Napi horoszkóp június 4.: az Oroszlánok próbálnak valakit jobb belátásra bírni, a Skorpiók nehezen viselik a kritikát

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 4.

KOS (március 21-április 20)

A hét második napján úgy érzed, elérkezett a pillanat, amikor el kellene döntened, hogy melyik utat választod annak érdekében, hogy a korábban megkezdett céljaidat teljesíteni tudd. Ehhez egyfajta önvizsgálatot kell tartanod, ahol minden képességedet, tudásodat és a határaidat is figyelembe veszed. Ha mindezek alapján az egyenlőség jel után hiányérzeted van, akkor valamin változtatnod kell. Ne késlekedj, hisz ma még megteheted azokat a szükséges lépéseket, amelyek a sikeres végkiemenetelhez szükségesek!

BIKA (április 21-május 20)

Kissé irigykedve tekintesz egy bizonyos személyre a közvetlen környezetedben, akinek gyakorlatilag minden arannyá válik a kezében, bármihez is nyúl. Persze, kívülről kissé szemfényvesztésnek tűnik a dolog, ha azonban egy pillanatra belegondolsz, akkor rá fogsz jönni, hogy az általa elért eredmény, kitartó munka és sok-sok áldozat termése, amit senkinek nem osztogatnak ingyen minden utcasarkon. Így amennyiben te is hasonló dolgokról álmodsz, abban az esetben fel kell állnod és el kell indulnod, mert ha egyhelyben állsz, senki nem fogja a sikert kézzel fogható formában eléd tenni. Hajrá, tegyél a sikerért!

IKREK (május 21-június 21)

A célegyenesbe érkezve a mai nap folyamán váratlan fordulat ingathat meg a magabiztosságodban. Már-már szinte csukott szemmel mentél előre, most azonban bosszúsan konstatálod, hogy könnyelműséged okán veszélybe kerülhet a siker. Semmiképp ne ess kétségbe, hisz most még abszolút nincs késő ahhoz, hogy korrigálj, de mindenképp észnél kell lenned ahhoz, hogy végül elérhesd a kitűzött célodat. Legyen ez egy tanulópénz, hogy máskor aprólékosabb részletességgel dolgozz ki mindent annak érdekében, hogy még véletlenül se csúszhasson ilyesfajta hiba a számításodba!

RÁK (június 22-július 22)

A mai nap folyamán rájössz arra, hogy valakit bizony nagyon félreismertél annak ellenére, hogy jó emberismerőnek tartod magad. Emiatt egyrészt roppant csalódott vagy, másfelől pedig dühös vagy magadra, a helyzetre, az illetőre. El sem tudod képzelni a saját őszinte világodban, hogy valaki azért ne legyen őszinte, hogy a saját malmára hajtsa a vizet, te gyermeki naivitással hiszel ugyanis töretlenül abban, hogy a világ minden nappal jobb lesz és az emberek korrektebben állnak majd egymáshotz. Próbálj csalódáson felülkerekedni, bízz a megérzésidben és járj nyitottabb szemmel annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhesd az ilyesfajta leckéket, amelyeket az élettől kapsz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A mai nap folyamán próbálsz valakit jobb belátásra bírni, aki azonban abszolút nem vevő a mondanivalódra. Ne nyomulj tovább, hisz az erőszakos tolakodás csak konfliktushelyzetet eredményezhet, ehelyett fogadd el, ha az illető külön utakon kíván járni és nem egyeznek az elképzeléseitek. Ne erőszakold másokra a saját terveidet, indulj el nélkülük, a magad útján. Nem kell nektek kötelezően egymásba kapaszkodva húzni a másikat, tanulj meg egyedül boldogulni, hisz a környezetedre apellálva mégsem élheted az életed! Menni fog, csak hinned kell magadban!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Általában véve minden porcikáddal azon fáradozol, hogy mindenki a környezetedben elégedett legyen veled. Fájdalmas tapasztalás ébreszt azonban rá, hogy megpróbálhatsz mindenkit boldoggá tenni, de a világ az márcsak olyan, amilyen, te pedig csupán egy apró részecskéje vagy. Nem tudod bizonyos emberek hozzáállását megváltoztatni, hisz te, egy fecskeként árválkodva nem fogsz tudni nyarat csinálni. Ezért inkább foglalkozz magaddal és a saját, maradéktalan boldogságoddal, a többiek pedig majd kovácsolják a saját sorsukat úgx, ahogy tudják és ahogy akarják!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valaki a közvetlen környezetedben viszonylag hosszú ideje próbálja rád kényszeríteni az akaratát, elvárva, hogy engedelmeskedj neki. Te időnként fellázadsz a rendszere ellen, jobb napjaidon azonban eléri a célját és gyakorlatilag úgy táncolsz, ahogy ő fütyül. Mivel kezdesz ráunni az illető ezen húzásaira, épp ezért elérkezett a pillanat, amikor bizony a sarkadra kell állnod és elmondanod bátran, hogy mi nem tetszik neked. Ügyelj azonban a normális hangnemre, nem kell indulatosan reagálnod, elég, ha szofisztikáltan tudatod az érintett személlyel, hogy neked is van véleményed és önálló akaratod. Légy udvarias, ugyanakkor kellően határozott is, s hidd el, ebben az esetben az illető meg fogja érteni, hogy tulajdonképpen mi a probléma kettőtök között.

