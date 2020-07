Napi horoszkóp június 28.: a Kosokra lelki feltöltődés vár, a Bikák kedves gesztust kapnak

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 28.

KOS (március 21-április 20)

Kimerítő heted utolsó napjára ne tervezz semmiféle, nagy energia leadással járó programot, nem tudhatod ugyanis, hogy az előtted álló héten milyen megpróbáltatások várnak. Igyekezz tehát a mai napot lelki és fizikai felkészüléssel tölteni, pihenj egy nagyot, ejtőzz a kertben, egyél-igyál, ahogy kedved tartja, szervezz olyan programot, amely abszolút építőleg hat rád. Hidd el, sokkal több lesz az energiatartalékod, ha ma azzal foglalkozol, ami a lelkednek jót tesz!

BIKA (április 21-május 20)



Valaki, akihez nem fűz különösebben közeli kapcsolat, nagyot nőhet ma a szemedben. Olyasfajta gesztust tehet ugyanis feléd, amit hozzád közelebb állók sem biztos, hogy megtennének. Ezzel bizonyítást nyer számodra az is, hogy vannak még olyan emberek, akiknek fontos a másik öröme, akik abból táplálkoznak, ha másokat boldognak láthatnak. Igyekezz tehát kimutatni a köszöneted és biztosítani az illetőt arról, hogy kivételes értékekkel bíró ember, akivel érdemes hosszabb távon is barátkozni!

IKREK (május 21-június 21)



Egy bizonyos helyzetben annyira dolgozol azért, hogy másoknak megfelelj, hogy közben a saját köreiden a saját céljaiddal teljesen kiszorulsz. Mielőtt azonban mindenki a fejedre nőne, érdemes mérlegelned, hogy mi az, ami valójában fontos számodra, a saját sikered és boldogságod, vagy az, hogy mindenki mosolyogjon körülötted. Te nem azért vagy, hogy másokat boldoggá tegyél, épp ezért elsősorban a saját ügyedre koncentrálva igyekezz mindent a megfelelő irányba helyezni és amennyiben ezen felül marad szabad időd és energiád, egész nyugodtan segíts másokon! A népszerűségi indexed biztosan az egekig ugrik majd, de ne feledd, első helyen te, magad állsz!

RÁK (június 22-július 22)



Végre megtaláltad a saját utad, hosszú bolyongás után most már van egy olyan cél, amiért küzdesz, amiről úgy gondolod, hogy megéri a fáradtságot. Régóta kerested az utad és most rendkívülien boldoggá tesz az, hogy van miért elindulnod és megkeresni a saját boldogságod. Nyugtasd meg a környezeted, hogy semmiféle veszélyes manőverre nem készülsz, de értékeld azt is, ha féltenek, emiatt nem tetszésüknek adnak hangot. Amennyiben mindennel megfelelően előkészültél, nincs értelme tovább várnod, egyszerűen csak indulj neki, hisz ma még rendelkezésedre áll minden eszköz, de ki tudja, holnap milyen napra ébredsz! Ha kínálkozik egy lehetőség, miért ne használnád ki?!



OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Sietteted a folyamatban lévő ügyeidet, mert a türelmed eléggé fogytán van ahhoz, hogy higgadtan járj a dolgok végére, nem akarsz már időt vesztegetni semmi olyasmire, amiben nem látsz már fantáziát, ám abbahagyni nem szeretnéd, hisz túl sok energiád fekszik benne. Nem biztos azonban, hogy érdemes fejjel a falnak futva áttörni minden olyan gátat, ami a jelen pillanatban még akadályoz. Okosan és logikusan gondold végig, melyik lábad tedd előre, mert könnyed hasra eshetsz a nagy sietségben! Senki nem hajt ostorral, nem kell mindent elkapkodni.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Számodra különösen fontos az, hogyha valakinek ígérsz valamit, azt maradéktalanul be is tartsd, erre alapozva tehát joggal várod el ugyanezt a hozzáállást irányodba is. Ma azonban mégis csalódnod kell valakiben, akiben megbíztál, ám az illető váratlanul faképnél hagyott, miközben te már nyakig süllyedtél a mocsárban. Ne hagyd azonban, hogy az egész helyzet elússzon, magadra maradtál ugyan, de most ne erre összpontosíts, hanem arra, hogy megoldd a szituációt. Szerencsére nem mindenki ilyen a környezetedben, hidd el, rengetegen vannak körülötted, akik önzetlenül segítenek, ha rólad van szó. Drága volt a tanulópénz, de mostantól tudni fogod, ki lesz társad a bajban!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)



