Napi horoszkóp június 24.: az Oroszlánok jóhiszeműségüknek fizethetik meg az árát, a Skorpióknak fontos döntést kell hozniuk

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 24.

KOS (március 21-április 20)

A hét első napja abszolút zökkenőmentesen alakul, minden számításod bejön, így hamarabb be tudod fejezni a mára tervezett feladataidat. A nap hátralévő részében csak magadra figyelj, olyan elfoglaltságokat keress, amelyek csak rólad szólnak, ne hagyd, hogy bárki megakadályozzon ebben. Menj vásárolni, ülj be valakivel egy moziba vagy egyszerűen csak beszélgessetek az élet nagy dolgairól egy jeges kávé mellett. Időnként neked is szükséged van kis ellopott időre, amit csak magadra fordíthatsz, ezután pedig sokkal hatékonyabb leszel majd minden szempontból!

BIKA (április 21-május 20)

Olyasfajta ügyön lovagolsz a hét első napján, ami már régen nem foglalkoztat senkit, ám te mindenáron választ szeretnél találni a kérdéseidre, s ennek érdekében helyenként olyasmibe is beleártod magad, amihez semmi közöd. Mielőtt azonban kivívod emiatt a környezeted ellenszenvét, előtte mérlegeld, hogy megéri-e konfliktushelyzetet teremteni és szembemenni a szabályokkal csak azért, hogy olyasmi után kutakodj, aminek már régen nincs jelentősége. Jobb lesz inkább előretekinteni, hátrahagyni a múltat és a jövőre fókuszálni. Csak rajtad múlik, merre indulsz!

IKREK (május 21-június 21)

Rendkívül felelősségteljes dologra vállalkozol a hét első napján, mellyel kapcsolatban nem igazán vagy te sem biztos a tudásodban. Elég nagy falatnak tűnik ugyanis, mely az átlagosnál jóval nagyobb erőfeszítést és tudást kíván. Ne ess azonban kétségbe, keress inkább valakit a környezetedben, aki nálad több tapasztalattal rendelkezik, s ne szégyellj tőle segítséget kérni, mielőtt még elkezdenél a zavarosban halászni. Nincs semmi baj azzal, ha a határaidat feszegeted, amennyiben tudsz tanulni és tapasztalatot szerezni belőle!

RÁK (június 22-július 22)

Valaki a hét első napján kérdezés nélkül szeretné mindenáron megragadni a kezed egy bizonyos ügy kapcsán, gyakorlatilag minden erejével azon dolgozva, hogy a saját elvei és értékrendje szerint terelgessen, amit te érthető módon rendkívül frusztrálónak tartasz. Nem is kell udvariaskodnod, állj ki magadért és határozottan hozd az illető tudtára, hogy nem szorulsz segítségre, hiszen önálló akarattal rendelkező személy vagy. Ügyelj azonban a hangnemre és a kifejezésmódra, ahhoz ugyanis, hogy a mondanivalód eljusson az érintett személyhez, még nem kell vérig sértened!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Túlságosan naivan álltál egy bizonyos helyzethez, jóhiszeműségednek azonban a hét első napján meg is fizetheted az árát. Csalódottságod eléggé frusztrál, hiszen azt hitted, ennél sokkal dörzsöltebb figura vagy, most azonban kiderül, hogy neked is van még mit tanulnod az emberekből. Ne omolj össze, hisz szerencsére nem az életed múlt a dolgon, de igyekezz a jövőben nyitott szemmel járni, ha elég éber vagy ugyanis, nem érhetnek nagy meglepetések. Ebből a helyzetből is okultál és tapasztalatot szereztél, például azt, hogy nem minden esetben hasznos, ha magadra vállalod a naiva szerepét, hisz könnyen válhatsz a helyzet áldozatává!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Kitűztél magad elé egy számodra rendkívül fontos célt, ezért harcolsz hosszú ideje rendkívüli céltudatossággal. Mivel azonban mostanra kezdesz belefáradni abba, hogy semmi nem sikerül, épp ezért a hét első napján elfog a szkepticizmus, kissé meginog a magabiztosságod, még az is megfordul a fejedben, hogy talán fel kellene adnod az egészet és teljesen más projektbe kezdeni. Mielőtt meggondolatlan lépéseket tennél, előtte érdemes mégis mérlegelned, hogy ammennyiben most dobod be a törülközőt, mi mindent veszíthetsz. Ha már úgy döntöttél az elején, hogy elindulsz valahová, akkor bizonyára volt nyomos okod rá, miért adnád tehát fel a cél előtt néhány testhosszal?

