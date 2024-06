Napi horoszkóp június 23.: a Szüzekre új kaland vár, a Nyilasoknak nagyobb bátorságra van szükségük

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 23.

KOS (március 21-április 20)

Kissé bizarr hobbi izgatja a fantáziádat, mely másoknak misztikus, megfoghatatlan, ennek okán ódzkodik is mindenki tőle. Mivel azonban te érdekesnek, sőt izgalmasnak találod, épp ezért érdemes kipróbálnod magad benne. Lehet, hogy a többiek el fognak majd csodálkozni, milyen bátor vagy, mert olyan dologba ugrasz fejest, amiről ők csak álmodni mernek. Neked azonban korántsem kell ugyanolyannak lenned, mint, mint másoknak. Légy önmagad!

BIKA (április 21-május 20)

Egy bizonyos személy a környezetedben lehetetlen helyzet elé állít a hét utolsó napján, amelyre korántsem biztos, hogy fel vagy készülve és teljesíteni tudod. Semmi baj, nem is kell minden szituációban kötélnek állnod, csakis olyasmikbe engedd magad belerángatni, amelyek még számodra is a teljesíthető küldetések közé tartoznak, hisz ha a határaidon kilométerekkel túlmutató feladatokra mondasz igent, akkor te, magad sem fogsz sikerélményt elérni és a környezetednek is csalódást okozhatsz. Épp ezért határozottan mondd el annak, aki a lehetetlent is elvárja tőled, hogy nagyon sajnálod, de nem tudsz és nem is akarsz ilyesfajta nyomásnak engedni. Miért okoznál saját magadnak álmatlan éjszakákat?

IKREK (május 21-június 21)

A hét utolsó napján egy számodra igen fontos ügyben kezdenek világossá válni bizonyos részletek, ennek köszönhetően végre meglátod a fényt az alagút végén. Roppant boldoggá tesz a tudat, hogy van valami kézzel fogható eredmény, ami csakis a kitartásodnak köszönhető. Nem kell mostantól az ügy kimenetele miatt lerágnod a tíz körmödet, kapcsolódj tehát ki, menj el vásárolni a barátnőiddel, olvass egy jó könyvet vagy menj el a vízpartra ebben a hőségben. Időnként ugyanis szükséged van arra, hogy elvonatkoztass a jelenlegi helyzetedtől és kicsit más dolgokkal is foglalkozz, hiszen ezek adnak lendületet a továbbiakhoz!

RÁK (június 22-július 22)

A hét utolsó napján különösen nagy szükséged lesz a problémamegoldó képességedre, olyan helyzet adódik ugyanis, ami hatékony és gyors, mégis átgondolt beavatkozást igényel tőled. Ezzel olyan katasztrófát előzhetsz meg, aminek komoly következményei lehetnek rád és a környezetedre nézve is. Épp ezért szedd össze minden tudásodat, illetve tapasztalatodat és magabiztos, határozott hozzáállással oldd meg a problémát. Bízz magadban és abban, hogy meg tudod csinálni, ne ess kétségbe az első akadályoknál, mert most nincs erre időd!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó napján valaki -aki egy ideje gyengéd érzelmeket táplál irántad- nagyobb sebességre kapcsol és rendkívül rámenősen nyomul. Mivel azonban jelen pillanatban nálad nem nagyon rúghat labdába, épp ezért Igyekezz finomított, ám annál határozottabb eszközökkel tudtára adni, hogy nem vagy vevő a kezdeményezésére, de barátság bármikor lehet közöttetek. Foglalt a szíved, amelyet nem tud felülírni valaki, aki rózsával a szájában, körben szaltózva előadja magát. Igyekezz olyan hangnemet használni, amely nem töri össze az általa épített illúzióit, de világosan olvas a sorok között!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét utolsó napja új kalandot tartogat számodra, amelyre a barátaid próbálnak rávenni. Mivel azonban még életedben nem próbáltál ehhez hasonlót, mitöbb a komfortzónádon jóval kívül esik, épp ezért kissé hezitálsz, hogy belevágj-e a dologba. Ha úgy tekintesz az egészre, mint egy kivételes lehetőségre, ami esetleg felejthetetlen élményt nyújt majd a számodra, akkor rögtön egyértelművé válik, miképp cselekedj. Mondj igent, hisz ez ad majd lendületet a munkás hétköznapokhoz, ebből tudsz majd erőt meríteni a későbbiekben! Meglátod, nem fogod megbánni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Túl nagy energia ráfordítással jár egy bizonyos projekt, amit elvállaltál ugyan, ám mostanra ezerszer megbántad. A hét utolsó napján lehetőséged nyílik arra, hogy átadd másnak a feladatot, neked azonban ettől olyan érzésed támad, hogy túl gyenge vagy bizonyos dolgokhoz, nem vagy képes megfelelni az elvárásoknak. Ne legyen emiatt lelkiismeret furdalásod, hisz nem vagy a Világ ura, nincs tehát szupererőd arra, hogy mindenhez érts. Igen, időnként akadnak helyzetek, amikor tizenkilencre is lapot kell húzni, ám amennyiben ezúttal nem érzed, hogy kockáztatnod kellene, abban az esetben nyugodtan add át a staféta botot!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Jól érzed magad a bőrödben, úgy gondolod, megtaláltad a helyedet a világban, egyszerűen elégedett vagy mindennel, ezt az érzést pedig senki el nem veheti el tőled. Magabiztos vagy, megingathatatlan és teljesen nyugodt afelől, hogy jó úton haladsz. Magabiztosságodért sokan irigyelnek, melyre rendkívül büszke vagy, hisz egyfajta követendő példaként szolgálsz az emberek számára. Mindig maradj ilyen, hiszen ez az, amiből mások is táplálkoznak, nem utolsósorban pedig a te épülésedet szolgálja minden értelemben!

