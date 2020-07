Napi horoszkóp június 22.: a Kosokat váratlan kiadások terhelik, a Bikák segítőkészségükről híresek

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 22.

KOS (március 21-április 20)



Váratlan kiadások nehezítik meg a helyzeted, nem számítottál rá ugyanis, hogy pont most kell majd jelentős anyagi teherrel megküzdened. Jóllehet, most dühös vagy, mégis igyekezz a dolog jó oldalát nézni: ha ma túl leszel rajta, a jövőben már nem kell, hogy fájjon a fejed miatta. Végy egy nagy levegőt, add ki, amit ki kell és lépj tovább. Neked sem jó, ha ezen emészted magad!

BIKA (április 21-május 20)



Általános ismertetőjeled a segítőkészség, bárhol, bármikor készen állsz arra, hogy kapát-kaszát eldobva segíts a bajbajutott embereken. Nemes tulajdonságod azonban akadnak, akik majd bőséggel ki akarják használni, neked pedig résen kell lenned, hogy ki az, aki valóban bajban van és segítségre szorul, illetve ki az, aki csupán csak hasznot igyekszik húzni belőled. Neked kell dörzsöltnek és határozottnak lenned, ellenkező esetben mindig hátrányban leszel!

IKREK (május 21-június 21)

A hét első napja érdekes tapasztalatot tartogat számodra, olyasfajta élményben lehet ugyanis részed, amely hosszútávra az emlékeidben marad. Légy hálás ezekért a leckékért, hisz sosem tudhatod, mikor és hogyan kamatoztathatod azt, amit ma megtanulsz. Igyekezz minden percét magadba szippantani és elraktározni, ám semmiképp ne szegje kedved az, hogy első pillanatban nem feltétlenül a “pozitív” szó lesz az, ami eszedbe jut róla. Ne feledd: jó pap is holtig tanul!

RÁK (június 22-július 22)



Az izgalom nélküli életet megunva azon töröd a fejed, mi lenne az, ami kissé kimozdít az egyhangúságból és új lendületet ad végre. Emiatt egészen extrém kalandok is eszedbe jutnak, ám arra érdemes figyelned, hogy a realitások talaján próbálj maradni. Nincs azzal probléma, ha feszegetni akarod a határaidat, ha kimozdulsz a komortzónádból, ám mivel most az a célod, hogy maradandó élményt szerezz, mindenképp olyasmit kellene kipróbálnod, ami biztos sikerrel kecsegtet, s boldogsággal tölt majd el. Nem kell túl nagy kockázatot vállalnod, mert a lényeg az, hogy ezúttal valóban élvezd azt, amit csinálsz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Akad valaki a környezetedben, akinek mindenáron meg akarsz felelni, úgy érzed ugyanis, hogy másoknál többet kell letenned az asztalra ahhoz, hogy elismerjen az illető. Ezen a ponton azonban érdemes mérlegelned, mielőtt nagyobb áldozatokat hoznál vagy olyasfajta kockázatot vállalnál, amely normál esetben biztosan nem jutna eszedbe. Tedd fel tehát magadnak a kérdést, vajon megéri-e mindenáron kivívnod az elismerést, helyenként önmagad is meghazudtolva. Ne akard az önbecsülésedet feladni és a saját határaidat túllépve bizonyítani, nem biztos ugyanis, hogy hosszútávon megéri. Fel ne add másokért önmagad!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A mai nap végre minden a rendelkezésedre áll majd ahhoz, hogy az utolsó simítások után végre lezárhass olyan ügyeket, amelyek már-már kezdték teljesen felőrölni az idegeidet. Ám úgy tűnik, a körülmények most váltak ideálissá ahhoz, hogy úgy fejezhess be mindent, hogy nem marad elvarratlan szál, mely a jövőben mintegy zavaró tényezőként vissza-visszatérhet. Mielőtt továbbállnál, mindenképp győződj meg róla, hogy minden apró részletre is kitérve valóban pontot tettél mindennek a végére, majd ezután lélegezhetsz csak fel teljes mértékben. Szép munka volt!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)



Legnagyobb bosszúságodra nem a terveid szerint alakul a helyzet, kezdenek a szálak összegabalyodni, emiatt pedig te is elkezdesz kétségbeesetten kapkodni, hiszen szeretnéd elkerülni a hatalmas galibát. Most van szükséged arra, hogy félre tegyél minden riadalmat és összeszedd magad, másképp nem fogod tudni megoldani a helyzetet. Épp ezért törekedj arra, hogy olyan eredményt produkálj, ami téged is megnyugtat és balhé sem lesz a dologból. Koncentrálj, tedd oda magad fejben és egyetlen dolog lebegjen a szemed előtt: a robbanást mindenáron el kell kerülnöd!

