Napi horoszkóp június 16.: az Ikrek eltántoríthatatlanul hisznek a céljaik megvalósításában, a Mérlegeknek kellemetlen helyzetben kell helyt állniuk

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 16.

KOS (március 21-április 20)

Kivételes lehetőséget kapsz a hét utolsó napján, melyet mindenképp érdemes megragadnod ahhoz, hogy sikeres lehess. Eléggé ambivalens érzéseid vannak azonban a helyzettel kapcsolatban, hisz egyszerre látod magad előtt azt, ahogy a győzelmet ünnepeled, ugyanakkor a felelősség súlya megijeszt, kevés ugyanis a hibázás lehetősége. A hatékonyság érdekében ne gondold túl a dolgokat, nem véletlenül van ugyanis benned az a tudás, amelyet az elmúlt évek alatt összeszedtél, már csak egy kis önbizalomra van szükséged ahhoz, hogy sikeres lehess. Ne félj, hisz ha a félelem táplálja a tetteidet, akkor örökké csak álmodozni fogsz arról, hogy a dobogó tetején ünnepelsz!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, jó úton haladsz afelé, hogy elérd az általad kitűzött célokat, a hét utolsó napján azonban belebotlasz valakibe, aki mindenáron a saját eszközeit bevetve szeretne hátráltatni. Ne engedj azonban semmiképp a nyomásnak, ne hagyd magad befolyásolni, csakis arra koncentrálj, hogy tovább menj azon a vonalon, amelyen annak idején elindultál. Fogadd el, hogy mindig lesznek majd olyanok, akik beleszólnak a dolgodba, akik nem akarják majd az igazadat, ám ha kellőképpen határozott vagy, illetve tudatában vagy annak, hogy ki és miért akad az utadba, akkor nem jelenthetnek legyőzhetetlen akadályt! Kitartás!

IKREK (május 21-június 21)

Bár körülötted mindenki kételkedik abban, amit kigondoltál, mindenáron próbálnak lebeszélni róla, te mégis pontosan tudod, hogy igazad van, nyomós okod van tehát arra, hogy azt csináld, amit elterveztél, illetve arról is meggyőződtél, hogy senki másnak nem ártsz vele, kizárólag ugyanis a saját bőrödet viszed a vásárra. Mind emellett nem árt mégsem az óvatosság, hiszen senki nem fogja a kezedet, így ha megbotlasz, akkor bizony nem is lesz, aki felsegítsen. Alaposan gondolj tehát át minden egyes lépést, mielőtt útrakelsz a másik oldalra, hisz nem tudhatod, hol szakad be alattad a függőhíd!

RÁK (június 22-július 22)

Az utóbbi időben egyre inkább növekszik benned a teljesítménykényszer, mindig magasabbra teszed a lécet, ennek köszönhetően roppant kimerültnek érzed magad. Ne akard azonban egyetlen ugrással megváltani a Világot, próbálkozz inkább kisebb magassággal és ha már biztosan megy az ugrás, akkor kezdheted feljebb és feljebb emelni lécet, így tanulod ugyanis meg, hogy miként mérheted fel helyesen a képességeidet, s hogyan oszthatod be az erődet, s így még a sikerélményre is nagyobb esélyed van. Lásd be, nem vagy Superman, de Wonder Woman még lehetsz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nagy bosszúságodra pihenés helyett olyan felelősségteljes feladattal küzdesz a hét utolsó napján, amelyre semmiképp nem akartál nemet mondani, hisz nem szeretted volna, ha esetlegesen ellenérzéseket táplál bárki veled szemben emiatt. Menet közben jöttél azonban rá, hogy nem épp az a szint, amit te meg tudnál gond nélkül ugrani, ennek megfelelően kétségbeesetten kapkodsz, hogy a Semmiből Valamit kreálj. Ne tegyél meggondolatlan lépéseket, ne vállalj egyedül olyan felelősséget, amelynek súlya alatt szinte biztosan összeroskadsz, inkább fogd meg egy olyan személy kezét, aki nálad tapasztaltabbnak számít a témában. Nem szégyen, ha ezt most magadnak is bevallod, mielőtt még túlságosan síkos talajra tévedsz, ahol biztosan hasra esel!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Mértani pontossággal számítottad ki a tervet, pontosan tudod még csukott szemmel is, hogy mit és hogyan kell csinálnod ahhoz, hogy mindenképp véghezvidd, amit kigondoltál. Nagyon okos taktikával játszol, amely úgy néz ki, egyedülálló, senki más nem tud megállítani, így nagyon céltudatosan menetelsz előre. Ne hagyd magad befolyásolni, ne hagyd, hogy megállítsanak, nem kell ugyanis kikérned a többiek véleményét, mert nagyon biztos vagy a dolgodbany Hajrá, a győzelem már a kezedben van!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyan helyzet adódik a hét utolsó napján, ami már az elején roppant kellemetlennek látszik és ha így maradnak a dolgok, akkor bizony nem biztos, hogy happy end lesz belőle. Most kell a kezedbe venni az irányítást és az érzelmeidet félretéve racionálisan, hideg fejjel dönteni. Ez az az alkalom, amikor még van lehetőség visszafordítani mindent, ám ehhez a sarkadra kell állnod, hiszen később lehet, hogy késő lesz! Cselekedj!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Nem úgy haladnak a folyamatban lévő ügyeid, ahogy előtte azt eltervezted, ez a tudat pedig kissé aggodalommal tölt el. Nem is érted, hogy kerül porszem a gépezetbe, te ugyanis mindent előre aprólékosan kiszámoltál, ennek megfelelően azt remélted, hogy nehézségek nélkül, gyorsan célba érsz. Lehet, hogy idegeskedés helyett csupán hagynod kellene ezúttal mindent magától történni, hiszen attól a folyó még nem fog visszafelé folyni, ha beleteszel egy jókora farönköt!

