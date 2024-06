Napi horoszkóp június 27.: a Rákok kivételes lehetőség kapujába kerülnek, a Szüzek nagy álmokat dédelgetnek

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 27.

KOS (március 21-április 20)

Általában véve szeretsz a dolgok mögé látni, folyamatosan mindenen igyekszel rajta tartani a szemedet annak érdekében, hogy minden tekintetben tájékozott lehess. Ez azonban roppant fárasztó, hiszen legnagyobb igyekezeted ellenére sem lehetsz minden fontos információ birtokában. Ha pedig ez így van, az eseményekre sincs feltétlenül hatásod, tehát jobban jársz, ha legalábbis bizonyos keretek között az elveidhez sem ragaszkodsz mindig görcsösen. Vannak dolgok, amelyek kimenetelét úgysem tudod magad befolyásolni, ezeket érdemes elengedni. Törődj inkább azokkal az ügyekkel, amelyek téged közvetlenül érintenek és a sorsod alakulását pozití irányban befolyásolhatják!

BIKA (április 21-május 20)

Az utóbbi időben szoros kapcsolatba kerültél valakivel, akitől a környezeted óva int a kezdetektől fogva. Emiatt elbizonytalanodsz egy pillanatra, hiszen nem tudod, hogy a többieknek higgy vagy bízz a saját megérzéseidben. Amennyiben az utóbbi az erősebb, érdemes egy esélyt adni a dolognak, hiszen nem tudhatod, hogy mások pesszimizmusa min alapszik, s ha azt komolyan veszed, vajon miről maradsz le. Van ebben így is, úgy is kockázat, ezért ne ringasd magad hamis illúziókba, hisz amennyiben végül a környezeted állításai bizonyosodnak be, abban az esetben nagyot fogsz hasalni, s nyolc napon mindenképpen túl gyógyuló sérüléseket szerzel!

IKREK (május 21-június 21)

Mint mindenkinek, így neked is jól esik, ha polyan emberek társaságában töltöd az idődet, ahol fesztelenül érezheted magad, illetve aki előtt bármit el- és ki tudsz mondani, hiszen pontosan tudod, hogy az őszinteségednek biztosan nem lesznek kellemetlen következményei. Óriási szerencséd van, neked ugyanis megadatott, hogy rendelkezz ilyen igaz baráttal, aki legreménytelenebb helyzetekben is melletted állt és segített megtalálni a kiutat. Ha úgy érzed, hogy most is segítségre van szükséged, bátran fordulj hozzá, mert kölcsönösen számíthattok egymásra és ez így van jól!

RÁK (június 22-július 22)

Olyasfajta lehetőség kapujában állsz a hét második felében, amely nem kis áldozatokat kíván tőled, el kell ugyanis döntened, hogy lejjebb adsz bizonyos dolgokból ahhoz, hogy el tudd érni az álmaidat, avagy mindenáron mész a már megkezdett úton tovább, de akkor lehet, hogy le kell mondanod bizonyos dolgokról. Mérlegeld, hogy mi fontosabb számodra, az, hogy biztonsági játékot játszva menetelj a semmi közepén, vagy tizenkilencre lapot húzz és ezzel kockáztatva ugyan a biztonságot, de mégis elérhesd azt, amire hosszú ideje vágysz. Időnként muszáj fejest ugrani bizonyos kalandokba, még akkor is, ha azok veszélyesnek tűnnek, máshogy ugyanis nem fogsz tudni soha sikereket elérni és tapasztalatokkal gazdagodni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Hihetetlen tehetséggel áldott meg a sors bizonyos dolgok tekintetében, amelyet lustaságod miatt hajlamos vagy elkótyavetyélni. Minimális szorgalommal és akaraterővel azonban sikerülne minden babért learatni, ehhez viszont te is kellesz, amennyiben ugyanis a füled botját sem mozdítod, abban az esetben a siker is elúszik melletted. Ahhiz bizony cselekedni kell, vállalva a munkával járó kétségtelen kényelmetlenségeket is, hogy a dobogó felső felső fokán állhass. Mérlegeld tehát, hogy mit szeretnél jobban: ücsörögni a kanapén vagy végre tenni valamit azért, hogy bezsebelhesd a győzelmet. Ha ez utóbbit választod, akkor pedig állj fel és csinálj végre valamit!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nagy álmokat dédelgetsz, jól tudod, mik a céljaid, ugyanakkor tisztában vagy a jelenlegi képességeiddel is. Ennek ellenére a hét második felében olyasmibe vághatsz bele, amivel egyedül biztosan nem boldogulsz majd. Mivel könnyen lehet, hogy kissé túlbecsülted magad, épp ezért érdemes elgondolkodnod azon, hogy vajon ki lehet az, aki a segítségedre tud sietni, amennyiben elakadsz. Ne feledd, nem biztos, hogy bölcs dolog egyedül belevágni olyasmibe, amiben számodra nagyobb a bukás lehetősége, mint a győzelemé!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét második felében elég kiélezett helyzetben botlasz meg, emiatt rendkívül dühös vagy, elsősorban magadra. Felesleges azonban az önvád, hiszen attól egyetlen lépéssel sem jutsz előbbre, igyekezz inkább kiköszörülni a csorbát és a legtöbbet kihozni a dologból, amíg nem késő. Ha ugyanis csak azon rágódsz naphosszat, hogy mit és hol rontottál el, akkor bizony jó eséllyel még jobban belekeveredsz az egészbe, és egyre kevésbé tudsz majd kimászni a slamasztikából. Légy megoldáscentrikusabb, s ha kell, kezdj mindent akár ismét a nulláról, csak tegyél valamit, mert különben ki fogsz futni az időből!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét második felében túl sok a negatív energia körülötted, amit borzasztóan nehezen tudsz már elviselni. Emiatt eléggé feszélyezve érzed magad, mely kényelmetlenség okáról csak ma sikerül megvilágosodnod: a környezeted húz vissza. Bosszankodás helyett próbáld azonban megmutatni mindenkinek, hogy érdemes a dolgok pozitív oldalát nézni és akkor nagyobb az esély a sikerre is. Ha nem sikerül erről meggyőzni az örökös huhogókat, akkor ne vegyél többé tudomást róluk, járd inkább a saját utadat, ne engedd, hogy a negatív energiák visszahúzzanak!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét második felében annyi feladatot szeretnél egyszerre megoldani annak érdekében, hogy felszabadulhass, hogy az idő előrehaladtával belegabalyodsz az egészbe.Ennek köszönhetően viszonylag gyorsan kezdesz kétségbe esni, mindenbe belekapsz egy kicsit, aztán rohansz tovább. Amennyiben a jelenleginél fogyaszthatóbb eredményt szeretnél elérni, abban az esetben készíts inkább egy tervet, amelynek alapján előre tudsz haladni, hisz így csak a vesztedbe rohansz. Ha tartani tudod magad egyfajta tempóhoz és szép, sorjában haladsz lépésről lépésre, akkor hidd el, hogy messzebbre fogsz eljutni, mintha rohannál ész nélkül, vaktában. Nem a lehetetlennel küzdesz, de emlékezz a mondásra: „A jó munkához idő kell”!

