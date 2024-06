Napi horoszkóp június 3.: az Ikreknek érdemes elfogadniuk a segítséget, a Szüzek kissé tévesen ítélnek meg egy bizonyos szituációt

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 3.

KOS (március 21-április 20)

A hét első napján nem nagyon érted, hogy mi zajlik körülötted, ennek okán kissé nehezen kezeled a szituációt, amelybe csöpoentél. Abszolút nem vagy hozzászokva, emiatt némiképp frusztrál az, hogy nem tiszta minden részlet, próbálj azonban higgadtan gondolkodni és próbáld megérteni azt, ami most még nagyon homályos a számodra. Ha világossá válnak a részletek, akkor bizonyosan te sem fogod már magad olyan kényelmetlenül érezni, hiszen mindaz, amit most még nem értesz, később nagy segítségedre lesz abban, hogy a lehető legtöbbet hozd ki a helyzetből. Csak nyisd ki a szemed, hisz a megoldás ott hever előtted!

BIKA (április 21-május 20)

Valaki pont akkor érkezik a hét első napján, amikor tanácstalanul állsz egy bizonyos helyzet közepén és fogalmad sincs, hogy miképp kellene döntened. Szinte gondolkodás nélkül zúdítod az illetőre a kételyeidet, ami nem biztos, hogy a legjobb ötlet, hiszen nem egy bizalmas barátodról van szó, épp ezért nem is tudod, hogy mennyire bízhatsz meg benne, hisz nem annyira tartozik a közeli ismerőseid közé. Ha már kibeszélted magadból, felesleges idegeskedned, hisz visszacsinálni úgysem tudod a dolgot, jobb tehát, ha nem idegeskedsz miatta. Beszéld meg vele, hogy legyen szíves megtartani magának az információt, legközelebb pedig igyekezz némi önuralmat gyakorolni a saját érdekedben!

IKREK (május 21-június 21)

Általában véve egyedül szereted megoldani azokat a helyzeteket, amelyekben fontos, hogy mi lesz a dolog végkimenetele, illetve amelyekben érintett vagy te is. Vannak azonban olyan szituációk, amik rajtad is képesek kifogni, ennek ellenére borzasztóan nehezen látod be, hogy neked is vannak határaid. Bármilyen nehéz is, érdemes belátnod, hogy időnként sokkal jobb, ha keresel valakit, akiben megbízhatsz és megoszthatod vele a problémákat. Hidd el, az illető szívesen vesz majd át a terhekből és nem fog csalódást okozni. Te pedig próbáld elfogadni, hogy földi halandó emberként vannak korlátaid!

RÁK (június 22-július 22)