NYILAS (november 23-december 21)

Híresen nagy maximalista vagy, minden körülmények között arra törekszel, hogy a legjobb formádat hozd, a siker érdekében feláldozva bármit. Hozzáállásod abszolút példaértékű lehet mások számára, érdemes azonban tudomásul venned, hogy nem mindenre van befolyásod, hagyd inkább, hogy időnként maguktól alakuljanak a dolgok. Nem kell mindig beleszólnod az események alakulásába, ne akard a folyó folyási irányát megváltoztatni. Találj olyan elfoglaltságokat a siker hajszolása mellett, amelyben örömödet leled és nem veszel a hátadra egy sziklatömbnyi terhet vele!

BAK (december 22-január 20)

Ugyan eddig magabiztosnak érezted magad egy bizonyos dologban, a hét utolsó napján azonban hirtelen mégis elbizonytalanodsz, valaki ugyanis a megjegyzéseivel sikeresen ébreszt benned kételyeket. Ennek ellenére ne hagyd, hogy az illető elérje a célját, állj a földön két lábbal, megingathatatlanul, hisz ha egyetlen megjegyzés meg tud ingatni, akkor nagy valószínűséggel a következőtől eldőlsz majd, mint egy dominó. Amennyiben tudod, hogy képes vagy megcsinálni valamit, abban az esetben semmiképp ne hagyd magad, tégy mindent úgy, ahogyan eddig, és ne foglalkozz a kotnyeleskedőkkel!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyasmi iránt érdeklődsz a hét utolsó napján, ami másoknak kissé misztikus, megfoghatatlan, talán még bizarr is. Mivel azonban te érdekesnek, sőt izgalmasnak találod, épp ezért amennyiben nem veszélyezteti a testi épségedet, abban az esetben próbáld ki magad benne. Lehet, hogy a többiek el fognak majd csodálkozni, milyen bátor vagy, olyan dologba ugrasz ugyanis fejest, amiről ők csak álmodni mernek. Ki mondta, hogy ugyanolyannak kell lenned, mint másoknak? Légy önmagad és ne félj attól, hogy kissé különbözöl másoktól!

HALAK (február 20-március 20)

Ki nem állhatod a váratlan helyzeteket, nem is szívesen hagyod el a komfortzónádat, épp ezért tölt el rendkívül nagy frusztrációval az, hogy a hét utolsó napján valaki arra kényszerít, hogy akaratodon kívül kockázatot vállalj egy olyan ügyben, amely számodra már messziről is bűzlik. Mielőtt azonban engeded magad belerángatni olyan helyzetekbe, amelyek kimozdítanak a biztonsági zónádból, előtte mérlegelj, hisz megvan a jogod ahhoz, hogy nemet mondj. Nem kell neked ugyanis engedelmes báránykaként követned valakit csak azért, mert elvárja tőled. Állj ki magadért, hisz senki nem fog a védelmedben felszólalni, ezt neked kell megtenned azért, hogy ne legyenek álmatlan éjszakáid!