Napi horoszkóp június 2.: az Oroszlánoknak nagyobb áldozatokat kell hozniuk, a Vízöntők befektetett munkája megtérül

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 2.

KOS (március 21-április 20)

Olyannyira maximalista vagy, hogy nem tudod elviselni, ha hiba csúszik a számításaidba, mely sok esetben meggondolatlan döntéseket eredményez, ami gyakran elrendeli az eredményt is. Amennyiben valami nem úgy sikerül, ahogy eltervezted, abban az esetben próbáld elfogadni, hogy vannak dolgok, amelyeket nem mindig tudsz befolyásolni, nem is kell különösebben ezen rágódnod. Nem kell felesleges terheket a válladra venned, engedd meg magadnak a tévedés lehetőségét, ami abszolút természetes jelenség. Amennyiben javítható a hiba, abban az esetben korrigáld, ha nem, akkor viszont ne ragadj meg benne, lépj tovább és keress olyan alternatívát, amellyel még menthető az adott helyzet!

BIKA (április 21-május 20)

Nem igazán találod a helyedet egy bizonyos helyzetben a hét utolsó napján, ennek megfelelően a komfortérzeted sem az igazi, szíved szerint inkább változtatnál, jelen pillanatban azonban nem igazán tudsz. Épp ezért nincsen más választásod, mint beleállni a szituációba és a tőled telhető legtöbbet megtenni minden értelemben. Érdemes azon dolgoznod, hogy mihamarabb lezárhasd a dolgot és akkor vissza se nézz többet. Addig azonban adj bele apait-anyait, ne a körülményekkel foglalkozz, hanem azzal, hogy tisztességgel megálld a helyedet!

IKREK (május 21-június 21)

A hét utolsó napján fény derül valamire, ami meglehetősen kellemetlenül érint és alapjaiban rengeti meg a biztosnak tűnő helyzetedet. Ugyan ennek okán eléggé rosszul érzed magad, de azért beláthatod, mégis jobb, hogy most bukott ki a dolog, hiszen ma még van lehetőséged változtatni és egy másik útvonalon elindulni. Ne arra figyelj, hogy ez mennyire kellemetlen a számodra, sokkal inkább arra koncentrálj, hogy mit tanulhatsz belőle, s akkor a jövőben nem kerülhetsz hasonló helyzetbe. Gondolj bele, ilyen tapasztalatokra is szükséged van ahhoz, hogy sikeressé válhass az élet minden területén!

RÁK (június 22-július 22)

