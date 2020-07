Napi horoszkóp június 20.: a Kosok bátran felvállalhatják a véleményüket, a Rákok ügyei rendeződni látszanak

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 20.

KOS (március 21-április 20)



Állást kell foglalnod egy vitás helyzetben, hisz mindenki előtt kérik ki a véleményed. Mivel azonban te általában véve konfliktuskerülő embernek tartod magad, nem is igen szeretsz ilyen szituációkban a tömeg elé állva vállalni az álláspontod, attól félve, hogy esetleg még jobban összegabalyodnak a szálak és te is kellemetlen helyzetbe kerülhetsz. Mivel azonban akadnak olyan helyzetek, ahol elkerülhetetlen az, hogy hallasd a hangod, bátran merd felvállalni azt, amit képviselsz, hisz így nem csak, hogy nagyobb respekted lesz a többiek szemében, de a lelkiismereted is sokkal nyugodtabb lesz! Ne félj a saját hangodtól!

BIKA (április 21-május 20)

Nem úgy sikerült valami, ahogy eltervezted, emiatt nagyon bosszús és feszült vagy, nem-igen tudod feldolgozni ezt a kudarcot, hisz nagyon fontos volt számodra ez a bizonyos dolog. Mielőtt azonban a benned, épp forrásban lévő indulatok felszínre törnének benned és akaratlanul megbántanál olyan embereket, akiket a legkevésbé sem akarnál, tisztázd magadban az egészet az elejétől a végéig. Igyekezz megtalálni az ok-okozati összefüggéseket, vond le a megfelelő konzekvenciát, amelyek a jövőbeni sikerhez kellenek. Ne a kudarcot lásd az egészben, inkább arra koncentrálj, hogy legközelebb biztosan sikerülni fog!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy érzed, elakadtál egy bizonyos dologgal, sehogyan sem látod a kiutat, ám eddig nem akartál senkibe kapaszkodni és segítséget kérni. Be kell azonban látnod, hogy érdemes egy pillanatra a büszkeséged legyőznöd és olyasvalaki támogatását kérni, aki volt már hozzád hasonló szituációban, így tehát rendelkezik némi tapasztalattal ez ügyben. Ha olyasmiért vállalsz ugyanis felelősséget, amiről fogalmad sincs, ne csodálkozz, ha komoly következményekkel kell számolnod! Nem szégyen belátni, hogy vannak határaid, te is egyszerű halandó ember vagy, tévedni pedig emberi dolog.

RÁK (június 22-július 22)

Hatalmas megnyugvással veszed tudomásul, hogy minden, amibe korábban belekezdtél, szinte kifogástalanul alakul, s a zivataros idők után végre kezd kisütni a nap. Nem is merted elhinni, hogy van benned elegendő kitartás, s megtalálod a megoldást arra, miként szabadulj a szorult helyzetedből. Most egy kicsit végre szusszanhatsz, más dolgokkal is foglalkozhatsz, de érdemes rajta tartanod a szemed a folyamatban lévő ügyeken, hisz bármikor adódhat olyan váratlan fordulat, ami mindent megváltoztat, ha nem avatkozol be gyorsan és hatékonyan!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)



Olyan álláspontot képviselsz, ami mások számára elég bizarrnak és különcnek tűnik, emiatt kissé furán néznek rád. Az azonban semmiképp ne tántorítson el, hogy más gondolkodással bírsz, mint amivel a többiek, nem kell neked mindig a dominósorban álldogálnod kifulladásig. Arra azonban ügyelj, hogy a társadalmi normáknak többé-kevésbé meg tudj felelni, hisz a célod nyilvánvalóan nem a polgárpukkasztás. Csak bizonyos határokon belül próbáld feljebb tolni a toleranciaküszöböt! Nem baj az, ha különbözik a véleményed másokétól, nem mindegy azonban, hogy milyen keretek között és mit képviselsz. Ne akarj mindenáron a szabályokon túllépni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)



