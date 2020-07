Napi horoszkóp június 30.: a Kosoknak új kaland izgatja a fantáziáját, az Ikrek komoly helyzetben kapnak tanácsot

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 30.

KOS (március 21-április 20)



Régóta komolyan foglalkoztat a gondolat, hogy olyasmiben próbáld ki magad, ami ugyan izgatja a fantáziád, ám joggal nem ugrottál még fejest a dologba, hisz amilyen vonzó számodra, legalább annyi veszélyt is rejt magában. Épp ezért amennyiben elhatározásra jutsz és felvértezed magad egy jó adag bátorsággal, nem érdemes tovább halasztani a nagy kalandot, hisz a körülmények jelenleg a legideálisabbak ahhoz, hogy életreszóló élményt szerezz!

BIKA (április 21-május 20)



Minden a terveid szerint alakul, nagyon jó úton haladsz afelé, hogy a korábban befektetett ügyeid most jövedelmezni kezdjenek neked. Bár nem hitted volna, mégis megérte annyi energiát befektetni, hisz nyugodtan dőlhetsz hátra, nem kell reggeltől-estig azon idegeskedned, mi és hogyan fog majd alakulni. Most már a környezetednek is teljesen nyugodtan beszámolhatsz a kilátásban lévő sikereidről, nagyon úgy tűnik ugyanis, hogy ez már a zsebedben van.

IKREK (május 21-június 21)

Az utóbbi napokban nagyon bánt valami, és egyszerűen nem hagy nyugodni a dolog. Folyton ott motoszkál a fejedben, ami kezd már eléggé idegesíteni. Talán eljött az ideje, hogy a problémádat megoszd egy számodra kedves emberrel, akiben megbízhatsz és pontosan tudod, hogy nem is fog visszaélni a helyzeteddel. Mondj el mindent részletesen, kérd a tanácsát és légy nyitott mindenféle megoldási javaslatra. Hidd el, ha sikerül pontot tenned a dolog végére, és egyszer s mindenkorra lezárod az ügyet, az életkedved is vissza fog térni!

RÁK (június 22-július 22)



Végre megtaláltad a célod, azt, hogy mit szeretnél elérni, ám azt is pontosan tudod, ez helyenként igen nagy áldozatokkal jár majd, nagyon hosszú, rögös út vezet odáig, nem kis zökkenőkkel. Ha azonban úgy döntöttél, elindulsz, nem érdemes visszatáncolnod, mihamarabb kelj útra, hisz nincs vesztegetnivaló időd . Ne foglalkozz azzal, mások mit mondanak rólad, csak is azokra az emberekre hallgass, akiknek adsz a véleményére, a többiek úgy sem tudnak rólad semmit, csupán üres fecsegés, amit előadnak.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Olyan helyzet állt fel az életedben, amikor el kell döntened, merre mész tovább. Amennyiben úgy döntesz, lehorgonyzol, abban az esetben úgy rendezkedj be, hogy hosszú távra szóljon, ám ha arra az álláspontra jutsz, hogy jobb továbbállni, húzd fel a vitorlát és menj tovább. Hisz ha csak a pocsolyában álldogálsz, soha nem lesz esélyed arra, hogy nagy dolgokat vigyél véghez, hogy oda juss egyszer, ahova soha nem gondoltad volna. Ha viszont így jól érzed magad, akkor ne álmodj a lehetetlenről, törődj bele a jelenedbe.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)



Valami nagyon zavar, eléggé bizonytalan vagy, nem tudod, hogyan illene, vagy kellene cselekedned. Emiatt frusztrált vagy, nehezen tudnak veled szót érteni, mert befészkelte magát ez a bizonytalanság a fejedbe. Attól azonban nem lesz jobb, hogy bebábozod magadban, ha ennyire nem hagy nyugodni, nézz szembe vele és próbálj mihamarabb megnyugtató megoldást, vagy választ találni, mert ez, így hosszútávon nem-igen lesz majd neked kedvező. Hidd el, ha megleled a megoldókulcsot, sokkal jobban fogsz tudni aludni a jövőben!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyan lehetőség kínálkozik, amelyről korábban álmodozni sem mertél, ám most hirtelen az öledbe pottyant. Ragadd meg az alkalmat, hisz nem mindennap hullik az ember elé egy ilyen, a soha vissza nem térő fajtából. Szedd össze minden tudásod, hisz szükséged lesz rá ahhoz, hogy megmutathasd, mennyire érdemelted ki azt, hogy olyasmibe kezdhess, amit soha életedben nem csináltál még. Ne görcsölj rá, menni fog anélkül is, csak add át magad az érzésnek és mindent a szíved szerint csinálj!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Nem vagy a változtatások híve, általában azt is ezerszer végiggondolod, hogy apró dolgokon változtass, vagy jobban szeretsz a régi, megszokott komfortzónádban vesztegelni. Be kell azonban látnod, vannak olyan helyzetek az Életben, amikor szükségessé válik az, hogy kilépj, hogy lezárj és új lehetőségek után nézz. Ne félj, úgyis érezni fogod, meddig kell, vagy meddig tudsz elmenni, a szakadék nem jön csak úgy váratlanul, amibe belezuhansz és mindennek vége. Látni fogod, mikor kell megállnod, hol kell esetleg visszafordulnod és mit kell tenned annak érdekében, hogy ne sérülj. A félelem csak megbénít és elveszi tőled azt annak a lehetőségét, hogy időben cselekedj!

