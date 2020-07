Napi horoszkóp június 23.: az Ikrek végre a célegyenesben vannak, az Oroszlánokra komoly döntés vár

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 23.

KOS (március 21-április 20)

A mai napon egyszerűen annyi minden szakad a nyakadba, hogy azt sem tudod, mivel kezdj és hogyan állj neki a teendőknek ahhoz, hogy a nap végére mindennel végezni tudj. A siker érdekében mindennel kapkodsz, mindenbe belekezdesz egy kicsit, ám hamarosan rá fogsz jönni, ezúttal nem a legcélravezetőbb az, ha össze-vissza rohangálsz. Nyugodj meg, mindent tegyél a helyére a fejedben és viszonylagos összeszedettséggel állj neki egyik feladatnak a másik után. Hidd el, sokkal nagyobb eséllyel tudsz pontot tenni mindennek a végére, ha higgadt és megoldáscentrikus maradsz annál, mintha eszeveszetten rohannál fejjel a falnak! Legközelebb azonban érdemes kevesebb terhet a nyakadba venned!

BIKA (április 21-május 20)

Hosszú ideje bosszankodva figyeled, hogy mások a környezetedben milyen szerencsés csillagzat alatt születtek, te is szeretnél már legalább annyira sikeres lenni, mint oly sokan körülötted. Kicsit irigyled azt, hogy nekik minden sikerül, hogy bármibe fognak, az biztosan jól sül el, miközben úgy tűnhet, hogy te egy helyben toporogsz. Ne feledd azonban, lehet, hogy kívülről úgy látszik, nekik csupán a karjukat kell kinyújtani és mindent elérnek, ám korántsem biztos, hogy ha a helyükben lennél, ugyanezt gondolnád. Nem tudhatod ugyanis, hogy mások mennyi áldozatot hoznak a siker érdekében, így azt sem érdemes irigyelni, ha épp jól megy nekik a szekér. Inkább magadra figyelj, arra koncentrálj, hogy megtaláld azt az erőt magadban, amely segít ahhoz, hogy elérd azt, amit szeretnél! Hidd el, hosszú távon sokkal jobban megéri ezzel foglalkozni!

IKREK (május 21-június 21)



Végre a célegyenesbe érkezel, ma nagyon úgy tűnik, a hosszú és végeláthatatlan utad végén lehetőséged adódik arra, hogy egyetlen ugrással átszakíthasd a célvonalat és végre kifújhasd magad. Légy azonban óvatos, mielőtt előre koccintanál a medve bőrére, hisz bármikor adódhat olyan váratlan helyzet, amikor gyorsan kellhet cselekedned. Bármikor kerülhet ugyanis az utadba egy olyan gödör, amelybe észrevétlenül belesétálva kibicsaklik a lábad és oda a győzelem! Már nincs sok hátra, ha eddig eljutottál, innen már játszi könnyedséggel fogod tudni megtenni azt a néhány métert!

RÁK (június 22-július 22)



Valami, ami eddig olyan bizonytalan és érthetetlen volt számodra, most teljesen világossá válik, megtalálod a részletekben az okokat és az okozatot, ami rendkívüli elégedettséggel tölt el. Hosszú ideje nem tudtad ugyanis megérteni, hogy mi és miért történik pontosan, de most végre tisztán látsz mindent, amely hozzásegít ahhoz, hogy lezárhass valamit, amin régóta dolgozol. Minden adott tehát, a körülmények a legideálisabbak, az eszközök rendelkezésre állnak, ne késlekedj tovább, hisz minél jobban húzod az időt, annál több lesz a kibogozhatatlan szál az egész ügyben. Ne bonyolítsd a helyzetet, a megoldásra törekedj!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)



