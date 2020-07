Napi horoszkóp június 13.: az Ikreknek perdöntő lehet a véleményük, a Rákok megmutathatják, mire képesek

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 13.

KOS (március 21-április 20)

Úgy érzed, megtaláltad azt a társat, aki jóban-rosszban melletted áll és akivel mindig, minden körülmények között kölcsönösen számíthattok egymásra. Tiszta szívből szereted és feltétel nélkül megbízhatsz benne, nincs közöttetek feszültség, vagy ha van is, nyugodtan meg tudjátok beszélni. Ő az, akivel egy egész életet le tudnál élni, hisz legjobb barátként, szülőként és szerető, gondoskodó szerelmedként elkísér a közös utatokon. Légy hálás a sorsnak, mert a neve nem más, mint a nagy Ő!

BIKA (április 21-május 20)



Mindképpen szeretnél a végére járni valaminek, ám most még nem nagyon tudod, melyik úton indulj el. Tanácstalanságod nem tart majd sokáig, hiszen ha nyitott szemmel jársz, bele fogsz botlani abba a személybe, aki talán segíthet neked megtalálni a választ a kérdéseidre. Ragadd meg a kezét és derítsetek fényt együtt arra a homályos történetre, amely nem hagy nyugodni. Ha sikerül mindent tisztázni, végre fellélegezhetsz!

IKREK (május 21-június 21)



A többiek egy igen fajsúlyos kérdésben kérik ki a véleményedet, amelyben perdöntő lehet a te álláspontod. Épp ezért racionálisan gondold végig az egész helyzetet, mérlegeld a következményeket, s úgy mondd ki a végső szót, hogy az lehetőség szerint mindenkinek a kedvére legyen és semmiképpen ne vegyenek rossz irányt a dolgok. Biztosan lesznek olyanok, akik kételkelkednek majd benned, ezért amennyiben fontosnak tartod, hogy mások mit gondolnak rólad, ne sajnáld az időt arra, hogy elmagyarázd az álláspontodat. Megéri néha belemenni a részletekbe is, mert sok esetben abban rejlik maga a megoldás is.

RÁK (június 22-július 22)

Hosszú felkészülés után most végre lehetőséget kapsz arra, hogy megmutasd, mire is vagy képes, hogy mi az, amin egészen idáig dolgoztál. Nagy büszkeséggel tölt el a tudat, hogy az általad felmutatott eredmény nagy elismerést vált ki a környezetedből. Igyekezz a dicséreteket begyűjteni, de próbálj szerény maradni, hiszen ha a siker megrészegít, az elveheti a józan ítélőképességedet! Teljesen elégedetten adhatod át magad máris a hétvégének, ne vállalj nagyobb feladatokat, csak olyasmivel foglalkozz, ami örömmel tölt el és nem teherként éled meg!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)



Rég nem látott ismerőssel kapcsolatban kapsz aggasztó híreket, amelyek nem hagynak nyugodni, ám mivel a legutóbbi alkalommal elég viharosan váltatok el, nem tudod, hogyan reagálna, ha megkeresnéd. Azonban nem tudsz túllépni a dolgon, és egyfolytában ezen kattog az agyad, így érdemes a kételyeidet és a félelmeidet legyőzni, szóval beszélj vele, hisz nem tudhatod, vajon szüksége van-e bármiféle segítségre, illetve boldogul-e egyedül is. Biztosan értékelni fogja a jelentkezésedet, és ha segítséget nem is igényel, legalalább megtudhatod, hogyan alakul a sorsa, ezzel pedig a te lelked is megnyugvásra találhat.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Egy véletlen botlásod miatt húzzák rád a vizes lepedőt, arra sem kapsz esélyt, hogy kimagyarázd magad. Folyton a fejedre olvassák, hol és mit hibáztál, amit neked a környezeted szerint csendben kellene tűrnöd. Mivel azonban mostanra megelégelted ezt az állapotot, állj a sarkadra, keress lehetőséget a korrekcióra, mentsd a menthetőt és mutasd meg mindenkinek, hogy kissé igazságtalanul ítéltek el, egy nem túl súlyos baki miatt. Menni fog, csak hinned kell magadban!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)