SKORPIÓ (október 24-november 22)



Túl görcsösen szeretnél hozzájutni valamihez, amiről azt hiszed, mindenképp szükséged van rá. Bármit képes vagy feláldozni azért, hogy megszerezd magadnak, annak ellenére is, hogy bizonyos jelek arra figyelmeztetnek, korántsem biztos, hogy több vagy jobb leszel attól, ha a vágyott dolog a birtokodba kerül. Gondold végig, hogy valóban elengedhetetlenül szükséged van-e rá, s megéri-e a nagy áldozatot. Amennyiben a pro és kontra érvek között több a kontra, inkább add fel. Annyi minden van még az életben, ami örömet okozhat, nem érdemes mindent egy lapra feltenni!

NYILAS (november 23-december 21)



Rengeteg időt és energiát fektettél valamibe, s olyan eredményt vársz, amelynek alapján azt mondhatod, érdemes volt áldozatokat hozni, ám a siker nem jön olyan könnyen. Mivel azonban elég hosszú ideje dolgozol az ügyön, nem érdemes most feladnod, próbáld elfogadni, hogy közbejöhetnek váratlan akadályok, s azokat le kell küzdened ahhoz, hogy a végén joggal élvezhesd a munkád gyümölcsét. Ne próbálj kihagyni egyes lépéseket, mert a pályán méterről méterre végig kell haladnod ahhoz, hogy elérd a célodat. Jóllehet, tovább tart majd az utad, de hidd el, hogy a végén annál zamatosabb lesz az a siker gyümölcse!

BAK (december 22-január 20)



A mai napon megbizonyosodhatsz róla, hogy valóban léteznek még igaz barátságok és emberi kapcsolatok, olyan helyzetben siet ugyanis valaki a segítségedre, amelyben úgy tűnt, senkire nem számíthatsz. Ám pontosan akkor érkezik a segítség, amikor nem is gondolnád, mintegy életmentésként. Légy hálás az illetőnek és biztosítsd róla, hogy ő is bármikor, bármilyen helyzetben számíthat rád, minden tőled telhetőt meg fogsz tenni azért, hogy segíthess neki. A zsúfolt, rohanással teli életedben jól esik rájönnöd, hogy vannak még ilyen, kivételes kapcsolatok, amelyek az önzetlenségről és odaadásról szólnak!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)



Rá kell jönnöd, hogy valami, aminek nagy elánnal kezdtél neki, nem úgy alakul, ahogyan azt vártad vagy eltervezted. Egy kissé elkeserít, hogy már az elején akadályokba ütközöl, amelyek elhárítása nem tűnik egyszerűnek, s nem is vagy biztos benne, hogy megvan benned a tudás ahhoz, hogy kibogozd az összegabalyodni látszó szálakat. Kicsit több önbizalom és magadba vetett hit kell ahhoz, hogy megoldd a helyzetet, ami nem lehetetlen, csak ne ijedj meg. Fuss neki és higgy magadban és abban, hogy meg tudod oldanni a helyzetet. Képzeld el, ha a gátfutó minden akadály előtt megállna az olimpián! A bajnokok nem így születnek!

HALAK (február 20-március 20)



Akármibe kezdesz, szükséged van a mások általi motivációra, illetve arra, hogy elismerjék a munkád, épp ezért minden egyes esetben visszaigazolásra vágysz, hisz ez ad erőt és lendületet a folytatáshoz. Ezúttal azonban valahogyan nem jönnek a pozitív visszajelzések, ami elbizonytalanít, azt gondolod, talán nem jó úton jársz, s lehet, hogy hagynod kellene az egészet. Ha azonban mindig arra figyelsz, hogy a környezeted miként vélekedik rólad, s ha minden alkalommal támogatásra vársz, nem-igen fogsz egyről a kettőre jutni. Csak azért azonban, mert éppen nem vesznek körül pom-pom lányok, még egyáltalán nem biztos, hogy nem játszol jól a meccsen! Bízz magadban és ne másokra alapozz!