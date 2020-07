Napi horoszkóp június 12.: a Bikák váratlan helyzetben állnak helyt, a Bakok számára fontos mások boldogsága

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 12.

KOS (március 21-április 20)



Akad valaki a környezetedben, akinek nem vagy épp túl szimpatikus, épp ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy hátráltasson, vagy ártson neked. Mivel azonban téged ennél sokkal keményebb fából faragtak, mindenképp hozd a tudtára, hogy pontosan tudod, mire megy ki a kisded játéka és a végsőkig ellenállsz majd, bármivel is próbál ártani neked. Ne hagyd magad, te sokkal-sokkal erősebb vagy az ilyen kis stílű embereknél! Állj ki magadért és mindenképp keményen tedd oda magad annak érdekében, hogy ne idd meg később annak a levét, hogy akadt valaki, aki nem kedvelt. Különben is, nem szerethet mindenki, akkor olyan unalmas lenne az élet!

BIKA (április 21-május 20)



Amikor már teljes meggyőződéssel és az esélyesek biztos nyugalmával zsebelnéd be a sikert, váratlanul felbukkan valaki, aki mindent megtesz azért, hogy elvigye előled a győztesnek járó serleget. Mivel elég régóta dolgozol ezen a bizonyos ügyön, ne hagyd, hogy mások állhassanak a dobogó legfelső fokára, épp ezért tisztességes és korrekt keretek között a fair-play szellemében minden tőled telhetőt tegyél meg azért, hogy megnehezítsd az illető helyzetét, ha már ennyi energiát fektettél a dologba, nehogy az utolsó pillanatban vallj kudarcot! Minden idegszáladdal összpontosíts, majd a célban ráérsz kifújni magad!

IKREK (május 21-június 21)

Olyasfajta rejtélyről sikerülhet ma lerántanod a leplet, amely sok mindenki számára fényt hozhat az alagútba, ezen kívül te, magad is megvilágosodhatsz bizonyos tekintetben. Nem biztos azonban, hogy ez a bizonyos dolog azok közé az igazságog közé tartozik, amelyek az abszolút fájdalmatlan kategóriába tartoznak, ennek ellenére mégis megéri, hisz a gordiusi-csomót végre kibogozta valaki, ennek köszönhetően nem kell többé találgatni és folyton tizenkilencre lapot húzni. Most már egyetlen cél lebegjen a szemed előtt: mihamarabb lezárni a helyzetet és tovább lépni! Majd utána ráérsz elmerülni a miértekben és az ok-okozati összefüggésekben!

RÁK (június 22-július 22)



Bizonyos keretek között mindig a legjobbat igyekszel kihozni magadból, egy idő után azonban többnyire beütöd a fejed és bosszúsan fordulsz vissza, csaknem a cél előtt. Mivel ezek a kudarcok folyamatos csalódást okoznak, sokszor elgondolkodsz azon, vajon mi értelme annak, hogy új dolgokba belekezdj, hisz az esetek döntő többségében úgy sem érhetsz el semmiféle sikert. Eljött azonban az idő, amikor megálljt kell parancsolnod a jócskán eluralkodott kishitűségednek és végre elkezdeni hinni magadban és abban, hogy te is alkalmas vagy arra, hogy sikereket érhess el, ezáltal egy boldogabb és teljesebb életet élhess végre. Érdemes egy próbát tenned, mi történik akkor, ha feljebb tolod ezeket a bizonyos határokat és végre a saját boldogságodért szállsz harcba! Meglátod, megéri a fáradtságot, épp ezért ne késlekedj, fegyverkezz fel erővel, kitartással és magabiztossággal, majd minden negatív gondolatot hátrahagyva, indulj a csatába!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Általában a szabálykövető kategóriába tartozol, most mégis jól esik egy kicsit más irányba menni. Természetesen törvényes és normális keretek között próbálsz egy kicsit különbözni a többiektől és ez elégedettséggel tölt el. Büszke vagy arra, hogy nem tartozol az átlagos kategóriába. Ne legyen emiatt bűntudatod, néha ilyennek is lenni kell! Majd holnap visszaállsz a dominósorba, addig pedig élvezd ki, hogy kicsit más lehetsz, mint a többiek!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Akad valaki a környezetedben, aki minden fórumot kihasznál arra, hogy okoskodjon, hogy elmondja, mit és hogyan csinálj, mert szerinte az lesz a legrövidebb és célratörőbb. Te azonban pontosan tudod, hogy az illető nem hogy nem rendelkezik elegendő tapasztalattal hozzád képest, még rá sem lépett arra a bizonyos útra, ennek ellenére folyamatosan osztja az észt. Épp ezért a lehető leghamarabb hozd a tudtára, hogy abszolút hidegen hagy a mondanivalója, te ugyanis a saját utad kívánod járni mindenféle külső segítség nélkül és nincs szükséged az effajta kioktatásra. Ha elbotlasz, az is a te bajod lesz és nem az övé!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)