NYILAS (november 23-december 21)



Úgy érzed, most váltak ideálissá a körülmények ahhoz, hogy változtass a jelenlegi életeden, s hogy szabadulj a rád nehezedő terhek egy részétől. Olyan dolgok végére tehetsz pontot, amelyek már hosszú ideje nyomasztanak. Éppen ezért semmi mással ne foglalkozz ma, csak ezekkel, s akkor végre kissé nyugodtabb lehet az életed. Hidd el, ha sikerül végre elintézni a már régóta szőnyeg alá söpört dolgaidat, nagy kő gördül majd le a szívedről. Akard a változást, legyél nyitott az új lehetőségek iránt, de elsősorban a magadba vetett hit kell majd ahhoz, hogy boldog és sikeres életet élhess!

BAK (december 22-január 20)



Nem számítottál rá, mégis olyasvalaki keres fel a mai napon, akit hosszú ideje nem láttál és őszintén, csak magadnak bevallva nem feltétlenül tartozik az általad legkedveltebb emberek közé. Be kell látnod azonban, semmi sem történik véletlenül, nyilvánvalóan oka van annak, hogy pont most kopogtat nálad. Mivel könnyen lehet, hogy segítségre szorul, ne rázd le, szánj rá az idődből, hallgasd meg, mit szeretne pontosan, hisz ha elküldöd vagy nem reagálsz a megkeresésére, nem biztos, hogy nem lesz a későbbiekben lelkiismeret furdalásod azért, hogy lehetséges módon te voltál számára az utolsó szalmaszál, amibe kapaszkodni próbáld. Ne keríts ennek akkora feneket, csupán csak adj egy esélyt neki. Hidd el, sokkal büszkébb leszel majd magadra, mint azt ebben a pillanatban hinnéd!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Nem érzed magad túl komfortosan egy bizonyos helyzetben, emiatt kifejezetten frusztrált a hangulatod, nem is érted, miféle keresnivalód van ott, ahol most vagy, ám sajnálatos módon egyelőre a leghalványabb fogalmad sincs arról, hogyan kerülhetnél ki ebből a szituációból. Mivel egyetlen dolgot pontosan tudsz: hogy mihamarabb le szeretnéd zárni ezt az utat, a legrövidebb akadálypályán végigmenve, így állítsd fel a megfelelő taktikát ahhoz, hogy ne legyen semmiféle megugorhatatlan akadály, amely váratlanul érhetne. Igyekezz visszanyerni a szabadságod és élvezni az életet, ne akarj olyan helyzetekben értelmet keresni, ahol már az első pillanatban is világosan látszik, hogy semmi keresnivalód.

HALAK (február 20-március 20)

Noha minden élethelyzetben biztonsági játékra törekszel, ma mégis váratlan szituációban kell viszonylag nagy kockázatot vállalnod a reménybeli a siker érdekében. Eleinte megremeg a lábad a felelősség terhétől, ám jobb lesz, ha belátod, hogy ezúttal nem tudod befolyásolni az eseményeket, s kénytelen vagy fejest ugrani a mély vízbe, ha el szeretnéd érni a célodat. Senki nem mondta, hogy egyszerű menet lesz, de az ilyen helyzetekből tudsz a legtöbbet tanulni. Csak légy magabiztos, állj biztosan a lábadon és ne hagyd, hogy a félelem elrettentsen! Erős vagy, meg tudod csinálni, csak hinned kell magadban!