Napi horoszkóp június 10.: az Ikrek elhagyják a komfortzónájukat, az Oroszlánoknak pihenésre van szükségük

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 10.

KOS (március 21-április 20)



Olyasmire vállalkozol, amiben nincs akkora rutinod, mint a környezetednek, de mivel szereted a kihívásokat, könnyen igent mondasz. Kérj segítséget másoktól, ám ne félj a kalandtól sem, hisz csak az indulásnál kell egy nagy levegőt venni, utána minden megy majd a maga útján. Ne szégyelld, amennyiben segítségre szorulsz eleinte, hisz ha már belejössz, nagyon élvezni fogod a dolgot! Most még lehet, hogy ingoványos a talaj, de ha megtanulod átugrani az akadályokat, sínen lesz minden!

BIKA (április 21-május 20)



Az utolsó simításokat végzed egy bizonyos dolgon, amelyen már elég régóta dolgozol, amikor kiderül, hogy az egész nem jó, úgy, ahogy van. Ez az első pillanatban feldühít, a másodikban elkeserít, a harmadikban pedig fogalmad sincs, hogyan tovább. Mivel azonban eddig rengeteg fáradtságot és energiát áldoztál rá, te is tudod, hogy nem hagyhatod veszni a dolgot. A kezdeti düh és csalódás után tehát szedd össze magad, állj fel és gondolkodj megoldás centrikusan. Egyszerűen nincs más választásod, ezt a helyzetet mihamarabb meg kell tudnod oldani, épp ezért nézd meg, hol és hogyan kellene változtatnod rajta, hogy ne vesszen kárba az eddigi munkád. Nem lehetetlen, csak tovább tart majd a számodra is kielégítő eredmény elérése!

IKREK (május 21-június 21)



Kifejezetten frusztrál, ha mások arra kényszerítenek, hogy a komfortzónád elhagyva olyasféle, számodra veszélyes dolgokba mássz, amikbe önmagadtól biztosan nem mennél bele. Időnként azonban vannak helyzetek, amikor nem te vagy a csapatkapitány, mások irányítanak és akár tetszik, akár nem, ők mondják meg, mit és hogyan csinálj. Bár nincs ínyedre a dolog, fogadd el és ess rajta túl minél hamarabb, hogy ne frusztrálhasson ez a tudat. Próbálj kihívásként tekinteni a helyzetre úgy, hogy újabb élménnyel gazdagodhatsz, ne feltétlenül csak a rossz oldalát nézd. Ne gondolkodj sokat, ugorj fejest a kalandba, mert egyrészt nincs választásod, másrészt pedig minél tovább hezitálsz, annál nehezebb lesz az indulás!

RÁK (június 22-július 22)

Túl sokat vársz egy bizonyos szituációtól, amely végül nem úgy sül el, ahogy azt eredetileg elképzelted, ez rendkívülien elkeserít és csalódással tölt el. Ha azonban mélyebben belegondolsz, te voltál az, aki kissé túlmisztifikálta a helyzetet, annyira beleélted magad ugyanis, hogy már-már olyasmit is beleláttál, ami köszönőviszonyban sem volt a valósággal. Időnként előfordul az emberrel, hogy hajlamos annyira sokat várni valamitől, hogy a realitás talajától jóval elrugaszkodva, csak az általa áhított eredményt látva maga előtt, olyasfajta dolgokat is valóságosnak ítél meg, ami egyszerűen lehetetlen. Legközelebb igyekezz racionálisabban gondolkodni, hogy elkerülhesd ezt a fajta csalódást, álmodozni jó, de hamis illúziókat táplálni lelkileg nem annyira építő hatású! Nyugi, szerencsére ez még nem a Világ vége!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Túl sok stressz ért az utóbbi időben, olyan, számodra lelkileg jelentősen megterhelő dolgokkal is foglalkoznod kellett, amely nem csak mentálisan, de fizikailag is nagyon lefárasztott, érzed, hogy nem sokáig bírod már, cérnavékony kötélen egyensúlyozol. Épp ezért most eljött a pillanat, hogy lehetőséget adj magadnak a pihenésre, arra, hogy egy napra elvonulj a világ elől és mindent a helyére tegyél, végiggondolj és lezárhass. Másképp nem nagyon fogsz tudni úgy továbblépni, hogy nem hagyjon nyomot sem a lelki, sem az egészségi állapotodon ez a sok minden, ami még két embernek is sok, nemhogy egynek. Hidd el, ha sikerül tisztáznod és megkeresned az okokat, sokkal nyugodtabb leszel te is!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)



A benned lévő, kezdeti bizonytalanság után kezdesz ráérezni egy bizonyos szituációban arra, hogyan is kellene megoldanod a helyzetet, mely egyre magabiztosabbá tesz, ezáltal sokkal gyorsabban tudsz dolgozni. Akadnak majd olyanok, akik megpróbálják a helyzetet befolyásolni azzal, hogy minden lehetséges pillanatban beleszólnak, mit és hogyan csinálj, ám neked abszolút nem kell foglalkoznod velük. Diplomatikusan, de cseppet sem arrogánsan értesd meg velük, hogy pontosan tudod, mit csinálsz, nem kértél segítséget és nem szorulsz arra, hogy kézen fogva vezessenek, hisz pontosan tudod, merre menj az ösvényen! Csak így tovább!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)