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valaki építő jellegű kritikával illet a mai nap folyamán, amit te elsőre elég rossz néven veszel, majd később belátod, hogy elképzelhetően volt némi igazságtartalma az illető mondanivalójának. A kritikákra ne úgy tekints, mint egyfajta sértésre, használd inkább őket arra, hogy tanulj, épülj és fejlődni tudj a segítségükkel. Meglátod, egyszer te is leszel profi, aki anno a különböző kritikákból okulva lett az, aki és ez rendkívüli büszkeséggel tölt majd el!

NYILAS (november 23-december 21)

A mai nap folyamán valaki a munkatársaid közül az orrod elől happolja el a lehetőséget, amiért nagyon régóta dolgozol már. Ez a jelenség rendkívülien bosszant, de a következő alkalom miatt gyorsan túl kell lépned rajta, hogy abszolút hideg fejjel gondolkodva, versenyben maradhass. Egyszerűen légy résen, járj nyitott szemmel, mert ez esetben minden a gyorsaságon sok múlhat. Ha szeretnéd a következő lehetőséget megragadni, mindenképp tenned kell érte!

BAK (december 22-január 20)

Úgy érzed, a mai nap folyamán egy bizonyos személynek szúrod a szemét, ennek okán mindenáron próbál fogást találni rajtad, árgus szemekkel figyeli, mikor követsz el hibát, amiért azonnal felelősségre vonhat. A célját valamilyen szinten tulajdonképpen sikerül is elérnie, hisz úgy érzed, hogy teljesen ez járja át a gondolataidat, igyekszel tökéletes eredmény produkálni, ami persze nem probléma, ugyanakkor elvakultságod okán egyre inkább növekszik a hibázás lehetősége is. Rázd le magadról ezeket a láncokat, szabadulj ki és légy magabiztos, ne hagyd, hogy valaki negatív nyomást gyakoroljon rád!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A mai nap folyamán egy elég kiélezett szituációban igen hevesen reagálsz, ami azonban nem vet rád túl jó fényt. Talán a kelletténél neked is kevesebb türelmed van egyes helyzetekben, mely a népszerűségedre bizony igen negatív hatással lehet. Próbálj önuralmat gyakorolni, igyekezz higgadtabban reagálni, bármennyire nehéz is ezt a gyakorlatban kivitelezned. Hidd el, sokkal hitelesebb leszel, ha képes vagy megőrizni a hidegvéredet még akkor is, ha szíved szerint felrobbanná. Próbáld ki, meglátod, menni fog, csak akarnod kell!

HALAK (február 20-március 20)

A mai nap folyamán valaki nagy örömet szerez neked, mely a jelenlegi lelkiállapotodra abszolút pozitív hatással lesz. Borzasztóan hálás vagy azért, hogy van valaki, akinek ilyen sokat jelentesz, az illető pedig nem is sejti, hogy jobbkor nem is érkezhetett volna. Igyekezz mindenképp a tudtára hozni, hogy milyen sokat jelent ez neked és igyekezz a tőled telhető legkedvesebb módon viszonozni a gesztust. A mai nap történhet bármi, neked már semmi nem szegheti a kedvedet, még a munkád is sokkal hatékonyabban végzed innentől kezdve. Milyen szép is az élet, nem igaz?