíted-e, csak azon fog múlni, hogy mennyire vagy edzett a feladatokhoz. Ha sikerül elérned a kitűzött célodat, akkor bizony joggal adhatod át magad a felhőtlen kikapcsolódásnak!

NYILAS (november 23-december 21)

Komoly terveket szövögetsz egy ideje, oda-vissza ezerszer átrágtad a folyamatot, úgy érzed tehát, hogy készen állsz az álmod valóra váltására. Készülj fel azonban, lesznek olyan személyek a közvetlen környezetedben, akik abban a pillanatban, amikor tudomást szereznek arról, mit is tervezel, minden másodpercet kihasználnak majd arra, hogy megváltoztassák a gondolkodásod, hogy lebeszéljenek a kitűzött célodról. Mindennek ellenére te ne engedj a befolyásuknak, légy kemény és határozott, ha valóban fontos számodra ez az ügy, akkor tarts ki a végsőkig mellette! Bízz magadban, hisz most nem arra van szükséged, hogy mások higgyenek benned, itt a saját hitedre van szükség!

BAK (december 22-január 20)

Az utóbbi időben ugyan nem minden kerek az életedben, mint mindenki, úgy te is küzdesz a magad útján azért, hogy boldog legyél, másoktól azonban talán az különböztet meg a leginkább, hogy minden körülmény ellenére is képes vagy pozitívan gondolkodni, mely ezúttal is hozzásegít ahhoz, hogy végül minden ideálissá váljon ahhoz, hogy le tudj zárni olyasfajta ügyeket, melyek előbbre bizonyosan nem visznek. Most szusszanhatsz egy kicsit, élvezd ki a szabadságot és semmiképpen ne vállalj egy darabig nagyobb felelősséggel járó helyzetekben vezető szerepet! Pihenj, töltödj, hiszen szükséged van rá!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Rendkívül kényelmetlenül érzed magad a hétvége első napján egy bizonyos helyzetben, amelybe akaratodon kívül kerültél, hisz olyan szerepet testál rád valaki, amit a legkevésbé sem érzel magadénak. Amennyiben van lehetőséged levenni a jelmezed, abban az esetben egyetlen pillanatig sem érdemes hezitálnod rajta, egyszerűen szabadulj meg tőle, mert egyrészt rendkívülien frusztrál a dolog, másrészt nem szereted, ha nem te dönthetsz arról, hogy mit vállalsz és mit nem. Nagy megkönnyebbüléssel fog majd eltölteni a tudat, ha végre megszabadulsz a tehertől, ehhez azonban a sarkadra kell állnod!

HALAK (február 20-március 20)

Ahelyett, hogy egy jól felépített rendszer mentén haladnál a feladataid tekintetében a hétvége folyamán, inkább olyasféle részletekkel foglalkozol, amelyek csupán időhúzásnak jók, semmi másra. Amennyiben azonban nem szeretnéd, ha a fejedre omolna minden, abban az esetben igyekezz összeszedni magad, hisz te is beláthatod, hogy így nem igazán jutsz majd előre. Próbálj kizárni minden zavaró tényezőt és csak azokra az elvégzendő feladatokra koncentrálj, amelyeket magadra vállaltál. Amennyiben pedig végeztél valamennyivel, abban az esetben add át magad a pihenésnek, hisz mikor töltődnél fel, ha nem hétvégén?