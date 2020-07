Napi horoszkóp június 21.: a Mérlegek szorult helyzetben kapnak segítséget, a Skorpiók a saját boldogságukat helyezik előtérbe

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 21.

KOS (március 21-április 20)



Valaki, azért, hogy ne kelljen felelősséget vállalnia egy igen fajsúlyos ügyben, minden felelősséget igyekszik rád hárítani, ami neked az első másodpercben feltűnik. Mielőtt azonban az illető visszafordíthatatlan galibát okozna, mindenképp állj a sarkadra és szembesítsd azzal, amire készül, hisz ő sem örülne, ha te ásnád a gödröt alatta. Légy határozott, ez az egy lehetőséged van ugyanis arra, hogy tisztázd magad, illetve elkerüld azt, hogy befeketítsék a neved! Állj ki magadért, hisz ezúttal a becsületed forog kockán!

BIKA (április 21-május 20)

A mai napon magával ragad a nosztalgia, megrohannak az emlékek, ettől kissé depresszív hangulatba kerülsz. Végsőkig ragaszkodsz bizonyos emberekhez, akiknek te már régen nem jelentesz annyit, mint amilyen értékekkel bírnak ők számodra. Mielőtt végleg begubóznál, igyekezz a múltat lezárni és a jelenben élni, azokkal az emberekkel, akiknek valóban sokat jelentesz. Értékeld a szeretteid, a barátaid, akik pedig nem keresnek, neked sem kell különösebben hegycsúcsokat másznod értük. Ne feledd: nem a téged körülvevők mennyisége, sokkal inkább a minőségük fontos! Élvezd az életet, hisz neked sincs kilenc belőle!

IKREK (május 21-június 21)



A hét utolsó napján olyasfajta kihívással nézel szembe, ami ugyan alapvetően nem tartozik az egyszerű és könnyen megugorható akadályok közé, mégis izgatja a fantáziád, hisz ez most egyfajta bizonyítási lehetőség arra, hogy komolyabb volumenű dolgokban is megállod a helyed. Bátran merj szembenézni minden, eléd gördülő akadállyal, ne félj attól, hogy esetleg elhasalhatsz, sokkal inkább a célod lebegjen a szemed előtt. Nem biztos, hogy első nekifutásra sikerülni fog, de mindenképp megér egy próbát, ha másért nem, már csak azért is, hogy magadnak ne okozz csalódást! Hajrá!

RÁK (június 22-július 22)



Ma rád mosolyog a szerencse, hisz olyasfajta sikerélményben lehet részed, amelyről álmodni sem mertél, az utóbbi időben már csupán gépiesen tetted a dolgod, nem remélve semmifajta pozitív fordulatot. Ám a mai napon visszatér a már-már veszni látszó lelkesedésed, hisz megcsillan az eredmény, ma már nem csak délibábot látsz célegyenesként, csupán néhány méter választ el tőle. Most rázd meg magad és végy hatalmas lendületet, hisz rövid időn belül olyan sikereket érhetsz el, amelyekről csupán csak álmodozni mertél. Így kell ezt csinálni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)



Bármiről legyen is szó, te nagyon hatékonyan és megoldáscentrikusan működsz, olykor-olykor simán lehagyod a többieket, így általában előbb végzel a feladataiddal is. Légy azonban óvatos, hisz nem egy rövidtávfutó-versenyen vagy, épp ezért nem az a lényeg, hogy milyen gyors vagy, sokkal inkább az, hogy minőségileg milyen munkát adsz ki a kezedből. Ne akard siettetni a folyamatokat csak azért, hogy előbb szabadulj. Inkább tartson tovább a munka, de kifogástalan legyen. Hidd el, te is sokkal nyugodtabban fogsz aludni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)