NYILAS (november 23-december 21)

Borzasztóan szeretnéd a Világnak megmutatni, hogy mennyire talpraesett vagy, ám mégis attól tartva, hogy ki és mit szól majd hozzá, nincs bátorságod megmérettetni magad. Így azonban örökké az "innen szép nyerni" kategóriában ragadsz majd, hiszen ahhoz sokkal nagyobb önbizalomra van szükséged, hogy be merj vállalni kockázatosabb manővereket is. Ne félj a kudarctól, amennyiben elbuksz egy kanyarban, abban az esetben legalább élettapasztalatot szerzel. Hajrá, mutasd meg a Világnak, milyen kemény fából faragtak!

BAK (december 22-január 20)

A hét utolsó napján mihamarabb szeretnél túl lenni egy bizonyos dolgon, ennek érdekében húzod egyre gyorsabbra a lépteid. Miközben azonban előre rohansz, észre sem veszed azokat a segítő szándékú embereket, akikbe azért botlasz, hogy segíthessenek neked. Érdemes tehát egy kicsit lelassítanod és körülnézned, kik és miért állnak ott a kezüket nyújtva, illetve vedd észre azt is, hogy merre is kellene menned ahhoz, hogy a lehető leghamarabb elérd a célodat és végre nyugodt lelkiismerettel pihenhess!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Komoly terveid vannak a közeljövőre nézve, melyet nagyon logikusan fel is építettél, a legapróbb részletekig kiszámítottad a lépéseket, most pedig készen állsz arra, hogy nekiindulj és valóra váltsd a nagy álmodat. Ne engedj senki befolyásának, légy kemény és határozott, hiszen eltökélt szándékod elérni az általad kitűzött célt. Ha valóban fontos számodra ez az ügy, akkor tarts ki a végsőkig mellette, bízz magadban, hisz most nem arra van szükséged, hogy mások higgyenek benned, itt bizony a saját hitedre van szükség!

HALAK (február 20-március 20)

Kiemelt ügy végrehajtásához keresel társakat a a hét utolsó napján, számodra megdöbbentő módon azonban mindenki kihátrál, így gyorsan magadra maradsz. Semmi baj, ne ess kétségbe, hiszen az is lehet, hogy nem véletlenül alakult így a helyzet és pont neked szánta a Sors ezt az utat. Ne félj tehát végigmenni rajta, fuss neki az előtted álló akadályoknak és mutasd meg mindenkinek, hogy mire vagy képes. Ilyen az igazi profik hozzáállása!