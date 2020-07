Napi horoszkóp június 5.: a Rákok nagyobb elvárásnak igyekeznek megfelelni, a Mérlegeknek új lehetőséget hoz az élet

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 5.

KOS (március 21-április 20)



Egy nagyobb társaságban hangot adsz nem tetszésednek, amely első hallásra kifejezett ellenérzéseket vált ki a többiekből. Nincs baj azzal, ha különbözik a véleményed másokétól, mégis lehet, hogy ezúttal némi magyarázatra szorul a dolog. Fejtsd ki bővebben az álláspontod, mert könnyen lehet, hogy nem mindenki olvas a sorok között, amely kellemetlen helyzetbe sodorhat. Mások miatt nem kell feltétlenül megváltoztatnod a véleményed, ám amennyiben egy vitapartnered észérvekkel áll elő, ne fuss a vesztedbe, fogadd el, hogy más szemszögből valóban másképp néz ki egy-egy szituáció!

BIKA (április 21-május 20)



Hosszas gondolkodás után elhatároztad, hogy rendezed a korábbi nézeteltéréseidet és megpróbálsz békét kötni a számodra fontos emberekkel, illetve lezárni olyan helyzeteket, amelyekről úgy érzed, abszolút nem visznek sehová, sokkal inkább hátráltatnak. Fordítsd most minden figyelmed arra, hogy mindent elsimíts magad körül annak érdekében, hogy megnyugodjon a lelkiismereted és ezek a dolgok ne zavarhassanak a továbbiakban! Hidd el, megéri utána járni a dolgoknak és rendet tenni az életedben!

IKREK (május 21-június 21)



Miközben borzasztóan nagy lendülettel dolgozol egy bizonyos dolgon, folyamatosan jönnek az impulzusok, amelyek befolyásolni próbálnak, illetve elterelik a figyelmed arról, amit épp csinálsz. Mivel azonban egy számodra kiemelten fontos ügybe fektetsz rendkívül sok energiát, ne hagyd, hogy bármi kizökkenthessen abból a koncentrációból, amivel dolgozol. Meglátod, a végén majd nyugtával dicséred a napot, hogy megérte annyit fáradoznod a célodért. Ha pontot tettél ennek a végére, majd akkor ráérsz új kihívások elé nézni, ám most be kell tartanod a prioritási sorrendet!

RÁK (június 22-július 22)



Akad valaki a környezezedben, aki meglátásod szerint túl sokat vár el tőled egy bizonyos szituációban. Olyasmivel kapcsolatban teszi ugyanis magasra a mércét, amelyről már a legelején tudod, hogy nem fogod tudni teljesíteni. Épp ezért, hogy ne utólag okozz csalódást, még azelőtt tisztázd vele, mielőtt bármibe belekezdenél. Mondd el neki, hogy a te határaid is végesek, nem tudsz akármeddig elmenni, csak hogy teljesíts dolgokat, de legalább megpróbálod, hogy magadnak se okozz csalódást. Ne aggódj, nem a te hozzáállásoddal van a probléma!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az utóbbi időben túl sokat foglalkozol mások véleményével, elfelejtesz kiállni magadért és felválallni azt, amit képviselsz. Mivel azonban ez rendkívülien hátráltat, előbb-utóbb el kellene döntened, mi is a pontos prioritási sorrend a te értékrended szerint: az, hogy magadnak megfelelj, vagy az, hogy mások elismerően rázzanak kezet veled. Előrébb lépni csak és kizárólag akkor fogsz tudni, ha hátrahagyod azt a kisebbségi komplexust, amely nem enged kiteljesedni ebben a pillanatban. Vedd át a saját életedben a kormányt, ne az legyen mérvadó, hogy ki és mit gondol, sokkal inkább az, hogy te mit képviselsz és az boldoggá tesz-e!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Elakadtál egy bizonyos folyamatban, úgy tűnik, fogalmad sincs, merre és hogyan tovább. Merd ezt bevallani magadnak, mert az első és legfontosabb lépés az, ha belátod a korlátaid és kimondod, hogy segítségre, vagy tanácsra van szükséged. Ne szégyellj tehát egy olyan személytől segítséget kérni, aki két lábbal áll a talajon és pontosan tudja, mit kell tenned. Hálás leszel neki, hisz ezúttal egyedül elsüllyedtél volna. Ne felejtsd el biztosítani, hogy bármikor számíthat rád, bármiről legyen is szó. Jó, ha az embert ilyen segítő és önzetlen személyek veszik körbe! Becsüld meg, mert nem mindenkinek adatik ez meg!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)



