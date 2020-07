Napi horoszkóp június 29.: az Oroszlánoknak váratlan helyzetben kell talpon maradniuk, a Skorpiók átengedik az irányítást

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 29.

KOS (március 21-április 20)

Nagyobb volumenű dologba kezdenél, ám korántsem biztos, hogy rendelkezel annyi tudással és tapasztalattal, amely elég lenne ahhoz, hogy sikerre vihesd a dolgot. Épp ezért érdemes olyan társat keresned a környezetedben, akiben kellőképp megbízol, aki utat mutathat neked és aki rendelkezik azzal a tudással, amivel ebben a pillanatban te még csehül állsz. Hallgass rá, bízz benne, hisz ha máskor sem okozott csalódást, biztosan nem most fogja elkezdeni!

BIKA (április 21-május 20)



Fontos lépéseket átugorva kívánsz megoldani egy bizonyos, nem kis téttel bíró helyzetet, melynek eredményeképp mindig visszakerülsz a kiindulópontra. Emiatt iszonyúan dühös vagy, hisz mindennél jobban szeretnél túl lenni az egészen, ám valahogy sosem sikerül pontot tenned a dolog végére. Ebben a helyzetben érdemes tehát elgondolkodnod, hogy mi az, ami miatt egyhelyben toporogsz, noha láthatóan iszonyú akaraterővel igyekszel a célba érni. Nem érdemes önmagad is becsapva taktikáznod, hisz ha egy folyamaton kell végigmenned a siker érdekében, abban az esetben nem tudsz bizonyos lépéseket és küldetéseket átugrani. Légy türelmesebb és kitartóbb, meglátod, hosszabb távon kifizetődőbb lesz!

IKREK (május 21-június 21)



Váratlanul a kezedbe adják az irányítást, olyan felelősséget téve ezzel a válladra, amely miatt azonnal nyúlcipőt húznál és a Világból is kifutnál. Mielőtt azonban nekifutnál a nagy Semminek, gondolkodj el pillanatra, hisz ha nem látott volna benned senki fantáziát, nagy valószínűséggel nem kapták volna ilyesfajta feladatot. Hidd el, ha sikerül teljesítened a küldetést, annál büszkébben fogod tudni kidülleszteni a mellkasod, ha viszont elfutsz, abban az esetben a szégyenérzettől bujkálhatsz majd örökké! Rajtad áll a döntés...

RÁK (június 22-július 22)

Noha rendkívül eredmény orientált ember vagy és nagyon megoldás centrikusan gondolkodsz, ezúttal kissé késleltetve jön az eredmény, melyet igen frusztrálónak tartasz. Attól azonban, mert nem tudsz csettintésre eredményt produkálni, még nem jelenti azt, hogy lehúzhatod a rolót, és csalódottan elkulloghatsz. Kellő akaraterővel és kitartással munkád meg fogja hozni a gyümölcsét. Amennyiben azonban most feladod, soha nem fogod megtudni, vajon milyen közel jártál hozzá! Bízz magadban és menj tovább!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A célegyenesben történik váratlan fordulat, amely gyökeresen változtatja meg az általad rajzolt, eddig ütőképesnek tűnt tervrajzot. Ez egy pillanatra megijeszt, hisz nem számítottál arra, hogy pont az utad végén jönnek a hepe-hupák, ám mielőtt kétségbeesnél, tekints egyfajta próbatételként a kialakult helyzetre. Lásd meg a dologban a kihívást, amit teljesítened kell ahhoz, hogy teljes mértékben sikeres lehess. Nem létezik lehetetlen küldetés, csupán tehetetlen kalandor!



SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Magasra tetted a mércét, talán túl sokat is vársz el önmagadtól, ha valami nem a terveid és elvárásaid szerint alakul, kétségbe esel és bármire hajlandó vagy azért, hogy sikerre vihesd a terveid. Az egész életed arra áldozod, hogy mindig megugord a magasságot, ám mivel gyakran levered a lécet, emiatt hajlamos vagy a frusztrációid másokon kitölteni. Mielőtt azonban a népszerűségi indexed elkezdene rohamosan zuhanni, sokkal jobban teszed, ha engedsz az elveidből és inkább az élmények és új lehetőségek felé fordulsz. Hidd el, a kevesebb néha több!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)



Akkor inog meg a dominósorod, amikor már majdnem befejezted a kirakást. Még nem késő azonban a bizonytalan elemeket eltávolítani és úgy korrigálni, hogy ne dőljön össze egyetlen szempillantás alatt az egész. Ez az a pillanat, amikor szükséged van arra, hogy a legnagyobb koncentrációval, minden zavaró tényezőt kizárva korrigáld a hibát, mielőtt késő lesz. Meg tudod csinálni, csak higgy magadban!

SKORPIÓ (október 24-november 22)



Eléggé frusztrál a helyzet, hogy nem tudod befolyásolni az események alakulását, hisz ezúttal nem te irányítod a történéseket. Mielőtt azonban nagyon befeszülnél, próbáld elfogadni, hogy nem mindig tudsz erősebb lenni a sorsnál, vagy annál az erőnél, ami a különböző helyzetek alakulását befolyásolja. Nyisd ki a szemed és figyelj, mert ez a szituáció arra alkalmas, hogy te is tanulj és elsajátíts új dolgokat, amelyek eddig ismeretlenek voltak számodra. Ne akard mindig befolyásolni a dolgok menetét, időnként jobban teszed, ha átadod másnak az irányítás lehetőségét, ezáltal a felelősség sem téged terhel!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyan fába vágtad a fejszéd, amit az eddigieknél jóval nehezebb lesz kivágnod, rengeteg kitartásra és erőfeszítésre lesz hozzá szükséged. Attól azonban, mert jönnek az első akadályok, még nem szabad feladnod, higgy abban, hogy minden szükséges feltétel megvan benned ahhoz, hogy végül elérd a célod, csak az lebegjen a szemed előtt, hogy nem véletlenül döntöttél és indultál el azon az úton, amelynek végén learathatod a babérokat. Képzeld, mi lenne, ha nem lennének kihívások és nem ütköznénk akadályokba! Minden túl egyszerű és unalmas lenne!

BAK (december 22-január 20)



Olyan értékrendet képviselsz, amivel nem biztos, hogy mások is minden helyzetben egyetértenek, ám az, amiben hiszel, eddig nem okozott senkinek csalódást, sokkal inkább megdöbbentek rajta az emberek, hogy ilyesfajta hozzáállással érted el a sikereidet. Ha hiszel magadban és az általad képviselt értékrendben -mely a társadalmi normákba belefér-, abban az esetben ne hagyd, hogy mások döbbenete eltántorítson attól, hogy elérd a céljaid, ám arra ügyelj, hogy minden körülmények között tisztességes eszközökkel harcolj!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)



A hét első napja tele van váratlan eseményekkel, amelyekre abszolút nem voltál felkészülve, épp ezért nem is mindig tudod eldönteni, hogy épp mi történik, emiatt a nagy káoszban kezd a kezeid közül kicsúszni minden. Most állj meg, mielőtt baj lesz belőle és gondold végig, melyik lábad melyik után teszed, amennyiben ugyanis hasra esel, elég nehéz lesz ennyi teherrel a válladon felállni. Nem hajt a tatár, ne kapkodj, mindent szép sorjában intézz el, igyekezd maradéktalanul befejezni az általad megkezdett folyamatokat, majd dőlj hátra és egy jéghideg limonádé kíséretében fújd ki magad!

HALAK (február 20-március 20)

Annyira magukkal ragadnak az események, hogy időnként azt sem tudod eldönteni, tulajdonképp ki irányítja a történéseket és merre tartotok. Bárhogy is alakul azonban a helyzet, nem érdemes neked átvenni az irányítást, hisz te magad is sodródsz az árral, ne akarj tehát ekkora felelősséget a nyakadba venni. Egyszerűen igyekezz a felszínen maradni, tanulj meg egyensúlyban haladni és akkor nem érhet különösebben nagy baj. Ne aggódj, egyszer ennek a túrának is vége lesz!