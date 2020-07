Napi horoszkóp június 14.: a Kosok nagy kalandra készülnek, a Szüzek kiállnak másokért

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 14.

KOS (március 21-április 20)

Hosszú vívódás után most végre sikerülhet döntést hoznod egy bizonyos helyzetben, ami majd megnyugvással tölt el, hiszen a továbbiakban nem nyomaszt egyfolytában a kérdés, hogy mit is kellene tenned, s mely lépésednek mi a lehetséges következménye. Ha pedig elhatároztad magad, gyorsan szabadulj meg a félelmektől és kételyektől, s nyugodtan vágj bele a kalandba. Nyugtasd meg a környezeted is, hogy minden kockázattal számoltál, és persze mindennek vállalni fogod a következményét, ha végül mégsem járnál sikerrel, ám bízol magadban, a tudásodban, meg a szerencsédben is. Biztos vagy benne hogy nem csinálsz semmilyen ostobaságot, így azután csak tedd a dolgodat!

BIKA (április 21-május 20)



Hosszú idő után végre ma van az első olyan nap, amikor sikerül jól beosztanod az idődet, mindenre jut energiád, amit elterveztél és mindent sikerül befejezned pontosan akkor, amikorra az kitűzted. Ez különösen boldoggá tesz, hisz olyasmivel is tudsz foglalkozni, ami máskor abszolút háttérbe szorul a zsúfolt életed miatt; ma ezekre is összpontosítani. Utána lazíts, dőlj hátra és igyekezz kicsit feltöltődni, hiszen fárasztó hetet zársz, élvezd ki tehát a hétvége hátralevő részét!

IKREK (május 21-június 21)



Határozott álláspontot képviselsz egy bizonyos dologgal kapcsolatosan, ám rá kell jönnöd, teljesen egyedül vagy a véleményeddel, emiatt azonban olyan érzésed van, mintha folyamatosan a széllel szemben mennél, ami ugyanis számodra egyértelmű, az mások számára abszolút elfogadhatatlan. Nem érdemes túl sok energiát fektetned abba, hogy mindenáron a saját oldaladra állítsd őket, igyekezz elfogadni, hogy ezt az utat egyedül kell végigjárnod, de motiváljon a tudat, hogy ezzel maradandót alkothatsz. Menj csak tovább bátran előre, hisz ez egy olyan lehetőség, amivel másoknak is bebizonyíthatod, hogy teljes joggal álltál ki a saját álláspontod mellett!

RÁK (június 22-július 22)



Valaki a közvetlen környezetedben a rólad alkotott negatív véleményének ad hangot a hátad mögött, ez azonban rövid úton a te füledbe is eljut. Mivel senki nem szereti, ha a tudtán kívül valaki kavar azért, hogy igazságtalanul megpróbálja beáldozni, igyekezz gyorsan elvágni ezt a szálat, s nézz egyenesen egyenesen az illető szemébe. Úgy taktikázz azonban, hogy korántsem biztos, valóban ő lenne a pletyka forrása, így első körben igyekezz inkább körbejárni a kérdést, próbáld meg kiugrasztani a nyulat a bokorból. Ha semmiképpen nem megy, finoman, de egyértelműen kérdezz rá és ha valóban kiderül, hogy ő a ludas, határozottan hozd a tudtára, hogy ne játsszon a te becsületeddel, mert könnyen megbánhatja!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)



Olyan helyzet adódik, amikor hirtelen minden szempár rád szegeződik, mert olyan érvekkel tudsz előállni, amelyekkel meggyőzhetsz több embert is, így végül sikeresek lehettek abban, amit mindannyian fontosnak tartotok. Inspirálóan hat rád a nagy érdeklődés, határozottan és magabiztosan tudod előadni az álláspontotad, amelynek következtében sikerül is megnyerned a többség támogatását, hiszen majdnem mindenki elismerően bólogat. Együtt nagyon ütős csapatot alkothattok, s komoly eredményeket tudtok majd közösen felmutatni! Hajrá!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)



Akad valaki a környezetedben, aki olyasmit tesz, amivel szinte azonnal kivívja mindenki ellenszenvét. Te viszont megsajnálod őt, próbálod megvédeni, s kéretlenül játszod a védőügyvéd szerepét. Rá kell azonban jönnöd, valahol mélyen mégiscsak benned is ott motoszkál az érzés, hogy olyasvalaki mellé állsz, akinek a dolgai a te értékrendedbe sem férnek bele. Nem kell minden elvedet feladva kiállnod az illető mellett, hisz pontosan tudta, hogy amit elkövetett, azért utólag vállalnia kell a következményeket. Nem kell látványosan ellene fordulnod, de maradj a háttérben, ne menj szembe másokkal, ha tulajdonképp még igazuk is van.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)



Szerencséd van a mai napon, hisz olyasfajta lehetőséget kapsz az élettől, ami ahhoz fog majd hozzásegíteni, hogy elérj egy számodra kiemelten fontos célt. Mindenképp érdemes megragadnod az alkalmat, s majdnem mindegy, hogy mennyi időt és energiát kell erre áldoznod, hisz régóta álmodozol erről a bizonyos dologról, ezért nincs is min gondolkodnod. Ha szükséges, vonj be másokat is a projektbe, de csak olyanokat, akikben megbízol és akik nem fogják helyetted learatni a babérokat! Vágj bele, hisz nincs idő a tervrajzot csiszolgatni hosszú ideig. Emlékezz: amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!