Kezded elveszíteni a türelmedet egy bizonyos dologgal kapcsolatban, úgy érzed, egyhelyben álldogálsz, s abszolút nem halad előre az ügy. Emiatt az is megfordul a fejedben, hogy feladod az egészet, nem vesztegeted tovább az idődet, hanem egyszerűen új kihívás után nézel. Ha azonban most feladod, valószínűleg egész életedben bánni fogod, hogy nem volt benned annyi kitartás, ami ahhoz kellett volna, hogy megadd magadnak a győzelem esélyét. Lehet, hogy nem haladnak megfelelő ütemben a dolgok, de hidd el, jó időben, jó helyen nagy lendületet vesz majd az ügy. Addig pedig igyekezz tartani magadban a lelket!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egy általad fontosnak tartott ügyben váratlan fordulat következik be, s ez az első pillanatban eléggé megrémít, mert fogalmad sincs, min kellene változtatnod ahhoz, hogy a dolgot visszatereld a megfelelő mederbe. Ne hagyd azonban, hogy a félelem legyen úrrá rajtad, igyekezz összeszedni magad, koncentrálj, és meg tudod oldani a helyzetet. Mivel elég tapasztalatod van már ezekben a dolgokban, nem fog gondot okozni az, hogy úrrá légy minden nehézségen, ehhez azonban higgadtnak kellene maradnod. Menni fog, csak hinned kell magadban!

NYILAS (november 23-december 21)



Nagy fába vágtad a fejszédet, olyasmit szeretnél ugyanis elérni, amire jelenleg elég kevés az esélyed. Mivel azonban számodra becsületbeli ügyről van szó, egy pillanatra sem inog meg a hited. Ez lesz majd az, ami hozzásegít ahhoz, hogy elérd, amit akarsz, hisz akik már az elején feladják, soha nem lesznek képesek olyasfajta sikereket bezsebelni, amelyek téged többé és nagyobbá tesznek majd! Csak menj előre emelt fejjel, de készülj fel a váratlan fordulatokra is, és akkor nem lehet gond! Bátran fuss neki a nagyobb akadályoknak is, mert ezek által válsz még erősebbé! Hidd el, szinte legyőzhetetlen vagy!

BAK (december 22-január 20)



Egy számodra elég rejtélyes ügyben derülnek ki meglepő részletek, mert olyasfajta dolgokról szerzel tudomást, amelyekről korábban fogalmad sem volt, és ez izgalommal tölt el, mert úgy sejted, számodra kedvező fordulat következhet be. Egyelőre azonban ezt ne verd nagy dobra, csak azokkal a személyekkel oszd meg, akikben vakon megbízhatsz, mert ha esetleg mégsem úgy alakul a dolog, ahogyan most kinéz, az elég kellemetlenül érinthet. Csak menj tovább az úton, mert a sűrű bozótosból kikerülve maradandó élmény vár rád!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)



Annyira zsúfolt, felelősségteljes munkával teli heted volt, hogy azt érzed, ma már nem tudsz hatékonyan működni, ezért mihamarabb szeretnéd átadni magad a pihenésnek. Szerencsére minden égető ügyet sikerült lezárni, így nincs más dolgod, mint egy jó kis könyvvel és egy kancsó limonádéval kifeküdni a kertbe és olvasgatni. A hétvége a töltődésről szóljon számodra is, ne a rohanásról!

HALAK (február 20-március 20)



Van valaki a környezetedben, aki mérgezett egerek módjára rohan egyfolytában az eredmény után, egy pillanatra meg nem áll, s ez nagyon zavar téged. Amennyiben ez elviselhetetlenné válik a számodra, igyekezz megállítani, segíts neki, amiben csak tudsz, és próbáld megértetni vele, hogy az eredmény nem attól fog majd jönni, hogy addig pörög, amíg a benne lévő elem bírja. Az illető hálás lesz neked az útmutatásért, miközben te is megnyugodhatsz, hisz mindezt úgy érted el, hogy közben nem bántottad meg őt. Most már nem kell tovább idegesítened magad miatta, oda tudsz figyelni azokra a dolgokra, amelyekre eddig nem tudtál emiatt koncentrálni.