Fontos döntés előtt állsz, ami nem kis kockázatokkal jár és a jövőre nézve is elég komoly következményei lehetnek. Épp ezért a mai napot arra szánd, hogy mindent helyre teszel magadban, hogy számot vetsz az eddigi dolgaiddal és átgondolod azt, ami rád vár. Ne hallgass senkire ez ügyben, hisz a saját életedet illetően csakis te vagy a kompetens, senki nem mondhatja meg neked, melyik úton indulj el. Ne akard másra testálni a döntés terhét, fogadd el, hogy vannak az életben olyan helyzetek amikor magabiztosan és felelősségteljesen kell helytállnod. Nem olyan nagy tragédia ez, csupán egy kissé bonyolultabb feladatot kell ezúttal megoldanod!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy érzed, ez a nap a legmegfelelőbb arra, hogy mindenkinek bizonyítsd, miféle tehetséggel áldott meg a sors. Most megmutathatod a kreativitást, ami benned van, és azt is, hogy pontosan tudod, miként kell sikerre vinni bizonyos dolgokat. A környezeted meglehetős elismeréssel fog ezután rád tekinteni, hisz a legmerészebb álmaikban sem merték volna gondolni, hogy mire vagy képes. Miután bizonyítottál, joggal sepred be az összes dicséretet, hisz megdolgoztál a sikerért! Ezek után mai nap szerencsére arra is alkalmas, hogy koccints a barátaiddal egy hangulatos bárban!

SKORPIÓ (október 24-november 22)



Egészen mostanáig valamennyi porcikáddal azért küzdöttél, hogy másoknak megfelelj, hogy mindenki elégedett legyen veled. Kezdesz azonban megcsömörleni az állandó megfelelni akarástól, ami felemészti az energiáid jó részét. Éppen ezért ez az a pont, amikor mérlegelned kell, mi a prioritási sorrend: végkimerülésig harcolj, hogy mindenkinek megfelelj vagy visszaveszel a tempóból és inkább magadra koncentrálsz egy kicsit. Mindenki a maga sorsának kovácsa, ezért megéri belefektetni némi energiát abba is, hogy ne csak másokat láss mosolyogni, hanem te magad is boldog légy!

NYILAS (november 23-december 21)



A környezetedben híres vagy a jó szándékodról, a segítőkészségedről, az önzetlenségedről, pontosan tudják rólad, hogy bármiben bármikor számíthatnak rád, minden tőled telhetőt megteszel a bajba jutottakért. Nem árt azonban óvatosnak lenned, mert akadnak szép számmal olyanok is, akik valójában nem szorulnak segítségre, csupán a lustaságuk okán próbálják rád testálni az elvégzendő feladatot. Ismerd fel, hogy ki az, aki ténylegesen bajban van, és ki az, aki csak ki akar használni. Próbálj résen lenni, ne engedd, hogy mások eszközként használjanak valamire!

BAK (december 22-január 20)



Kezd minden puzzledarab a helyére kerülni, úgy érzed, végre sínen vannak a folyamatban lévő dolgaid. Épp ezért megengedhetsz magadnak egy kis pihenést, keress olyan elfoglaltságot, ami nem igényel túl sok energiát, hisz nem az a cél, hogy elfáradj, sokkal inkább az, hogy feltöltődj. Menj el vásárolni a barátnőiddel, olvass egy jó könyvet vagy menj el a szerelmeddel egy romantikus piknikre! Időnként szükséged van arra, hogy elvonatkoztass a jelenlegi helyzetedtől és kicsit más dolgokkal is foglalkozz, hisz ezek adnak lendületet az eléd gördülő kihívásokhoz!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)



Bár érthető módon a kikapcsolódás foglalkoztat, mégis olyan lehetőség akad a hétvége első napján, amit érdemes megragadnod. Nincs is min hezitálnod, egyszerűen csak ugorj fejest a dologba, hisz minden nap nem botlasz bele a soha vissza nem térő alkalomba, ami ezúttal a jelek szerint tálcán kínálja magát. Ne gondolj most a nehézségekre, ne fuss el a kihívás elől, mert csak így tudsz igazán sikeres ember lenni. Majd később ráérsz pihenni, tekints úgy a helyzetre, hogy ez is a kikapcsolódásnak egy fajtája! Végre van valami, ami változást hoz a monoton szürkeségben!

HALAK (február 20-március 20)

A mai napon fény derül valamire, amire visszagondolva nem is igazán szerettél volna tudni a dologról, mert alapjaiban rengette meg a biztos helyzetet és ezzel együtt az önbizalmad is. Bár most elég bizonytalanná vált a helyzet, azért azt beláthatod, mégis jobb, hogy most derült ki a dolog, hisz ma még van lehetőséged változtatni és egy másik úton elindulni. Ne arra koncentrálj, hogy ez milyen negatív hatással lehet rád, sokkal inkább arra, hogy mit tanulhatsz belőle, amelyet a jövőben, egy hasonló szituációban fel tudsz majd használni. Gondolj bele, ezek a tapasztalatok is kellenek ahhoz, hogy sikeressé válhass az élet minden területén!