BAK (december 22-január 20)

Komoly döntést sikerül meghoznod a hét második felében, melyen ugyan hosszú ideje rágódtál, ma azonban végre elhatározásra juthatsz. Kimondhatod, amit ki kell, ennek köszönhetően végre továbbléphetsz, ugyanakkor kissé felemás a hangulatod. Egyes múltbeli történések végére nem sikerült ugyanis igazán a saját szándékaid szerint pontot tenni, ezen viszont már nem érdemes agyalni, hiszen ami elmúlt, azon úgysem lehet változtatni. Tekints inkább a jövőbe, tervezz, igyekezz olyan programokat csinálni, amelyek elterelik a figyelmedat. Időre van szükséged, hogy minden leülepedjen benned, de ne fektess ebbe túl sok energiát. A tegnap elmúlt, a holnap pedig előtted van új élményekkel, új lehetőségekkel, új kalandokkal!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Általában véve minden körülmények között arra törekszel, hogy másoknak örömet szerezz, illetve mindenki elvárásának megfelelj, miközben a te életed abszolút nem halad az általad elképzeld tempóban és módon. Elérkezett tehát a pillanat, amikor végre meg kell húznod egy határvonalat és saját magadat a fókuszba helyezni, hiszen az, hogy folyamatosan mások útját egyengeted, miközben a te életed semerre nem halad, az senkinek nem jó, neked a legfőképpen nem. Mostantól kezdve tehát szervezz olyan programokat, amelyek csak rólad szólnak és nem arról, hogy mindenki boldog körülötted. Nemes dolog mindig mások örömét keresni, ám miközben te megpróbálsz mindenkinek eleget tenni, eközben a saját életed senki nem fogja alakítani és helyetted boldoggá tenni!

HALAK (február 20-március 20)

Egy számodra fontos kérdés kapcsán kialakult vita kezd elfajulni egy ismerősöddel a hét második felében, amelynek során hajlamosak lehettek gondolkodás nélkül bántó dolgokat vágni a másik fejéhez. Így azonban nem fogtok közös nevezőre jutni, ráadásul hosszú ideig fájó, nehezen hegedő sebeket is ejthettek egymáson. Mivel a kialakult helyzet senkinek nem válik hasznára, épp ezért érdemes gyorsan megáljjt parancsolnotok önmagatoknak, mielőtt még nagyobb baj lenne belőle. Emelkedjetek felül a történteken, üljetek le, s kulturált emberekhez méltó módon beszéljetek róla, hogy tulajdonképpen mi is itt a baj, ha pedig végképp nem találtok kompromisszumos megoldást, akkor csendesen induljon ki-ki a maga útján. Egyet azonban soha ne felejts: civilizált emberek között nincs olyan konfliktus, amit ne lehetne csendben is elintézni!