Napi horoszkóp június 30.: a Bikák kellemetlen helyzetbe kerülnek, a Mérlegek új kihívásokat keresnek

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 30.

KOS (március 21-április 20)

Készen állsz arra, hogy lezárj egy bizonyos helyzetet, valaki azonban képtelen elengedni a kezedet, olyannyira ragaszkodik hozzád, hogy nem enged továbblépni. Ne húzd fel magad a dolgon, igyekezz inkább elmagyarázni az illetőnek, hogy neked az az elsődleges célod, hogy a saját utadon haladj, nem tudsz tehát azért egyhelyben vesztegelni, hogy másokat boldoggá tegyél. Ha fontos vagy neki, akkor meg fogja érteni és szomorúan elenged, te pedig biztosítsd arról, hogy nem a világvége jött el, csupán csak lezárult egy életszakasz!

BIKA (április 21-május 20)

Kellemetlen szituációba kerülsz a hét utolsó napján, valaki ugyanis olyasfajta szívességet kér tőled, amely abszolút nem egyezik az értékrendeddel. Ennek okán már az első pillanatban pontosan tudod, hogy nem fogod elvállalni a dolgot, semmiképp nem szeretnéd azonban megbántani az illetőt, ezért kissé tanácstalan vagy, hogy miképp kellene elhárítanod a szívességkérést. Mivel minden esetben a legrövidebb út az egyenes, épp ezért érdemes az őszinte utat választanod, ne kertelj, ugyanakkor mindenképp igyekezz diplomatikusan fogalmazni. Ebben a szituációban az a fontos, hogy önmagadat megvédd nem az, hogy másoknak megfelelj!

IKREK (május 21-június 21)

Komoly változást tartogat számodra a hét utolsó napja, olyan lehetőség kínálkozik ugyanis, amelyet mindenképp érdemes megragadnod ahhoz, hogy sikeresebb lehess. Ne rohanj azonban fejjel a falnak, inkább szedd össze a gondolataidat és mind lélekben, mind pedig fizikailag készülj fel a kihívás teljesítésére. Igyekezz kizárni minden zavaró tényezőt, próbálj számításba venni minden lehetséges részletet, ez esetben nem nagyon érhet meglepetés. Ne félj a változástól, hisz az élet egy örök körforgás, időnként pedig muszáj továbblépni ahhoz, hogy sikereket érhess el, miközben maradandó élményeket szerzel. Hajrá!

RÁK (június 22-július 22)

Az elmúlt napokban olyannyira sok teljesítendő feladatot sikerült felhalmoznod, hogy a hét utolsó napjára gyakorlatilag már csaka kapkodás marad és te próbálsz ugyan mindennek és mindenkinek eleget tenni, de be kell látnod, hogy ez képtelenség. Mielőtt tehát a teljes kimerülés szélére kerülsz, előtte igyekezz húzni egy vonalat és csak azt vinni tovább, amit elengedhetetlenül szükséges befejezned, minden más terhet tegyél le gyorsan. Hidd el, mázsákkal lesz könnyebb a lelked, ha kevesebb feladatot vállalsz, hagyj másoknak is ezekből a terhekből!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nem vagy épp a legkönnyebb helyzetben a hónap utolsó napján, mégis van annyi élettapasztalatod, hogy tudd, mit és hogyan kell tenned ahhoz, hogy a lehető legjobban gyere ki a feneketlennek tűnő kútból. Ugyan számos más feladatod is van, amivel foglalkozhatnál, mégsem fordíthatsz most hátat ennek a bizonyos szituációnak.Nincs más teendődtehát, mint határozottan cselekedni és a lehető legaktívabb részvétellel pontot tenni a dolog végére. Hajrá, utána jöhet minden más!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nem igazán szereted, ha bárki megpróbálja rád hárítani a felelősséget úgy, hogy kilométerekről sincs közöd a dologhoz, a hét utolsó napján azonban valakinek olyannyira vastag a bőr az arcán, hogy lelkiismeretfurdalás nélkül rántana magával a mélybe. Mielőtt tehát sikerülhetne neki, előtted határozottan hozd az illető tudtára, hogy minden tőled telhetőt megteszel a célja elérése ellen, egyúttal pedig a jövőben ne számítson rád semmilyen tekintetben. Amennyiben éber vagy és egy lépéssel az események előtt jársz, abban az esetben esélye sem lesz senkinek, hogy rád húzza a vizes lepedőt!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Új kihívások kezdenek összeállni a fejedben, az azonban még nem kristályosodott ki benned, hogy miként fogod teljesíteni őket, épp ezért most ne rohanj, hisz bőven van időd arra, hogy álmodozz és alakítgasd a terveidet. Ennek köszönhetően amikor arra kerül a sor, hogy fizikailag létrehozz bármit, akkor sokkal magabiztosabban állsz majd rajtkőre és könnyebben teljesíted majd a távot. Szerencsére rengeteg időd van gondolkodni, épp ezért semmit ne kapkodj el, hisz annak nincs értelme, hogy valamibe forró fejjel fejest ugorj, aztán kapálózz benne. Rendkívül pozitív az, hogy vannak terveid, ennek köszönhetően több lábon tudsz majd állni a jövőben. Igazi profi vagy!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Végre sínre kerül minden folyamatban lévő ügyed a hét utolsó napjára, ennek okán joggal vagy teljesen magabiztos és teljesen nyugodt afelől, hogy jó úton haladsz a hétre kitűzött céljaid felé. Az irigyekkel ne foglalkozz, mindig lesznek olyanok, akik mások dicsőségét szeretnék a magukénak tudni, amivel önmagában nincs baj, de te nemvagy vevő az ilyesfajta hozzáállásra. Dolgozzon meg mindenki a saját sikeréért, hiszen az a bizonyos pecsenye nem fog magától megsülni, csupán szenesre égni. Ne törődj senkivel, csak magaddal foglalkozz, hiszen a saját sikerednél, boldogságodnál és lelki harmóniádnál nincsen fontosabb!

