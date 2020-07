Napi horoszkóp július 9.: a Mérlegek borzasztóan vágynak valamire, a Bakokra nagyobb kiadás vár

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 9.

KOS (március 21-április 20)

A mai nap alkalmas arra, hogy mindent véglegesíts, szabadulj meg a benned rejlő bizonytalanságtól és hozz döntést hozz, merre szeretnél továbbmenni. Kicsit maradj egyedül, hogy mindent racionálisan végig tudj gondolni, mert most hosszútávú elhatáározásra kell jutnod, amit csak olyanformán lehet végiggondolni, ha a többiek békén hagynak. Hidd el, sokkal könnyebb leszel, ha bizonyos emberektől mihamarabb megszabadulsz, noha ebben a pillanatban még úgy tűnik, hogy óriási szükséged van rájuk. Egy próbát megér, vesd le a terhet magadról!

BIKA (április 21-május 20)

Számodra vízválasztó helyzetben várod a választ, emiatt a mai napon az átlagosnál feszültebb vagy, olyan dolgokon húzod fel magad, amelyek felett máskor egyetlen szó nélkül csak egyszerűen átsiklasz. Mivel ez az egész napodra rányomja a bélyegét, elég, épp ezért igyekezz elvonatkoztatni, kicsit kikapcsolni az agyad, hisz attól mert a legkisebb dologtól szikrát kapsz, még nem fog az ügyed sem pozitív elbírálás alá esni. Teljesen függetlenedj el mindentől, relaxálj és ne kattogj a feszültség forrásán egész nap. Higgy benne, reménykedj, de ne másokon töltsd ki a feszültséged. Ha szükséges, vonulj el egy kicsit, köss békét magaddal és úgy éld az életed, hogy a dolgok pozitív oldalát keresed!

IKREK (május 21-június 21)

Mindig, minden helyzetben igyekszel tisztességes játékot játszani, abszolút nem vagy a csalás és a tisztességtelenség embere és teljes joggal várod el másoktól is ugyanezt a hozzáállást. Mindennek ellenére akad valaki a környezetedben, aki nem kifejezetten a tiszta játszmák embere, sajnos annak érdekében, hogy némi előnyre tehessen szert, igyekszik mindent bevetni, még attól sem retten vissza, ha a céljai érdekében másokon át kell gázolnia. Mivel ez a te játékszabályaidba abszolút nem fér bele, igyekezz a lehető leghamarabb kiiktatni őt a körből és elmagyarázni neki, hogy ez az elveiddel teljes mértékben ellentmond és nem is vagy hajlandó engedni a huszonegyből. Talán ha rájön, hogy nálad ez nem működik, megpróbál változtatni a hozzáállásán, ám ha mégis úgy dönt, hogy így játszik tovább, akkor bizonyára nincs is helye a te játékodban!

RÁK (június 22-július 22)

Nagy várakozással tekintesz azokra a dolgokra, amelyeken régóta dolgozol. A befektetett energia és idő szerencsére egyenesen arányos lesz az eredménnyel is. Esetedben bőven megtérül minden, amit rááldoztál és ez motiválhat a jövőre nézve is. Bár megpróbálnak majd befolyásolni, ne hagyd magad kizökkenteni, ha eltántoríthatatlanul mész az úton, nyugodt szívvel fogsz a végére jutni és méltán lehetsz majd büszke magadra, hisz önerőből eljutni idáig, nem mindenki képes!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az elmúlt időszak lelkileg és fizikailag is rendkívülien megterhelő volt számodra, nem maradt semmire sem energiád, miután mindennek pontot tettél a végére, szerencsére a határidő lejárta előtt. Most azonban megnyugtat a tudat, hogy nem kell már semmin sem görcsölnöd, mindent befejeztél, így nyugodt lelkiismerettel mehetsz szabadságra. Mostantól tehát egy ideig csakis olyasmivel foglalkozz, amelynek segítségével töltődhetsz és kizárólag rólad szól! Ne engedj a csábításnak, ha esetleg valaki nagyobb volumenű kalandra próbálna rávenni, időnként ugyanis neked is szükséged van arra, hogy ne az állandó felelősség terhével éld az életed és passzívan kikapcsolódj. Keress egy csendes vízparti helyet a családdal vagy a barátaiddal, ahol kizárólag magadra koncentrálhatsz!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

