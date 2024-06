Napi horoszkóp június 17.: az Ikrek fontos elhatározásra jutnak egy bizonyos ügyben, az Oroszlánok váratlan helyzetbe kerülnek

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 17.

KOS (március 21-április 20)

Kezdesz elfáradni a véget nem érő hajtásban, abban, hogy unos-untalan futod a köröket azért, hogy minden tökéletes legyen az életedben, arról már nem is beszélve, hogy soha jobban nem volt próbára téve a türelmed. Éppen ezért eljött az idő, amikor vissza kell fognod a tempót és ki kell kapcsolnod magad, különben semmi jóra nem számíthatsz. Annak érdekében tehát, hogy továbbra is kifogástalanul végezd a munkádat, neked is szükséged van arra, hogy kikapcsolódj. Vegyél ki szabadságot és utazz el valahova, ahol nem az jár folyton az agyadban, hogy mit kell még határidőre befejezned!

BIKA (április 21-május 20)

Nem egyszerű a helyzet, amibe kerültél, de tudod, hogy ha már sikerült belemásznod, jó lenne valahogyan ki is keveredned belőle. Épp ezért dolgozz ki egy olyan taktikát, amit tűzön-vízen keresztül valóra tudsz váltani és ami nem kíván egetverő áldozatokat tőled. Azt sem árt szem előtt tartanod, hogy ha ebben a helyzetben ragadsz és húzod az időt, akkor egyre kevésbé lesz esélyed arra, hogy méltósággal zárhasd be magad mögött az ajtót. Utánad senki nem fog takarítani, ebben biztos lehetsz. Távozz nyugodt lelkiismerettel és úgy indulj az új élmények felé, hogy nem nyom közben agyon a régi ügyek terhe!

IKREK (május 21-június 21)

A hét első napján elhatározásra jutsz végre egy bizonyos üggyel kapcsolatban, amelynek lezárásával új irányba indulhatsz el. Valaki azonban folyamatosan azon dolgozik, hogy ezt megakadályozza, mindent megtesz azért, hogy el ne veszítsen. Téged ez eleinte felháborít, nem is érted, hogy miért akarja annyira befolyásolni az életedet, mégis ha mélyebben belegondolsz, akkor rá fogsz jönni, hogy talán túlságosan ragaszkodik hozzád, nem azért csinálja ezt, mert ártani akarna. Tisztázzátok, kinek mi a célja, s magyarázd el neki, hogy a saját életed felett miért te rendelkezel. Sokkal könnyebben fog menni az ügy lezárása, ha ő is megérti, hogyan is áll pontosan a helyzet.

RÁK (június 22-július 22)