Olyasfajta problémával keres meg egy ismerősöd, amely elég kellemetlenül érint, fogalmad sincs, hogy mit mondj vagy hogyan segíts úgy, hogy a legkevésbé válj érintetté a szituációban. Ne feledd, csak olyasmihez add a neved, ami még belefér az értékrendedbe, segíteni nemes dolog, de ne mindenáron, a saját elveiden túllépve oldd meg a gondját, mások előtt esetleg nevetségessé téve magad. Igyekezz tehát megértetni vele, hogy bár nagyon szívesen segítenél, ám most csupán annyit tehetsz, hogy elmondod neki, te hogyan cselekednél ésszerűen hasonló helyzetben, de nem tudod helyette megoldani a gordiusi csomót.

SKORPIÓ (október 24-november 22)



Minden helyzetben igyekszel a lehető legkisebb kockázatot vállalva, biztonsági játékot játszani, nem szeretnél ugyanis sokat veszíteni bizonyos helyzetekben. Most azonban mégis olyan szituációba keveredsz, amely egyszerűen sarokba szorítva kényszerít arra, hogy mindent egy lapra tegyél fel. Próbálj úgy gondolkodni, hogy nem feltétlenül garantált a veszteség, a mérleg másik serpenyőjében ott van a siker, a haszon, az, hogy esetleg győztesen jöhetsz ki a helyzetből. Felejtsd el, hogy mennyi veszítenivalód van, hisz ha mindig így gondolkodsz, nem-igen fogsz tudni jó eredményt produkálni! Fogadd el, hogy időnként ki kell mozdulnod a komfortzónádból ahhoz, hogy sikereket érhess el. Nincs ezzel semmi baj, úgy szép az élet, ha zajlik!

NYILAS (november 23-december 21)



Olyasfajta szituáció adódik, ahol neked kell kimondanod a végszót, ítéletet hozva ezzel egy olyan ügyben, amely mindenki számára kardinális kérdés. Mivel azonban nem szereted az esküdt szék szerepét eljátszani, fogalmad sincs, hogyan kellene döntened. Bizonytalanságod igyekezz leplezni, mert azzal hiteltelenné válhatsz mások szemében, fogadd el, hogy akármerre billented a dolgot, nem lehetsz népszerű minden ember szemében, akadnak majd ugyanis olyanok is, akik mindent megtesznek, hogy bosszúságot okozzanak emiatt. Ne foglalkozz egyik oldal érzelmeivel sem, dönts úgy, racionálisan gondolkodva, ahogy te, magad igazságosnak ítéled meg, aztán lépj ki a helyzetből. Amennyiben benne ragadsz ugyanis, felesleges, ám annál hevesebb vitákba keveredhetsz. Igyekezz ezt megspórolni magadnak!

BAK (december 22-január 20)



Olyasfajta problémával kapcsolatban kapaszkodnak beléd, mintegy segítséget várva tőled, amely jóval túlmutat a kompetencia határodon és azon, amit még te is meg tudsz tenni. Mielőtt összeroskadsz a rád helyezett teher alatt, igyekezz mihamarabb tisztázni, hogy annak ellenére, amit elvárnak tőled, mi az, amit valóban meg is tudsz tenni. Ne ígérj olyat, amiről pontosan tudod, hogy nem fogod tudni teljesíteni, gondolkodj abban, hogy ki lehetne az a kompetens személy, akihez ilyesfajta problémával fordulni lehet. Ne vállalj többet, mint ami elfér a kezedben, ellenkező esetben nem csak magadnak okozol csalódást, de mások is kiábrándulhatnak belőled!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)



Az a fajta ember vagy, aki semmit nem bíz a véletlenre, mindent jó előre, nagyon pontosan és precízen kiszámít és eltervez, azért, hogy még véletlenül se kerülhessen semmiféle porszem a gépezetbe. Ezúttal azonban hiába gondolkodtál előre, mégis olyasmi történik, amely szinte teljesen felfordítja az eredetileg eltervezett menetet és arra kényszerít, hogy a tervrajzot eldobva hirtelen és gyorsan cselekedj annak érdekében, hogy elkerüld a bajt. Ne dühöngj emiatt, vannak az életben olyan váratlan helyzetek, amik felülírnak mindent, ezért jó, ha rendelkezel mindig egy B-tervvel is, hisz ezesetben nem érhet akkora meglepetés és nem kell eszeveszett kapkodásba sem kezdened!

HALAK (február 20-március 20)

Noha jó néhányan akadnak a környezetedben, akik folyamatosan megtesznek mindent azért, hogy felhívják a figyelmed a rád leselkedő veszélyekre, te mégis ragaszkodsz ahhoz az útvonalhoz, amelyen elindultál. Érdemes megnézned, hogy kik ezek a személyek és pontosan mitől is szeretnének megóvni, hisz ha ennyien mondják a magukét folyamatosan körülötted, talán lehet némi realitása. Mielőtt teljesen figyelmen kívül hagyod őket, gondold végig, mit is kockáztatsz és csak akkor menj tovább az úton, ha teljesen meggyőződtél arról, hogy nem sérülsz az út során. Ne ragaszkodj a végsőkig olyasmikhez, amelyekért feleslegesen úszod át az óceánt!