Komoly döntés terhe van most a nyakadban, amely nem engedi azt, hogy másokhoz hasonlóan felszabadultan élvezhesd a nyarat ezekben a napokban. Ma azonban minden világossá válik számodra, eljön ugyanis a pillanat, amikor minden apró részlet a helyére kerül benned, amely hozzásegít ahhoz, hogy végre állást foglalj fekete és fehér között. Ragadd meg a lehetőséget és ne félj kimondani azt, amit gondolsz, hidd el, hatalmas szikladarab fog leesni a szívedről. Jóllehet, a döntés terhe sokkal jobban megrémített, mint a következménye, ne feledd, azzal is számolnod kell majd, ennek tükrében mondj tehát A-t, vagy B-t!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nem akarnak az ügyeid olyan tempóban haladni, ahogy azt elvárod, mindig akad egy zavaró tényező, amely kizökkent a munkafolyamatból, ami téged meglehetősen frusztrál. Semmi baj az innen-onnan érkező ingerekkel, próbálj meg minden olyasfajta dolgot kizárni, amely nem enged koncentrálni, annak érdekében, hogy bele ne fulladj az egészbe és ezzel csalódást okozz nem csak magadnak, de a környezetedben élőknek is. Menni fog az, csak tarts ki és légy kemény!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Közeleg a határidő, te pedig még sehol sem tartasz, így félő, hogy semmiféle felmutatható eredményt nem fogsz tudni produkálni, amikor arra kerül a sor, hogy számot adj az eddigi munkáról. Mivel ezt a kellemetlen szituációt mindenképp szeretnéd elkerülni, így eszeveszett kapkodásba kezdesz, ami csak azt eredményezi, hogy botladozol jobbra-balra és a végén akkorát hasalsz, hogy onnan már elég nehéz lesz visszahozni a dolgokat. Állj meg, gondold végig, mit és hogyan kellene csinálnod ahhoz, hogy bármiféle eredmény születhessen belőle és aszerint a terv szerint haladj végig. Annak semmi értelme, hogy rohansz a vesztedbe anélkül, hogy egyetlen pillanatra is körbe néznél! Lassan járj, tovább érsz!

SKORPIÓ (október 24-november 22)



Annyira ki vagy éhezve a szeretetre, hogy már-már megszállottan hajtod a szerelmet, egyetlen dolog lebeg a szemed előtt, hogy mindenáron megtaláld a társad. Ennek köszönhetően folyton mellényúlsz, mindig belebotlasz azokba az emberekbe, akik csalódást okoznak vagy abszolút távol állnak tőled. Amennyiben azonban befejezed az eszeveszett rohanást, megnyugszol egy picit és ésszel keresed a jövendőbelid, rögtön szűkül majd az udvarlók halmaza is. Szelektálj, ne engedj minden jött-ment, botcsinálta hízelgésnek, hisz nem az a célod, hogy minél többször ülj a körhintán, sokkal inkább az, hogy egyszer, de az csodálatos legyen és örökké tartson. Nyugi, te sem maradsz vén kisasszony!

NYILAS (november 23-december 21)



Pontosan tudod, hogy valaki a környezetedben nagy hibát követett el, de másra kente a dolgot, kimenekülve ezzel a szituációból. Mivel az igazságérzeted sérti az, hogy a vétkes illető ártatlan embereket sodort bajba, mindenképp tudasd vele, hogy abszolút tudatában vagy a tettének és annak, hogy miféle következményeket okozott. Nem kell fenyegetésig menned, egyszerűen próbálj az illető lelkére hatni, hogy ő maga vállalja fel mindenki előtt az igazságot, hisz nincs joga ahhoz, hogy lelkiismeret-furdalás nélkül, hátradőlve végignézze, ahogy a vétlen társat felelősségre vonják. Ha elég hatékony vagy, így is elérheted a célod!

BAK (december 22-január 20)



Elég szép eredménnyel zártál egy feladatot, amelynek következtében egyre-másra jönnek az elismerő és dicsérő gratulációk. Te azonban szerényen mosolyogsz, nem mered elhinni, hogy ez mind neked szól és a világért sem szeretnél nagyképűnek tűnni. Ez most az a helyzet, amikor nyugodtan elhiheted, hogy minden elismerés neked szól, hisz egymagad érted el ezeket az eredményeket és szerénytelenség nélkül bátra dülleszd ki a mellkasod, hogy az elért eredmény mind-mind a te érdemed. Majd holnap ráérsz ismét szerénykedni, ám most élvezd ki minden percét!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)



Olyan feladat előtt állsz, amelyhez tudod, hogy ingoványos talajon visz majd az út, ám azzal is pontosan tisztában vagy, mekkora eredményt hozhat, ha sikerrel a végére érsz. Bár vannak, akik próbálnak visszatartani, te ne hagyd magad befolyásolni, hisz érzésed szerint így kell haladnod. Majd utána eldöntöd, hogy érdemes volt-e belevágni, vagy csak tapasztalattal lettél gazdagabb általa, most azonban az ösztöneidre hallgass, hisz komoly sikerek várhatnak a célban!

HALAK (február 20-március 20)

Kezdesz ráunni az egyhangúságra, nem szívesen csinálod már azt, amit eddig szívvel-lélekkel tettél, úgy érzed, mindenképp változásra van szükséged ahhoz, hogy ki tudj törni. A környezeted nem lelkesedik attól, hogy kockára teszed az eddigi nyugalmad, féltenek ugyanis az újtól és attól, hogy túlságosan beleéled magad valamibe, s a végén csalódni fogsz. Nyugtasd meg őket, hogy van elég felelősségtudat benned, s meggondolatlanul nem viszed vásárra a bőrödet. Időnként szüksége van az embernek változásra és megújulásra, ezt nekik is meg kell érteniük.