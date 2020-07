Napi horoszkóp június 11.: a Mérlegek nagy rejtélyt oldanak meg, a Skorpiók komoly elhatározásra jutnak

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 11.

KOS (március 21-április 20)

Görcsösen ragaszkodsz valakihez az életedben, aki talán kissé fojtónak érzi a közelségedet és a figyelmedet. Ne akarj a törődéseddel rátelepedni, mert ez nyilvánvalóan zavarja. Engedd kicsit szabadon, s ha mindenképp ragaszkodsz hozzá, akkor tartsd rajta a szemed a távolból, de hagyd kibontakozni, hisz másként csak azt éred el, hogy besokall és továbbáll. Mindenkinek szüksége van egy kis szabadságra, hadd repüljön ő is. Ha eltörik a szárnya, úgy a saját bőrén tanulja meg, hogy hol vannak a korlátai. Csak abba gondolj bele, hogy te vajon szeretnéd-e, ha valaki minden lépésedről és mozdulatodról tudni szeretne. Na ugye, hogy nem.

BIKA (április 21-május 20)



Kezd eleged lenni abból, hogy valaki mindig meg akarja mondani, hogy mit és hogyan kellene csinálnod, mintha neked semmi közöd nem lenne a saját életedhez. Nem kell tűrnöd, hogy mások a maguk útját kényszerítsék rád, állj ki magadért és hallasd a hangodat, így rájöhetnek, neked is vannak céljaid, olyan álmaid, amelyekért kész vagy harcolni. Hidd el, sokan nem is gondolják rólad, hogy a jámbor külső milyen kemény egyéniséget takar. Azért, mert mindenkivel udvarias vagy, s ritkán emeled fel a hangodat, még benned is ott van a szunnyadó oroszlán, aki nem fogja olyan könnyen hagyni magát! Igyekezz azonban olyan eszközöket választani, hogy a későbbiekben ne kelljen mások bocsánatáért esedezned!

IKREK (május 21-június 21)



Segítesz egy hozzád közel álló személynek, de pontosan tudod, hogy a helyedben ezt nem mindenki tenné meg, sőt, te sem vagy biztos abban, hogy helyesen cselekszel-e. Amennyiben fontos szerepet foglal el az illető az életedben, gondold át, okos dolog-e belefolyni az életébe. Ha úgy döntesz, hogy igen, ne foglalkozz azzal, mit mondanak mások. Tisztázd azt is magadban, nem veszélyes irányba mennek-e a dolgok, az ismerősödet finoman próbáld más irányba terelni, hisz könnyen lehet, hogy te leszel az, aki meghozza a fényt az éjszakában! Nagyon dicséretes, hogy a bajban senkit nem akarsz magára hagyni!

RÁK (június 22-július 22)

Miközben fejben már elérted, amit szerettél volna, s érzed, hogy nagyon közel vagy a célhoz, ám nem várt akadályokba ütközöl, s ez hirtelen kétségbe ejt. Szedd össze magad, aggodalomra semmi okod, pontosan tudod, hogy ilyenkor mi a teendő, hiszen B-terved is van, így tehát könnyűszerrel meg fogod ugrani ezt az akadályt is. Csak bíznod kell magadban, hisz rendelkezel annyi tudással, hogy nem jelenthet gondot a feladat megoldása. Senki nem mondta, hogy egyszerű lesz, de jó irányba haladsz, és ha befutsz a célba, büszke lehetsz majd magadra!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Akad egy személy a környezetedben, akivel kapcsolatban folyamatosan az az érzésed, hogy minden tekintetben rád akarja erőlteti az akaratát, s a céljai eléréséhez eszközként igyekszik felhasználni. Neked azonban megvan a saját utad, így nem is kell hagynod magad egyetlen másodpercig sem befolyásolni. Gyorsan állítsd le az illetőt, egyértelműen és határozottan add a tudtára, hogy nem jó ajtón kopogtat, te ugyanis nem fogsz úgy táncolni, ahogyan mások fütyülnek, különösen akkor nem, ha ők akarják learatni a babérokat! Ne hagyd magad kihasználni, csakis a saját ügyeidre koncentrálj!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Rendkívül nagy bosszúságodra olyasmivel kell foglalkoznod, ami egyáltalán nem volt betervezve a a mai napra, s jelentős időt vesz el a tervezett programoktól és azoktól a tennivalóktól, amellyekkel tele van a fejed. Ne vesztegesd tehát az időt, cselekedj, amilyen gyorsan csak lehet, és mihamarabb tudd le a dolgot. Ha halogatod az ügyet, a baj csak a nyakadon marad, s a későbbiekben további problémákat okozhat. Cselekedj tehát, s utána élvezd ki a szabadidőt és azt, hogy arra koncentrálhatsz, amire eredetileg szerettél volna!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)



