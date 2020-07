Napi horoszkóp június 7.: a Szüzeket váratlan kiadás terheli, a a Nyilasok túl sokat szeretnének rövid idő alatt elérni

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 7.

KOS (március 21-április 20)



Olyasféle megbízást kapsz, amit elsőre nem értesz, másodjára megijeszt, harmadjára pedig egyáltalán nem vagy biztos benne, hogy ez lesz az a feladat, amely az életedben a csúcs lesz. Érdemes azonban részleteiben belemerülni, mert talán negyedik nekifutásra megérted, megtetszik és szívesen próbálod ki magad benne! Ne utasítsd el elsőre csak azért, mert nem látod át!

BIKA (április 21-május 20)

Túlzott megfelelési kényszered miatt teljesen háttérbe szorulnak a saját napi tennivalóid, megállás nélkül azon dolgozol ugyanis, hogy mindenki boldog legyen körülötted, észre sem véve, hogy mindeközben kezdenek a fejed felett összecsapni a hullámok. Nagyon nemes emberi jellemre vall, hogy mások elégedett mosolya és pillanatnyi boldogsága fontos számodra, de ne feledd, elsősorban a saját tennivalóidra és feladataidra érdemes koncentrálnod és ha úgy érzed, ezzel párhuzamosan nem okoz gondot az, hogy a környezetednek is a segítségére legyél, az csúcs szuper. Ám ha úgy érzed, a kettő együtt teljesen felemészti minden energiád, ez esetben érdemes egyszerre csupán egyetlen dologra koncentrálnod, az pedig a prioritási sorrendben a te feladatsorod legyen!

IKREK (május 21-június 21)



Az átlagosnál nagyobb teljesítményt várnak el tőled, te azonban egyáltalán nem vagy biztos benne, hogy elegendő tudás és képesség birtokában vagy ahhoz, hogy olyan eredményt hozz ki magadból, amely az eddigi, lehető legjobb. Mindennek ellenére meg kell próbálnod, hisz anélkül, hogy nem teszed egyre magasabbra a lécet, soha nem leszel jobb magasugró. Teher alatt nő a pálma!

RÁK (június 22-július 22)



Nincsen tévedhetetlen ember, ne gondold, hogy te vagy az első, aki soha nem hibázik, vagy nem téved. Neked is meg van engedve, hogy időnként tévedj, ahogy az a mai napon is előfordul. Engedj meg magadnak is ennyit, próbáld a hibát javítani, ha pedig nem sikerül, fejben lépj tovább, hisz ha benne ragadsz a sárban, soha nem fogsz előre haladni. "A lónak is négy lába van, mégis megbotlik” - ezt ne feledd!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)



Ha előre tudod a saját terveid, nem árt, ha másokkal is megosztod, hisz ha nincsenek felkészülve a váratlan fordulatokra és az általad eszközölt változtatásokra, nem mindenki lesz odáig értük. Te sem szeretnéd, ha a főnököd egyik napról a másikba öntené a hideg vizet a nyakadba, épp ezért te is légy lojális és korrekt a többiekkel, így sokkal nyugodtabb lesz a lelkiismereted is!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)



Bár nem tartozol a kifejezetten spórolós kategóriába, most váratlan anyagi kiadások bonyolítják az életed, melyekre nem számítottál, épp ezért idegesít a dolog. Nem szórod a pénzt ész nélkül, de azt sem szereted, ha tartalékaid kell megbontani egy olyan dolog miatt, ami nem rajtad múlik. Annak érdekében, hogy hamarabb túless rajta, minél gyorsabban add ki a pénzt, amire ki kell és lépj tovább. Megesik az ilyen, ne is rágódj rajta túl sokáig!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)



A barátaid tudják, hogy bármiben számíthatnak rád, ha bajba kerülnek, te minden tőled telhetőt megteszel, hogy a legjobb tudásod szerint rendelkezésükre állj. Most azonban olyan szituáció adódik, amikor olyasféle, igen fasúlyos dologban kérnek tanácsot, amiben elsőre nem vagy biztos, hogy a te feladatod lenne segítséget nyújtani. Légy óvatos, mert később bajod lehet belőle és a barátság is megremeghet!

SKORPIÓ (október 24-november 22)



Kételkedsz abban, hogy egy bizonyos dologban jó döntést hozol, ám közelegleg a határidő, te pedig még mindig bizonytalan vagy. Ne szégyellj tanácsot kérni olyan emberektől, akiknek adsz a véleményére és akik kézzel fogható dolgokat mondanak. Ugyan a végső döntés a te kezedben van, mégis nyugodt lelkiismerettel fogod meghozni, hisz nem csupán egymagad szemszögéből vizsgáltad a dolgot.

NYILAS (november 23-december 21)



Ismered a mondást: "Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka". Túl sok mindent szeretnél egyidőben megkaparintani, azonban nehezen birkózol meg vele, hisz ennyit nem lehet egyszerre! Találd meg az egyensúlyt, állíts fel egy prioritási sorrendet és aszerint haladj előre! Ne habzsolj, mert csak elrontod a gyomrod!

BAK (december 22-január 20)

Olyan szituáció adódik a mai napon, amikor valakit mindenáron meg kell győznöd az igazadról ahhoz, hogy tovább tudjatok lépni abban a folyamatban, amelyben együtt dolgoztok. A megoldás ugyanis bármennyire is kézenfekvő, az illető mégsem akarja sehogy megérteni, melyik a helyes útirány. Épp ezért ez most egy próbatétel számodra is, igyekezz tehát türelmesen, az általad logikusnak vélt érvekkel meggyőzni arról, hogy miért gondolod azt, amit és miért lesz a nektek jó, ha ezúttal hallgat rád. Ne add fel, mert ez most mindenképp szükséges lesz ahhoz, hogy végül elérjétek azt, amiért dolgoztok! Lehet, hogy kicsit tovább tart majd, de a kihívások teszik izgalmassá az életet!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)



Ne legyen lelkiismeret furdalásod azért, mert olyan döntést hozol, ami a javadat szolgálja, és ez esetben nem feltétlenül másokét! Időnként úgy kell cselekedned, hogy te, magad légy előtérben, persze olyanformán, hogy nem taposod el közben a körülötted lévőket. Most magadra gondolj, holnap majd mások lesznek fontosak! Ettől nem válsz rossz emberré, csakmert a listádon te vagy az első!

HALAK (február 20-március 20)



Hatalmas igyekezeted ellenére valami mégsem úgy sül el, ahogy azt az elején eltervezted és ez a kudarcélmény annyira elkeserít, hogy az is megfordul a fejedben, az egészet egyszerűen abbahagyod, hátat fordítasz és vissza sem nézve elballagsz. Ez a gondolkodás azonban csak azt fogja eredményezni, hogy a későbbiekben lelkiismeret furdalásod lesz, ám akkor már késő lesz meggondolnod magad és visszatáncolnod. Épp ezért érdemes higgadtan végiggondolni a történteket, mi és miért alakult úgy, ahogy. Ez most nem sikerült, de korántsem garantált az, hogy a jövőben minden tekintetben el fogsz bukni. Fel a fejjel, legközelebb majd összejön!