SKORPIÓ (október 24-november 22)



A mai napod sokkal fárasztóbbra sikeredik annál, mint ahogyan azt az elején eltervezted, hisz te ugyan szívesen rövidre zárnád a munkát, de egyre-másra érkeznek a megbízások, annak érdekében pedig, hogy mindenkit boldoggá tegyél, gondolkodás nélkül igent mondasz. Így azonban saját magadat zsigereled ki, miközben a munkahét csak holnap kezdődik, s újult energiával kellene belevetni magad az új tennivalókba. Legközelebb érdemes a saját határaidon belül maradni, s csak annyi feladatot vállalni, amennyi még neked is belefér, különben a mennyiség nagyon könnyen a minőség rovására mehet! Ha már így alakult, iigyekezz úgy beosztani a mai napot, hogy mindennel végezni tudj és értékelhető eredményt mutathass fel!

NYILAS (november 23-december 21)



Az elmúlt hónapok megpróbáltatásai után most végre elégedett vagy a jelenlegi életeddel, sokat dolgoztál a céljaidért, önmagadat nem kímélve rengeteg időt, illetve energiát áldozva, és most szeretnéd egy kicsit élvezni a sikert. Annak ellenére, hogy senkinek semmi köze hozzád, mégis akadnak olyanok, akik folyamatosan megpróbálnak beleszólni abba, hogyan kellene bizonyos helyzetekben cselekedned, mindenáron próbálják ugyanis az ő értékrendjüket letolni a torkodon. Neked azonban nem kell senkivel foglalkoznod, ezért a sikerért te dolgoztál meg, nem kevés verítéket hullajtva azért, hogy most élvezhesd kicsit az életet. Csak magadra figyelj!

BAK (december 22-január 20)



Kezd eleged lenni abból, hogy valaki mindig meg akarja mondani, hogy mit és hogyan kellene csinálnod, mintha neked semi közöd nem lenne a saját életedhez. Nem kell tűrnöd, hogy mások a maguk útját kényszerítsék rád, állj ki magadért és hallasd a hangodat, hogy rájöhessenek, neked is vannak céljaid, olyan álmaid, amelyekért kész vagy harcolni. Hidd el, sokan nem is gondolják rólad, hogy a jámbor külső milyen kemény egyéniséget takar. Azért, mert mindenkivel udvarias vagy, s ritkán emeled fel a hangodat, még benned is ott van a szunnyadó oroszlán, aki nem fogja olyan könnyen hagyni magát! Igyekezz azonban olyan eszközöket választani, hogy a későbbiekben ne kelljen mások bocsánatáért esedezned!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)



Valaminek lassan a végére érsz, ám legnagyobb bosszúságodra úgy tűnik, hiábavaló volt a sok munka és befektetett energia, nem olyannak tűnik ugyanis az eredmény, mint ami téged boldoggá tenne. Amennyiben van még rá lehetőséged, finomíts a dolgon, ha viszont már elúszott a hajó, akkor nem érdemes bosszankodnod emiatt, egyszerűen csak próbáld elfogadni az egészet úgy, ahogyan van. Időnként előfordul, hogy olyan erők befolyásolják a dolgok kimenetelét, amelyekre te sem tudsz semmiféle módon hatással lenni, így arra kell törekedned, hogy a lehető legjobb tudásod szerint hozd ki a lehető legtöbbet a helyzetből. Ne akarj mindenáron az árral szemben úszni!

HALAK (február 20-március 20)

Nagyon aggódsz valaki miatt, aki a szemed láttára rohan a vesztébe, teljesen figyelmen kívül hagyva minden kockázatot. Mivel azt érzed, hogy mindenképp meg kell próbálnod megállítani még mielőtt szakadékba zuhanna, igyekezz egyenesen és határozottan elmondani neki, hogy ő ebből a helyzetből jól biztosan nem jöhet ki. Amennyiben az illető minden figyelmeztetés ellenére mégis folytatja a megkezdett utat, akkor semmit nem tudsz tenni ellene. Vannak emberek, akiknek a saját kárukból okulva kell megtanulniuk, hogy az élet veszélyes, így te a jó szándékod ellenére se tudod megóvni őket a bajtól. De legalább a lelkiismereted tiszta, hisz minden tőled telhetőt megtettél!