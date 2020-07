Napi horoszkóp június 16.: a Skorpiók felelősségteljes feladatban állnak helyt, a Vízöntők régi problémával mernek szembenézni

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 16.

KOS (március 21-április 20)



Olyan célt tűztél ki magad elé, amelyről pontosan tudod, hogy nem lesz egyszerű elérned, ám mégis, mivel nagyon szeretnéd, hajlandó vagy bármit megtenni érte. Most kell azonban óvatosnak lenned, olyasmiről álmodozol ugyanis, amely nem biztos, hogy a számodra is elérhető magasságokban van. Ne akarj, komoly áldozatokat hozva, mindenáron menni valami után, ami nem is garantálja, hogy boldog leszel! Jó dolog néha álmodozni, de azért mégis érdemes meghúznod egy bizonyos határt a hamis illúziók és a valóság között, amelyhez nem árt, ha kicsit reálisabban gondolkodsz!

BIKA (április 21-május 20)



Bár azt gondoltad, minden mára eltervezett programod sikerül végigzongorázni és elvégezni, ám rá kell jönnöd, hogy nem mindig tudod a körülményeket befolyásolni, így ezúttal az élet alakítja a programod. Ne legyél bosszús emiatt, fogadd el, hogy most csak úgy sodródsz az árral, csak arra figyelj, hogy a nagy hullámok fel ne borítsák a csónakod. Mentőmellény van rajtad, a táj gyönyörű, az élet szép, így próbáld felfogni a mai napot. Ha ugyanis beleveszel a mérlegelésbe, előbb-utóbb bevonzod a vihart is, amely nem csak hogy felborítja a csónakot, de még téged is messze vihet az ár! Csak nyugodtan, higgadtan gondolkodj!

IKREK (május 21-június 21)



Olyasvalaki lep meg a mai napon, akitől a legkevésbé sem számítottál rá, így az első meglepetés után rendkívülien melengeti a szíved, hisz nem különösebben álltok közel egymáshoz. Nem kell túlgondolnod a szituációt, csupán értékeld ezt a kedves gesztust és igyekezz kihasználni minden pillanatát! Biztosítsd róla az illetőt, hogy léteznek még jó emberek, ő pedig az az angyal, aki ma bearanyozta a napod. A nap hátralévő részében csak a pozitív dolgokra koncentrálj, ne hagyd, hogy bárki is a kedved szegje!

RÁK (június 22-július 22)



Vannak olyan dolgok a múltadban, amelyekről nem szívesen beszélsz, még csak nem is jó szívvel gondolsz rájuk és a környezet előtt kifejezetten szégyellsz felvállalni. Ezúttal azonban rá kell jönnöd, hogy a le nem zárt múlt sodor kellemetlen helyzetbe a jelenedben, így, bár nem ugrasz ki a bőrödből örömödben, mégis elő kell venned néhány, vastagon beporosodott ügyet. Mihamarabb le kell zárnod őket ahhoz, hogy ne nehezítsék meg a jelenlegi életed, hisz érthető módon nem szeretnél a nap minden egyes percében attól rettegni, mikor kerül valami ismét a felszínre. Vegyél egy mély levegőt és ugorj neki a dolognak, hisz előbb-utóbb úgy is kénytelen leszel megtenni! Hidd el, jobb előbb, mint utóbb!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Olyasmire vállalkoztál, talán kicsit elhamarkodottan, amely még neked is elég meredek hegynek bizonyul. Nem biztos ugyanis, hogy megvan benned a megfelelő bátorság és tapasztalat ahhoz, hogy nekiveselkedj és egy szuszra meghódítsd a csúcsot. Épp ezért, mielőtt mélyebbre ásnád magad benne, alaposan rágd meg, hogy nekiindulj-e a nagy kalandnak, hisz ha már elindulsz, nem lesz visszaút! Nincs azzal baj, ha időben megállsz, az viszont már sokkal kellemetlenebb lehet, ha különösebb mérlegelés nélkül kezdesz bele a dologba. Csak úgy indulj neki, ha teljesen biztos vagy magadban és abban, hogy semmiféle galibát nem okozol vele, ha esetleg nem sikerül!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Bár régóta dolgozol valamin, rendkívülien komoly célokkal rendelkezel, egyelőre rajtad kívül álló okok miatt nem úgy alakul a helyzet, hogy közelebb kerülnél az álmod eléréséhez. Most kell azonban nagyon kitartónak lenned, nem szabad feladnod és hátat fordítanod. Az élet tele van megpróbáltatásokkal, amelyek csak erősebbé és tapasztaltabbá tesznek, épp ezért ne a sikertelenséget, vagy a lassú tempót lásd ebben a szituációban sem, sokkal inkább arra érdemes koncentrálnod, hogy mennyi mindent tanulhatsz belőle, hogy ha majd célegyenesbe fordulsz, ne lehessen olyan akadály, ami éppen ott lassít, vagy állít le, elvéve ezzel a győzelem lehetőségét. Ne állj most meg, csak menj tovább és légy nyitott mindenre!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)