A mai nap a legalkalmasabb arra, hogy kicsit utolérd magad a feladataid tekintetében, s végre jusson időd magadra is. Használd ki az én-időt és szervezz olyan programot, ami csak rólad szól, egy új köröm, egy nyári ruha a kedvenc márkádból, egy finom vacsora igazán építőleg hatnak rád. Egy ilyen délután olyannyira fel tudja tölteni a testet és a lelket, hogy újult erővel mehetsz majd holnap a Világot is megváltani, nem igaz? Azért csak vigyázz, tartalékolj az energiáiddal, hisz nem tudhatod, milyen kihívások pottyannak az öledbe!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét első napján rossz előérzeted van egy bizonyos projekt kapcsán, melyre próbálod felhívni a környezeted figyelmét, ők azonban abszolút figyelmen kívül hagyják a jó szándékot és mennek tovább, amerre elindultatok. Mivel nem hallgatnak rád, miközben te látod a végkimenetelt, még nem késő kiszállnod és inkább a saját utadat járni. A lelkiismereted nyugodt lehet, hisz mindent megtettél, amit ebben a szituációban megtehettél, innentől ők felelnek magukért, te pedig koncentrálj arra, ami fontos számodra!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét első napján kissé tévesen ítélsz meg egy bizonyos helyzetet, azt gondolod ugyanis, hogy valaki a hátad mögött negatív irányban próbálja befolyásolni a folyamatban lévő ügyeidet, mellyel kapcsolatban úgy érzed, nem hagyhatos annyiban. Mielőtt azonban Zrínyi-módra kirohannál, előtte érdemes meggyőződnöd arról, hogy valóban validak-e a megérzéseid az illetővel kapcsolatban. Ne sodord magad feleselegesen kellemetlen helyzetbe, hisz amíg a részletekkel nem vagy tisztában, addig azt sem tudod eldönteni, hogy van-e értelme bármilyen formában megvédeni magad!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy érzed, az utóbbi időben kissé megváltoztak a dolgok körülötted, de nem feltétlenül a negatív irányba. Kezded már látni a fényt az alagút végén, ami nagy izgalommal tölt el, hisz nem gondoltad volna, hogy eljön majd az az idő, amikor felcsillan a remény arra, hogy kimozdulj a jelenlegi állapotból. Most azonban változni látszik a helyzet és úgy tűnik, mégis sikerülhet. Nélküled azonban semmi nem lehetséges, igyekezz tehát valamit tenni az ügy érdekében. Kelj fel és indulj el végre abba az irányba, amerre mindig is szerettél volna menni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Szereted mindenen rajta tartani a szemed, igyekszel mindig magad irányítani a történéseket azzal a meggyőződéssel, hogyha esetleg átengeded másnak a kormányt, rögtön elsüllyed a hajó és az eddigi munkád – a teljes legénységgel együtt – oda fog veszni. Nem biztos azonban, hogy más nem ért ugyanannyira a dolgához, mint ahogyan te. Ha bizalmat szavazol neki, akkor lazíthatsz végre egy kicsit és nem kell folyamatos görcsben lenned, félig nyitott szemmel aludva. Hidd el, jobb, ha időnként a háttérből figyeled az eseményeket!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét első napján azt gondolod, hogy valaki mindenáron védelemre szorul és te lehetsz az, aki kiáll mellette. Mivel azonban mindenhol te sem lehetsz ott, épp ezért nem biztos, hogy pontosan meg tudod ítélni a helyzetet, ennek okán nem is vagy képes objektív véleményt alkotni. Bölcsebben teszed tehát, ha kizárólag magadra koncentrálsz, meghagyhatod másoknak azt, hogy adott esetben megvédjék magukat, ha úgy érzik. Te pedig sokkal nyugodtabban fogsz aludni, ha nem vállalsz feleslegesen felelősséget!

BAK (december 22-január 20)

Az utóbbi időben lelkileg nem vagy éppen a topon, borzasztóan fáradtnak érzed magad minden értelemben. Ez a kimerültség a közérzetedre is nagy hatással van, melyet a környezeted is tapasztal. Az esetleges konfliktusok elkerülése érdekében igyekezz tehát a harmónia újbóli kialakítására törekedni, amennyiben szükséges beszélj az érzésedről valakinek, akiről tudod, hogy képes lehet kirántani a gödörből. Esetleg vegyél ki néhány nap szabadságot és utazz le valahova, ahol kipihenheted magad testileg és lelkileg egyaránt. Nincs azzal semmi gond, ha néha lemerülsz, te is emberből vagy, az azonban sokkal fontosabb, hogy ismét talpra állj!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyan híreket kapsz a hét első napján, amelyekre egyáltalán nem számítottál, de abszolút izgalommal töltenek el, mihamarabb szeretnél tehát utánuk járni, hogy valóban számíthatsz-e valami pozitívumra a helyzetedben. Adj időt magadnak, ne hajtsd türelmetlenül, hisze ha mindenáron nyomulsz és befolyásolni próbálod a folyamatot, akkor egyáltalán nem biztos, hogy a várakozásoknak megfelelően alakul a szituáció. Légy türelmes és meglátod, sokkal nagyobbat durran majd a siker, mint azt az elején gondoltad volna!

HALAK (február 20-március 20)

A hét első napján fontos cél elérése lebeg a szemed előtt, a nagy rohanásban azonban észre sem veszed, hogy rossz irányba haladsz, mely előbb-utóbb nagy kudarchoz vezethet. Most még nem késő lassítani, végiggondolni /6 útvonalat és megkeresni a helyes irányt, amelyem elvezet végül a célvonalig. Ne rohanj fejjel a falnak, próbálj sokkal körültekintőbben haladni, gondolkodj, taktikázz és vesd be minden tudásodat. Higgy magadban és a sikerben, akkor nem lehet gond!