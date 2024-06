Napi horoszkóp június 11.: a Bikáknak nem érdemes a kívülállók kritikáinak felülni, az Ikrek váratlan lehetőséget kapnak

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 11.

KOS (március 21-április 20)

Fáradhatatlanul dolgozol egy számodra fontos ügy megoldásán, ennek köszönhetően háttérbe szorulnak más projektek, amelyeknek azonban mihamarabb pontot kellene tenned a végére a felelősségrevonás elkerülése érdekében. Igyekezz tehát megtalálni az egyensúlyt a tennivalók tekintetében, ne hagyd, hogy minden összetornyosuljon előtted, onnantól kezdve ugyanis jóval nehezebb dolgod lesz majd. Állíts fel egy fontossági sorrendet a hatékonyság érdekében, a megfelelô tapasztalat megvan benned ahhoz, hogy miképp állj helyt több fronton is, ennek megfelelően tehát nem jelenthet problémát az sem, hogy helyt állj tisztességgel. Hajrá!

BIKA (április 21-május 20)

Ugyan te tökéletesen elégedett vagy a jelenlegi életeddel, mások azonban a szemedre vetik, hogy nem ott tartasz, hol máson a te korodban és poziciódban tartanak. Érthető módon borzasztóan felháborít az, hogy mi jogon vet bárki bármit a szemedre, szíved szerint egyesével mutatnál utatni nekik a melegebb éghajlat felé, ennél azonban sokkal intelligensebb vagy, minthogy átmenj egyfajta vulgaritással teletömött "odamondásba". Inkább próbáld ezeket a személyeket kizárni, neked ugyanis nem úgy kell az életedet élned, ahogy azt az emberek elvárják. Ne az legyen tehát mérvadó, hogy azok a kívülállók, akik nem hordják a cipődet, de még csak fel sem próbálták, vajon elégedettek-e a teljesítményeddel. Honnan tudhatnák ugyanis, hogy mennyi energiát fektettél már bele és mennyi áldozatot hoztál már érte? Amíg nem éltek hasonló életet, nincs is miről beszélnetek!

IKREK (május 21-június 21)

Mérföldkőhöz érkezik az életed a mai nap folyamán, olyan lehetőség kínálkozik ugyanis, amit mindenképp érdemes lesz megragadnod, hisz amennyiben nem élsz vele, abban az esetben valószínűleg nagyon meg fogod bánni. Ugyan egy pillanatra hezitálsz, hisz a változás némi kockázattal jár, ám azt is pontosan tudod, hogy ha nem teszel fel most mindent egy lapra, akkor bizony soha nem fogod tudni megvalósítani az álmaidat sem. Ne görcsölj rá a helyzetre, egyszerűen lazán tedd azt, amit a szíved diktál, de még a józan eszed is rábólint. Minden sikerülhet, csak akarnod kell!

RÁK (június 22-július 22)

Biztonságban érzed magad, megmelegedtél a fészekben, nehezen veszed tehát rá magad arra, hogy elhagyd, hisz attól félsz, ha túl magasra repülsz, nagyobbat eshetsz és esetleg bele is törhet a szárnyad. Így azonban soha nem fogsz tudni új élményeket szerezni, új helyeket megismerni, persze, nyilván lehet, hogy nem minden szituáció a legkényelmesebb számodra, de meg kell tanulnod vékonyabb jégen is korcsolyázni annak érdekében, hogy fejlődhess és tapasztalatot szerezhess. Higgy magadban, lehet, hogy az első két próbálkozásnál nagyot esel, de harmadikra már biztosan sikerülni fog! És ha elesel? Állj fel és menj tovább, a talajon ugyanis mégsem maradhatsz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nagy általánosságban abszolút elégedett vagy a jelenlegi életedde, sem szebbet, semmjobbat nem kívánsz magadnak, egyszerűen úgy vagy boldog, ahogy minden a jelenlegi állapotában van. Persze, ez abszolút idilli hozzáállás a részedről, arra azonban érdemes ügyelned, hogy ne egyfajta rózsaszín világban élj, hiszen egy váratlam pillanatban komoly arconcsapást mérhet rád az élet, amely kijózaníthat a tekintetben, hogy ez mégsem egy tündérmese. Pozitív gondolkodásodból ne adj lejjebb semmiképp, hisz az elengedhetetlen a kiegyensúlyozottsághoz, mégis igyekezz két lábbal állni a földön!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Akaratodon kívül megbántasz valakit a mai nap folyamán, a közöttetek kialakult parázs vitában ugyanis annyira elragad a hév, hogy olyasmi csúszik ki a szádon, amelyet máskor bizonyosan szofisztikáltabban közölnél. Ha már így alakult a helyzet, akkor bizony rajtad a sor, hogy odaállj, elismerd, hogy hibáztál és kérj elnézést, mert ha elfogadod, ha nem, ezt most a te hibád. Mivel azonban emberből vagy, aki olykor megbotlik, epp ezért nálad is benne van a pakliban az, hogy olyat mondasz, vagy cselekszel, mely tőled szokatlan és igen csak magyarázatra szorul. Ezúttal, ebben a szituációban neked kell bocsánatot kérned és elmondanod, hogy a szándékosság messziről elkerült, amikor ilyesmit kimondtál!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Nagyon pontosan kiszámítottál mindent, lerajzoltad a tervet is, hiszen szeretnéd elkerülni, hogy porszem kerüljön a gépezetbe, mindennek ellenére azonban mégis úgy tűnik, hogy valami megváltoztatja az útirányt, neked pedig fogalmad sincs, hogyan kellene megakadályoznod. Kétségbeesetten nézed, hogyan csúszik ki az irányítás a kezeid közül, noha a helyzet nem is olyan katasztrofális, mint amilyennek tűnik, csupán csak nincs B-terved. Mivel feladni a legkevésbé sem szeretnéd, gondolkodj gyorsan és hatékonyan, mert így lassan elúszik a hajó. Semmi baj, állj meg a lábadon és ne engedd, hogy a sodrás magával vigyen, ennyi az egész. Adj lejjebb az elveidből és meglátod, nem lesz baj!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Úgy érted, hogy az utóbbi időben kissé egyedül maradtál, a zsák pedig, amely a válladat terheli, egyre és egyre nehezebb. Ennek okán kissé negatív hangulatban telnek a napjaid, amelyre nem igazán látsz megoldást, hiszen mégse erőltetheted rá magad másokra, hogy érdeklődést mutassanak irántad. Mivel azonban ez így sehova nem vezet, csupán süllyedsz egyre lejjebb és lejjebb a mocsárban, épp ezért ma elérkezik a pillanat, amikor önsajnálat helyett fel kell állnod, venned egy nagy levegőt és nekiindulni a problémáid megoldásának. Amennyiben ugyanis csak állsz és keseregsz, abban az esetben borítékolható lesz az, hogy negatívan látod majd a világot. Egyedül is meg tudod csinálni, csak hinned kell magadban és abban, hogy az akaraterőddel túl tudsz lendülni ezen a periódusok is!