Végre sikerül ma kioldanod a gordiusi csomót, amely hozzásegíthet ahhoz, hogy előrelépj a célod felé. Az utolsó puzzle-darabba helyére kerülésével komoly előnyre tudsz szert tenni, az azonban rajtad múlik, hogy másokkal is megosztod-e a megoldókulcsot vagy egymagad aratod le a babérokat. Amennyiben úgy érzed, hogy érdemes másokkal osztozni a sikeren, csak olyan személyeket vonj be, akiket erre érdemesnek találsz, s megbízol bennük. Különben megeshet, hogy kihasználnak és maguk akarnak majd a dobogó legfelső fokára állni. Épp ezért jól gondold meg, hogyan taktikázol!

SKORPIÓ (október 24-november 22)



Hosszú mérlegelés után végre elhatározásra jutottál, s ezt a környezeteddel is azonnal megosztod. Noha nem mindenki fog örülni az általad hozott döntésnek, mégis próbáld megértetni velük, hogy most elsősorban a saját szempontjaidat kellett előtérbe helyezned, így nem dönthetsz aszerint, hogy másoknak mi a jó. Tedd világossá számukra, hogy nem futamodsz meg egy olyan kihívás elől, amellyel előbb-utóbb úgyis szembe kellett volna nézned. Ne feledd, mindig az első lépés a legnehezebb, utána már minden megy magától!

NYILAS (november 23-december 21)

Valakivel közös projekten dolgozol, ami igen nagy felelősséggel jár, hisz komoly eredményt várnak el tőletek. Épp ezért most semmi mással ne foglalkozz, s amíg sikerrel nem abszolváljátok a feladatot, csak erre koncentrálj, adj bele apait-anyait annak érdekében, hogy rajtad ne múlhasson a siker. Pontosan tudod, hogy mit kell csinálni, hisz megvan benned az ehhez szükséges tudás és tapasztalat, így tehát régóta kitaposott ösvényen haladsz. Ne hallgass senkire, csak a társadra és a feladatodra koncentrálj, mert most ez a prioritási sorrend! Majd utána ráérsz minden mással is törődni!

BAK (december 22-január 20)



Szeretnéd a világnak megmutatni, milyen tudás és tehetség rejlik benned, ám tartasz attól, hogy ki és mit szól majd hozzá, nincs bátorságod kiállni. Így azonban soha nem fogsz tudni sikereket elérni, mindig is a dominósorban állva fogsz a többiekkel együtt kullogni. Éppen ezért most mérlegelned kell, mire vágysz jobban: arra, hogy sikeres emberként learasd a babérokat, vagy arra, hogy mindig álarcban bújkálj, nehogy valaki felismerjen. Érdemes lenne belekóstolnod a sikerbe, s legalább próbáld meg, mert veszíteni valód abszolút nincs!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)



A mai nap a tervezettnél sokkal zsúfoltabbra sikeredik, váratlan feladatokkal kell ugyanis megbirkóznod, és emiatt elég sokat bosszankodsz. Tedd félre azonban az indulataidat, s rájöhetsz, hogy mindez tulajdonképp egy próbatétel, egy új kihívás és ha jól teljesítesz, azzal elsősorban magadnak bizonyíthatod be, hogy mire vagy képes. Most könnyen kiderülhet, hogy többre, mint azt gondolni merted. Ha így állsz a dolgokhoz, sokkal hatékonyabban és eredményesebben tudsz majd dolgozni!

HALAK (február 20-március 20)

Mára nem számítottál semmilyen különösebb feladatra, mégis olyan kihívással szembesülsz, amely rendkívüli erőfeszítést kíván. Minden energiádra szükség lesz, hogy megoldd a helyzetet így estére valószínűleg abszolút lemerülsz, ám ez ne tartson vissza, mert a nap végén igencsak büszkén szemlélheted majd a munka eredményét, s ezután kifejezetten jól fog esni egy forró fürdő, majd az ejtőzés a teraszon egy pohár finom bor társaságában!