A hét utolsó napján egy bizonyos helyzetben elúszik a siker, amelyben nagyon hittél, ennek okán borzasztóan csalódottnak érzed magad. Ne ess azonban kétségbe, hisz egyáltalán nem biztos, hogy a siker nem is jön majd, de mivel ez az alkalom kicsúszott a kezeid közül, elképzelhető, hogy sokkal hosszabb és kacskaringósabb úton fogod tudni majd elérni. Ne hagyd, hogy kishitűséged és félelmed megakadályozzon bármiben is, szedd össze minden bátorságod és indulj el egy másik irányba. Ha ehhez saját erődből kell is megmásznod a hegyet, az se ijesszen el, hisz a végén annál édesebb lesz majd a siker íze!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Egy számodra különös jelentőséggel bíró cél elérése érdekében nagyobb áldozatokat kell hoznod, mint amit szerettél volna, mely az idő előrehaladtával igencsak kétségbe ejt. Azt gondolod ugyanis, ha mindent egy lapra teszel fel, akkor benne van a pakliban, hogy elveszítheted mindazt, amit eddig sikerült megszerezned. Be kell látnod azonban, néha szükség van arra, hogy kockáztass, hisz nem játszhatsz mindig biztonsági játékot. Előfordul, hogy tizenkilencre is lapot kell húzni, ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy meggondolatlanul rohannál fejjel a falnak, az élethez ugyanis némi bátorság is kell. Légy optimistább és higgy abban, hogy a sok küzdés után számodra is eljön majd a siker!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét utolsó napján egy vitás kérdésben valaki teljes mellszélességgel kiáll melletted, ami nagyon jól esik neked, ugyan nem szorulsz védelemre. Rá kell azonban jönnöd, hogy nem biztos az illető őszintesége, könnyen lehet ugyanis, hogy több kapura játszik és a hátad mögött másoknak teljesen mást mond. Ennek ellenére mielőtt nekirontanál és felelősségre vonnád, mindenképpen győződj meg arról, hogy valóban áskálódik ellened. Ha már teljesen biztos vagy a dolgodban, akkor próbáld kiugrasztani a nyulat a bokorból, s világosan hozd a tudtára hogy sok mindent tudsz. Ne feledd azonban: korántsem biztos, hogy a hallott pletykák igazak, addig pedig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy érzed, a hét utolsó napján képtelen lennél nagyobb volumenű feladatok teljesítésére, olyannyira fáradtnak érzed magad. Érdemes a tested jelzéseit figyelembe venned, hiszen valószínűleg ez nem jelent mást, mint azt, hogy pihenésre van szükséged. Ne legyen emiatt lelkiismeret-furdalásod, hiszen te sem vagy robot, aki fáradthatatlanul teszi a dolgát mindenfél hátrányos következmény nélkül. Itt az idő, hogy hátra hagyd a halasztható feladatokat és koncentrálj a feltöltődésre. Ne várd meg, amíg teljesen kimerülsz, addig adj lehetőséget magadnak a kikapcsolódásra!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó napján megérint a változás szele, úgy tűnik, hogy érik benned az elhatározás a tekintetben, hogy valamiképp el kellene mozdulnod a jelenlegi pontról, egy nagyobb lendületet véve tehát felráznod a jelenleg érzett egyhangúságot. Ha kellőképp vakmerő vagy, akkor ne félj végre elindulni egy teljesen másfajta, színesebb, általad minőségibbnek tartott élet felé. Amennyiben lehetőséget kapsz erre és valóban változtatni szeretnél, abban az esetben ragadd meg az alkalmat, ugyanakkor ügyelj arra, hogy gondolkodás nélkül ne mondj igent semmire!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét utolsó napján valaki mindenáron maga mellé szeretne állítani egy bizonyos helyzetben, a céljának elérése érdekében mindent elkövetve és semmit nem szégyellve. Csak azért azonban, mert erőszakkal nyomul, neked még nem kell kötélnek állnod, mutasd meg, hogy önálló gondolkodással bíró emberként el tudod dönteni, kit és miért támogatsz. Ne engedj a nyomásnak, inkább határozottad hozd a tudtára, hogy ezzel a fene nagy taktikázással csak maga ellen fog fordítani. Légy kemény és talpraesett!

BAK (december 22-január 20)

Rendkívül felelősségteljes feladattal küzdesz a hét utolsó napján is, mely borzasztóan bosszant, hisz amíg te kezdesz a megőrülés határára kerülni, addig mások a lábukat lógatják a vasárnapi nyárban. Mivel azonban nincs nagyon választásod, így teljesen feleslegesen bosszankodsz, próbálj inkább a legjobb tudásodnak megfelelően mindent megtenni a siker érdekében és akkor a végén nem kell majd lesütött szemmel szégyenkezned. Legyél magabiztos és úgy tedd a dolgodat, hogy bármiként alakul is a helyzet, ne legyen lelkiismeret-furdalásod, ha pedig pont került a dolog végére, akkor nyugodtan tedd fel a lábadat, hiszen ha valaki, akkor te biztosan megérdemled!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó napjára végre beérni látszik a rengeteg befektetett munka, amelyet a hét folyamán nagy lelkesedéssel és elhivatotssággal végeztél a rád bízott feladatok tekintetében. Büszkeséggel és megnyugvással tölt el a tudat, hogy megérte annyi energiát rááldozni, hisz ma abszolút pozitív eredményt hoz az a sok-sok idő és energia, amelyet rááldoztál a sikerre. Használd ki a délutánt koncentrálj a pihenésre, a kikapcsolódásra, arra, hogy feltöltekezz az előtted álló hétre. Szervezz akár szabadtéri programot, akár otthon olvass, tarts mozimaratont, a lényeg, hogy kapcsolódj ki úgy, ahogy az neked a legmegfelelőbb!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó napján abszolút értetlenséggel fogadod a tényt, hogy téged akar felelőssé tenni egy olyan ügyben, amelyhez olyannyira nincs semmi közöd, hogy nem is tudtál az egészről. Épp ezért, mielőtt még bajba keverne, előtte állj ki határozottan magadért, s ne hagyd, hogy olyasmit varrjanak a nyakadba, amiért másnak kellene elvinnie a balhét. Hidd el, ha kellőképpen magabiztos és határozott vagy, akkor nem fog senki kételkedni benned, az illető pedig kénytelen lesz beletörődni: ezúttal csakis ő hibázott. Ki mondta, hogy hagynod kell magad és mindig bele kell törődnöd mindenbe?!