Olyasféle lehetőséget hoz az élet, amit luxus lenne visszautasítanod, épp ezért bárki bármit mond, úgy érzed bele kell vágnod. Mielőtt azonban gondolkodás nélkül fejest ugranál a dologba, mérlegeld, mik a veszélyek, az előnyök és a hátrányok, menet közben ugyanis elég nehéz lesz kiszállnod a mozgó hullámvasútból. Amennyiben tanácstalan vagy a döntésben, inkább kérd ki mások véleményét is, ne egyedül vegyél ekkora felelősséget a hátadra. Vedd azonban figyelembe, hogy bármiképp is alakul, te magad fogod minden egyes pillanatát megélni, legyen az előny vagy hátrány!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Korábbi csalódásaid miatt kissé bizalmatlan vagy az emberekkel szemben, emiatt nehezen is engeded közel őket magadhoz. A megszokott személyek, a szeretteid, a szerelmed, a barátaid pont elegendőek és megfelelőek számodra, nem szeretnél kockáztatni egy újabb csalódást azzal, hogy fűvel-fával megosztod a titkaid csak azért, mert kedvesen mosolyog valaki. Nem kell rögtön a bizalmadba avatnod mindenkit, ám mégis érdemes nyitnod a világ felé, hisz csupa értékes ember jön-megy körülötted, akik nem biztos, hogy csalódást okoznának, sőt, színt hoznának az életedbe! Adj egy esélyt magadnak és nekik is!

NYILAS (november 23-december 21)



Miközben hatalmas erőfeszítéseket teszel azért, hogy teljesíts egy bizonyos küldetést, amelyet magadra vállaltál, észre kell venned, hogy néhányan negatívan próbálják befolyásolni a dolog kimenetelét. Nem érdemes azonban macska-egér játékba kezdened velük, jobban teszed, ha a sarkadra állsz és a szemükbe nézel. Ne kertelj, kérdezz rá, miféle szándékok vezérlik őket, illetve hogy mivel érdemelted ki ezt a fajta „kiemelt” figyelmet a részükről. Nem kell minden lapod megmutatnod, de arról mindenképp biztosítsd a „jóakarókat”, hogy pontosan tudod, mire készülnek és ennek ellenére mindenképp véghez fogod vinni a célod!

BAK (december 22-január 20)



Szinte már a dobogó legfelső fokán érzed magad, teljesen meg vagy győződve róla, hogy semmiféle hiba nem csúszhat a számításaidba és ez rendkívül magabiztossá tesz. Nincs ezzel semmi baj, ám ne feledd, amíg nem tartod a kezedben a serleget, addig nem lehetsz biztos abban sem, hogy a tiéd a győzelem. Figyelj oda, ne engedd, hogy bármi is elterelje a figyelmed és semmiképp ne térj le arról az útvonalról, ami a térképen be van rajzolva! Így sincs garantálva, hogy nem lesz olyan váratlan fordulat, amelynek következtében esetleg változtatnod kellhet az útirányon!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Amikor már a csekély eredmények miatt megremeg a kitartásod egy bizonyos szituációban, akkor váratlan fordulat ad újabb lendületet. Régóta dolgozol már az ügyön, szinte semmi más nem létezik számodra, csak az a cél, amelyet el szeretnél érni, ám az utóbbi időben azt érezted, hogy ha nem jön gyorsan a kézzel fogható sikerélmény, talán nem ez lesz a te utad, itt kellene pontot tenned a dolog végére és új kihívásokat keresni. Ám most bebizonyosodott számodra is, hogy mindig érdemes vári, mielőtt véget vetsz valaminek, érdemes minden lehetőséget mérlegelni, hisz soha nem tudhatod, mikor következik be olyan váratlan fordulat, amely ezúttal is átlendített a holtponton!

HALAK (február 20-március 20)

Komoly célt tűztél ki magad elé, melynek már az előkészületei sem egyszerűek. Épp ezért koncentrálj arra, hogy biztos alapokra építs, most ne nagyon vállalj nagyobb volumenű dolgokat, mert pontosan tudod, hogy minden figyelmed ennek kell majd szentelni, nagyon összpontosítva az apró részletekre is. A vele járó sok-sok fáradtságot azonban cseppet sem éled meg teherként, hisz erre vártál régóta, így tehát nagy lendülettel indulsz neki a dolognak. Miközben azonban nagyon görcsösen hajtod a lovat, ne felejts el gyönyörködni a tájban sem! Ha ugyanis mindig csak a arra koncentrálsz, hogy le ne ess, le fogsz maradni a maradandó élményekről!