Általában véve nem tartozol spórolós kategóriába, ma mégis váratlan kiadás lesz az, ami miatt jelentősen megcsappanhat a bankszámlád. Eleinte frusztrált vagy emiatt, hisz te is szereted anyagi biztonságban érezni magad, ám ez a kiadás az, amivel sem számolni nem lehet előre, sem tudatosan spórolni rá. Éppen ezért, mielőtt az egész napodra és a közérzetedre rányomná a bélyegét, gyorsan lépj tovább és élvezd a hét utolsó napját a szerelmeddel, a barátaiddal, a családoddal a vízparton. Fogadd el, hogy mindig lesznek olyan momentumai az életnek, amelyekre bárhogy is akarod, nem lesz ráhatásod!

SKORPIÓ (október 24-november 22)



Olyasmiben méretethetsz meg a mai napon, ami ugyan bőven kívül esik a komfortzónádon, mégis régóta izgatja a fantáziád. Ezúttal lehetőséget kapsz arra, hogy bizonyíthasd a bátorságod és rátermettséged. Arra azonban érdemes ügyelned – hisz a komfortzónádon kívül próbálod ki magad-, hogy ne feltétlenül akarj veszélyes helyzetekbe kerülni, hisz a cél nem az, hogy a testi épséged kockáztatva bizonyíts, épp ezért igyekezz felismerni azokat a helyzeteket, ahol már nem érdemes kockáztatnod!

NYILAS (november 23-december 21)



A hét utolsó napja a legalkalmasabb arra, hogy kihozd magadból a maximumot, hisz top formában vagy! Ezt a környezeted is látja rajtad, a tündöklésed ugyanis kifelé is kiválóan csillog! Használd ki az alkalmat arra, hogy mindent megmutass magadból, hogy mire vagy képes, milyen tehetség és kreativitás rejlik benned, amelyeket szürkébb napokon nem biztos, hogy előásnál a legmélyebbről! Fogadd büszkén az elismeréseket és a bókokat, mert ez a te napod!

BAK (december 22-január 20)



Nagyszabású terveid vannak a közeljövőre nézve, melyek azonban hosszabb távon lesznek jövedelmezőek. Előfordulhat, hogy egyedül kevés vagy hozzá, keres egy olyan személyt a környezetedben, aki alkalmas lehet az együttműködésre, egyetért veled és hajlandó némi áldozatot is hozni azért, hogy osztozzatok a sikerben. Amennyiben megtaláltad őt, ne vesztegessétek az időt, ugorjatok fejest a munkába, mert az idő véges!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)



Ebben a pillanatban nagy benned a bizonytalanság egy bizonyos dologgal kapcsolatban, próbálod összeilleszteni az ügy réazleteit, ám mindeközben kicsit tartasz attól, hogy mit fogsz látni, ha minden a helyére kerül. Emiatt kissé hezitálsz, hogy vajon szeretnéd-e tudni az igazságot, azt, hogy esetleg csalódhatsz a végén, így inkább el-elodázod a rejtély felderítését. Lehet, hogy most egy rövid időre félre kellene tenned ezt az ügyet, hisz elegendő erőt kellene gyűjtened ahhoz, hogy legyen benned tartás akkor is, ha olyasmivel kell szembesülnöd, ami nem épp a megnyugtató kategóriába tartozik. Ha teheted, készülj fel, hogy semmi nem érhessen váratlan meglepetésként!

HALAK (február 20-március 20)



Hatalmas lehetőség kínálkozik a mai napon, amelyről pontosan tudod, ha elengednéd, örökre megbánnád, hisz nem jön mindennap ilyesfajta, vissza nem térő alkalom. Ne hezitálj azon, hogy elfogadod-e, de mindenképp ásd bele magad a részletekbe, mielőtt igent mondasz. Ha meggyőződtél arról, hogy nem kell mindent egy lapra feltenned a célodért, ha nem kell feladnod a biztosat a bizonytalanért, akkor nincs mire várnod, mihamarabb indulj el, mert ki tudja, meddig áll nyitva a kapu. Ha az időt húzod, elúszhat a hajó és hatalmas lelkiismeret-furdalást fog okozni az, hogy a te hibádból nem tudtál élni ezzel az Élet adta lehetőséggel! Ismered a mondást: amit ma megtehetsz...