Bizonyos emberekhez és élethelyzetekhez rendkívüli módon ragaszkodsz, nehezen engedsz valamit, ha véget ért. Az állandóság egyfajta biztonságot jelent az életedben, emiatt váratlan helyzetekben feszültté válsz, nem tudod ugyanis, hogy miképp oldd meg őket. Bármennyire is szeretnéd azonban azt hinni, hogy az élet egy jól megírt tündérmese, be kell látnod, hogy időnként nincs happy end. Tanuld meg, hogy semmi nem tart örökké, s ami véget ér, azt el kell engedned. Vond le a konzekvenciát, igyekezz tanulni minden szituációból, és a tanultakat hasznosítsd a jövőben. Ne ess kétségbe, hisz a jó pap is holtig tanul!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Olyasmi történik a hét első napján, amire ugyan nem számítottál, mégis kezelned kellene a kialakult váratlan szituációt. A hirtelen nyakadba zúduló felelősségtől érthető módon megremegsz egy pillanatra, amennyiben azonban rendelkezel ez ügyben kellő tudással és tapasztalattal, s ha még a kreativitásodat is előveszed, akkor nem jelenthet megugorhatatlan akadályt a dolog. Állj két lábbal a földön, legyél magabiztos és minden menni fog magától. Csak az első lépés megtétele lesz nehéz, utána már játszi könnyedséggel meg tudod majd oldani a helyzetet. Fel a fejjel és előre!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Noha eléggé rosszul érint, mégis el kell fogadnod, hogy nem tudsz befolyásolni bizonyos dolgokat. Fogadd el azt is, hogy a természetnek nálad sokkal nagyobb ereje és befolyása van mindenre. Bármennyire is futsz tehát a széllel szemben, nem tudsz semmit tenni, próbáld meg felfogni, hogy időnként sokkal jobb, ha hagyod magad sodródni az eseményekkel ahelyett, hogy görcsösen próbálsz elérni valamit, amire nagyon kevés a reális esélyed. Add át magad a sorsodnak, és majd kiderül, hogy merre is kell menned, ne akarj mindent mindig kimatekozni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét első napján nem épp az elvárásaidnak megfelelően akakul egy bizonyos projekt, ez a tudat pedig borzasztóan frusztrál. Mivel hosszú ideje dolgozol már az ügyön, épp ezért érthető a bosszúság, amit érzel, ugyanakkor ne hagyd, hogy a negatív előjelű érzelmek legyenek rajtad úrrá, próbáld elfogadni, hogy az élet nem mindig alakítja az elvárásaidnak megfelelően a dolgokat. Időnként másoknak kedvez a szerencse, elvégre Fortuna nem tarthatja folyamatosan rajtad a szemét. Néha előfordul, hogy mások kerülnek rivaldafénybe, miközben te háttérbe szorulsz, attól azonban, mert nem csillogsz egyfolytában, még nem biztos, hogy nem lehetsz sikeres!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Borzasztóan frusztrál egy bizonyos dolog, eddig azonban nem beszéltél róla senkinek. Mielőtt tehát teljesen felemészt a dolog, előtte keress valakit a környezetedben, aki objektív véleményt tud alkotni, nem csak ilyen égbe kiáltott szavakkal, felelőtlenül irányít. Amennyiben szükségét érzed, abban az esetben ne félj változtatni a helyzeteden, ha az nem hat rád építőleg. Rengeteg bátorsággal vagy felvértezve, magabiztosságodat nem-igen lehet megingatni, tehát attól sem kell tartanod, hogy egy új szituációban nem találsz magadra. Eljött a te időd, most kell felállnod és lerázni magadról mindent, ami visszahúz! Hajrá!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét első napján kitűzöl magad elé egy bizonyos célt, amelyet nagyon szeretnél elérni, az azonban már az első pillanatban kiderül, hogy nincsen megfelelő szintű tapasztalatod a témában, illetve nem is igen vagy hozzá kellőképpen vakmerő. Légy bátor, vállald a kockázatot, tedd meg az első lépéseket és ha valóban meghaladja a jelenlegi képességeidet a kihívás teljesítése, abban az esetben kérj segítséget valakitől, aki számodra hiteles. Abszolút nem lehetetlen, csupán csak akarnod kell a hegycsúcsot meghódítani!

BAK (december 22-január 20)

Új feladat vár rád, amelynek elvégzéséhez egyenlőre nem rendelkezel a megfelelő tapasztalattal, hisz életedben nem voltál még hasonló helyzetben sem. Szerencsére azonban akadnak olyan emberek, akik készséggel állnak rendelkezésedre és bármikor kérhetsz bátran tanácsot tőlük. Legyél hálás a segítségért, mert előfordulhat, hogy nélkülük semmire nem mennél. Jó, ha ilyen kollégák veszik körül az embert!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét első napján végre a célegyenesbe érsz, az utolsó méterek választanak el attól, hogy bezsebeld végre a sikert egy bizonyos projekt kapcsán, mely roppant nagy izgalommal tölt el. Az elején el sem tudtad volna képzelni, hogy valaha reális esélyeid lehetnek a győzelemre, ám ma bebizonyíthatod magadnak is, hogy nem érdemes soha kishitűnek lenned. Ha bízol magadban, ha rendelkezel kellő önbizalommal, s ez kitartással párosul, akkor bizony nem létezik elérhetetlen cél. Vannak dolgok, amelyekért többet kell küzdeni, vannak helyzetek, amelyek inkább próbára tesznek, de hidd el, hogy megéri a fáradságot!

HALAK (február 20-március 20)

Vannak még lezáratlan ügyek az életedben, amelyek nem engednek továbblépni és új lehetőségeket megragadni. Állsz egyhelyben és nem teszel egyetlen métert sem a változás érdekében. Mivel az elszántság egyelőre hiányzik belőled, így sajnos még hosszú ideig vesztegelsz majd a jelenlegi helyzetedben, miközben lassacskán elfogynak az esélyeid arra, hogy elindulj az új lehetőségek, az új életed felé. Mire vársz? Ne tétovázz, hisz lehet, hogy méggyszer nem kopogtat vissza semmiféle alkalom, amelyet megragadhattál volna, de kishitűséged miatt nem tetted. Indulj, mert a Ma még adott, de ki tudja, mit hoz a Holnap!