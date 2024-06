Napi horoszkóp június 22.: a Bikák kiállnak magukért, a Rákoknak érdemes a jelenre koncentrálniuk

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 22.

KOS (március 21-április 20)

Úgy érzed, a környezeted nem vesz elég komolyan, bármilyen ötlettel rukkolsz elő, letorkollnak, tapasztalatlannak hisznek és azt mondják, ehhez te nem értesz. Rendkívülien frusztráló számodra az, hogy folyton a rátermettségedet kell bizonygatnod, fogalmad sincs, mivel rukkolhatnál még elő. Mielőtt azonban a nagy bizonyítási vágyban cirkuszi bohócot csinálnál magadból, ne fogj mindenbe bele, főként ne olyan dolgokba, amelyek talán a képességeidet is meghaladják, ehelyett igyekezz a saját utadat járni, ne várj mások elismerésére, de csakis olyasféle ügyekben működj együtt a többiekkel, amelyek az értékrendedbe beleférnek és találsz logikát bennük. Nem kell pitizned a jutalomfalatért, nem a kutyaiskolában vagy!

BIKA (április 21-május 20)

Akad valaki a környezetedben, aki mindenáron igyekszik rád erőltetni az akaratát, téged pedig abszolút nem hagy szóhoz jutni vagy a döntésbe belevonni. Mielőtt azonban teljesen rád telepedne, igyekezz határozottan a sarkadra állni és kikérni magadnak azt, hogy amennyiben a kötelezettségeken osztoztok, abban az esetben a jogaitok is legyenek egyenlőek. Ne engedd magad semmiképp elnyomni, kérd ki magadnak, hogy ezen a szinten igenis van beleszólásod a dolgokba! Ne hagyd magad!

IKREK (május 21-június 21)

A hétvége első napján kezded elveszíteni a türelmedet egy bizonyos dologgal kapcsolatban, mindig akad ugyanis valamiféle bonyodalom, neked pedig már az jár a fejedben, hogy mi lenne, ha feladnád az egészet és csapot-papot otthagyva más irányba indulnál. Persze, megteheted, ott áll a lehetőség előtted, amennyiben azonban így döntesz, abban az esetben vállalnod kell a negatív előjelű következményeket is. Mielőtt tehát forró fejjel elrohansz, igyekezz megvizsgálni a z ügyet, merülj el a részletekben alaposan és keresd meg, hogy vajon mi az oka az eredménytelenségnek. Könnyen lehet, hogy olyasmire bukkansz rá, amelyen változtatva egyszer, s mindenkorra megszűnhet az a fajta fejfájás, amit a dolog megoldatlansága okoz!

RÁK (június 22-július 22)

Alapvetően az a személy vagy, aki szeret a múltból táplálkozva eredményeket elérni a jelenben, gyakran kell azonban ráébredned, hogy ez nagyjából mindig ugyanolyan véget ér, így nem-igen tudsz előrébb lépni, hisz emlékekből nem lehet a jövődet építeni. Épp ezért igyekezz alakítani ezen a taktikán, hisz beláthatod, hogy sokkal messzebbre juthatsz, ha a jelenben próbálsz meg, a jelenbéli eszközeid segítségével, a jelenlegi körülmények között érvényesülni. Ami a múltban történt, azt ideje lezárni és inkább arra koncentrálni, amit ma megtehetsz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hétvége első napján mindenáron segíteni szeretnél egy számodra fontos személynek, ennek okán olyasfajta magánakcióba kezdesz, ami nem feltétlenül szolgálja majd a jó ügyet, így akaratlanul is bajba sodorhatod az illetőt. Épp ezért mielőtt a szuperhős köpenyedet magadra öltöd, jobban teszed, ha megkérdezed, hogy mi jelenti most a legnagyobb segítséget annak a személynek, akinek a kezét megragadni készülsz. Hidd el, nagyobb hálával gondol majd rád, ha az utóbbi opciót választod, arról már nem is beszélve, hogy a népszerűségi indexednek mennyivel jobbat tehetsz ezzel!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hétvége első napján a legnagyobb szerencsédre sikerülhet visszafordulni egy olyan helyzetből, amelyből nagy kalamajka lett volna, ha nem eszmélsz fel időben. Nem is érted, hol siklott ki az egész, fogalmad sincs, miképp alakult így a dolog, egyúttal nagyon bosszant, hogy nem vetted észre az intő jeleket. A folyamatos önvád helyett azonban igyekezz tanulni az esetből annak érdekében, hogy legközelebb ne fordulhasson elő ilyesmi. Fogadd el, hogy te is ember vagy, a tévedhetőség tehát hozzátartozik az életedhez, ezekből a helyzetekből pedig levonhatod a konzekvenciát és épülj belőlük!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Váratlanul jutsz egy kis szabadidőhöz ezen a hétvégén, aminek annyira örülsz, hogy igazából nem is tudsz mit kezdeni a helyzettel. Ne ma akard azonban behozni a lemaradásodat a körülötted lévő ügyek tekintetében, ehelyett keress olyan elfoglaltságot, ami kikapcsolódást nyújt és nem terhel le még inkább. Keress a pároddal egy jó éttermet, ahol új ízeket próbálhatsz ki vagy menj el egy szépségszalonba és csináltass egy szokatlanul extrém hajfonatot vagy egyszerűen hívd át egy barátnődet, rendeljetek pizzát, nyissatok ki egy üveg bort és beszéljétek ki a világ dolgait. Időnként neked is szükséged van ilyen programokra!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Rendkívül nagy büszkeséggel tölt el mindaz, amit eddig elértél, a hétvége első napján pedig elérkezik a pont, amikor világgá kürtölheted azt, hogy milyen magasságokba jutottál. Embertelen mennyiségű energiát mozgósítottál, rengeteg idődbe került, hogy ilyesfajta sikereket érj el, így most joggal düllesztheted ki a mellkasodat. A nagy rivaldafényben fürödve azonban ne feledkezz meg arról, hogy sokkal nagyobb elismerést válthatsz ki, ha lépes vagy a talajon maradni és meg nem feledkezni arról, hogy honnan indultál és mivé lettél. Csak szerényen, különben nagyot eshetsz a pódiumról!