akad valaki a környezetedben, akivel hosszú ideje bizalmas kapcsolatot ápolsz, mondhatni, az egyik legközelebbi barátod. Az utóbbi időben azonban csalódottan vetted tudomásul, hogy egyre inkább távolodtok egymástól, az értékrendetek, az elvrendszeretek ugyanis különbözik egymástól, emiatt nem olyan szoros már a kapcsolat közöttetek. Amennyiben azonban látsz még esélyt arra, hogy közelebb kerüljetek egymáshoz, érdemes az ügyért tenned, üljetek le kettesben és őszintén beszéljetek arról, mit is lehetne tenni a kapcsolatoktokért és azért, hogy újra feltétlen bizalom legyen közöttetek. A jó barátok őszintén tudnak egymással beszélni, tegyetek hát a barátságotokért!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Annyira görcsösen vágysz valamire, hogy szinte bármit képes vagy feláldozni a célodért. Mivel azonban rengeteg áldozatot kíván a dolog, gondolkodj el egy pillanatra, vajon megéri-e mindent kockára tenni, hogy az, amit megkaparinthatsz, van-e olyan nagy érték, mint amit most birtokolsz. Amennyiben arra a következtetésre jutsz, hogy túl sok mindent kellene feláldoznod és még a haszon sincs garantálva, inkább hagyd az egészet és elégedj meg azzal, amid van, semminthogy ekkorát kockáztass. Időnként érdemes a józan eszedre hallgatnod!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Korábbi tapasztalataidból kiindulva pontosan tudod, hogy nem ajánlott idő előtt elbíznod magad, egészen addig szerénynek kell maradnod, amíg el nem jön az általad elvárt eredmény. Addig pedig legyen benned kitartás, gyakorolj alázatot és szenteld az összes idődet annak, hogy a logikával felépített munkafolyamat részleteit is figyelembe véve úgy sikerüljön pontot tenni a dolog végére, hogy méltán lehess büszke magadra és joggal zsebelhesd be az összes elismerést! Ám egészen addig csakis szerényen!

NYILAS (november 23-december 21)

Borzasztóan elfoglalt életet élsz, minden percben fel vagy húzva, mint a mérgezett egér szaladgálsz körbe, mintha ezernyi bokros teendőd lenne. Kevesen tudják azonban rajtad kívül, hogy tulajdonképp azért csinálsz magadnak ezernyi programot, mert folyamatosan futsz valami elől, amivel a legkevésvé sem szeretnél szembenézni. Mivel örökké nem futhatsz saját magad és a valóság elől, eljött az idő, amikor meg kell állnod és mérlegelned: vajon attól, mert menekülsz valami elől, nem fog-e egyszercsak a nyakadba zuhanni az egész katyvasz, annak összes súlyával és felelősségével együtt? Nem lesz-e nehezebb akkor szembesülni a megoldatlan problémával, amikor késő lesz? Jobban teszed, ha veszel egy mély levegőt és elindulsz a megoldás felé, ha bátran beleállsz a helyzetbe és azt mondod magadnak, igenis meg tudod csinálni és nem fogsz menekülni többé. Egy életed van, nehogymár futással töltsd az egészet!

BAK (december 22-január 20)

A legnagyobb rosszindulattal sem mondható el rólad, hogy kifejezetten anyagias lennél, időnként hajlamos vagy kontroll nélkül szórni a pénzt, ám most olyan kiadások várnak rád, amely miatt mégis spólonod kell. Igen nehezedre esik önkontrollt gyakorolni, de meg kell tenned, hiszen nem állhatsz egyetlen fillér nélkül, ha fizetned kell! Felnőtt ember lévén pontosan tudod, hogyan kell megfogni a pénzt, szedd tehát össze minden akaraterőd, hisz nagyobb kiadásra számíthatsz, amire bizony kell a pénz. Nyugi, ha ezen túlleszel, újra felhőtlenül költekezhetsz!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Kifog rajtad egy, a felettedeid által rádbízott feladat, akárhogyis próbálkozol, nem tudsz dűlőre jutni a dologban. Mielőtt azonban a kelletténél több időt pazarolnál az életedből, ne habozz segítséget vagy valamiféle mankót kérni, hisz senki nem mondta, hogy egyedül kell a hegyet meghódítani, rád csupán azt bízták, hogy a csúcson tűzd majd ki a zászlót. Hogy mászás közben miféle segítséget vehetsz igénybe, azt senki sem mondta, így tehát keress a környezetedben olyan személyeket, akik társaid lehetnek ebben a felelősségteljes expedícióban! Együtt sikerülni fog!

HALAK (február 20-március 20)

A nagy útkeresésben úgy tűnik, elakadtál, nem nagyon látod, merre is kellene továbbmenned ahhoz, hogy végül elérhesd a célod. Ne ess azonban kétségbe, hisz ez csupán egy pillanatnyi bizonytalanság, abszolút nem jelenti azt, hogy nincs a sűrű bozótosból kiút. Szedd össze magad, légy bátrabb és használd a józan eszed. Pontosan tudod, hogy valamerre el kell indulnod, arra igyekezz tehát, amely a számodra a legmegfelelőbbnek tűnik. Igen, benne van a pakliban, hogy még beljebb kerülsz, de ha meg sem próbálod, akkor örökké ezen a ponton fogsz vesztegelni. Neked sincs kilenc életed, nem igaz?!