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét első napján nem úgy alakul a helyzet, ahogyan eltervezted, még mindig nem késő azonban visszafordulni és más irányt venni. Ne frusztráld magad ezen, hisz neked is megengedett időnként a tévedés lehetősége, nem vagy tökéletes, bátran vállald tehát fel a botlásaidat is. Igyekezz végiggondolni, hol hibáztál és merre kell menned ahhoz, hogy végül gond nélkül elérd a célodat, bizonyosan tudni fogod, mit kell majd ezután másképp csinálnod, mindenből le tudod ugyanis vonni a megfelelő konzekvenciát. Fel en add, menj tovább az utadon, hiszen korántsem biztos, hogy kudarcra van ítélve az eredmény!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Fontos dologban kell dűlőre jutnod a hét első napján, kissé tanácstalan vagy azonban, fogalmad sincs, hogy a mérleg melyik serpenyőjébe a súlyt ahhoz, hogy végül jól gyere ki a helyzetből. Ülj le és gondold át alaposan a pro és kontra érveket, azt, hogy mi lehet, ami a hasznodra és mi az, ami a hátrányodra válik. Amennyiben túl gyengének érzed magad ahhoz, hogy kimondd a végső szót, abban az esetben nyugodtan keress egy hozzád közelálló személyt és oszd meg vele az aggályaidat, hátha ketten megtaláljátok a megoldókulcsot erre a csiki-csuki helyzetre!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét első napján rá kell jönnöd arra, hogy jóval kacskaringósabb út vezet az általad kitűzött célodig, mint ahogy azt elképzelted. Nem érdemes azonban feladnod csak azért, mert egy kicsivel több akadályt kell megugranod, vedd elő azt a tudást, akaraterőt és tapasztalatot, ami ott rejlik benned, csupán egy fontos ügy kell ahhoz, hogy mindez felszínre kerüljön. Állj tehát biztosan a lábadon és ne hagyd, hogy megingasson, csakis előre nézz és használd fel az eddigi tapasztalataidat. Meglátod, ha nagyon akarod, akkor sikerülni fog!

BAK (december 22-január 20)

Nagy lépésre szánod el magad a hét első napján, elékezik ugyanis a pillanat, hogy kitörj a hétköznapok szürkeségéből és egy olyan útra lépj, amely elvezet a boldogságodhoz és a sikerhez. Ennek érdekében egyes hátráltató tényezőket le kell ráznod magadról, ezen kívül csak arra érdemes fókuszálnod, ami valóban fontos és elengedhetetlenül szükséges a célod eléréséhez. Az első lépések bizonyosan nem lesznek könnyűek, ám ha hiszel magadban és valóban el szeretnéd érni azt, amit megálmodtál, akkor nem lehetnek olyan akadályok, amelyeket ne tudnál legyőzni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Túl régóta harcolsz reménytelenül egy számodra nagyon fontos ügyért, ami a hét első napján azonban egy váratlan fordulatnak köszönhetően mégis megoldódhat. Rendkívüli izgalommal tölt el a tudat, hogy végre pontot tehetsz a dolog végére, méghozzá nem is akármilyen eredménnyel. Büszkén állhatsz ki mindenki elé, hiszen ezúttal bebizonyítottad, hogy kitartással, akaraterővel, céltudatossággal a leglehetetlenebbnek tűnő kihívásokat is teljesíteni lehet. A hosszú út után végre lazíthatsz kicsit, foglalkozz pihentető dolgokkal, gyűjts energiát a következő kihívásra, mostantól pedig csak az lebegjen a szemed előtt, hogy kellő önbizalommal és akaraterővel bármi sikerülhet!

HALAK (február 20-március 20)

A hét első napján a legnagyobb bosszúságodra valaki folyamagosan megpróbál beleköpni a levesedbe egy projekttel kapcsolatban, amikor egy pillanatra elfordulsz, melyet ennél feltűnőbben már nem is csinálhatna. Mivel ezt tökéletesen érzékeled, így jobb, ha leülsz és rákérdezel, pontosan mi az a probléma, amely miatt egy kicsit sem kívánja az illető a javadat. Értesd meg vele, hogy nem szeretnél senkinek ártani, ám amennyiben nem hagy érvényesülni, abban az esetben gondoskodni tudsz róla, hogy távolmaradjon az egésztől. Nem kell eltűrnöd, hogy valaki teljesen ellehetetlenítsen!