NYILAS (november 23-december 21)

Alig vártad, hogy eljöjjön a hétvége, mostanra ugyanis gyakorlatilag csak vonszoltad magad előre, mintha tonnás terheket cipelnél a forró sivatagban. Kimerültséged kiválóan mutatja, hogy az utóbbi időben kissé túlvállaltad magad, sokkal több feladatra mondtál igent, mint amennyit gond nélkül teljesíteni tudnál és ez mostanra kezd a te rovásodra menni. Ugyan pontosan érted, hogy mi az ok és az okozat, mégsem tudsz már visszafordulni, kénytelen vagy tehát mindennek maradéktalanul pontot tenni a végére annak érdekében, hogy ne vonhassanak felelősségre. Legközelebb igyekezz azonban meghúzni egy határvonalat, hisz ezt a tanulópénzt most drágán megfizetted, a maradék szabadidődet pedig csakis pihenéssel töltsd!

BAK (december 22-január 20)

Szíved szerint egyfajta struccpolitikát alkalmazva homokba dugnád a fejed egy olyan üggyel kapcsolatban, amellyel félsz szembenézni. Így azonban csupán azt éred el, hogy jó eséllyel túl késő lesz, mire össze tudod szedni minden bátorságodat, ezt megelőzendő tehát jobban teszed, ha veszel egy nagy levegőt és nekirugaszkodsz a dolognak. Hidd el, minél előbb találsz megoldást, annál hamarabb szabadulhatsz fel a nyomás alól. Minek forgolódnál éjszakánként álmatlanul az ágyadban, ha nem muszáj? Légy bátor és nézz szembe a dologgal!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A benned lévő büszkeséged okán nem mered bevallani, de teljesen ellenkező irányba mentél egy bizonyos üggyel kapcsolatban, mint amerre a többség tartott, mostanra azonban rá kellett jönnöd, hogy nem feltétlenül a megfelelő útvonalat választottad. Mivel azonban tartasz a kárörvendő arckifejezésektől, ezért kitartasz, noha magadban már régen tudod, hogy előbb-utóbb be kell vállalnod, hogy tévedtél. Egyet azonban ne feledj: sosem szégyen, ha a gyengeségeidet mutatod, ha ki mered hangosan mondani, hogy nem épp a leghatékonyabb taktikát választottad. Ne akarj mindig különc lenni, időnként jobban teszed, ha a csapat hasznos részévé válsz, hisz együtt nagyobb a siker lehetősége is!

HALAK (február 20-március 20)

Egy is szerencsének köszönhetően a hétvége első napján végre juthat időd olyan elfoglaltságokra, amelyeket szívesen csinálsz, zsúfolt életed miatt azonban ritkán jut időd rájuk. Mivel a mai nap nem tartogat semmifajta halaszthatatlan programot, így amennyiben nem vállalsz extra feladatokat, abban az esetben egész lényeddel koncentrálhatsz ezekre a pihentető, lelkileg abszolút feltöltő programokra. Időnként szükséged van arra, hogy kikapcsolódj, hisz te is emberből vagy, csakúgy, mint mások, épp ezért ne sajnáld magadtól a boldogsághormont. Ne aggódj, nem dől majd dugába mindaz, amin eddig dolgoztál, a munka és a kötelezettségek megvárnak!