NYILAS (november 23-december 21)

A mai nap folyamán megteheted az utolsó karcsapásokat ahhoz, hogy célba érj, majd bezsebeld a győzelmet. Rendkívüli módon felvillanyoz a siker érzése, illetve hatalmas büszkeséggel tölt el az is, hogy végre mások is elismerik a tehetségedet, a tudásodat és az általad elért eredményeket. Ezzel most magadnak is bebizonyítottad, hogy soha nem érdemes feladni, hiszen kellő akaraterővel képes lehetsz bármilyen lehetetlen küldetés elérésére, amely csak keveseknek sikerülhet. Ünnepeld meg méltóképp az elért eredményt, hiszen ez csak és kizárólag a te érdemed!

BAK (december 22-január 20)

Egy ideje mozoszkál a fejedben a gondolat, hogy valamit változtatnod kellene a jelenlegi életeden ahhoz, hogy sikeres és a mostaninál jóval boldogabb lehess. Olyasféle extremitás is eszedbe jut ezzel kapcsolatban, amely már-már a szürreális kategória és messziről villog a szakadék szélét jelző tábla ezzel kapcsolatban. Abszolúl elismerésre méltó, hogy tettrekészen állsz a rajtkövön, mégsem érdemes beleugornod olyan ismeretlen és talán túl sekély vízbe, amelyben még soha nem jártál, ennek következtében könnyen kitörhet a nyakad. Van időd, használd ki, gondolkodj, inspirálódj és csak akkor tedd meg a nagy lépést, ha már teljesen biztos vagy a dolgodban!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyan szituációba keveredsz a mai nap folyamán, amelyben ugyan az első pillanatban nem nagyon tudod, mit kellene csinálnod, ám ahogy haladsz előre, úgy érzed egyre jobban magad, hiszen megtapasztalod, hogy milyen tempóban és hogyan kell haladnod ahhoz, hogy élvezd a helyzetet és új élményeket szerezz. Ez is egy bizonyosság arra, hogy attól, mert valami az elején megugorhatatlan akadálynak tűnik, még nem biztos, hogy nincs meg benned a képesség, hogy magasabbra rugaszkodj. Az egész csak annak a kérdése, hogy mersz-e hinni önmagadban? Hogy van-e benned akaraterő, amit előásol a reménytelennek tűnő helyzetekben? Na látod, hogy nincs lehetetlen, csupán csak tovább tart elérni!

HALAK (február 20-március 20)

A mai nap folyamán a legnagyobb bosszúságodra dugába dőlni látszik egy bizonyos projekt, amelyen hosszú ideje dolgozol. Mivel azonban nincs még minden veszve, épp ezért igyekezz összeszedni magad és bosszankodás helyett inkább végigmenni még egyszer az egész folyamaton töviről hegyire úgy, hogy ne hagyj ki semmilyen részletet. Egyik lábadat a másik után tedd, tekints optimistán az eredményre, higgy abban, hogy meg tudod csinálni, ne engedd, hogy negatív impulzusok befolyásoljanak. Ne add fel, hisz nincs még minden veszve!