NYILAS (november 23-december 21)

Valakivel konfliktushelyzetbe kerültél, amelynek során az illető elég övön aluliütést mért rád, emiatt abszolút nem érzed, hogy neked kellene elnézést kérned és elsőként békejobbot nyújtanod. Amennyiben azonban másoktól várod, hogy nyissanak feléd, abban az esetben soha nem fogsz tudni békét kötni velük. Igyekezz tehát lejjebb adni az egodból, hisz korántsem biztos, hogy te vagy az áldozat szerepében és fixen a másik hibázott. Egyébként is, túl sok energia megy el arra, hogy mindenképp haragudj bárkire is, lazíts és engedd közelebb magadhoz a békülni vágyókat!

BAK (december 22-január 20)

Új kalandok izgatják a fantáziádat a hónap utolsó napján olyannyira, hogy valamennyibegondolkodás nélkül ugranál fejest. Azt azonban te is tudod, hogy a meggondolatlanság könnyen nagy kalamajkába sodorhat, valamennyi kihívás tekintetében ugyanis elég zöldfülűnek számítasz, épp ezért a testi épséged is veszélybe kerülhet. Mielőtt tehát forró fejjel cselekednél, még azelőtt érdemes felismerned, ha valami túl sok neked. Nem szégyen bevallani, ha tapasztalatlan vagy, illetve ha félsz bizonyos dolgoktól, nem kell mindenáron fejest ugrani aszakadékba egyetlen szál biztosító kötéllel. Használd a józan eszedet, mielőtt olyasmikre vállalkozol, amik komoly veszélybe sodorhatlak!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hónap utolsó napján végre minden ideálisnak tűnik ahhoz, hogy pontot tegyél egy bizonyos ügy végére és fellélegezve tovább léphess. Ha sikerül minden szálat elvarrnod, akkor nyugodtan zárd be magad mögött az ajtót és végre foglalkozz olyasféle dolgokkal, amelyek rólad is szólnak, hisz a lelki töltődés legalább olyan fontos, mint a sikerek és az eredmény folyamatos hajtása. Olyan programokon vegyél részt, amelyek valóban pozitív hatással vannak rád és nem járnak túl nagy energia leadással sem. Vagy add át magad egész nyugodtan a semmittevésnek, hisz neked is alanyi jogon jár a pihenés, holnap pedig abszolút ráérsz nekifutni a fennmaradt tennivalóknak!

HALAK (február 20-március 20)

Páratlan hozzáállással bírsz, abszolút nem zavar, ha nem a terveid szerint alakulnak a dolgok, a legnagyobb lazasággal kezelsz minden helyzetet. Emiatt a többiek kicsit irigyek is rád, ők ugyanis sokkal görcsösebben igyekeznek megoldani a gondjaikat, ám mivel benned van egy olyan belső harmónia, ami segít abban, hogy a problémákat miként kezeld, épp ezért nem tud frusztrálni az, hanem épp nem az elképzeléseid szerint történik valami. Arra azonban érdemes figyelned, hogy ne lazulj be túlságosan, vannak ugyanis olyan elementáris kérdések, amelyeknek muszáj kitenned az írásjelet a végére annak érdekében, hogy a lelki békéd megmaradjon. Dolgoz tehát azon, hogy megoldás centrikusan gondolkodva sikerrel be tudj fejezni egy-egy nyitott mondatot!