Túlságosan sokat foglalkozol a múltban történt dolgokkal, nem nagyon szeretsz bizonyos helyzeteket lezárni. Ez történik veled a mai napon is, valami ugyanis véget érni látszik, amely kifejezetten elszomorít, nem szeretted volna, ha ilyen hamar ismét lezáródik valami. Nem érdemes emiatt azonban depresszív hangulatba kerülnöd, gondolj bele, hogy mennyi minden új dolgot hozhat a jövő, új élményeket, új kapcsolatokat, új tapasztalatokat, amelyektől jobb emberré válhatsz! Próbálj úgy tekinteni a helyzetre, hogy lehet, hogy valami véget ért, ám ezzel együtt el is kezdődött egy másik kaland, amely rengeteg pozitívumot tartogathat számodra! Légy nyitott, hogy aztán maradandót alkothass!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó munkanapján egészen egyedülálló módon lehetőséged adódik arra, hogy egész nyugodtan átadhasd magad az élvezeteknek, épp ezért hagyd, hogy ezúttal mások vegyék át az irányítást, te pedig egyszerűen csak engedj a csábításnak. Nem sokszor adódik alkalmad arra, hogy mindenféle felelősség nélkül, hátradőlve pihenhess, amíg mások szórakoztatnak, épp ezért használj ki minden pillanatot, hisz ki tudja, meddig áll fent ennek a lehetősége. Légy nyitott mindenre a mai napon, hisz olyan dolgokban próbálhatod ki magad, amelyekre máskor nem biztos, hogy alkalmad adódik! Gondolkodj globálisan és ne csak az orrod hegyéig láss! Az Élet tele van élményekkel és új kalandokkal, amik csakis rád várnak!

NYILAS (november 23-december 21)

Nem igazán vagy hozzászokva ahhoz, hogy mások irányítsanak, mivel azonban időnként akármennyire is szeretnéd, nem tudod befolyásolni az eseményeket, ezúttal is olyasfajta szituációba keveredsz, amelyben te is a gépezet része vagy és az olajozott működés érdekében alkalmazkodnod kell a környezetedhez. Emiatt eleinte kissé frusztráltnak érzed magad, ám ha jobban belegondolsz, kifejezetten jól jön az, hogy a felelősség nem téged terhel és egyszerűen csak mindenféle nyomás nélkül sodródhatsz az árral. Ne akard mindenáron az irányítást minden körülmények között magadhoz ragadni, próbáld ki, milyen a másik oldalon állni, ahol nem terhel a felelősség súlya!

BAK (december 22-január 20)



Te vagy az a személy, aki mindig azon fáradozik, hogy mások boldogok legyenek. Mindig, mindenről a szeretteid jutnak eszedbe, az, hogy apró gesztusokkal kedveskedj mindenkinek. Emellett azonban elhanyagolod a saját boldogságod, elfelejtesz önmagadról is gondoskodni, mely időnként már észrevehető jeleket mutat. Itt az ideje tehát meghúznod egy határvonalat a saját érdekedben, nem kell neked tonnás súlyokat a hátadon cipelned! Légy óvatos, nehogy nagyvonalúságod a saját rovásodra menjen!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)



Nagy dologra készülsz, amibe nem lehet csak úgy gondolkodás és előzetesen kidolgozott tervrajz nélkül beleugrani, épp ezért a mai napot használd fel arra, hogy lemenj alfába és a legapróbb részletekig mindent végiggondolj és kidolgozz. Bár teljesen nem tudod kikapcsolni a külső ingereket, ennek ellenére mindenképp próbáld meg, hisz pontosan tudod, hogy ezt most meg kell tenned annak érdekében, hogy végül elérd azt, amire mindig is vágytál. Hidd el, amikor mások keményen dolgoznak és kapaszkodnak, te már nyugodtan, hátradőlve nézheted majd az első sorból!

HALAK (február 20-március 20)



Nagyon nincs ínyedre egy bizonyos feladat, legszívesebben nem is foglalkoznál vele, hisz megítélésed szerint sok más dolog van, amire koncentrálhatnál ehelyett. Mivel azonban valaki megbízott vele, te pedig elvállaltad, jobb, ha mégis előveszed, időt áldozol rá és mihamarabb abszolválod. Ha a végtelenségig nyújtod a dolgot, annál később szabadulsz, ám az a bizonyos bogár folyamatosan ott ül addig is a füledben, hogy nem odázhatod el. Hidd el, neked is sokkal jobb lesz, ha befejezed és lezárhatod az ügyet, mert így csak egyfolytában frusztrál a dolog, ennek pedig semmi értelme! Nyugtasd meg a lelkiismereted, mert senki nem szeret bűntudattal élni!