Igyekszel minden eshetőségre felkészülni, nem szereted a váratlan szituációkat, épp ezért a részleteket is figyelembe véve mindig rendelkezel egy B-tervvel is. Ez a bizonyos alternatíva most nagyon jól fog jönni, hisz olyan szituáció adódik, amikor ugyan azt gondoltad, minden úgy fog alakulni, ahogy azt korábban eltervezted, mégis rajtad kívül álló okok miatt vagy kénytelen irányt változtatni és másfelé indulni. Bízz magadban, légy magabiztos, ne hagyd, hogy megrémítsen az ismeretlen, hisz nem lehetsz biztos benne, hogy rosszul fog elsülni! Nem véletlenül vagy olyan elővigyázatos és alapos, mely ezúttal kifejezetten előnyödre válik majd!

SKORPIÓ (október 24-november 22)



Komoly és felelősségteljes feladattal bíznak meg, melyet egy olyan személlyel kell elvégezned, akivel közös ellenszenvet tápláltok egymás iránt. Ezúttal azonban nincs más választásotok, a siker érdekében le kell nyelnetek a békát és minden eddig ellenérzést hátrahagyva arra koncentrálni, hogy jó eredményt produkáljatok. Nem lesztek barátok ezután sem, de legalább nyugodt lelkiismerettel mondhatod el, hogy ellenérzéseiden felülemelkedve arra törekedtél, hogy különösebb vita nélkül, közös erővel megoldj egy olyan feladatot, amely kivívja a feletteseid elismerését is!

NYILAS (november 23-december 21)



Túl sokat vártál egy bizonyos dologtól, amely végül nem a várakozásaidnak megfelelően alakul, emiatt elég elkeseredett vagy. Ha azonban kidugod a fejed a takaró alól, rájöhetsz, hogy jóllehet, ez most nem sikerült, de a világ tele van új és jobbnál jobb lehetőségekkel, amelyek akár életre szóló élményt is okozhatnak! Épp ezért próbálj ebből az depresszív hangulatból kilépni és ismét felvértezni magad egy kis ambícióval és akaraterővel! Ha túllendülsz ezen az állapoton és ismét nyitsz az új kalandok felé, hamarosan olyan élményben lehet részed, amelyet soha nem fogsz elfelejteni! Hidd el, ez csak a tortának egy szelete volt, nem a világ vége!

BAK (december 22-január 20)



Bár kissé öntörvényűnek gondolnak a környezetben, mindent szeretsz a saját terveid szerint alakítani és nem-igen hagysz senkit a közeledbe férkőzni, most mégis az ellenkezőjét bizonyítod azoknak az előítéleteknek, amiket rád ragasztottak. Ügyelj azonban arra, hogy mégse ess át a ló túloldalára, az, hogy most segítőkész vagy, nem jelenti ugyanis azt, hogy bárki bármire eszközként használhat és azt gondolhatja, hogy akármit megcsinálhat veled, te ennek ellenére segítesz majd. Ha öntörvényű nem is vagy, azért van egy értékrended és elveid, amelyek szerint élet az életed, nem pedig úgy, hogy másoknak megfelelj!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Igyekszel egy bizonyos dolgot minél tovább halasztani, amellyel nem szívesen foglalkozol, mi több kifejezetten kellemetlen számodra. Rá kell azonban jönnöd, hogy örökké nem gyömöszölheted be a szőnyeg alá, sokkal jobban teszed tehát, ha rossz szájízzel ugyan, de mégis egy levegővétellel megoldod a szituációt. Hidd el, sokkal jobban fogsz tudni aludni és tonnákkal könnyebb lesz a lelkiismereted is. Fogadd el, hogy mindenki életében vannak olyan dolgok, amelyekkel nem szívesen foglalkozik, sőt leginkább elfelejtené őket, mégis időnként foglalkozni kell velük és lehetőség szerint mihamarabb lezárni őket!

HALAK (február 20-március 20)



Bár senkinek nem beszéltél róla, mégis hosszú ideje nagy lépésre szántad el magad, amelynek megtételéhez komoly és alapos előkészületek voltak szükségesek. Mivel most már készen állsz, megoszthatod a környezeteddel is a nagy hírt, akik ugyan elsőre nem fognak kiugrani a bőrükből, hisz nagyon féltenek, biztosítsd őket arról, hogy ez nem egy meggondolatlan kaland, ahol biztosítás nélkül ugrasz a szakadékba bungee jumping címszó alatt, ez sokkal inkább egy alaposan átgondolt, eltervezett cél, amelyre régóta készülsz. Tisztában vagy a veszélyekkel, de ha soha nem próbálod meg, nem is fogod elérni a sikert, illetve a határaiddal és a korlátaiddal sem leszel tisztában. Ha sikerül megnyugtatnod a számodra mérvadó személyeket, ők is rá fognak jönni, hogy ez most nagyon fontos neked!