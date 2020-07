Napi horoszkóp június 18.: a Mérlegek szédületes tempót diktálnak, a Bakok pozitív hozzáállása példaértékű

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 18.

KOS (március 21-április 20)



A teljesítményed tekintve örökké elégedetlen vagy, épp ezért hajlamos vagy az önvádra, ha valami nem sikerül, rendszerint elsőként lendíted magasba a karod, ha felelősség vállalásról van szó. Ez egyfelől nagyon nemes dolog, ám egy idő után hatalmas görcs lesz az életed, folyton arra koncentrálsz majd, nehogy hibázz. Hidd el azonban, földi halandóként te sem vagy tökéletes, neked is megengedett a hibázás lehetősége! Ha valami nem úgy sül el, ahogy szeretted volna, rá se ránts, igyekezz kijavítani, de nem kell a kétségbeesett bűntudatba menekülnöd, hisz bármilyen hihetetlen, ez másokkal is ugyanúgy előfordulhat! Élvezd az életet, add át magad a nyári feelingnek, szervezz grillpartit a barátaiddal vagy menjetek ki a szabadba és élvezzétek az életet!

BIKA (április 21-május 20)

Számodra fontos dolog foglalkoztat jelenleg, amely miatt kezd kissé a búra alá szorulni a fejed, nem nagyon tudsz és nem is akarsz mással foglalkozni. Nem baj az, ha küzdesz az álmaidért, de ügyelj arra, hogy mégse ragadj benne a szituációban, hisz olyan lehetőségek úszhatnak el, amelyeket érdemes lenne megragadnod a jelentősebb siker érdekében. Ennek érdekében engedj más impulzusokat is az életedbe, mert egy idő után arra leszel figyelmes, hogy kihagytál minden pozitív élményt az életedből. Ne feledd, ezek töltik az akkumulátorod!

IKREK (május 21-június 21)

Olyan, számodra rendkívülien frusztráló helyzetbe kerülsz, amelyben valaki teljesen elnyom, rád erőltetve egy szerepet, ami nagyon távol áll tőled. Minden porcikád az ellen tiltakozik, hogy elvállald, kifejezetten dühös vagy, ha a szituációt magad elé képzeled, épp ezért eljött a pillanat, hogy ezt elmond az érintett személynek is. Az apró részletekre is kitérve vázold fel az álláspontod, megfelelően indokold meg, miért nem vállalod azt, amit rád erőltetett és győzd meg róla, hogy minden elveddel ellenkezik az a feladat, amelyet teljesítened kellene. Amennyiben higgadt tudsz maradni, meg lesz az esélyed arra, hogy meggyőzd az igazadról. Érthető módon nem vállalsz olyasmit, amit csak álarcban mernél megtenni!

RÁK (június 22-július 22)



Képes vagy megosztani a figyelmed, egy időben több fronton helyt tudsz állni, mely lassacskán általános ismertető jeleddé válik és mindenki ezt várja majd el tőled. Neked azonban időnként roppant fárasztó minden nehézség ellenére hozni a top formát és tökéletes teljesítményt nyújtani. Fogadd el, hogy te is halandó ember vagy, akinek időnként merül az akkumulátora és szüksége van a töltődésre. Mivel lankad a figyelmed, most jött el az idő, hogy kicsit kikapcsolj és lassíts a tempón, mert így előbb-utóbb meg fogsz majd botlani és sokkal fárasztóbb lesz majd kijavítani a hibát, mint sem megelőzni azt!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)



Hosszú ideje, iszonyú monotonitással futsz a mókuskerékben, úgy érzed, változásra van szükséged ahhoz, hogy komoly lendületet kaphass annak érdekében, hogy össze ne akadjanak a lábaid és el ne hasalj. Az érzés mostanra elhatározássá kovácsolódott, gondold végig, mi lenne az, ami a hétköznapok szürkeségéből ki tudna emelni és ne késlekedj elindulni egy új élmény felé! Ha minden nap minden egyes percében ugyanazt csinálod, sokkal előbb fogsz kiégni belőle, mint azt el tudod képzelni. Ennek elkerülése érdekében időnként el kell hagynod a pályát és le kell ülnöd egy kicsit a kispadra, hogy elegendő erőd és kitartásod legyen az egész mérkőzésen tisztességgel helytállni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)



Olyasfajta feladatot kapsz a nyakadba, amelyhez nincs meg benned a kellő tapasztalat, ám mégis a lehető legtökéletesebb eredménnyel teljesítened kell. Mielőtt azonban az első kétségbeesés úrrá lesz rajtad, keress egy olyan alternatívát, amely elvezet majd a megoldáshoz és amelynek segítségével végül olyan produktumot tudsz felmutatni, amely másokat is elégedetté tesz majd. Ha az első pillanatban meghátrálsz és inkább hangosan kimondod, hogy ezt nem tudod megcsinálni, abban az esetben egyrészt magadnak is csalódást okozol, másrészt pedig senki nem fog semmit rád bízni, mondván, úgy sem vagy alkalmas a feladatra. Ez tehát az az idő, amikor bizonyíthatod a rátermettséged, csak egy kis bátorságra vagy szükséged. Ha nem sikerül, elmondhatod, hogy legalább megpróbáltad!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)