Az utóbbi napokban nagyon nehezen tudtad követni a dolgokat, megállás nélkül folytak ugyanis körülötted az események. Mivel már te sem nagyon tudtad tartani a tempót, borzasztóan kimerültél mostanra. Épp ezért a hét utolsó napján jött el az ideje annak, hogy hátradőlj és egyszerűen csak élvezd a "semmittevést"! Ne legyen emiatt lelkiismeret-furdalásod, hisz neked is végesek az energiaraktáraid! Ne foglalkozz most a gondokkal, egyszerűen töltődj, hisz az előtted álló héten szükséged lesz az energiáidra!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Szorult helyzetedben valaki, azonnal észrevéve azt, hogy süllyed a hajód, gondolkodás nélkül ott terem és igyekszik minden erejével kirántani a bajból. Nagyra értékelendő, az, amit érted tesz, hisz nem mindenki ugrana és állna teljes harci díszben miattad, ha ugyanis nem érkezik időben, talán a fejedre omlik az egész, beláthatatlan következményekkel. Légy hálás a segítő szándékú őrangyalodnak és biztosítsd arról, bármikor bármiben számíthat rád ugyanúgy, ahogy te is számíthattál rá.

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egészen mostanáig úgy élted az életedet, hogy mindenek feletti szempont volt az, másokból milyen reakciót váltasz ki a tetteiddel. Itt az idő azonban, hogy magadhoz is őszinte légy, lerázd a láncaid és olyan útra lépj, amelyen te vagy a fontos, és nem folyton mások tekintetét kell fürkészned. Ne az legyen a prioritás, hogy a körülötted lévőket elégedetté tedd, miközben magadról teljesen megfeledkezel. Fordíts a sorrenden és meglátod, sokkal felszabadultabb leszel. A saját boldogságod a legfontosabb ugyanis!

NYILAS (november 23-december 21)



A hét utolsó napján olyan váratlan meglepetésben lehet részed, amelyre nem is számítottál, ráadásul tőled igen-igen távol álló személytől érkezik, épp ezért jóval nagyobb a megdöbbenésed. Jó érzés tudni, hogy ebben a rohanó világban vannak még nagybetűs Emberek, akik akkor segítenek a másikon, amikor a legnagyobb szükség van rájuk. Értékeld a gesztust és igyekezz viszonozni valamivel a dolgot, hogy ő is hasonlóképp érezhessen!

BAK (december 22-január 20)



Nagy örömmel és várakozással tölt el valami, aminek a beteljesedéséről már régen letettél, hisz nagyon kicsi volt az esély arra, hogy bármifajta előrelépés történjen az ügyben. Most azonban úgy tűnik, valami megmozdult és a sárban ragadt szekér megindulni látszik. Vedd elő az összes eddig összegyűjtött ötleted és kreativitásod, mert most lesz rájuk igazán nagy szükség! Indulj el az úton, innen már sínen lesz minden!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Noha a hét utolsó napja van, te mégis rendkívül nagy koncentrációval dolgozol egy bizonyos ügyön – annak ellenére, hogy a környezeted nem nagyon hisz annak eredményességében. Te azonban ne hagyd magad semmiképp befolyásolni, ne az legyen most a fontos, hogy meggyőzd őket az igazadról, haladj csupán a megkezdett utadon, és az eredmény idővel elegendő bizonyítékot nyújt majd számukra is. Ha kellő magabiztossággal rendelkezel, nem tudnak majd eltántorítani! Hajrá!

HALAK (február 20-március 20)



Bár a rendszerezés és a sorrend híve vagy, most olyan helyzetben találod magad, ahol elfelejtheted az ilyesfajta kiszámíthatóságot. Ettől az első pillanatban eléggé elveszted a komfortérzeted, mert úgy érzed, ha nem látod át a dolgokat azonnal, el fog uralkodni a káosz. Ne ess kétségbe, használd az eszed és a logikád, nem fogsz ugyanis megfulladni attól, mert nem ér le a lábad a medencében! Ha abbahagyod a kapálózást, rá fogsz érezni arra, hogyan kell ügyesen a víz felszínén maradni.