Annyira gyors tempót diktálsz, hogy a többiek egyáltalán nem tudnak lépést tartani veled, emiatt hátul, bosszúsan kullognak utánad, hisz pontosan tudják, egy kicsivel sem lehetnek jobbak nálad. Mivel azonban ez nem egy futóverseny, épp ezért nem számít az sem, hogy ki és hányadikként lépi át a célvonalat. Lassíts le, várd be a többieket, segíts nekik, hisz együtt, egy csapatot alkotva sokkal nagyobb dolgokat tudtok elérni. Mindenki tudja rólad, hogy mennyi tudással rendelkezel, hogy te vagy a csapat motorja, de ne vágj fel ezzel, hidd el, számos kellemetlen vitát előzhetsz meg!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Vitába keveredsz valakivel, akit akárhogy is próbálsz meggyőzni az igazadról, egyszerűen nem hajlandó megérteni. Fogadd el, hogy különbözik a véleményetek, ne frusztráld magad amiatt, hogy valaki nem hozzád hasonlóan gondolkodik, nyiss az ő álláspontja felé és ha abszolút ellenkezik az elveiddel és az értékrendeddel, csak engedd el és lépj tovább. Időnként felesleges vitába bocsátkozni azért, hogy másokkal megértesd, mi a te mondanivalód. Végül is nem gondolkodhat mindenki egyformán, milyen unalmas is lenne a világ, ha egy álláspontot képviselne minden ember!

NYILAS (november 23-december 21)



Két, hozzád közel álló személy között kezd eldurvulni egy vitás helyzet, gyülekeznek a viharfelhők, te pedig úgy érzed, tenned kell valamit azért, hogy mindenkit megóvj az égszakadástól. Maradj higgadt, racionális, úgy igyekezz a vitát lezárni és megoldani, hogy abból senki ne jöjjön ki sem megalázott, sem vesztes félként. Törekedj a kompromisszumra, találj számukra egy olyan közös nevezőt, amely mindkettejüket boldoggá teszi majd. Hálásak lesznek neked azért, amit értük tettél, te pedig büszke lehetsz magadra, hisz nagyon jó barát vagy, aki a bajban sem átall segíteni!

BAK (december 22-január 20)



Általában nyitott vagy az emberek felé, minden körülmények között mindennek megpróbálod csak a jó oldalát nézni, nem esel kétségbe attól, mert egy kisebb akadályt meg kell ugranod. Pozitív életfelfogásoddal másokra is nagy hatással vagy, ennek köszönhetően pedig igen magasan van a népszerűségi indexed is. Mindezek ellenére óvatosnak kell lenned, hisz akadnak majd olyanok is, akik segítőkészséged megpróbálják kihasználni és olyasmikbe belevinni, amely egyáltalán nem lesz jó neked. Vigyázz magadra, mert felesleges dolgok miatt bajba sodorhatnak és könnyen sérülhetsz!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)



Végre eljött az az idő, amikor nem kell az összes idegszáladdal arra koncentrálnod, hogy úgy sikerüljön minden, általad elkezdett feladat, ahogy azt eltervezted, pontosan így haladnak a dolgok a maguk útján és ez lehetőséget ad neked is arra, hogy kicsit hátradőlj és lazíts. Nézz körül a világban, nyiss új dolgok felé, de ne vállalj egyelőre újabb kihívást, mert ha túlvállalod magad, később minden a fejedre omolhat! Csak olyasmibe kezdj bele, amely a folyamatban lévő ügyekről nem vonja el teljes mértékben minden figyelmed és energiád!

HALAK (február 20-március 20)



Komoly kihívással kell szembenézned, olyan feladattal küzdesz ugyanis, amely jóval túlmutat a kompetenciahatáraidon, ennek ellenére mégis neked kell megoldanod. Épp ezért a felelősség át nem hárításával kérj segítséget mástól, konzultálj egy nálad jóval tapasztaltabb személlyel és úgy oldd meg a helyzetet, hogy minden apró részletre térjetek ki annak érdekében, hogy minél kifogástalanabb munkát adhass ki a kezedből. Ha arra kerül a sor, mindenképp említsd meg, hogy nem egyedül teljesítetted a feladatot, hisz egyrészt nem lenne ildomos egyedül learatni a babérokat, másrészt pedig ha feletteseid nincsenek tisztában a valódi képességeiddel, egyre inkább emelni fogják a nehézségi fokot. Nem szégyen az, ha neked is vannak határaid és ezt be is mered vallani!